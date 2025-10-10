English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Breaking News LIVE Update: সাতসকালে জোড়া মামলায় ED-র ম্যারাথন তল্লাশি! কলকাতার একাধিক জায়গায় হানা...

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

| Last Updated: Friday, October 10, 2025 - 09:38
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে

10 October 2025, 09:30 AM

Jalpaiguri: চোর সন্দেহে যুবককে গাছে বেঁধে মারধরের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ময়নাগুড়ি ঝাজাঙ্গি এলাকায়। দোকানের লোহার রড কেটে চুরি করার অপরাধে হাতেনাতে পাকড়াও, যুবককে গাছে বেঁধে ব্যাপক মারধর জনতার। ময়নাগুড়ি ধুপগুড়ি জাতীয় সড়কের পাশে এলাকায় এই ঘটনায় বহু মানুষের ভিড় জমে যায়। প্রায়সই এলাকায় চুরির ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ। পুলিসকে খবর দেওয়া হয়েছে বলে দোকান মালিক জানান। তবে এভাবে গাছে বেঁধে মারধর করা, আইন হাতে তুলে নেওয়া? ঘটনায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে বিভিন্ন মহলে।

10 October 2025, 09:30 AM

South 24 Parganas: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কাকদ্বীপ থানার দুই য়ের ঘেরির বুড়া হরি মন্দিরের সামনে বিরল প্রজাতির সাপকে ঘিরে আতঙ্ক। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সহদেব মাইতি নামে এক ব্যক্তি তার বাড়ির পাশেই একটি খালে প্রতিদিনের মতো গতকালও মাছ ধরা ঘুনি বসেছিল মাছ ধরার জন্য, তবে আজ সকালে ঘুনি তুলতে গিয়ে দেখে বিরল প্রজাতির বিশাল আকৃতির একটি চন্দ্রবরা নামে একটি বিষাক্ত সাপ ঘুনি র ভেতরে আটকে রয়েছে। তৎক্ষণায় তিনি তড়িঘড়ি করে পরিবারের লোকজন ও এলাকার মানুষজনকে খবর দেয় ঘটনা খবর পাওয়া মাত্রই এলাকার মানুষজন পৌঁছে ওই মাছ ধরা ঘুনি থেকে  উদ্ধার করে বুড়াহারি মন্দিরের সামনে নিয়ে আসে সাপটিকে এবং ওই ঘূর্ণির ভেতর থেকে যাতে না পালিয়ে যায় তার জন্য জাল দিয়ে আটক করে রেখে, খবর দেয় বনদপ্তরের আধিকারিকদের তবে ঘটনাস্থলে বনদপ্তরের অধিকার পৌঁছে ওই সাপটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় বলে জানা গেছে, তবে সচরাচর এই এলাকায় এমন বিষাক্ত বা বিরল প্রজাতির সাপ দেখা যায় না যার কারণে চাঞ্চল্য ছাড়া এলাকায়। এই সাপগুলো পাহাড়ি এলাকার সাপ, তবে এ যদি একবার কামড় দেয় শরীরের পচন ধরে মৃত্যু হতে পারে মানুষের। এই সাপ কিভাবে এল কোথা থেকে এল সেই নিয়ে এলাকার মানুষ আতঙ্কিত।

10 October 2025, 09:30 AM

Behrampore: বেঙ্গালুরুর হাসপাতালেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন হরিহরপাড়ার খিদিরপুরের  পরিযায়ী শ্রমিক জাহেদ আলি। সোমবার রাতে বেঙ্গালুরুতে অগ্নিকান্ডের ঘটনায় গুরুতরভাবে অগ্নিদগ্ধ হয়েছিলেন ওই পরিযায়ী শ্রমিক। চিকিৎসা চলছিল ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে সেখানেই শুক্রবার ভোরে মৃত্যু হয় তাঁর। সোমবার রাতে বেঙ্গালুরুর বীর দি কারামানি এলাকায় শ্রমিকদের থাকার ঘরেই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আহত হন বহরমপুরের নগরাজলের বাসিন্দা মিণারুল সেখ, জাইবুর সেখ, তাজিবুল সেখ, হাসান মল্লিক, নুর জামাল সেখ, সফিজুল সেখ এবং হরিহরপাড়ার খিদিরপুরের বাসিন্দা জাহেদ আলি। শুক্রবার ভোরে মৃত্যু হয় তাঁর।

10 October 2025, 09:30 AM

Gariahat: গড়িয়াহাট রোডে পচাগলা দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য, মৃত ব্যবসায়ী মনোতোষ কুন্ডু বৃহস্পতিবার রাতে দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়াহাট রোডে পচাগলা দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে ২৩/৪ গড়িয়াহাট রোডের এক বাসায়। মৃত ব্যক্তির নাম মনোতোষ কুন্ডু, বয়স আনুমানিক ৫৫ বছর। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই তিনি একাই থাকতেন ওই ভাড়াবাড়িতে। পেশায় তিনি ছিলেন মুদিখানার দোকানদার। এদিন রাতে বাড়ি থেকে তীব্র দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয় বাসিন্দারা বিষয়টি বুঝতে পারেন এবং সঙ্গে সঙ্গে খবর দেন রবীন্দ্র সরোবর থানায়। পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে দেখেন, পচাগলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে মনোতোষবাবুর দেহ। দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পুলিসের প্রাথমিক অনুমান, কয়েকদিন আগেই মৃত্যু হয়েছিল তাঁর। দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকায় মৃত্যুর কারণ স্বাভাবিক হতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, দশমীর পর থেকেই তাঁকে আর দেখা যায়নি। মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে রবীন্দ্র সরোবর থানার পুলিস।

10 October 2025, 09:30 AM

North Bengal: আজ সকাল থেকে চিলাপাতা, কোদালবস্তি এবং শালকুমার গেট থেকে ফের পর্যটন শুরু হচ্ছে। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বর্তমান পরিস্থিতি এবং রাস্তাঘাটের নিরাপত্তা পর্যালোচনার করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। আগামী দিনগুলিতে বাকি রুটগুলি পর্যালোচনা করা পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই তোর্সার জলে ভেসে যাওয়া ৫টি রাইনোকে ৪০ ঘণ্টার টানা অপারেশন চালিয়ে ইতিমধ্যেই ফেরানো হয়েছে। উদ‍্যানে একটি ব্রিজ ও কালভার্ট ভেঙে গিয়েছিল সেগুলি মেরামতির কাজ শুরু হয়েছে।

10 October 2025, 09:30 AM

Baruipur: ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ শিক্ষকের বিরুদ্ধে। ব্যক্তিগত গোপন ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল ও ব্ল্যাকমেল করারও অভিযোগ। ঘটনায় বারুইপুর থানায় অভিযোগ দায়ের। গ্রেফতার অভিযুক্ত শিক্ষক। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বারুইপুর থানার পুলিস। সোনারপুর থানা এলাকার বাসিন্দা নির্যাতিতা ছাত্রীকে টিউশন পড়াতেন অভিযুক্ত শিক্ষক সুমন দাস। তিনি তাকে ফোন করে উত্ত্যক্ত করতেন বলে অভিযোগ। সুইসাইড করার ব্ল্যাকমেল করে তাকে নিজের বাড়িতে ডাকে। জোর করে শারীরিক সম্পর্ক করে ও সেই ছবি তুলে রাখে। নির্যাতিতার গোপন ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করার হুমকি দিয়ে নিয়মিত ব্ল্যাকমেল করত। এমনকি তার সেইসব ছবি সোশাল মিডিয়ায় ভাইরালও করা হয়। এই ঘটনায় নির্যাতিতার পরিবার বারুইপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার শিক্ষক। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিস।

10 October 2025, 09:30 AM

Kolkata ED Raid: সাতসকালে জোড়া মামলায় ED-র ম্যারাথন তল্লাশি। গণেশ জুয়েলারি সংস্থার ১২০০ কোটি টাকার ব্যাঙ্ক প্রতারণা মামলার তদন্তে কলকাতার একাধিক জায়গায় তল্লাশি। ভুয়ো কোম্পানি খুলে ঋণ নিয়ে প্রতারণার অভিযোগ। ২৫টি ব্যাংকের কাছ থেকে ১২০০ কোটি টাকা ঋণ নেওয়ার অভিযোগ ED-র। জুয়েলারি সংস্থার কর্তা ও কর্মী এবং ঘনিষ্ঠদের বাড়িতে অভিযান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার। অভিযান গিরিশ পার্কে, শরৎ বসু রোডে, নিউ আলিপুরে। পাশাপাশি পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বড়সড় তল্লাশি অভিযান। নাগের বাজারের বাসিন্দা ব্যবসায়ী দীপক কুমার দে এবং দক্ষিণ দমদম পৌরসভার কাউন্সিলর নিতাই দত্তের  বাড়িতে ইডি।

