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LIVE Update: 'সবার জীবনে আসুক শান্তি ও সমৃদ্ধি'! কৌশিকী অমাবস্যায় শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

Written BySoumita Khan
Published: Sep 10, 2026, 08:01 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 08:09 AM IST
LIVE Update: 'সবার জীবনে আসুক শান্তি ও সমৃদ্ধি'! কৌশিকী অমাবস্যায় শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর
10 September 2026 08:00 AM (IST)

North Dinajpur: উত্তর দিনাজপুরে লক্ষাধিক টাকার প্রতারণা

উত্তর দিনাজপুরে পুলিস পরিচয় দিয়ে জেলার এক স্বনামধন্য ব্যবসায়ীর কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকা প্রতারণার অভিযোগ ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ব্যবসায়ী মহলে। অভিযোগ পাওয়ার পর দ্রুত তদন্তে নেমে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা থেকে দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে ইটাহার থানার পুলিস। বুধবার ধৃতদের রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাঁদের ছয় দিনের পুলিসি হেফাজতের নির্দেশ দেন।

10 September 2026 08:00 AM (IST)

Namkhana Incident: নামখানায় উদ্ধার যুবকের মৃতদেহ

নামখানা থানার পাতিবুনিয়া এলাকায় এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করল নামখানা থানার পুলিশ। মৃতদেহ ময়নতন্ত্রের জন্য কাকদ্বীপ হাসপাতালে পাঠায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় মাথায় আঘাত করা হয়েছে ওই যুবকের তারপরে জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে।বলে প্রাথমিকভাবে জানা যায়। তবে কি কারনে মৃত্যু তা এখনো পরিষ্কার নয় প্রাথমিকভাবে মনে করছেন খুন করে এই যুবককে মেরে ফেলা হয়েছে।

10 September 2026 08:00 AM (IST)

Jalpaiguri BSF: জলপাইগুড়িতে বিএসএফের বিশেষ অভিযান

জলপাইগুড়ি শহরে বিএসএফের বিশেষ অভিযান। পুলিসকে সঙ্গে নিয়ে ভোর রাত থেকেই এই অভিযান চলছে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ভোর রাত থেকে বৃহন্নলাদের আলিশান ডেরায় তল্লাশি বিএসএফের।শুক্রবার ভোরের আলো ফোটার আগেই জলপাইগুড়ি শহরের রাজবাড়ি পাড়ায় অবস্থিত বৃহন্নলা দের আলিশান ডেরা ঘিরে ফেলে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা। উচ্চ পদস্থ আধিকারিক এবং কোতোয়ালি থানার আই সি, ডিএস পিকে সঙ্গে নিয়ে শুরু হয় তল্লাশি। সূত্রের খবর, অবৈধভাবে বাংলাদেশী নাগরিক এখানে স্থান পায়নি তো?  অস্ত্র ,ড্রাগস, এই ধরনের কোনো বড় কি কোন কনসাইনমেন্ট এই ডেরায় পৌঁছেছে?  সমস্তটাই খতিয়ে দেখছেন বিএসএফ এবং পুলিস প্রশাসনে আধিকারিকরা এই খবর লেখা পর্যন্ত বি এস ফের তল্লাশি অভিযান জারি রয়েছে। যদিও এনিয়ে কেউ মুখ খুলতে চাইনি।

10 September 2026 08:00 AM (IST)

CM Suvendu Adhikari: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী

কৌশিকী অমাবস্যা উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা বার্তা দিয়েছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, 'কৌশিকী অমাবস্যার পুণ্যতিথিতে মা তারার চরণে শতকোটি প্রণাম। মা তারার অশেষ কৃপায় সকলের জীবন সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ও মঙ্গলময় হয়ে উঠুক। দূর হোক সকল অশুভ ও অন্ধকার। তারা মায়ের আশীর্বাদ সকলের ওপর বর্ষিত হোক। সকলকে জানাই কৌশিকী অমাবস্যার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শুভকামনা। জয় মা তারা।'

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TAGS:
West bengal
India Breaking News Live Updates

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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