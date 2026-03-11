Breaking News LIVE Update: LPG সংকট শুরু, নিউটাউনে পাম্পে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

| Last Updated: Wednesday, March 11, 2026 - 08:57
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

11 March 2026, 09:00 AM

South 24 Parganas: দিনদুপুরে বেআইনিভাবে মাটি চুরির অভিযোগ উঠল দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে। অভিযোগ, আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে ডাম্পার ভর্তি করে মাটি অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ঘটনাটি ঘটেছে বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার অন্তর্গত বারুইপুর খানা এলাকার হাড়দহ পঞ্চায়েত এলাকায়। স্থানীয়দের দাবি, একাধিক ডাম্পারে করে ওই এলাকা থেকে মাটি কেটে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেখানে কর্মরত শ্রমিকদের বক্তব্য, এই মাটি কেটে ইটভাটায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যদিও পঞ্চায়েতের নাকের ডগায় এমন ঘটনা ঘটলেও বিষয়টি সম্পর্কে কিছুই জানা নেই বলে দাবি করেছেন হাড়দহ পঞ্চায়েতের প্রধান হাসিনা লস্কর। অন্যদিকে বারুইপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি ও বারুইপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী জানান, পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুকুর খননের জন্য মাটি কাটা হচ্ছে নাকি বেআইনীভাবে মাটি কাটার কাজ চলছে, তা তদন্ত করে দেখা হবে এবং প্রয়োজনে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। বিজেপি নেতা গৌতম চক্রবর্তীর অভিযোগ, মাটি চুরি তৃণমূল নেতাদের রক্তে মিশে গেছে, আর সেই কারণেই প্রশাসন চুপ করে রয়েছে। তার দাবি, এই মাটি চুরির সঙ্গে ভিন রাজ্যের শ্রমিকরাও জড়িত এবং যে ডাম্পারগুলিতে মাটি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেগুলির অনেকগুলিতেই নাম্বার প্লেট নেই। এই ঘটনার জবাব মানুষই দেবে বলেও দাবি করেছেন বিজেপি নেতৃত্ব।

11 March 2026, 09:00 AM

Humayun Kabir: হুমায়ুন কবীরের স্ত্রীকে এবার নোটিস করল মুর্শিদাবাদ পুলিস। সরকারি জমি দখল ও জলাজমি বুঝিয়ে বাড়ি তৈরি করার অভিযোগে আগেই ল্যান্ড ডিপার্টমেন্ট নোটিস করেছিল হুমায়ুনের স্ত্রীকে। নোটিশের উত্তর না দেওয়ায় এবার ল্যান্ড ডিপার্টমেন্টের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে মীর সুলতানকে নোটিস পাঠিয়ে তলব করল পুলিস। আজ তাঁকে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।

11 March 2026, 08:45 AM

TMC: দলবদল ঘিরে রাজনৈতিক চর্চা পূর্ব বর্ধমানের ভাতাড়। তৃণমূলে যোগ দিল ৩০টি পরিবার। বিধানসভা নির্বাচনের আগে নতুন করে রাজনৈতিক শাসক বিরোধী তরজা  শুরু হয়েছে দলবদল ঘিরে। ভাতাড়ের বলগোনা গ্রাম পঞ্চায়েতের শিকোত্তর গ্রাম থেকে প্রায় ৩০টি পরিবার সিপিএম ও কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছে বলে দাবি তৃণমূল নেতৃত্বের।

11 March 2026, 08:45 AM

WB Assembly Election 2026: ভোট ঘোষণার আগেই পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুরে রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বিজেপির দাবি, দাসপুরের বালক রাউত এলাকায় একটি পুরো পাড়ার বাসিন্দারা তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেছেন। বিজেপি নেতা তপন মাইতির হাত ধরে ওই এলাকার বাসিন্দাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেওয়া হয়। বিজেপির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, যারা যোগদান করেছেন তারা এর আগে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থক ছিলেন। এবার তারা বিজেপির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দলে যোগ দিয়েছেন। উল্লেখ্য, এখনও পর্যন্ত রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়নি এবং কোনো রাজনৈতিক দলই তাদের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেনি। তার আগেই দাসপুরে এই যোগদানকে বড় রাজনৈতিক বার্তা হিসেবে দেখছে বিজেপি শিবির। বিজেপির দাবি, দাসপুরে তাদের জয় নিশ্চিত। যদিও বিজেপির এই দাবিকে গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলের পক্ষ থেকে পাল্টা কটাক্ষ করে বলা হয়েছে, এসব শুধুই বিজেপির প্রচার, বাস্তবে এর কোনো প্রভাব পড়বে না।

11 March 2026, 08:45 AM

Jalpaiguri: ৬ কেজির ব্রেস্ট টিউমার অপারেশন হল জলপাইগুড়ি মেডিক্যালে। জলপাইগুড়ি সদরের গড়ালবাড়ির বাসিন্দা মেরিনা বেগম নামে ২৬ বছরের এক মহিলার ওই টিউমার হয়েছিল। চিকিৎসক সঞ্জীব কুমার রায়ের নেতৃত্বে আজ দেড় ঘণ্টা ধরে অপারেশন হয়। এই ক্যান্সারাস টিউমার ছিল বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক। এত বড় টিউমার বিরল বলে দাবি চিকিৎসকের। অপারেশনটি ছিল ঝুঁকিপূর্ণ। প্রচুর রক্ত ক্ষরণের আশঙ্কা ছিল। 

11 March 2026, 08:45 AM

LPG Crisis: রান্নার গ্যাস নিয়ে চরম হয়রানি জলপাইগুড়িতে। সঙ্গে কালোবাজারি শুরু। সিলিন্ডারে ৬০ টাকা দাম বৃদ্ধির পর ৯৩১ টাকা হলেও গ্রাহকদের কাছ থেকে ৯৬৬ টাকা নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। অনেক সময় খুচরো না থাকার অজুহাতে আবার নেওয়া হচ্ছে ৯৭০ টাকা। গ্রাহকদের অভিযোগ, গ্যাস বুকিং  করে দিনের পর দিন ঘুরতে হচ্ছে। বাড়িতে গ্যাস ডেলিভারি হচ্ছে না। গোডাউন থেকেও সিলিন্ডার নিতে এসে বারবার ফিরে যেতে হচ্ছে। গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটর জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো অপারেটিভ কনজিউমার লিমিটেডের সম্পাদক প্রদীপ্ত বিশ্বাস অবশ্য সিলিন্ডারের দাম বেশি নেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর দাবি, সিলিন্ডারের দাম ৯৩১ টাকা। বাকিটা হোম ডেলিভারি চার্জ। বর্তমান পরিস্থিতিতে সেল্ফ ডেলিভারি কাউন্টার বন্ধ রয়েছে। একইসঙ্গে তাঁর দাবি, প্যানিক বুকিংয়ের কারণে অর্থাৎ প্রচুর গ্রাহক একসঙ্গে গ্যাস বুকিং করায় মাঝেমধ্যে ফোনে বুকিং হচ্ছে না।

11 March 2026, 08:30 AM

Kolkata Auto Fare: গ্যাসের দামবৃদ্ধির প্রভাব পড়তে শুরু করেছে অটো পরিষেবায়। সরকারিভাবে অটোভাড়া না বাড়লেও যাত্রীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়ার অভিযোগ উঠছে বিভিন্ন রুটে। অনেক ক্ষেত্রেই অটোচালকেরা নিজেরাই স্বীকার করছেন যে বাড়তি ভাড়া নেওয়া হচ্ছে। অটোচালকদের বক্তব্য, সম্প্রতি গ্যাসের দাম বেড়েছে। পাশাপাশি পাম্পে গিয়ে পর্যাপ্ত গ্যাসও পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে বাধ্য হয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে, বিশেষ করে কাটা গ্যাসের দোকান থেকে বেশি দামে গ্যাস কিনতে হচ্ছে তাদের। এই অতিরিক্ত খরচ সামাল দিতেই যাত্রীদের কাছ থেকে বেশি ভাড়া নেওয়া হচ্ছে বলে দাবি চালকদের একাংশের। চালকদের আরও দাবি, খরচ বাড়ার কারণে অনেক রুটে অটোর সংখ্যাও কমে গেছে। গড়িয়া–বারুইপুর, সোনারপুর–গড়িয়া, বারুইপুর–জুলপিয়া, বারুইপুর–দক্ষিণ বারাসত সহ একাধিক রুটে ইতিমধ্যেই অটোভাড়া বেড়েছে। কোথাও ৫ টাকা, আবার কোথাও ১০ টাকা বা তারও বেশি ভাড়া দাবি করা হচ্ছে। হঠাৎ এই ভাড়া বৃদ্ধিতে সমস্যায় পড়েছেন নিত্যযাত্রীরা। প্রতিদিন যাতায়াতের জন্য বাড়তি টাকা খরচ করতে হচ্ছে তাদের। এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে সরকারিভাবে কোনও নজরদারি শুরু হয়নি বলেই অভিযোগ। যদিও অটো ইউনিয়নগুলির বক্তব্য, তারা এই অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়াকে সমর্থন করছে না। তবুও বাস্তবে যাত্রীদের বাড়তি ভাড়া দিয়েই গন্তব্যে পৌঁছাতে হচ্ছে। কলকাতা শহরতলি এলাকায় যাতায়াতের অন্যতম ভরসা অটো, আর সেই অটোর ভাড়া বেড়ে যাওয়ায় চরম সমস্যায় পড়েছেন সাধারণ মানুষ।

11 March 2026, 08:30 AM

LPG Crisis: পশ্চিম এশিয়ায় চলতে থাকা যুদ্ধের জেরে সমস্যায়  শহর ও শহরতলির সিএনজি গাড়িগুলি। পাম্পের সংখ্যা এমনিতেই খুব কম। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে যুদ্ধ। নিউ টাউন এর একটি পাম্পের বাইরে মঙ্গলবার গভীর রাতে প্রায় শতাধিক সিএনজি গাড়ির লাইন ঘন্টা দুয়েক দাঁড়িয়ে  গ্যাস ভরতে হচ্ছে গাড়ি চালকদের। সিএনজি চালিত চার চাকা গাড়ি চালকেরা অভিযোগ করছে শহরের বেশ কিছু পাম্পে পর্যাপ্ত সিএনজি না থাকায় বেশ কয়েক ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে গ্যাস পাচ্ছেন না এর পর তাদের অন্যত্র যেতে হচ্ছে।

