English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Breaking News LIVE Update: উত্তরপ্রদেশের সমস্ত স্কুলে 'বন্দে মাতরম' গাওয়া বাধ্যতামূলক: যোগী আদিত্যনাথ

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

| Last Updated: Monday, November 10, 2025 - 12:27
Comments |
Breaking News LIVE Update: উত্তরপ্রদেশের সমস্ত স্কুলে &#039;বন্দে মাতরম&#039; গাওয়া বাধ্যতামূলক: যোগী আদিত্যনাথ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

10 November 2025, 10:00 AM

Naushad Siddiqui: ক্যানিং পূর্ব বিধানসভার ঘুটিয়ারি শরীফে আইএসএফের পক্ষ থেকে একটি সভা করা হয় সেই সভাতে উপস্থিত ছিল ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। অভিযোগ সভার শেষ হওয়ার পর রাতে ফেরার পথে নওশাদকে ঘিরে ধরে একদল যুবক  তাকে কালো পতাকা দেখানো হয় বলে অভিযোগ। নওশাদ ও তার কর্মী সমর্থকদের উপর চড়াও হয় ঐ যুবক রা বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছাড়াই এলাকায়। যদিও ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা শওকত মোল্লার এলাকায় এই ঘটনা ঘটে বলে জানা যায়। 

10 November 2025, 09:45 AM

Santanu Sen: ফের চিকিৎসক শান্তনু সেন কে তলব। আজ দুপুর দুটো নাগাদ তলব রাজ্যের মেডিকেল কাউন্সিলে। বিদেশি ডিগ্রি ব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে। বেশ কয়েকদিন আগে তাকে তলক করা হয়েছিল। এই একই অভিযোগে। সেই সময় শান্তনু সেনের রেজিস্ট্রেশন সাসপেন্ড করে দেওয়া হয়। এরপর আদালতের দ্বারস্থ হন তিনি। তারপর তার এই সাস্পেনশনের উপরে স্থগিতাদেশ দেয় আদালত। কিন্তু তদন্ত চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয় মেডিকেল কাউন্সিল কে। সেইমতো একই অভিযোগ অর্থাৎ বিদেশী ডিগ্রি ব্যবহার করেছেন তিনি মেডিকেল কাউন্সিলের অনুমোদন না নিয়ে। আজ দুপুর দুটো নাগাদ হাজিরা দিতে আসছেন মেডিকেল কাউন্সিলের শান্তনু সেন।

10 November 2025, 08:45 AM

TMC Clash: ভাতারে প্রকাশ্যে তৃণমূলের ‘কোন্দল’। ব্লক সভাপতি ও বিধায়কের বিরুদ্ধে ক্ষোভ। দলীয় পতাকা ছাড়াই সভা ‘বিক্ষুব্ধদের’। দলে পুরনো সম্মান পাচ্ছে না বলে অভিযোগ।

 

10 November 2025, 08:45 AM

Mamata Banerjee: দু’দিনের সফরে উত্তরবঙ্গ যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। ৮ জেলার বাসিন্দাদের প্রশাসনিক সুবিধা। দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের পরিষেবা তুলে দেবেন। DM-দের নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক মুখ্যমন্ত্রীর।

 

10 November 2025, 08:45 AM

Sukanta Majumdar: এসআইআর 'আতঙ্কে' মৃত্যুর অভিযোগ। ফের সরব সুকান্ত মজুমদার। 'যেকোন মৃত্যু হলেই বলুন SIR এ মারা গেছে'। 'সরকারি অনুদান নিয়ে নিন'। জলপাইগুড়িতে মন্তব্য সুকান্ত মজুমদারের।

10 November 2025, 08:45 AM

Kolkata Accident: রাতের কলকাতায় ফের দুর্ঘটনা। বিএল খান রোডে দুর্ঘটনা। গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা এক বাইকের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিস। জখম এসএসকেএমে চিকিত্‍সাধীন।

 

10 November 2025, 08:45 AM

Liluah: লিলুয়ার চকপাড়ায় বোমাবাজির অভিযোগ। রবিবার রাতে পরপর বোমার শব্দ। ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে। পরপর ৪ টি বোমা ফাটে বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলে যায় লিলুয়া থানার পুলিস।

10 November 2025, 08:45 AM

Weather Update: বাংলাজুড়ে শীতের আমেজ। রাত ও ভোরের দিকে শীতের আমেজ কলকাতায়। ১৯ ডিগ্রির ঘরে কলকাতায় রাতের তাপমাত্রা। আজ রাতে ১৮ ডিগ্রির ঘরে নামতে পারে পারদ। জেলায় জেলায় রাতে ও ভোরে শীতের পরশ। চলতি সপ্তাহে টানা শীতের আমেজ বঙ্গে। পশ্চিমী হাওয়ার দাপট অব্যাহত থাকছে। উপকূল সংলগ্ন জেলাগুলিতে কুয়াশার সম্ভাবনা। ডিসেম্বর জাঁকিয়ে শীত বঙ্গে। সকালে হালকা কুয়াশা উত্তরবঙ্গে। পার্বত্য এলাকায় কুয়াশার পরিমাণ বাড়তে পারে।
বৃষ্টির সম্ভাবনা আপাতত নেই। কিছু রাজ্যে শৈত্যপ্রবাহের প্রথম স্পেল শুরু।

 

10 November 2025, 08:30 AM

SIR in Bengal: এসআইআরে 'সেরা' পারফর্মার পশ্চিমবঙ্গ। ১২ রাজ্যের মধ্যে 'সেরা' পশ্চিমবঙ্গ। এখনও পর্যন্ত SIR ফর্ম বিলি ৫ কোটি ১৫ লক্ষ। SIR সংক্রান্ত কাজের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ। সন্তোষ প্রকাশ ডেপুটি নির্বাচন কমিশনারের: সূত্র।

পরবর্তী খবর

Rashmika Mandanna: স্ক্রিনে ‘দ্য গার্লফ্রেন্ড’ থেকে অফস্ক্রিনে দ্য ব্রাইড - রশ্মিকা-বিজয়ের বিয়ের প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে...

Rashmika Mandanna: স্ক্রিনে ‘দ্য গার্লফ্রেন্ড’ থেকে অফস্ক্রিনে দ্য ব্রাইড - রশ্মিকা-বিজয়ের বিয়ের প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে...
Dead Man returns home: বাড়ির উঠোনে বসে হাসছে &#039;মৃত ছেলে!&#039; একমাত্র সন্তানকে কবর দিয়ে এসেই শোকার্ত মা-বাবাও...

Dead Man returns home: বাড়ির উঠোনে বসে হাসছে 'মৃত ছেলে!' একমাত্র সন্তানকে কবর দিয়ে এসেই শোকার্ত মা-বাবাও...

SIR in Bengal: SIR শুরু &#039;মিনি বাংলাদেশ&#039; কসবার গুলশান কলোনিতে! কিন্তু ২ লাখ জনসংখ্যার &#039;ফাঁকা&#039; কলোনির ভোটাররা সব কোথায়?

SIR in Bengal: SIR শুরু 'মিনি বাংলাদেশ' কসবার গুলশান কলোনিতে! কিন্তু ২ লাখ জনসংখ্যার 'ফাঁকা' কলোনির ভোটাররা সব কোথায়?
Ananya Pandey | Janhvi Kapoor: জাহ্নবী অতীত! এবার অনন্যার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন শিখর? ভাইরাল ছবি...

Ananya Pandey | Janhvi Kapoor: জাহ্নবী অতীত! এবার অনন্যার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন শিখর? ভাইরাল ছবি...
Budget Finance: আয়করে ছাড় আর GST রেটে রদবদলে চাঙ্গা বাজার! উত্‍সবের মরসুমে ২৭% বেশি ঋণের চাহিদা...

Budget Finance: আয়করে ছাড় আর GST রেটে রদবদলে চাঙ্গা বাজার! উত্‍সবের মরসুমে ২৭% বেশি ঋণের চাহিদা...
KIFF 2025: চার লাইনের গল্প থেকে ইতিহাস— রমেশ সিপ্পির মুখে ‘শোলে’-র জন্মগাথা কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে

KIFF 2025: চার লাইনের গল্প থেকে ইতিহাস— রমেশ সিপ্পির মুখে ‘শোলে’-র জন্মগাথা কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে
Viral Video: লঙ্কাগুঁড়োর বদলে সোনা! টার্গেট মিস হতেই ২৫ সেকেন্ডে ২০ বার চড় খেল চোর...

Viral Video: লঙ্কাগুঁড়োর বদলে সোনা! টার্গেট মিস হতেই ২৫ সেকেন্ডে ২০ বার চড় খেল চোর...
Samantha Ruth Prabhu: সামান্থা-র &#039;সিক্রেট অ্যালকেমিস্ট&#039;! আসল সিক্রেট কি তবে রাজ?

Samantha Ruth Prabhu: সামান্থা-র 'সিক্রেট অ্যালকেমিস্ট'! আসল সিক্রেট কি তবে রাজ?
India-Pakistan: &#039;খ্রিস্টান-ইহুদি-হিন্দু বোমা আছে, তবে মুসলিম বোমা...&#039; পাক পরমাণু টার্গেটে ভারত! বিস্ফোরক তথ্যে ধেয়ে এল সুনামি...

India-Pakistan: 'খ্রিস্টান-ইহুদি-হিন্দু বোমা আছে, তবে মুসলিম বোমা...' পাক পরমাণু টার্গেটে ভারত! বিস্ফোরক তথ্যে ধেয়ে এল সুনামি...
Bengaluru Rapido Incident: &#039;ভাইয়া,অ্যায়সা মাত কারো...&#039; চলন্ত বাইকেই যুবতীর পা চেপে... চরম নোংরামো র‍্যাপিডো ক্যাপ্টেনের!

Bengaluru Rapido Incident: 'ভাইয়া,অ্যায়সা মাত কারো...' চলন্ত বাইকেই যুবতীর পা চেপে... চরম নোংরামো র‍্যাপিডো ক্যাপ্টেনের!