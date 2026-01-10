Breaking News LIVE Update: বেনজির সংঘাত! আইপ্যাক কাণ্ডে এবার সুপ্রিম কোর্টে ইডি?

10 January 2026, 09:00 AM
SIR hearing in Bengal: দাদুর তাম্রপত্রকে মূল প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরে জেলা নির্বাচন দফতরে শুনানিতে হাজির হলেন সিউড়ির ১ নম্বর ব্লকের কড়িধ্যা পঞ্চায়েত এলাকার সেন পরিবারের চার সদস্য। নাগরিকত্ব ও বংশপরিচয় সংক্রান্ত জটিলতা মেটাতেই এদিন শুনানিতে অংশ নেন তারা। পরিবারের দাবি, স্বাধীনতার পর দেশভাগের সময় তাদের দাদু ভারতেই থেকে যান এবং তৎকালীন সরকার থেকে তাম্রপত্র পান। সেই তাম্রপত্রের ভিত্তিতেই তারা নিজেদের ভারতীয় নাগরিক বলে দাবি করেন। দাদু ২০০২ সালের ভোটার তালিকাতেও ছিলেন এবং নিয়মিত ভোট দিয়েছেন বলেও পরিবারের বক্তব্য। তবে দাদুর মৃত্যুর পর বিভিন্ন সরকারি নথিতে নাম ও পরিচয় সংক্রান্ত গরমিল দেখা দেওয়ায় সমস্যার সূত্রপাত হয়। এদিন শুনানিতে তাম্রপত্রের পাশাপাশি ভোটার তালিকা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথি জমা দেওয়া হয়। শুনানি শেষে পরিবারের সদস্যরা জানান, কর্তৃপক্ষ সব নথি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন। তাদের আশা, তাম্রপত্রসহ জমা দেওয়া প্রমাণের ভিত্তিতে দ্রুত এই জটিলতার নিষ্পত্তি হবে।
Family Dispute: ভাইপোকে কুপিয়ে খুন করল কাকা। ঘটনাটি ঘটেছে ব্যারাকপুর মোহনপুর থানার শিউলী এলাকায়। পারিবারিক বিবাদের জেরে কাকা সুন্দর বাল্মিকীর সঙ্গে ভাইপো ছটু বাল্মিকীর বসচা শুরু হয়। এরপর সুন্দর বাল্মিকী চপার দিয়ে ভাইপো ছটু বাল্মিকীকে বেপরোয়া কোপাতে শুরু করে। পরিবারের সবাই ছুটে এলে তাদেরকেও কোপাতে শুরু করে সুন্দর বাল্মিকী। এরপর এলাকার বাসিন্দারা ছুটে এসে সবাইকে স্থানীয় বি,এন,বোস হাসপাতালে নিয়ে এলে ভাইপো ছটু বাল্মিকী মারা যায়। পুলিস অভিযুক্ত সুন্দর বাল্মিকীকে গ্রেফতার করেছে।
Shantipur: নর্দমার জলে ডুবছে চাষের জমি বন্ধ চাষ বিপাকে পড়েছে শতাধিক চাষী, শান্তিপুর পৌরসভার ২২ ও ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের নবীন পল্লী ও মানিক নগর পাড়ার চাষিরা শতাধিক পরিবারের রয়েছে চাষের জমি পরিবার গুলি পুরোপুরি চাষের উপর নির্ভরশীল কিন্তু ১২ মাস নিকাশীনার জল চাষের জমিতে থাকায় বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে চাষবাস শান্তিপুর পৌরসভার একাংশের নিকাশী নালার জল চাষের জমিতে পড়ায় এই জমির উপর দিয়ে ভাগিরতিতে ফেলার চিন্তাভাবনা নিলেও বাস্তবায়ন হয়নি । তবে স্থানীয় বিধায়ক ব্রজ কিশোর গোস্বামী তিনি সেচ দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে এসে চাষের জমি পরিদর্শন করেন এবং আধিকারিকদের ও চাষীদের সঙ্গে কথা বলেন দ্রুত সমস্যা মিটবে বলে তিনি চাষীদের কথা দেন চাষীরা বিধায়কের উদ্যোগে সমস্যা মিটবে বলে যথেষ্টই আশাবাদী।
Odlabari: পরপর দু’রাতে বাড়িতে ঢুকে গৃহবধূদের উপর দুষ্কৃতী হামলার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মাল ব্লকের ওদলাবাড়ি এলাকায়। প্রথম ঘটনাটি ঘটেছে সুভাষপল্লিতে এবং দ্বিতীয় ঘটনাটি চেল কলোনিতে। ঘটনাটি ঘটে গত রাতে ওদলাবাড়ির চেল কলোনিতে। স্থানীয় বাসিন্দা মুক্তি রায়ের স্বামী ও ছেলে ফুটবল টুর্নামেন্ট দেখতে বাইরে থাকাকালীন রাত আনুমানিক ১০টা ৪৫ মিনিট নাগাদ ঘরে ঢুকে পড়ে দুষ্কৃতী। ঘরের জিনিসপত্র হাতিয়ে কিছু না পেয়ে ঘুমন্ত মুক্তি রায়ের মাথায় ভারী কোনো ধারালো অস্ত্র দিয়ে একাধিকবার আঘাত করে সে। রক্তাক্ত অবস্থায় চিৎকার শুরু করলে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। মুক্তি রায়কে ওদলাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, যেখানে তাঁর মাথায় ১৩টি সেলাই দিতে হয়েছে।
Vande Bharat Sleeper Train: হাওড়া গুয়াহাটি কামাখ্যা বন্দে ভারত স্লিপার টাইম টেবিল:
১) ট্রেন নম্বর ২৭৫৭৫
২) হাওড়া থেকে ছাড়বে সন্ধ্যে ৬ টা ২০ (সপ্তাহে ৬ দিন)
৩) গুয়াহাটি পৌঁছাবে সকাল ৮ টা ২০
৪) স্টপেজ ব্যান্ডেল, নবদ্বীপ ধাম, কাটোয়া, আজিমগঞ্জ, নিউ ফারাক্কা, মালদহ টাউন , আলুয়াবাড়ি রোড, নিউ জলপাইগুড়ি, জলপাইগুড়ি রোড, নিউ কোচবিহার, নিউ আলিপুরদুয়ার, নিউ বঙ্গাইগাও, রঙ্গিয়া জংশন, কামাখ্যা গুয়াহাটি।
৫) স্টপেজ টাইম : আজিমগঞ্জ ৫ মিনিট। মালদহ টাউন এবং নিউ জলপাইগুড়ি ১০ মিনিট। অন্য স্টেশন ২ মিনিট।
৬) ব্যান্ডেল ৬ টা ৫৬, কাটোয়া ৮ টা ৩, মালদহ টাউন ১০ টা ৫০, নিউ জলপাইগুড়ি রাত ১ টা ৪০।
৭) গুয়াহাটি কামাখ্যা থেকে ট্রেন ছাড়বে সন্ধ্যে ৬ টা ১৫ মিনিট। হাওড়া পৌঁছাবে পরের দিন সকাল ৮ টা ১৫ মিনিট।
Suvendu Adhikary: কোন প্রমাণের ভিত্তিতে কয়লা চোর বলা হয়? আইনি নোটিস দিয়ে প্রশ্ন বিরোধী দলনেতার। ৭২ ঘণ্টার মধ্যে সব প্রমাণ দিয়ে উত্তরের দাবি। উত্তর না পেলে ফৌজদারি মামলার হুঁশিয়ারি বিরোধী দলনেতার।
TMC vs BJP: নির্বাচনের আগে ‘মৃত্যুঘণ্টা’ VS ‘বিসর্জন’। ছাব্বিশের ভোটের আগে ফের ফিরল মৃত্যুঘণ্টা! এবার বিজেপির ‘মৃত্যুঘণ্টা’ বাজালেন মুখ্যমন্ত্রী। পাল্টা ‘বিসর্জনের’ সুর চড়ালেন শুভেন্দু। এরইমধ্যে তৃণমূল সুপ্রিমোকে আইনি নোটিস শুভেন্দুর।
I-PAC vs ED: আইপ্যাক-তদন্তে বেনজির সংঘাত। আইপ্যাক কাণ্ডে এবার সুপ্রিম কোর্টে ইডি? হাইকোর্টে মামলার শুনানি পিছিয়ে যায়। সুপ্রিম কোর্টে ক্যাভিয়েট দাখিল রাজ্যেরও। কয়লার টাকা গোয়ার ভোটে ব্যবহার, আদালতে নথি জমা: ইডি সূত্র।