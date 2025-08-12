English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Breaking News LIVE Update: আজই অনির্দিষ্টকালের জন্য় মুলতুবি হতে পারে লোকসভা: সূত্র

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

| Last Updated: Tuesday, August 12, 2025 - 12:01
Comments |
Breaking News LIVE Update: আজই অনির্দিষ্টকালের জন্য় মুলতুবি হতে পারে লোকসভা: সূত্র

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES--

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

12 August 2025, 10:45 AM

DVC: জল ছাড়া অব্যাহত ডিভিসির।মাইথন ও পাঞ্চেত দুই জলাধার থেকে 44 হাজার 414  কিউসেক জল ছাড়া শুরু করলো ডিভিসি। এদিন মাইথন থেকে 19 হাজার 809 কিউসেক এবং পাঞ্চেত থেকে 24 হাজার 605 কিউসেক জল ছাড়া শুরু হল। নদী তীরবর্তী এলাকায় সতর্কতা জারি।

12 August 2025, 10:45 AM

Birbhum News: রেললাইনের পাশ থেকে এক যুবকের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চঞ্চল্য ছড়ালো নলহাটির পাইকপাড়া গ্রামে, ঘটনাটি ঘটেছে আজ মঙ্গলবার সকাল ছয়টা নাগাদ নলহাটি থানার অন্তর্গত নলহাটি পাইকপাড়া মোড়ের কাছে, স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে স্থানীয়রা কাজ করতে গিয়ে রেললাইনের ধারে পড়ে থাকতে দেখেন এক যুবকের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ। মৃত ওই যুবকের নাম অনুকুল কোনাই, বয়স আনুমানিক ১৮ বছর, বাড়ি নলহাটি থানার অন্তর্গত পাইকপাড়া গ্রামে, পরিবার সূত্রে জানা গেছে গতকাল রাত থেকেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না ওই যুবককে। আজ সকালে পাইকপাড়া মোড়ের কাছে রেল লাইনের পাশ থেকে উদ্ধার হয় ওই যুবকের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ। ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছায় নলহাটি থানা পুলিস এবং মৃতদেহটি উদ্ধার করে সকাল ৯ টা নাগাদ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে রামপুরহাট গভর্মেন্ট মেডিকেল কলেজে ও হাসপাতালে।  যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে এলাকায় রয়েছে চাঞ্চল্য এবং নেমে এসেছে শোকের ছায়া। 

12 August 2025, 09:45 AM

Abhishek Baerjee: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে দলের সাংসদদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন। দলের নতুন কার্যালয় ২০, রাজেন্দ্র প্রসাদ রোডে হবে বৈঠক। মধ্যাহ্নভোজ বৈঠকে এসআইআর এবং বাংলা বাঙালি ইস্যুতে সংসদে লড়াইয়ের রণকৌশল নিয়ে আলোচনা হবে। লোকসভা এবং রাজ্যসভায় সাংসদদের উপস্থিতি বাড়ানোর উপরে জোর দেবেন অভিষেক। এবার থেকে নিয়ম করে অধিবেশন শুরুর আগে সকাল ১০:৪৫ মিনিটে সংসদ ভবনে দলীয় কার্যালয় ২০-বি তে উপস্থিত হতে হবে দলের লোকসভা এবং রাজ্যসভার সাংসদদের। প্রতিদিন অধিবেশন শুরুর আগে একপ্রস্থ সাংসদদের সঙ্গে আলোচনা করে নেবেন দলনেতা।

12 August 2025, 09:00 AM

Nabnna: নবান্ন অভিযানের সময় পুলিসের দ্বারা আক্রান্ত অভয়ার মা। এই মর্মে এবার শেক্সপিয়ার সরণী থানায় অভিযোগ দায়ের। অনলাইনে এফ আই আর দায়ের করলেন নির্যাতিতার বাবা। এদিকে, বাইপাসের ধারে বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে চিঠি লিখেছেন অভয়ার বাবা। সেখানে তিনি মেডিকো লিগ্যাল সার্টিফিকেট বা ইনজুরি সার্টিফিকেট চেয়ে দাবি করেছিলেন। কিন্তু সেই সার্টিফিকেট এখনো পর্যন্ত দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ অভয়ার পরিবারের।

12 August 2025, 09:00 AM

Basanti: বাসন্তীতে দেওয়াল ভেঙে পড়ে জখম শিশু। গুরুতর জখম শিশুর নাম সিমরান জমাদার। ছাদে খেলা করার সময় আচমকা দেওয়াল ভেঙে পড়ে। রক্তাক্ত অবস্থায় ক্যানিং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে কলকাতায় স্থানান্তর শিশুকে। কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে চিকিত্‍সাধীন ওই শিশু। 

12 August 2025, 09:00 AM

TMC: রাজ্যে ফের তৃণমূল নেতা খুন। বাঁকুড়ার সোনামুখীতে তৃণমূলের বুথ সভাপতিকে গুলি করে খুন। বাঁকুড়ার সোনামুখী থানার চকাই গ্রামের ঘটনা। নিহত তৃণমূল নেতার নাম সেকেন্দার খান। সোমবার রাতে বাইকে চড়ে বাড়ি ফিরছিলেন সেকেন্দার। চকাই গ্রামে ঢোকার মুখে তাঁকে লক্ষ্য করে পরপর গুলি চালায় দুস্কৃতীরা। সেকেন্দারের পিঠে ও মাথায় গুলি লাগে, ঘটনাস্থলেই মৃত্যু। সিপিএমকে সঙ্গে নিয়ে খুন করেছে বিজেপি, দাবি তৃণমূলের। শাসকদলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে খুন, পাল্টা দাবি পদ্ম শিবিরের। 

12 August 2025, 09:00 AM

Sundarban: সুন্দরবনের গোসাবায় বাংলাদেশি গ্রেফতার। ধৃত ব্যক্তির নাম শেখ সিরাজুল। ধৃতের বাড়ি বাংলাদেশের খুলনায়। ৩-৪ বছর আগে গোপনে নদীপথে অনুপ্রবেশের অভিযোগ। সিরাজুলের সঙ্গে আর কারা এসেছিল? কে বা কারা এদেশে অনুপ্রবেশ করিয়েছে? খতিয়ে দেখছে সুন্দরবন কোস্টাল থানার পুলিস। 

12 August 2025, 09:00 AM

Jadavpur University: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অবশেষে মুড়ছে সিসিটিভিতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের যাদবপুর ও সল্টলেক ক্যাম্পাস মিলিয়ে মোট ৫০ টি জায়গায় ৭০ টি সিসিটিভি বসানো হবে। যাদবপুরের প্রথমবর্ষের ছাত্রর মৃত্যুর পরে শুধুমাত্র গেট গুলোতে সিসিটিভি বসানো হয়েছিল। ভেতরে সিসিটিভি বসানো যায়নি। সিসিটিভি বসানো নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে কোট নির্দেশ দেয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে। তারই ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতি বৈঠকে বসে। সেখানেই এই সিদ্ধান্ত।

পরবর্তী খবর

Post Master Arrested: জমা দেওয়া লক্ষ লক্ষ টাকা গায়েব, আদালতের নির্দেশে প্রাক্তন পোস্ট মাস্টারকে ধরল পুলিস

Post Master Arrested: জমা দেওয়া লক্ষ লক্ষ টাকা গায়েব, আদালতের নির্দেশে প্রাক্তন পোস্ট মাস্টারকে ধরল পুলিস
Al Jazeera reporters killed: &#039;যদি আমার কথা তোমাদের কাছে পৌঁছায়,&#039; ইসরায়েলি হামলায় নিহত ৫ সাংবাদিক! শেষ বার্তায় আর্তি...

Al Jazeera reporters killed: 'যদি আমার কথা তোমাদের কাছে পৌঁছায়,' ইসরায়েলি হামলায় নিহত ৫ সাংবাদিক! শেষ বার্তায় আর্তি...
World’s oldest baby born: বিশ্বের প্রবীনতম শিশু, জন্মেই বয়স ৩১ বছর! গল্প নয় সত্যি...

World’s oldest baby born: বিশ্বের প্রবীনতম শিশু, জন্মেই বয়স ৩১ বছর! গল্প নয় সত্যি...
Anubrata Mondol: শ্রাবণের শেষে শিবের শরণে! পথশ্রান্ত ভক্তদের পায়ে ব্যথানাশক স্প্রে করলেন অনুব্রত (VDO-সহ)...

Anubrata Mondol: শ্রাবণের শেষে শিবের শরণে! পথশ্রান্ত ভক্তদের পায়ে ব্যথানাশক স্প্রে করলেন অনুব্রত (VDO-সহ)...
Naag Devta Saved Dharali: অলৌকিক! নাগদেবী স্বপ্নে সাবধান করেছিলেন, ভয়ংকর বিপদ আসছে! গ্রামবাসীরা যখন মন্দিরে ঠিক তখনই...

Naag Devta Saved Dharali: অলৌকিক! নাগদেবী স্বপ্নে সাবধান করেছিলেন, ভয়ংকর বিপদ আসছে! গ্রামবাসীরা যখন মন্দিরে ঠিক তখনই...
US H1B Visa rules changes: ট্রাম্পের কোপে ভারতীয় শিশুরা! H1B ভিসার নিয়মে বড় পরিবর্তনে বিপন্ন অগুনতি চাকুরেদের সন্তানরা...

US H1B Visa rules changes: ট্রাম্পের কোপে ভারতীয় শিশুরা! H1B ভিসার নিয়মে বড় পরিবর্তনে বিপন্ন অগুনতি চাকুরেদের সন্তানরা...
Student&#039;s birthday celebration in WB govt primary school: সরকারি প্রাথমিক স্কুলে পড়ুয়াদের কেক কেটে জন্মদিন পালন, পাতে পড়ছে ফ্রাইড-রাইস, চিকেন-চাটনি ...

Student's birthday celebration in WB govt primary school: সরকারি প্রাথমিক স্কুলে পড়ুয়াদের কেক কেটে জন্মদিন পালন, পাতে পড়ছে ফ্রাইড-রাইস, চিকেন-চাটনি ...
India-Pakistan High Commission conflict: শয়তান পাকিস্তানের ভারতকে ভাতে মারার চক্রান্ত! ইসলামাবাদে কূটনীতিকদের বন্ধ খবরের কাগজ-গ্যাস-জল, ভয়াবহ...

India-Pakistan High Commission conflict: শয়তান পাকিস্তানের ভারতকে ভাতে মারার চক্রান্ত! ইসলামাবাদে কূটনীতিকদের বন্ধ খবরের কাগজ-গ্যাস-জল, ভয়াবহ...
Double Transport Allowance for Central Govt employee: কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারিদের যাতায়াত ভাতা বাড়ল দ্বিগুণ! কারা পাচ্ছেন এই সুবিধা? কবে পাবেন? জেনে নিন সব...

Double Transport Allowance for Central Govt employee: কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারিদের যাতায়াত ভাতা বাড়ল দ্বিগুণ! কারা পাচ্ছেন এই সুবিধা? কবে পাবেন? জেনে নিন সব...
East Bengal: ডুরান্ডে জয়ের হ্যাটট্রিক করেই ডার্বির মশাল জ্বালাল ইস্টবেঙ্গল, বায়ুসেনাকে দিল ৬ গোল!

East Bengal: ডুরান্ডে জয়ের হ্যাটট্রিক করেই ডার্বির মশাল জ্বালাল ইস্টবেঙ্গল, বায়ুসেনাকে দিল ৬ গোল!