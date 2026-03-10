Breaking News LIVE Update: সুপ্রিম কোর্টে ফের শুনানি বাংলার SIR মামলা, নজর সাপ্লিমেন্টারি তালিকার দিকে

10 March 2026, 09:00 AM
Leopard Attack: নাগরাকাটার পর এবার মালবাজারে চিতাবাঘ এর হামলা। প্রকাশ্য দিনের বেলা শহরের বুকে লোকালয়ে চিতাবাঘের হামলায় জখম হলো এক মহিলা । ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। সকালে ঘটনাটি ঘটেছে মালবাজার শহরের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের উৎসব ভবন এলাকায়। বাড়ির গরু মাঠে বাধতে গিয়েছিলেন এক মহিলা। আচমকাই তার উপর চিতাবাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ে। মহিলার হাতে ও কোমরে থাবা বসায়। মহিলা চিৎকার চেঁচামেচি করলে আশেপাশের অনেকেই হই হই করে ওঠে। সেই সময় চিতাবাঘটি পালিয়ে যায়। জখম মহিলার নাম মিনতি রায় (৫৫)। বাড়ি ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে। বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
Jalpaiguri: SIR-এ নাম বাদ যাওয়ার প্রতিবাদে জলপাইগুড়ি সদর বিডিও অফিসের সামনে সন্তান কোলে অবস্থান বিক্ষোভ আদিবাসী চা শ্রমিকের। জলপাইগুড়ি বাহাদুর পঞ্চায়েতের জহুরি তালমা এলাকার বাসিন্দা সংগীতা হেমব্রমের অভিযোগ, পঞ্চায়েত ও লোকসভা নির্বাচনে ভোট দিলেও এবার আমার নাম বাদ গিয়েছে। এটা কিছুতেই মেনে নেব না। নাম না উঠলে বিডিও অফিসের সামনে লাগাতার অবস্থান করব। আইএনটিটিইউসির এস আই আর বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন ওই চা শ্রমিক। বিচারাধীন তালিকায় নাম থাকা তৃণমূলের গড়ালবাড়ি অঞ্চলের পঞ্চায়েত সদস্য মহম্মদ সফিউদ্দিনও শামিল হন অবস্থান বিক্ষোভে। তাঁর হুঁশিয়ারি, নির্বাচন কমিশন বিজেপির কথা মতো চলে বেছে বেছে নাম বাদ দেবে, এটা মেনে নেব না। বৃহত্তর আন্দোলন হবে।
Gyanesh Kumar: হিংসা মুক্ত ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করাতে বদ্ধপরিকর নির্বাচন কমিশন। আজ বেলুরমঠে এসে জানালেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। দুদিনের বঙ্গ সফরে এসে আজ সকাল ৭.১৫ মিনিট নাগাদ তিনি বেলুরমঠে আসেন।মূল মন্দির পরিদর্শন করেন। অধ্যক্ষ মহারাজ স্বামী গৌতমানন্দজী মহারাজের সঙ্গে কথা বলেন। আশীর্বাদ নেন। প্রায় ৪৫ মিনিট তিনি মঠে ছিলেন। বেরোনোর সময় তিনি বলেন এবারের নির্বাচনে যাতে কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেদিকে নজর থাকবে। শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করাতে বদ্ধ পরিকর নির্বাচন কমিশন।
SIR in Bengal: ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়া ইস্যুতে আলোচনা চেয়ে রাজ্যসভায় নোটিশ তৃণমূলের। তৃণমূল সাংসদ সাকেত গোখলে মঙ্গলবার মুলতবি প্রস্তাব জমা দিয়েছেন। এই প্রস্তাবে রাজ্যসভার কার্যবিবরণী থেকে প্রশ্নোত্তর পর্ব, জিরো আওয়ার মুলতবি রেখে 'একজন বৈধ ভোটারের নাম ও যেন বাদ না পড়ে তার নিশ্চয়তা' বিষয় নিয়ে আলোচনার দাবি রেখেছেন তিনি।
Gyanesh Kumar: তৃণমূলের উদ্যোগে প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট আনার প্রক্রিয়া এগোচ্ছে। এ নিয়ে স্বাক্ষর সংগ্রহও শুরু হয়েছে। এই সপ্তাহেই প্রধান নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট আনা হতে পারে। এর আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, তাঁর দল প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট আনবে।
Gyanesh Kumar: দক্ষিণেশ্বরে স্কাইওয়াকের নীচে জ্ঞানেশ কুমার আসার আগে জড়ো হয়ে কালো পতাকা ও গো-ব্যাক স্লোগান বিক্ষোভকারীদের।
SIR in Bengal: আজ সুপ্রিম কোর্টে আবারও শুনানি বাংলার এসআইআর মামলায়। প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তের নেতৃত্বে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি ও বিচারপতি ভিপুল এম পাঞ্চোলির বেঞ্চে মামলাটি উঠবে। গত শুনানিতে আদালত জানিয়েছিল, প্রয়োজনে ওডিশা ও ঝাড়খণ্ড থেকে বিচারিক আধিকারিক এনে অ্যাডজুডিকেশন তালিকায় থাকা নামগুলির যাচাই শেষ করতে হবে। সেই প্রেক্ষিতেই রাজ্যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হয়েছে। ওই তালিকায় অ্যাডজুডিকেশনের আওতায় রয়েছে ৬০ লক্ষেরও বেশি নাম। তবে তালিকা প্রকাশের পরও এখনও পর্যন্ত সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশ শুরু করেনি নির্বাচন কমিশন। ফলে আজকের শুনানিতে মামলাকারীদের বক্তব্য এবং কমিশনের পাল্টা যুক্তি কী হয়, সেদিকেই নজর থাকবে। পাশাপাশি নির্বাচন সম্পন্ন করার নির্ধারিত সময়সীমা নিয়ে কোনও নতুন প্রস্তাব আসে কি না, তাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।