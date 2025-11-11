English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Breaking News LIVE Update: দিল্লিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ! কড়া নিরাপত্তায় গোটা দেশ...

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

| Last Updated: Tuesday, November 11, 2025 - 08:57
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

11 November 2025, 09:00 AM

Delhi Blast: মঙ্গলবার সকাল ৯.৩০টায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বড় বৈঠক হবে। দিল্লি বিস্ফোরণ নিয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সভাপতিত্বে বৈঠকটি হবে। সুরক্ষা সংস্থাগুলির প্রধানদের সঙ্গে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

11 November 2025, 08:45 AM

Purulia: বন দফতরের পাতা ট্র্যাপ ক্যামেরায় পুরুলিয়ার কোটশিলা বনাঞ্চলের সিমনি বিটের জঙ্গলে দেখা গেলো শ্লথ ভল্লুকের ছবি। পুরো দস্তুর কালো লোমশ শ্লথ ভল্লুকের ভিডিও ধরা পড়েছে ট্র্যাপ ক্যামেরায়। প্রায় তিন বছর আগে কোটশিলা বনাঞ্চলে ভল্লুকের উপস্থিতির টের পায় বন বিভাগ। একাধিক জায়গায় উদ্ধার হয় ভল্লুকের পায়ের ছাপ । এবার সেই ভল্লুকের উপস্থিতিতে শিলমোহর দিল বন দপ্তর । একটি বা দুটি নয় চার থেকে পাঁচটি ভল্লুক রয়েছে ওই এলাকায় বলে দাবি বন দপ্তরের। পুরুলিয়া বন বিভাগের সঙ্গে হিল সংস্থার যৌথ প্রকল্পে বন্যপ্রাণ উপস্থিতি নিয়ে পুরুলিয়ার একাধিক বনাঞ্চলে পাতা হয়েছে ট্র্যাপ ক্যামেরায় । কোটশিলা বনাঞ্চলের সিমনি বিটের জঙ্গলে পাতা ক্যামেরায় পূর্ণবয়স্ক ভল্লুকের ছবি ধরা পড়ে। এর আগেও একই জঙ্গলে ধরা পড়ে চিতাবাঘের ছবি, বন বিড়াল, হানি বেজার, প্যাঙ্গোলিন, বন ময়ূর সহ একাধিক বনপ্রানের ছবি। বন দপ্তর এবং হিল সংস্থার কর্তৃপক্ষের দাবি, পুরুলিয়ার বিভিন্ন জঙ্গল বন্যপ্রাণীর উপযুক্ত স্থান হিসেবে পরিণত। তাই বন্য জীবজন্তুর ঠিকানা হয়ে উঠেছে পুরুলিয়ার জঙ্গল গুলি।

11 November 2025, 08:45 AM

Purulia: অজ্ঞাত পরিচিত গাড়ির ধাক্কায় যুবকের মৃত্যু। পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ বিক্ষুব্ধ জনতার। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটে পুরুলিয়ার নিতুড়িয়া থানার ইনানপুর গ্রামের অদূরে। প্রায় ২৮ বছর বয়সী মৃত যুবকের নাম পানু বাউরি। বাড়ি নিতুড়িয়া থানার দীঘা গ্রামে। ঘটনার পর পুরুলিয়া - বরাকর রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ স্থানীয় বাসিন্দাদের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। ঘাতক গাড়ি বাজেয়াপ্ত এবং ক্ষতিপূরণের দাবি জানায় এলাকাবাসীরা। পরে পুলিসের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেন এলাকাবাসীরা। 

11 November 2025, 08:45 AM

Jalpaiguri: স্কুলের মধ্যেই প্রধান শিক্ষিকাকে কান ধরে ওঠবস করাচ্ছেন বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটির সভাপতি তথা বর্তমানে জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়। সিসি টিভির ফুটেজ দিয়ে এমনটাই দাবি করে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর ওই পোস্ট ঘিরে তোলপাড় শুরু হয়েছে। যদিও ভিডিয়ো ভাইরাল হওয়া ভিডিও যাচাই করে নিজেই জি ২৪ ঘণ্টা। ঘটনাটি জলপাইগুড়ি সুনীতিবালা সদর গার্লস হাইস্কুলের। যদিও এআই দিয়ে ভুয়ো ভিডিও তৈরি করে ছড়ানো হয়েছে বলে দাবি সৈকতের। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সুতপা দাসের অবশ্য দাবি, ওই ফুটেজ সত্য। বিষয়টি ডি আইয়ের মাধ্যমে রাজ্যের শিক্ষা দফতরে জানিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু কোনও সুরাহা হয়নি। সেকারণে আইনের দ্বারস্থ হয়েছেন। ঘটনায়  আসরে নেমেছে জেলা বিজেপি। এই ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়াকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

 

11 November 2025, 08:45 AM

Kolkata: আই সি টি ষষ্ঠ এবং সপ্তম ফেজ এর কম্পিউটার শিক্ষক শিক্ষিকারা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সরকারি ও সরকার পোষিত বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ৩৭১৯ জন বর্তমানে সরকারী অর্ডারের ভিত্তিতে, ওয়েবেলের দ্বারা কর্মরত। যারা কম্পিউটার ক্লাস নেওয়া ছাড়াও বিদ্যালয়ের সব ধরনের কম্পিউটার সম্পর্কিত কাজ যেমন- কন্যাশ্রী, শিক্ষাশ্রী, সবুজ সাথী, তরুণের ঋন, ঐক্যশ্রী, মেধাশ্রী সহ সময় প্রকল্পর কাজগুলি করে থাকেন এছাড়াও মার্কস এন্ট্রি, বাংলা শিক্ষা পোর্টালের রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি কাজগুলি আমরাই করে থাকি। যদিও তাদের বেতন ৭০০০ থেকে ৮০০০/- অথচ প্রথম থেকে পঞ্চম ফেজের ৫৫৯১ জন ।CT কম্পিউটার শিক্ষক-শিক্ষিকারা এজেন্সি মুক্ত হয়ে সরাসরি সরকারী আওতাভুক্ত হয়েছে এবং ২৩০০০-২৭০০০/- পর্যন্ত বেতন ও অন্যান্য সরকারি সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন (বোনাস, ৩০টি CL, ML, রিট্যায়ারমেন্ট সেলিফিট ইত্যাদি)। তাই ৩৭১৯ জনের সাথে দ্বিচারিতা করা হচ্ছে বলে মনে করেন ফেজ সিক্স ও সেভেনের শিক্ষক শিক্ষিকারা।

11 November 2025, 08:45 AM

Partha Chatterjee: আজই পার্থ চট্টোপাধ্যায় বাইপাসের বেসরকারি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেতে পারেন। গতকালই আদালতের তরফে তাঁর জামিনের রিলিজ অর্ডার জেল কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়। জেল কর্তৃপক্ষের তরফে আজ কিছু ডকুমেন্টস পাঠানো হবে হাসপাতালে। তারপরে পার্থর হাসপাতাল থেকে বেড়িয়ে বাড়ি ফিরতে আর কোনও বাধা নেই।

11 November 2025, 08:45 AM

Kolkata: কলকাতা বিমানবন্দরে যে সকল গাড়ি প্রবেশ করছে সবকটি গাড়িকে CISF চেকিং করছে। কড়া নিরাপত্তার মুরে ফেলা হয়েছে কলকাতা বিমানবন্দর।

