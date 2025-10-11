English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Breaking News LIVE Update: পুলিস নিয়োগ পরীক্ষার দিন রবিবার স্পেশাল মেট্রো সার্ভিস...

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

| Last Updated: Saturday, October 11, 2025 - 09:08
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

11 October 2025, 09:00 AM

Jalpaiguri: জলপাইগুড়ি বন্যা কবলিতদের পাশে বৃহন্নলারা, দুর্গতদের সঙ্গে কথা বলে ত্রাণ বিতরণ করে চোখে জল। ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জলপাইগুড়ি জেলার বন্যাকবলিত দুর্গতদের পাশে মানবিকতার হাত বাড়িয়ে দিলেন বৃহন্নলা সমাজ। জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকের বেতগাড়া এলাকায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত শতাধিক পরিবারের হাতে কম্বল তুলে দিল জলপাইগুড়ি বৃহন্নলা আস্থা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। গুরুমা বিপাসা হালদারের নির্দেশে এই ত্রাণ বিতরণ কর্মসূচি চলে। দুর্গতদের হাতে সাহায্য তুলে দিতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন বৃহন্নলারা, অনেকেই কান্নায় ভেঙে পড়েন। সোসাইটির সদস্যরা জানিয়েছেন, জলপাইগুড়ি জেলার বন্যাকবলিত প্রতিটি এলাকায় পর্যায়ক্রমে তাঁরা মানুষের পাশে দাঁড়াবেন এবং সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন।

11 October 2025, 09:00 AM

Canning: এক গৃহবধুকে বেধড়ক মারধর করে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠলো নিকট আত্মীয়দের বিরুদ্ধে।  ঘটনাটি ঘটেছে জীবনতলা থানার অন্তর্গত মৌখালি এলাকায়। গুরুতর জখম বধু মাজিদা বিবি আশাঙ্কাজনক অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনা প্রসঙ্গে আক্রান্ত বধুর পরিবারের লোকজন জীবনতলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, মৌখালির বাসিন্দা ওয়াহেদ বক্স গাজী। তার কাকাদের সঙ্গে পারিবারিক বিবাদ চলছিল। গত কয়েকদিন আগেও বচসা হয়। এদিকে ওয়াহেদ বক্স নদীতে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন। অভিযোগ সেই সুযোগে নাসির মোল্লা ও আজিজ মোল্লা’র ওয়াহেদ বক্সের বাড়িতে চড়াও হয়। তার স্ত্রী মাজিদা বিবিকে বেধড়ক মারধর করে। অভিযোগ মারধরের পর বধুর মাথায় ইট দিয়ে আঘাত করে। রক্তাক্ত অবস্থায় ওই বধু চিৎকার করতে শুরু করলে অন্যান্য প্রতিবেশীরা দৌড়ে আসে। পালিয়ে যায় নাসির ও আজিজ। প্রতিবেশীরা ওই বধুকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য স্থানীয় এক চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যায়। সেখানে ওই বধুর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসক। বর্তমানে ওই বধু আশাঙ্কাজনক অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

11 October 2025, 09:00 AM

Jalpaiguri: কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশ। সাত সকালে কুয়াশা চাদরের মোড়া জলপাইগুড়ি। শীতের আমেজ। সকাল সকাল প্রাতঃভ্রমণকারীরা এই দৃশ্য দেখে খুশি প্রকাশ করেন। কুয়াশাই জানান দিচ্ছে শীতের আমেজ। তবে কয়েক দিনের তীব্র দাবদাহের পর বৃষ্টি এবং এই কুয়াশার দৃশ্য কিছুটা হলেও স্বস্তি জেলাবাসীর।

11 October 2025, 09:00 AM

Noapara: নির্মীয়মান আবাসন থেকে বৈদ্যুতিক সামগ্রী চুরির ঘটনায় দুই মহিলাকে গ্রেফতার করলো নোয়াপাড়া থানার পুলিস। সিসিটিভিতে স্পষ্ট ওই দুই মহিলায় চুরি করছিলেন। ইছাপুর সোদলা ট্যাঙ্ক রোড এলাকায় এক নির্মীয়মান আবাসনের মধ্যে থেকে লক্ষাদিক টাকারও বেশি বৈদ্যুতিক সামগ্রী চুরির ঘটনা ঘটে। নির্মীয়মান আবাসনের মালিক এসে দেখতে পান তার আবাসন থেকে ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা মূল্যের বৈদ্যুতিক সামগ্রী খোয়া গিয়েছে তৎক্ষণাৎ স্থানীয় নোয়াপাড়া থানায় সম্পূর্ণ ঘটনা লিখিত আকারে অভিযোগ জমা দেওয়া হয় সেই অভিযোগের ভিত্তিতে নোয়াপাড়া থানার পুলিস তদন্তে নেবে এলাকার বেশ কয়েকটি সিসিটিভি ক্যামেরার ছবি সনাক্ত করে খড়দহ ডাঙ্গাদিঘিলা থেকে দুই মহিলাকে গ্রেফতার করে অভিযুক্ত মহিলাদের নাম তসলিমা বেগম ও মুসকান বিবি। ধৃতদের  ব্যারাকপুর আদালতে পাঠানো হবে নোয়াপাড়া থানার পুলিসের পক্ষ থেকে।

11 October 2025, 09:00 AM

Kultali: কুলতলিতে তৃণমূল কর্মীকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ঘটনায় গ্রেফতার হল আরও এক অভিযুক্ত। ধৃতের নাম সাদ্দাম হাজরা। শুক্রবার কুলতলির কেল্লা এলাকা থেকে তাকে আটক করে পুলিশ। এই নিয়ে মোট গ্রেপ্তারির সংখ্যা দাঁড়াল দু’‌তে। এর আগেই ধরা পড়ে নুর উদ্দিন মোল্লা। গুলি চালনার ঘটনায় গুরুতর জখম তৃণমূল কর্মী সেলিম খাঁ আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি রয়েছেন এসএসকেএম হাসপাতালে। জানা গিয়েছে, গত রবিবার সন্ধ্যায় নিজের দোকানে বসে থাকা অবস্থায় আকস্মিক বিদ্যুৎ চলে গেলে সুযোগ নেয় দুষ্কৃতীরা। টানা চার রাউন্ড গুলি চালানো হয় সেলিম খাঁ-কে লক্ষ্য করে। ছোঁড়া হয় তিনটি বোমাও।

11 October 2025, 09:00 AM

Earthquake: ভারতীয় সময় গতকাল রাত পৌনে ৩টে নাগাদ ৭.৮ রিখটার তীব্র মাত্রার ভূমিকম্প দক্ষিণ আমেরিকা এবং অ্যান্টার্কটিকার শেষ প্রান্তে ড্রেক প্যাসেজ কাঁপিয়ে দিয়েছে। কম্পন এতটাই তীব্র যে উপকূলের ১০০০ কিলোমিটার এলাকায় সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

11 October 2025, 09:00 AM

Kolkata Metro: ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিস রিক্রুটমেন্ট বোর্ড পরীক্ষায় কাল লক্ষাধিক পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসবেন। কাল ১২ অক্টোবর রবিবার সরকারি চাকরির এই পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে বাড়তি পরিষেবা দিচ্ছে মেট্রো। ছুটির দিনে সকালে দু’ঘণ্টা আগে মেট্রো পরিষেবা চালু হবে। ব্লু লাইনে শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর ও গ্রিন লাইনে হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ এই জোড়া রুটে এই স্পেশাল সার্ভিস মিলবে। সাধারণত রবিবার সকাল ৯টায় এই দুই করিডরে দিনের প্রথম মেট্রো পরিষেবা চালু হয়। তবে কাল ৭টায় প্রথম সার্ভিস শুরু হবে। ব্লু লাইন অর্থাৎ নর্থ-সাউথ রুটে রবিবার ১৩০টি মেট্রো পরিষেবা চলে। তা কাল বেড়ে হবে ১৩৮টি। সকাল ৭টা থেকে ৯টা পর্যন্ত আপ-ডাউনে ৩০ মিনিট অন্তর পরিষেবা মিলবে। যদিও দিনের শেষ পরিষেবার সময়সূচি অপরিবর্তিত থাকবে। 

অন্যদিকে, গ্রিন লাইনে আগামী কাল বাড়তি ৮টি মেট্রো চলবে। গঙ্গাবক্ষের মেট্রো লাইনে রবিবার সবমিলিয়ে ১১২টি পরিষেবা পাবেন যাত্রীরা। হাওড়া ময়দান ও সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে সকাল ৭টায় দিনের প্রথম মেট্রো পরিষেবা চালু হবে। একইভাবে সকাল ৯টা পর্যন্ত আধ ঘণ্টা অন্তর আপ-ডাউনে মেট্রো পাওয়া যাবে। তবে দিনের শেষ মেট্রোর সূচি একই থাকবে।

নোয়াপাড়া-বিমান বন্দর হলুদ লাইন মেট্রো রুট অন্যান্য রবিবারের মতোই পরিচালিত হবে। তবে জোকা-মাঝেরহাট পার্পল লাইন এবং কবি সুভাষ-বেলেঘাটা অরেঞ্জ লাইন রুট দুটি রবিবার নিয়ম মতোই বন্ধ থাকবে। মেট্রো কর্তাদের আশা, বাড়তি এই পরিষেবা পরীক্ষার্থীদের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হবে।

Nobel Prize For Literature Award 2025: সন্ত্রস্ত সমসময়ে পাঠকের মন শব্দের চুম্বকে টেনে নোবেল পেলেন হাঙ্গেরির লাসলোহ
Noble Peace Prize 2025: ট্রাম্পের স্বপ্নভঙ্গ! শান্তিতে নোবেল পেলেন ভেনেজুয়েলায় লড়াকু বিরোধীনেত্রী মারিয়া কোরিনা মাসাডো...
Digha Viral Video: বাবা-মা হোটেলের ঘরে অঘোরে ঘুমিয়ে, খুদে ভাইবোন বেরিয়ে নেমে গেল উত্তাল সমুদ্রে! দীঘা তোলপাড়...
Rinku Singh Receives Underworld Threat: '৫ কোটি টাকা লাগবে, নাহলে...', রিঙ্কু সিংকে হাড়হিম হুমকি দাউদের!

Varinder singh ghuman Death: মাত্র ৪১-এই সব শেষ! প্রয়াত জনপ্রিয় বডিবিল্ডার, সলমান খানের সহ-অভিনেতা...
Sajid Khan Comeback: গোবিন্দার ছেলেকে বলিউডে লঞ্চ করতে ফিরছে সাজিদ খান!
SPCkraft 2025: বাংলার নারী শিল্পীদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য 'দ্য শ্যান্ডেলিয়ার'...
ED Raids Sujit Bose: দমকলমন্ত্রীর দুয়ারে ইডি! পুর-নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বড়সড় তল্লাশি...
SIR In Bengal: লক্ষ্মীপুজো পার, দীপাবলির আগেই বাংলায় SIR? চলে এল বড় আপডেট....
Saokat Molla Vs Naushad Siddique: বিজেপির পা-চাটা আইএসএফ; বিস্ফোরক শওকত, পাল্টা তৃণমূলের ইতিহাস নিয়ে খোঁচা নওশাদের