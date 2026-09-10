LIVE Update: 'সবার জীবনে আসুক শান্তি ও সমৃদ্ধি'! কৌশিকী অমাবস্যায় শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

উত্তর দিনাজপুরে পুলিস পরিচয় দিয়ে জেলার এক স্বনামধন্য ব্যবসায়ীর কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকা প্রতারণার অভিযোগ ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ব্যবসায়ী মহলে। অভিযোগ পাওয়ার পর দ্রুত তদন্তে নেমে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা থেকে দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে ইটাহার থানার পুলিস। বুধবার ধৃতদের রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাঁদের ছয় দিনের পুলিসি হেফাজতের নির্দেশ দেন।
নামখানা থানার পাতিবুনিয়া এলাকায় এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করল নামখানা থানার পুলিশ। মৃতদেহ ময়নতন্ত্রের জন্য কাকদ্বীপ হাসপাতালে পাঠায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় মাথায় আঘাত করা হয়েছে ওই যুবকের তারপরে জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে।বলে প্রাথমিকভাবে জানা যায়। তবে কি কারনে মৃত্যু তা এখনো পরিষ্কার নয় প্রাথমিকভাবে মনে করছেন খুন করে এই যুবককে মেরে ফেলা হয়েছে।
জলপাইগুড়ি শহরে বিএসএফের বিশেষ অভিযান। পুলিসকে সঙ্গে নিয়ে ভোর রাত থেকেই এই অভিযান চলছে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ভোর রাত থেকে বৃহন্নলাদের আলিশান ডেরায় তল্লাশি বিএসএফের।শুক্রবার ভোরের আলো ফোটার আগেই জলপাইগুড়ি শহরের রাজবাড়ি পাড়ায় অবস্থিত বৃহন্নলা দের আলিশান ডেরা ঘিরে ফেলে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা। উচ্চ পদস্থ আধিকারিক এবং কোতোয়ালি থানার আই সি, ডিএস পিকে সঙ্গে নিয়ে শুরু হয় তল্লাশি। সূত্রের খবর, অবৈধভাবে বাংলাদেশী নাগরিক এখানে স্থান পায়নি তো? অস্ত্র ,ড্রাগস, এই ধরনের কোনো বড় কি কোন কনসাইনমেন্ট এই ডেরায় পৌঁছেছে? সমস্তটাই খতিয়ে দেখছেন বিএসএফ এবং পুলিস প্রশাসনে আধিকারিকরা এই খবর লেখা পর্যন্ত বি এস ফের তল্লাশি অভিযান জারি রয়েছে। যদিও এনিয়ে কেউ মুখ খুলতে চাইনি।
কৌশিকী অমাবস্যা উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা বার্তা দিয়েছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, 'কৌশিকী অমাবস্যার পুণ্যতিথিতে মা তারার চরণে শতকোটি প্রণাম। মা তারার অশেষ কৃপায় সকলের জীবন সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ও মঙ্গলময় হয়ে উঠুক। দূর হোক সকল অশুভ ও অন্ধকার। তারা মায়ের আশীর্বাদ সকলের ওপর বর্ষিত হোক। সকলকে জানাই কৌশিকী অমাবস্যার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শুভকামনা। জয় মা তারা।'
West Bengal, India Breaking News Live Updates: বাংলাদেশ সংলগ্ন উত্তর বঙ্গোপসাগরে তৈরি হল নিম্নচাপ। এছাড়াও মৌসুমী অক্ষরেখা দিঘার উপর দিয়ে পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। মৎস্যজীবীদের ১১ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার পর্যন্ত সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। বাংলাদেশ পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশা উপকূলের মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কবার্তা।
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