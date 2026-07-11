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Breaking News LIVE Update: নামী স্কুলে যৌন হেনস্থা! খুদে পড়ুয়ার সঙ্গে চরম অসভ্যতার অভিযোগে আটক কর্মী

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

Written BySoumita Khan
Published: Jul 11, 2026, 07:40 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 09:08 AM IST
Breaking News LIVE Update: নামী স্কুলে যৌন হেনস্থা! খুদে পড়ুয়ার সঙ্গে চরম অসভ্যতার অভিযোগে আটক কর্মী
11 July 2026 09:00 AM (IST)

Baruipur Incident

বারুইপুরে গনপিটুনির ঘটনায় ৩জন গ্রেফতার। আগে ২ জন ছিল। সব মিলিয়ে হল ৫ জন।

11 July 2026 07:45 AM (IST)

Kolkata Metro

রাতেই অনেকটা কাজ এগিয়ে গেল। মুভেবল বিম রেক চিংড়িঘাটা সুকান্তনগরের ৩২৬ এবং ৩২৭ নম্বর পিলার কে রাস্তার ওপর দিয়ে আড়াআড়ি ভাবে স্পর্শ করল। যার অর্থ মাঝে শুধু ৩২৮ আর ৩২৯ নম্বর পিলার জুড়ে গেলে কবি সুভাষ থেকে আই টি সেন্টার স্টেশন পর্যন্ত অরেঞ্জ লাইনের এলিভেটেড করিডোর সংযুক্তিকরণ শেষ হবে। আরেক দফায় কাজ হবে। পরবর্তী বা তার পরের যেকোনো শুক্র শনি রবি একইভাবে রাস্তার একদিক বন্ধ রেখে সেই কাজ শেষ হলেই শুধু বাকি থাকবে লাইন পাতার কাজ।

11 July 2026 07:45 AM (IST)

Weather Update

দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। আজ ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস পূর্ব বর্ধমান নদীয়া বাঁকুড়া জেলাতে। এই তিন জেলাতে কমলা সতর্কতা। এছাড়াও বীরভূম হুগলি উত্তর ২৪ পরগনা হাওড়া সহ বেশ কিছু জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি। কলকাতাতে ও মাঝারি মানের বৃষ্টির সম্ভাবনা। আগামী ৪-৫ দিন বিক্ষিপ্তভাবে হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণ বঙ্গের সব জেলাতে। সোম মঙ্গল বৃষ্টি বাড়বে। 

11 July 2026 07:45 AM (IST)

Kolkata Airport

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু  বিমানবন্দরের রানওয়ের প্রায় লাগোয়া শতাব্দী প্রাচীন মসজিদ স্থানান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে আজই। সর্বজনমতের ভিত্তিতে এই স্থানান্তরের কাজ শুরু হতে পারে। ইতিমধ্যে উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসকের দপ্তরে বিধায়ক ও মসজিদ কমিটির সদস্যদের নিয়ে একটি বৈঠক হয়েছে। একটি বিশেষ পরিদর্শক দল ওই মসজিদ পরিদর্শন করতে যায়। তারমধ্যে বিমানবন্দর কর্তপক্ষের প্রতিনিধিরাও ছিলেন। বিমানবন্দর নিরাপত্তা কমিটি আলাদা করে এই ইস্যুতে বৈঠক করেছেন। 

11 July 2026 07:45 AM (IST)

Kolaghat

উড়িষ্যা থেকে কলকাতাগামী একটি দূরপাল্লার বাসে গাঁজা পাচারের গোপন খবর পেয়ে অভিযান চালাল কোলাঘাট থানার পুলিস। আগে থেকেই শরৎ সেতুর সামনে নজরদারিতে ছিল পুলিস। নির্দিষ্ট বাসটি সেখানে পৌঁছতেই সেটিকে ঘিরে ফেলে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশিতে বাস থেকে মোট ২৩ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়। ঘটনায় এক পুরুষ ও তিন মহিলাকে আটক করেছে পুলিস। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই পাচারচক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত এবং গাঁজার গন্তব্য কোথায় ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। উদ্ধার হওয়া মাদক বাজেয়াপ্ত করে ধৃতদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে কোলাঘাট থানার পুলিস। সব মিলিয়ে লক্ষাধিক টাকার গাঁজা উদ্ধার করেছে পুলিস।

11 July 2026 07:45 AM (IST)

Medinipur School Incident

মেদিনীপুর শহরের ইংরেজি মাধ্যমের একটি স্কুলের প্রথম শ্রেণির এক ছাত্রকে যৌন হেনস্থা করার অভিযোগ উঠেছে ওই স্কুলেরই এক অস্থায়ী কর্মীর বিরুদ্ধে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ওই স্কুল ছাত্রের সঙ্গে চরম অসভ্যতা করার। ঘটনাটি ঘটেছে গত শুক্রবার। স্কুল ছুটির পর ওই ছাত্র বাড়ি ফিরে পরিজনেদের বিষয়টি জানায়। পরিজনেরা সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। মৌখিক অভিযোগ জানান। বিষয়টি পুলিসকেও জানানো হয়। খবর পেয়ে পুলিস ওই স্কুলে যায়। পুলিস ওই অস্থায়ী কর্মীকে আটক করেছে। পুলিস জানিয়েছে, ঠিক কী হয়েছে, তদন্তে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

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TAGS:
West bengal
India Breaking News Live Updates

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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