Breaking News LIVE Update: কয়লা পাচার মামলায় ইডির হাতে গ্রেফতার ২ মাফিয়া চিন্ময় মণ্ডল ও কিরণ খাঁ

10 February 2026, 12:00 PM
Kolkata Fire: সকাল সাড়ে ৯ টা নাগাদ হঠাৎ আলিপুর ট্রেজারি বিল্ডিং লাগোয়া নিউ অ্যাডমিন বিল্ডিংয়ে প্রথমে ৪ তলা এবং তারপর সেই আগুন ছড়িয়ে ৫ তলায় প্যানেল রুমে লাগে। কর্মীরা তখন সবেমাত্র অফিসে আসতে শুরু করেছেন। তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। এরপর দমকলের ৩ টি ইঞ্জিন এসে প্রায় ৪০ মিনিটের চেষ্টায় আগুন নেভায়। বন দফতরের কিছু ফাইল পত্র পুড়ে গেলেও আগুনে বড় কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই।
Bardhaman: পূর্ব বর্ধমান জেলার বাঘার দুই অঞ্চলের হলদি দে'পাড়া এলাকায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে গেলেন জগদাবাদ গ্রামের বাসিন্দা সরজিৎ দালাল। তার বয়স ৫৮ বছর। পরিবার ও আত্মীয়দের দাবি, আত্মীয়ের বাড়িতে যাওয়ার পর থেকেই তার কোনও খোঁজ মিলছে না। ঘটনার পর পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি শুরু করলে পুকুরপাড়ে তার জুতো উদ্ধার হয়। সেই সূত্রে তাদের আশঙ্কা, তিনি হয়তো পুকুরে পরে গিয়েছেন। ঘটনার খবর পেয়ে রাতেই দেওয়ানদিঘি থানার পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। মঙ্গলবার সকালে পুকুরে জাল ফেলে তল্লাশি চালানো হয়। তবে এখনও পর্যন্ত নিখোঁজ ব্যক্তির কোনো সন্ধান মেলেনি। পরে বিষয়টি সিভিল ডিফেন্সকেও জানানো হয়েছে এবং তারাও উদ্ধারকার্যে নেমেছে।
Coal Scam: কয়লা পাচার মামলায় ইডি হাতে গ্রেফতার ২ কয়লা মাফিয়া চিন্ময় মণ্ডল ও কিরণ খাঁ। চিন্ময় মণ্ডল ও কিরণ খাঁ দুজনেই পশ্চিম বর্ধমান আসানসোল কোলিয়ারই এলাকায় কয়লা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। চিন্ময় দুর্গাপুরের বাসিন্দা ও কিরণ রানিগঞ্জের বাসিন্দা। কয়লার বেআইনি পাচারে ট্রান্সপর্টেশনে গুরুত্যপূর্ণ ভূমিকা ছিলো দুজনের। আগে দুজনে অনুপ মাঝি ওরফে লালার সঙ্গে যুক্ত ছিল। পরবর্তী ক্ষেত্রে কয়লা ব্যবসায়ী কৃষ্ণ কয়াল এর সঙ্গে যুক্ত হয়।
Ration Dealer: রেশন ডিলারদের কমিশন বৃদ্ধি। মাসে ন্যূনতম ৫০ হাজার টাকা আয়ের পথ সুনিশ্চিত করা। ইলেকট্রনিক ওজন কাঁটা এবং EPOS সিস্টেম এর রেগুলেশন ফি ডিলারদের কাছ থেকে আদায় করা বন্ধের দাবি। সার্ভার নেটওয়ার্ক ডাউন থাকলে রেশন বিলির বিকল্প ব্যবস্থা অর্থাৎ আধার রেশন কার্ড লিঙ্ক সিস্টেম চালুর দাবি।
Kolkata: নিজের মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে অগ্নিদগ্ধ হওয়া ৬১ বছরের বৃদ্ধার মৃত্যু হল গতকাল সন্ধ্যেয়। ৫ ফেব্রুয়ারি সেন্ট পলস ক্যাথিড্রালের প্যারিস হলে মেয়ের বিয়ের আসরে অগ্নিদগ্ধ হয়েছিলেন ৬১ বছরের সুস্মিতা দাস। প্রথমে এসএসকেএম এবং পরে এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে সেদিন রাত থেকেই চিকিৎসাধীন ছিলেন। গতকাল সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর। মৃতার বাড়ি ১/১ ১/১ নীলাম্বর মুখার্জী লেন। শ্যামবাজার এলাকা।
Jalpaiguri: রোদ পোহাচ্ছেন সহায়িকারা, স্কুল ঝাঁট দিচ্ছে ছাত্রী! জলপাইগুড়ির শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের ছবিতে বিতর্ক। ‘রোজ খুদে পড়ুয়াদের দিয়ে ঝাঁট দেওয়ানো হয় ক্লাসরুম’। অভিযোগ করছেন পড়ুয়াদের অভিভাবকরা। খুদেদের দিয়ে ক্লাসরুম ঝাঁট দেওয়ানো হবে কেন? ঝাঁট দেওয়ার কর্মী নেই, পাল্টা দাবি সহায়িকাদের।
TMC: তৃণমূলে যোগ দিলেন পুলিসকর্মী মহম্মদ আব্দুস সাত্তার। চাকরি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন আব্দুস সাত্তার। শুভেন্দুর খাসতালুক কাঁথিতে এসআইআর হয়রানির প্রতিবাদ। SIR-এ হয়রানির প্রতিবাদ জানাতে সিদ্ধান্ত, দাবি পুলিসকর্মীর।
Bardhaman: ১০৪ বছর বয়সেও জোটেনি বার্ধক্য ভাতা! বার্ধক্য ভাতা থেকে বঞ্চিত জামালপুরের শেখ ইব্রাহিম। নির্বাচনের আগে শোরগোল পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে। অভিযোগ, নিয়ম মেনে আবেদন করলেও মেলেনি বার্ধক্য ভাতা।
Mahua Maitra: মাইক্রো অবজারভার ইস্যুতে কমিশন মহুয়া টুইট যুদ্ধ। ‘মাইক্রো অবজার্ভারদের কোনও আইনি ক্ষমতা নেই’। ‘মাইক্রো অবজার্ভারদের কাজ শুধুই পর্যবেক্ষণ’। ‘নাম তোলা বা বাদ দেওয়া মাইক্রো অবজারভারদের কাজ নয়’। সুপ্রিম শুনানির পর কমিশনকে নিশানা মহুয়া মৈত্রর।
Manoj Kumar: সুপ্রিম শুনানির পর তড়িঘড়ি দিল্লি যাচ্ছেন রাজ্যের CEO। মঙ্গলবার দিল্লিতে কমিশনের ফুলবেঞ্চের সঙ্গে বৈঠক। কবে নির্বাচন শুরু, কত দফায় ভোট তা নিয়ে আলোচনা:সূত্র। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর রূপরেখা তৈরি করা হবে:সূত্র। দিল্লিতে কমিশনের ফুলবেঞ্চের সঙ্গে বৈঠকে সবেন CEO:সূত্র।
SIR in Bengal: SIR নিয়ে টানাপোড়েনের মধ্যেই বড় সিদ্ধান্ত রাজ্যের। রাজ্যের ৮৫০৫ জন গ্রুপ-বি অফিসারের জয়েনিং আজ। ৫-৭ দিনের মধ্যে লগ-ইন পাবেন নতুন অফিসাররা:সূত্র। ৮,৫০৫ জন গ্রুপ-বি আধিকারিকের তালিকা পাঠাল নবান্ন।
কী কাজ করবেন ওই সরকারি অফিসাররা? ভোটারদের আদৌও কোনও সুবিধা হবে কি? ২ দিন ট্রেনিং শেষে কাজে যোগ দেবেন। পিছিয়ে যাচ্ছে SIR, মার্চে ভোট ঘোষণা? চূড়ান্ত তালিকা ২১ ফেব্রুয়ারির আগে প্রকাশ নয়। ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে তালিকা প্রকাশে তত্পরতা:সূত্র।