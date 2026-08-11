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LIVE Update: সঙ্ঘমিত্রার পর এ বার ভারতীয় নৌবহরে যুক্ত হতে চলেছে শ্রুতি

Breaking News Live Updates: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে- সঙ্ঘমিত্রার পর এ বার ভারতীয় নৌবহরে যুক্ত হতে চলেছে শ্রুতি। মঙ্গলবার গার্ডেনরিচ শিপ বিলডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেডের হাত ধরে যাত্রা শুরু হলো Next Generation Offshore Patrol Vessel-Yard 3037 ওরফে শ্রুতির।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 11, 2026, 07:26 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 02:16 PM IST
LIVE Update: সঙ্ঘমিত্রার পর এ বার ভারতীয় নৌবহরে যুক্ত হতে চলেছে শ্রুতি
11 August 2026 02:00 PM (IST)

Debraj Chakraborty...

Debraj Chakraborty

তোলাবাজির টাকায় গত ৫ বছরে ১০০ কোটি টাকার ৩০টি সম্পত্তি ! বিধাননগর পুরসভার প্রাক্তন মেয়র পারিষদ দেবরাজ চক্রবর্তী ও তার স্ত্রী ও শ্বশুরের নামে বাগুইহাটি, নিউটাউন, দমদম ও কালিম্পঙ্গে ১০০ কোটির সম্পত্তির হদিশ পেল পুলিস।বাগুইহাটি থানার তরফে ED কে চিঠি দিয়ে সম্পতির তথ্য জানানো হয়েছে। নির্বাচনী হলফনামাতেও এই সম্পত্তির কোথা লুকিয়ে গিয়েছিলেন দেবরাজ। দেবরাজের বিরুদ্ধে চার্জশিটেও একথা উল্লেখ করতে চলেছে পুলিস।

11 August 2026 01:30 PM (IST)

TMC Leader Arrest...

TMC Leader Arrest

গত সোমবার বামেদের আইন অমান্য আন্দোলনকে কেন্দ্র করে  ধুন্ধুমার কান্ড ঘটে চুঁচুড়ায়। পুলিসের কাজে বাধা ধাক্কা দেওয়ার অভিযোগে আটক করা হয় ৪০ জন বাম কর্মী সমর্থককে। রাতে ৩৭ জনকে মুক্তি দেওয়া হয় চুঁচুড়া থানা থেকে।বাকি চারজনকে আজ আদালতে পেশ করা হবে। আজ সকালে তৃনমূল নেতা সুরেশ কাউকে গ্রেফতার করে পুলিস। সুরেশ সাউ বিজেপি হুগলি সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক ছিলেন এক সময়। বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর হাত ধরে তিনি তৃণমূলে যোগ দেন। সাহাগঞ্জের ডানলপ মাঠে সেই যোগদান সভায় নিজেকে পুষ্পা বলে পরিচয় দেন। বিধানসভা নির্বাচনের পর কিছুদিন অন্তরালে থাকেন।গতকাল বামেদের আইন অমান্যে কিছু লোকজন নিয়ে পৌঁছে যান।বামেদের পথসভায় হামলার অভিযোগ ওঠে। অশান্তি পাকানো পুলিসের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে পুস্পা সুরেশকে গ্রেফতার করে পুলিস। আজ তাকে চুঁচুড়া আদালতে পেশ করা হবে। চুঁচুড়ার বিধায়ক সুবীর নাগ বলেন, একজন তৃণমূলের নেতা গেরুয়া ঝান্ডা নিয়ে কোন একটা রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিতে গিয়ে গন্ডগোল পাকাবে আর বিজেপির বদনাম হবে এটা আমাদের দল কখনও মেনে নেবে না। আমরা বারবার বলছি এই দখলদার এই জুলুমবাজির রাজনীতি চলবে না কোন সমস্যা হলে তার জন্য তো পুলিস আছে প্রশাসন আছে। আগামী দিনে আমরা সজাগ থাকবো তৃণমূলের কোন নেতা বিজেপি সেজে এইভাবে গন্ডগোল না পাকাতে পারে।

11 August 2026 01:30 PM (IST)

Child Death...

Child Death

জ্বর নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল আট বছরের নাবালিকা। পরিবারের অভিযোগ, সঠিক চিকিৎসা না করেই তাকে মালদা মেডিকেল কলেজে রেফার করে দেওয়া হয়। হাসপাতাল থেকে বেরনোর পথেই মৃত্যু হয় শিশুটির। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার দুপুরে উত্তেজনা ছড়ায় মালদার চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। কর্তব্যরত শিশু বিভাগের চিকিৎসকের বিরুদ্ধে ফেটে পড়েন মৃত শিশুর পরিবার। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় চাঁচল থানার পুলিস।

 

11 August 2026 01:30 PM (IST)

West Bengal Assembly...

West Bengal Assembly

নেতাজিকে নিয়ে লাগাতার কুমন্তব্যের প্রতিবাদে এবার বিধানসভায় নিন্দা প্রস্তাব। নিন্দা প্রস্তাব জমা দিলেন বিধায়ক সিদ্দিকি। গত কয়েক দিন ধরে লাগাতার নেতাজিকে নিয়ে যেভাবে প্রকাশ্যে কুমন্তব্য করা হচ্ছে তার প্রতিবাদ জানিয়েই এই নিন্দা প্রস্তাব। আগামীকাল বিধানসভার অধিবেশন আছে। তার আগে আজ এই নিন্দা প্রস্তাব জমা দিলেন। সোশ্যাল মিডিয়াতেও নেতাজির ছবি বিকৃত করে তা নিয়ে বিকৃত প্রচার হচ্ছে। তার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ জানিয়ে নিন্দা প্রস্তাব জমা দিয়েছেন নওশাদ।

11 August 2026 12:15 PM (IST)

Aroop Biswas...

Aroop Biswas

মেসি মামলায় অরূপ বিশ্বাসের রক্ষাকবচের মেয়াদ বাড়াল আদালত। আগামী ৩০ নভেম্বর  পর্যন্ত মেয়াদ বাড়াল আদালত। ১৭ নভেম্বর পরবর্তী শুনানি। আদালতে রিপোর্ট পেশ করল পুলিস।

11 August 2026 11:45 AM (IST)

CM Suvendu Adhikari...

CM Suvendu Adhikari

কলকাতা বিমানবন্দর থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হেলিকপ্টার ছাড়ার আগে বিপত্তি। হেলিকপ্টারে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা যায়। যদিও অল্প সময়ের মধ্যেই সেই ত্রুটি মেরামত করে হেলিকপ্টার মেদিনীপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় বলে বিমানবন্দর সূত্রে খবর।

11 August 2026 11:45 AM (IST)

Rudranil Ghosh...

Rudranil Ghosh

ইনফরমেশন এন্ড কালচারাল এফেয়ারসের স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান হলেন রুদ্রনীল ঘোষ।

11 August 2026 11:45 AM (IST)

Jalpaiguri Abduction...

Jalpaiguri Abduction

অপহৃত ভারতীয়কে ফিরিয়ে আনতে এবার তৎপর RSS। প্রয়োজনে প্রশাসনের উপর চাপ সৃষ্টি করবে তারা। একইসাথে অপহৃত সদস্যকে ফিরিয়ে আনতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে চিঠি দিলো ক্ষুদ্র চা চাষিরা। অপহরণের ৭২ ঘন্টা পেরিয়ে গেলেও এখনও দেশে ফিরল না পনবন্দী ভারতীয় ক্ষুদ্র চা চাষি দীপঙ্কর গোপ।গত শনিবার সকালে তাকে অপহরন করে বাংলাদেশী দুষ্কৃতকারীরা। এরপর থেকে ৩ দফায় BSF এবং BBG বৈঠক করে।কিন্তু বাংলাদেশের তরফে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয় তাদের এক ধৃতকে ফেরত না দিলে তারাও দীপঙ্কর গোপ কে ফেরত দেবে না।তাই বৈঠকে কোনো রফা সূত্র বের হয়নি। এই অবস্থায় অসহায় এই পরিবারে উদ্বেগ বাড়ছে।ইতিমধ্যে এই খবর গিয়ে পৌছায় RSS দ্বারা প্রভাবিত সংগঠন সিমান্ত চেতনা মঞ্চ নর্থ বেঙ্গলের সদস্যদের কাছে।খবর পেয়ে সোমবার রাতে প্রতিনিধি দল নিয়ে ওই পরিবারের কাছে ছুটে যান সংগঠনের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সভাপতি প্রদীপ চন্দ।তিনি ওই পরিবারের সাথে করা বলেন।জানান অপহৃত পনবন্দী কে ফিরিয়ে আনতে বিষয়টি নিয়ে তারা প্রশাসনের উপর চাপ সৃষ্টি করবেন। পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে তাদের লোককে ফিরিয়ে আনতে প্রয়োজনে ধৃত বাংলাদেশীকে তার দেশে ফিরিয়ে দেওয়া হোক। অপরদিকে এই ইস্যুতে তাদের অপহৃত  সদস্যকে দেশে ফিরিয়ে আনার দাবীতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন ক্ষুদ্র চা চাষিদের সর্বভারতীয় সংগঠন সিস্টা।

11 August 2026 10:45 AM (IST)

Indian Navy...

Indian Navy

সঙ্ঘমিত্রার পর এ বার ভারতীয় নৌবহরে যুক্ত হতে চলেছে শ্রুতি। মঙ্গলবার গার্ডেনরিচ শিপ বিলডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেডের হাত ধরে যাত্রা শুরু হল Next Generation Offshore Patrol Vessel-Yard 3037 ওরফে শ্রুতির। মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরুর দিন উপস্থিত ছিলেন ভাইস অ্যাডমিরাল সঞ্জয় সাধু। অন্য দিকে, প্যাট্রল ভেসেলটির বৈশিষ্ট্যের বিষয়ে বলতে গেলে, ভেসেলটি আউট অফ এরিয়া কনটিনজেন্সি অপারেশন চালাতে সক্ষম। এ ছাড়া, নন-কম্ব্যাট্যান্ট ইভ্যাকুয়েশন, কনভয় অপারেশন, অ্যান্টি-পাইরেসি মিশন, কাউন্টার ইনফিলট্রেটর অপারেশন, অ্যান্টি-ট্র্যাফিকিং অপারেশন-সহ আরও একাধিক অত্যাধুনিক অপারেশন চালাতে সক্ষম। ১১৩ মিটার লম্বা ও ১৪.৬ মিটার প্রস্থ বিশিষ্ট এই প্যাট্রল ভেসেলে থাকবেন ২৪ জন অফিসার ও ১২৪ জন নাবিক। নজরকাড়া বিষয়টি হলো, স্পেশাল অপারেশন চালানোর জন্য ভেসেলটিতে থাকবে ইনটিগ্রাল হেলিকপ্টার যা নেক্সট-জেনারেশন হ্যালো হারনেসিং ও ট্র্যাভার্সিং সিস্টেম যুক্ত। সব মিলিয়ে, ভারতীয় নৌবাহিনীতে খুব শীঘ্রই প্যাট্রল ভেসেল- শ্রুতির ইনডাকশন হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

11 August 2026 10:45 AM (IST)

SIR in Bengal...

SIR in Bengal

এসআইআরে বাদ যাওয়া ২৭ লক্ষ মানুষের শুনানি দ্রুত করা হোক। ট্রাইবুনাল গঠন করা হোক প্রতিটি ব্লকে। শুনানির নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত না হলে কেউ - এমন একগুচ্ছ আরজি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী। আজ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে তাঁর আবেদনের শুনানি।

11 August 2026 10:00 AM (IST)

Rhino Death...

Rhino Death

সাত সকালে একটা গন্ডারের মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল ফালাকাটায়। এদিন সকালে ফালাকাটা ব্লকের ময়রাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের কুঞ্জনগর এলাকায় বাচ্চা সহ একটি গন্ডার কে ঘোরাফেরা করতে দেখে গ্রামবাসীরা। এরপর সেই গন্ডারের থেকে তার বাচ্চাটি আলাদা হয়ে যায়। তখন মা গন্ডারটি এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতে থাকে,  একটি বাড়ি ভেঙে দেয়। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে একটি বাসঝোপে গিয়ে গন্ডারটি পড়ে গেলে আর সেখান থেকে উঠতে পারেনাই। এরপর গ্রামবাসীরা দেখে যে গন্ডারটি সেখানে মৃত্যু হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় জলদাপাড়া বনবিবিভাগের কুঞ্জনগর বিট এবং ফালাকাটা থানার পুলিস। মৃত গন্ডারটিকে উদ্ধারের চেষ্টা করছে বনদফতরের কর্মীরা।  

11 August 2026 10:00 AM (IST)

Fisherman Death...

Fisherman Death

গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে ট্রলারের কেবিনের ভিতর রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হল এক মৎস্যজীবীর। মৃতের নাম জগদীশ মিস্ত্রি (৬১)। তাঁর বাড়ি পূর্ব যাদবপুর থানার মুকুন্দপুর এলাকায়। আকস্মিক এই মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবার ও এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ডায়মন্ড হারবার এলাকার একটি মাছ ধরার ট্রলার সানকি জাহান কলোনির মাঝি ও শ্রমিকদের নিয়ে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়েছিল। ওই ট্রলারেই ছিলেন জগদীশ মিস্ত্রি। ট্রলারে থাকা তাঁর সঙ্গীদের দাবি, কেবিনের ভিতরে কাজ করার সময় আচমকাই ইঞ্জিনের কাছে পড়ে যান জগদীশবাবু। সঙ্গে সঙ্গে অন্য মৎস্যজীবীরা তাঁকে উদ্ধার করেন। তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় মাছ ধরা বন্ধ করে দ্রুত ঘাটে ফেরার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ট্রলারটি সানকি জাহান কলোনির ঘাটের উদ্দেশে রওনা দেয়। ঘাটে পৌঁছনোর পর জগদীশ মিস্ত্রিকে দ্রুত জয়নগর-কুলতলি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে কুলতলি থানার পুলিস মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। অতিরিক্ত গরম, অসুস্থতাজনিত কারণ নাকি অন্য কোনও কারণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে জগদীশ মিস্ত্রির এই আকস্মিক মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ তাঁর পরিবার। মুকুন্দপুর এলাকাতেও নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

11 August 2026 09:30 AM (IST)

Bus Accident...

Bus Accident

গাছে সজোরে ধাক্কা ভুবনেশ্বর-ঝাড়গ্রাম বাসের, বংশীমোড় চকে বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা যাত্রীদের। আহত ২০জন যাত্রী। ড্রাইভার এর আঘাত গুরুতর। আজ ভোররাতে রগড়া-ঝাড়গ্রাম ৫ নম্বর রাজ্য সড়কের বংশীমোড় বাসস্ট্যান্ড এলাকায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ল ভুবনেশ্বর থেকে ঝাড়গ্রামগামী ‘সাই উপাসনা’ নামের একটি যাত্রীবাহী বাস। এই ঘটনায় চালকসহ বেশ কয়েকজন যাত্রী আহত হয়েছেন। স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোর আনুমানিক ৪টে নাগাদ নিয়ন্ত্রণে থাকা বাসটি বংশীমোড় চকের তীব্র বাঁক ঘোরাতে ব্যর্থ হয়। গতি সামলাতে না পেরে গাড়িটি রাস্তার পাশে থাকা একটি বিশাল বটগাছে সরাসরি সজোরে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনার সময় বাসটিতে প্রায় ২০ জন যাত্রী ছিলেন। বিকট শব্দ শুনে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। উদ্ধারকাজে হাত লাগান তাঁরাই। ঘটনার ভয়াবহতায় বাসের সামনের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও, বড়সড় প্রাণহানির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন যাত্রীরা। প্রাথমিক ধারণায় প্রত্যক্ষদর্শীদের অনুমান, ভোরের দিকে চালক সামান্য ঘুমিয়ে পড়ার কারণেই এই বিপত্তি ঘটেছে। খবর পেয়ে দ্রুত পৌঁছায় পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে চোট গুরুতর না হওয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসার পর সকলকেই হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

11 August 2026 08:45 AM (IST)

King Cobra...

King Cobra

নাগরাকাটা ব্লকের সুলকাপাড়া গ্রামপঞ্চায়েতের মঙরুপাড়া এলাকায় বাড়ির কাছ থেকে উদ্ধার হল প্রায় ১৪ ফুটের বিশাল কিং কোবরা।  সকালে স্থানীয় বাসিন্দা ডিমপল ওরাওয়ের বাড়ির কাছে একটি স্পেকট্যাকলড কোবরা সাপকে গিলে খাচ্ছিল কিং কোবরাটি। বিশাল আকৃতির সাপটি দেখতে পেয়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন সর্পপ্রেমী তথা সাপ উদ্ধারকারী যুবক সৈয়দ নৈঈম বাবুন। তিনি নিরাপদে কিং কোবরাটিকে উদ্ধার করে খুনিয়া রেঞ্জের বনকর্মীদের হাতে তুলে দেন। পরে বনকর্মীরা সাপটিকে জঙ্গলে ছেড়ে দেন।

11 August 2026 08:45 AM (IST)

R G kar ...

R G kar 

আর জি কর কাণ্ডে এবার নতুন FIR! মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর গতকাল ফের একটি FIR দায়ের করা হয়েছে । অভয়ার বাবার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক নির্মল ঘোষ সহ মোট ৩ জনের নামে অভিযোগ দায়ের । তদন্তে খরদা থানা।

11 August 2026 08:30 AM (IST)

Suvendu Adhikari...

Suvendu Adhikari

আজ বাঁকুড়া জেলা সফরে আছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। দুপুর ১ টা নাগাদ বাঁকুড়ার জেলা পরিষদ অডিটরিয়াম হলে একটি প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দিবেন তিনি। সেখানে পশ্চিমের সাতটি জেলাকে নিয়ে বৈঠক করবেন তিনি।পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের বরাদ্দ অর্থ উন্নয়নের কোন কোন খাতে ব্যয় করা যায় ও বিগত দিনে কোন কোন কাজ আটকে আছে সেই বিষয়ে আলোচনা করবেন তিনি।

11 August 2026 08:30 AM (IST)

WB Industrial Policy...

WB Industrial Policy

পশ্চিমবঙ্গের নতুন শিল্পনীতি চূড়ান্ত করতে আজ নবান্ন সভাগৃহে শিল্পপতি ও বিভিন্ন বণিকসভার প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেকহোল্ডার বা অংশীদারদের বৈঠক ডাকা হয়েছে। এই বৈঠকে শিল্পমহলের মতামত ও পরামর্শ নেওয়ার পর নীতিটি মন্ত্রিসভার অনুমোদন নিয়ে ১৫ অগাস্টের পরে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হবে। শিল্পমন্ত্রীর মতে, রাজ্যে কোনও ল্যান্ডব্যাঙ্ক ছিল না, জমিনীতি ছিল না, এমনকী ইনসেনটিভ পলিসিও তুলে নেওয়া হয়েছিল। নো অবজেকশন সার্টিফিকেট পেতে ৯ থেকে ১০ দিন অপেক্ষা করতে হত। তাতেই কাজ করার ইচ্ছে চলে যেত। আগে টাটা বা কুমারমঙ্গলম বিড়লারা শুধু নয়, ৬৬৮৮ টি ছোট- বড় কোম্পানি বাংলা ছেড়ে গেছে। এবার তাই দ্রুত ঘুরে দাঁড়াতে চায় রাজ্য। 

11 August 2026 07:30 AM (IST)

Jharkhand Protest...

Jharkhand Protest

ঝাড়খণ্ড পাবলিক সার্ভিস কমিশন এবং ঝাড়খণ্ড স্টাফ সিলেকশন কমিশনের নিয়োগ পরীক্ষায় ভূরি ভূরি অনিয়মের অভিযোগে ইতিমধ্যেই ফুঁসছেন হাজার হাজার পরীক্ষার্থী। হেমন্ত সোরেন সরকারের বিরুদ্ধে দু'সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে প্রতিবাদ করছেন তাঁরা। প্রতিবাদে সামিল হয়েছে জেন জি। টানা ৯ দিন ধরে অনশনে সে রাজ্যের ছাত্রনেতা দেবেন্দ্রনাথ মাহাতো। অবশেষে সোমবার রাতে তাঁকে ভর্তি করানো হল হাসাপাতালে। সূত্রের খবর, এদিন তাঁর শারীরিক অবস্থার লক্ষ্যণীয় অবনতি হয়। তারপরই দেবেন্দ্রনাথ মাহাতো কে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, দেবেন্দ্রনাথের রক্তে শর্করার মাত্রা অস্বাভাবিকভাবে কমে গিয়েছে। বর্তমানে তিনি জরুরি বিভাগে চিকিৎসাধীন। 

11 August 2026 07:30 AM (IST)

R G Kar Hospital...

R G Kar Hospital

সোমবার সন্ধ্যার পর থেকেই আকাশে পুঞ্জীভূত কালমেঘ, আর তারপরই একটানা মুষলধারে বৃষ্টি। কয়েক ঘণ্টার টানা বর্ষণেই শহরের নিকাশি ব্যবস্থার কঙ্কালসার চেহারাটা ফের সামনে চলে এল। মধ্য কলকাতা থেকে উত্তর কলকাতার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও এলাকা এখন কার্যত নদী। কলেজ স্ট্রিট, ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি, সেন্ট্রাল এভিনিউ, বাগবাজার থেকে শুরু করে আরজি কর হাসপাতাল চত্বর—সর্বত্রই থৈ থৈ জল। কোথাও হাঁটু সমান, তো কোথাও এককোমর জল।
​বর্ষার এই তাণ্ডবে শহরের যানবাহন চলাচল একপ্রকার স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। সেন্ট্রাল এভিনিউ ও কলেজ স্ট্রিটে একাধিক চার চাকা ও দুই চাকার গাড়ি জলে সম্পূর্ণ ডুবে গিয়ে বিকল হয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়। ফলে তৈরি হয় তীব্র যানজট। জল ঠেলে বাড়ি ফিরতে গিয়ে চরম দুর্ভোগের মুখে পড়েন অফিসফেরত সাধারণ মানুষ ও পথচারীরা।
​সবচেয়ে মর্মান্তিক দৃশ্য দেখা যায় আরজি কর হাসপাতাল চত্বরে। হাসপাতালের জরুরি বিভাগ থেকে শুরু করে হাসপাতাল চত্বরের বিভিন্ন অংশে জল ঢুকে পড়ায় চরম সংকটে পড়েন রোগী ও তাঁদের পরিবার। জল পেরিয়েই স্ট্রেচার ও ট্রলিতে করে রোগীদের এক ভবন থেকে অন্য ভবনে নিয়ে যেতে দেখা যায়।

11 August 2026 07:30 AM (IST)

Jalpaiguri Municipality...

Jalpaiguri Municipality

পুরনো সরকারি বিজ্ঞপ্তি, অফিসের কাগজপত্র ফেলে রাখা হয়েছে জলপাইগুড়ি পুরসভা ভবনের আবর্জনার স্তূপে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, পুরসভার সদ্য প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান সন্দীপ মাহাত যখন চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল ছিলেন, সেই সময়ে তাঁর ব্যবহৃত লেটারহেড দেওয়া প্যাড পড়ে রয়েছে। এনিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিজেপির জলপাইগুড়ি এক নম্বর মণ্ডলের সভাপতি মনোজ শাহ বলেন, পুর পরিষেবা ভেঙে পড়েছে। শহরে যেখানে সেখানে আবর্জনা পড়ে থাকছে। ১০ মিনিটের বৃষ্টিতে রাস্তায় জল জমে যাচ্ছে। আমরা এসব নিয়ে কয়েকদিন আগেই পুরসভা অভিযান করেছি। চেয়ারম্যানের গদি ছাড়ার কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। নির্বাচিত কাউন্সিলারের লেটারহেড প্যাড পুরসভায় আবর্জনার সঙ্গে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, এটা ভাবা যায় না। সরকারি অফিসের চিঠি, বিজ্ঞপ্তি যেভাবে পুরসভায় আবর্জনার স্তূপে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন জলপাইগুড়ি সদরের বিধায়ক অনন্তদেব অধিকারী। সেইসঙ্গে তৃণমূল পরিচালিত জলপাইগুড়ি পুরবোর্ড মানুষকে পরিষেবা দিতে পুরোপুরি ব্যর্থ বলে দাবি করেন তিনি। বলেন, এই বোর্ড যত তাড়াতাড়ি সরে যাবে, জলপাইগুড়ির মানুষের মঙ্গল।

11 August 2026 07:30 AM (IST)

Kolkata Heavy Rainfall...

Kolkata Heavy Rainfall

রাতের বৃষ্টি (রাত ২ টো পর্যন্ত হিসেবে)

দমদম পাতিপুকুর সিঁথি ১২৭ মিলিমিটার
বড়বাজার মল্লিকঘাট ১২১ মিলিমিটার
হাওড়া লিলুয়া ১০০ মিলিমিটার
মানিকতলা কাঁকুড়গাছি ৯৪ মিলিমিটার
বিটি রোড বরানগর ৯০ মিলিমিটার
সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউ ধর্মতলা ৯০ মিলিমিটার
পার্ক স্ট্রিট থিয়েটার রোড ৮৪ মিলিমিটার
আলিপুর ৪৪ মিলিমিটার
ভবানীপুর ৪২ মিলিমিটার

11 August 2026 07:30 AM (IST)

Kolkata Disaster...

Kolkata Disaster

টানা বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল চত্বর। হাসপাতালের গেট থেকে শুরু করে ভিতরের একাধিক এলাকা—প্রায় হাঁটু সমান জলে ডুবে রয়েছে। জল পেরিয়েই হাসপাতালে ঢুকতে ও বেরোতে হচ্ছে রোগী, রোগীর পরিজন থেকে শুরু করে হাসপাতালের কর্মীদের। জল জমে যাওয়ায় চরম সমস্যায় পড়েছেন হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসা রোগী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা। বিশেষ করে অসুস্থ রোগীদের জল পেরিয়ে যাতায়াতে দুর্ভোগ আরও বেড়েছে। হাসপাতাল চত্বরের এই জলযন্ত্রণা নিয়ে ক্ষোভও তৈরি হয়েছে।

11 August 2026 07:30 AM (IST)

WB Teacher Recruitment...

WB Teacher Recruitment

স্কুল শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ভেরিফিকেশনের জন্য মধ্যশিক্ষা পর্ষদ যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিল তা আপাতত স্থগিত রাখা হল। সংরক্ষণ সংক্রান্ত একটি অনগ্রসর শ্রেণীর নির্দেশিকার পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত। এই মাসের ৫ তারিখে ভেরিফিকেশন এর জন্য নির্দিষ্ট অর্ডার বের করেছিল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ।

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TAGS:
West bengal
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About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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