/Breaking News Live Updates: চিকিত্সায় গাফিলতিতে মৃতার পরিবারের পাশে মুখ্যমন্ত্রী, সিল করা হল নার্সিংহোম

শোভাবাজার সুতানুটি মেট্রো স্টেশনের সামনে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে ভূগর্ভস্থ পানীয় জল সরবরাহের পাইপ ফেটে বিপত্তি। জলের তোড়ে ভেসে যাচ্ছে রাস্তা। রাস্তার একাংশ ব্যারিকেড দিয়ে বন্ধ করল পুলিস। কাজ শুরু করল পুরসভা।
সারশুনা শকুন্তলা পেট্রল পাম্পে তেল ভোরে বিপত্তি। অভিযোগ, বাইক তেল ভোরে গাড়ি ইঞ্জিন সিজ হয়ে যায়, বাইক চালক তেল বার করে দেখে তেলের সাথে জল মেশানো, তারপর ই ব্যক্তি তেল নিয়ে ভরতে পেট্রোল পাম্পে আসে। পাম্প এর ম্য়ানেজার এর সাথে বচসা বাধে। অন্যান্য বাইকার রাও জমা হলে ঝামেলা আরো বাড়ে । আর একজন বাইক এর তেলে ড্রেন করলে দেখাযায় তেলের মধ্যে জলের মতো কি একটা অংশ ভাসছে। যদিও এটা জল না ইথানল সেটা নিয়ে প্রশ্ন আছে। পেট্রোল পাম্প কর্তৃপক্ষের কোন বক্তব্য পাওয়া যায়নি।পরবর্তীকালে সারশুনা থানার পুলিস আসে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পাম্প রাত্রিবেলায় বন্ধ করে দেওয়া হয়।
দমদম বিমানবন্দরে যাত্রী বিক্ষোভ। সকাল ৬:৩০ নাগাদ কলকাতা থেকে চেন্নাইয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার কথা ছিল এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের বিমানের। ১৭০ জন যাত্রীর নিয়ে ফ্লাইট ছাড়ার আগে যাত্রীদের জানানো হয় বিমানে যান্ত্রিক ত্রুটি থাকার কারণে নির্দিষ্ট সময় বিমান ছাড়া সম্ভব নয় এর পরেই যাত্রীরা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।
গ্যাসের e KYC করাতে গিয়ে ‘পণ্য কেনার চাপ’।এমনই অভিযোগে জগৎবল্লভপুরে গ্যাস অফিস ঘেরাও। হাওড়া-আমতা রোডে অবরোধ। গ্যাসের e-KYC করাতে গিয়ে এবার বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন গ্রাহকরা। e-KYC এবং অ্যাকাউন্ট আপডেটের নামে গ্যাস সংক্রান্ত একটি পণ্য কেনার জন্য চাপ দেওয়ার অভিযোগ উঠল মুন্সীরহাটের এক গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটরের বিরুদ্ধে। অভিযোগ ঘিরে মঙ্গলবার বিকেলে গ্যাস অফিসের সামনে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় জগৎবল্লভপুরে। স্থানীয় গ্রাহকদের দাবি, প্রয়োজনীয় নথিপত্র নিয়ে e-KYC করাতে গ্যাস অফিসে পৌঁছেছিলেন তাঁরা। কিন্তু KYC-র কাজ করতে গিয়ে প্রায় এক হাজার টাকা দামের একটি গ্যাস-সংক্রান্ত পণ্য কেনার জন্য চাপ দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। গ্রাহকদের একাংশের দাবি, পণ্যটি না কিনলে KYC-র কাজ হবে কি না,তা নিয়েও তাঁদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হয়।
এই অভিযোগ ছড়িয়ে পড়তেই গ্যাস অফিসের সামনে জড়ো হন বহু গ্রাহক। শুরু হয় বিক্ষোভ। পরে ক্ষোভ গিয়ে পড়ে হাওড়া-আমতা রোডে। রাস্তার উপর বসে পড়ে পথ অবরোধ করেন বিক্ষোভকারীরা। এর জেরে কিছুক্ষণের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং তৈরি হয় যানজট। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জগৎবল্লভপুর থানার পুলিশ। পাশাপাশি বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে যোগ দেয় বিজেপি কর্মীরা। তাঁদের দাবি সাধারণ মানুষকে প্রয়োজনীয় e-KYC পরিষেবা নিতে এসে কোনওভাবেই অতিরিক্ত পণ্য কেনার জন্য চাপ দেওয়া উচিত নয়। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন গ্যাস ব্যবসায়ী। আলোচনার পর তাঁর পক্ষ থেকে জানানো হয় গ্যাসের পাইপ যারা দীর্ঘদিন পাল্টায়নি নিরাপত্তার জন্য পাইপ পাল্টানোর আবেদন করা হয়েছে। এটা বাধ্যতামূলকভাবে গ্রাহকদের দেওয়া হচ্ছে না। সম্পূর্ণ গ্রাহকের ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করছে পাইপ কেনার বিষয়টি।
তৃণমূল পরিচালিত পৌরসভার চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা এনেছে তৃনমূলের অপর গোষ্ঠী। শুরু হয়েছে দড়ি টানাটানি। শেষমেশ কোন গোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতা যায় তা নিয়ে শুরু হয়েছে চাপানউতোর।
সৈকত বিরোধী শিবিরের শক্তি পরীক্ষা। ১৫ কাউন্সিলারকে নিয়ে বৈঠক। গোপন ওই বৈঠকে তৈরি রণকৌশল। বৈঠক শেষে দাবি, ১৭ জন কাউন্সিলার রয়েছেন জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থার পক্ষে। দুজন বাইরে থাকায় বৈঠকে যোগ দিতে পারেননি। জলপাইগুড়ি পুরসভায় তৃণমূলের ২২ জন কাউন্সিলার। দুজন ইস্তফা দিয়েছেন। বাকি ২০ জনের মধ্যে যদি ১৭ জন অনাস্থার পক্ষে থাকেন, তাহলে সৈকতের পক্ষে মাত্র ২ কাউন্সিলার। এর মধ্যে এক কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে আবাসের টাকা নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।। থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তিনি গা ঢাকা দিয়েছেন। অর্থাৎ সৈকতের পক্ষে মাত্র এক কাউন্সিলার। কংগ্রেসের ২ ও সিপিএমের এক কাউন্সিলার অনাস্থা বৈঠকে গরহাজির থাকবেন বলে খবর। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়, সৈকত যাঁকে কয়েকদিন আগে নয়া ভাইস চেয়ারম্যান করেন সেই দীনেশ রাউতও চলে এসেছেন অনাস্থা পক্ষের শিবিরে। এই পরিস্থিতিতে কাউন্সিলার কিনতে চেয়ারম্যানের শিবিরের তরফে টাকার টোপ দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ।
পুরুলিয়ার বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসায় গাফিলতিতে মৃতার পাশে দাঁড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী। মৃতার পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান । আভিযোগের ভিত্তিতে সিল করে দেওয়া হল বেসরকারি নার্সিংহোমটি। পুরুলিয়ার নিতুড়িয়ার মদনডি গ্রামের বাসিন্দা প্রায় ২৭ বছর বয়সী রীতা বাউরির বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসায় গাফিলতিতে মৃত্যুর অভিযোগ তোলে পরিবার। ঘটনার পর গত সোমবার দেহ রাস্তায় রেখে বিক্ষোভ দেখায় মৃতার পরিবার ও গ্রামবাসীরা । পুলিস প্রশাসনের পক্ষ থেকে তদন্ত শুরু হয় এবং বেসরকারি নার্সিংহোমটি সিল করে দেওয়া হয়। এরই মধ্যে গতকাল মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে মুখ্যমন্ত্রী রিলিফ ফান্ড থেকে মৃতার পরিবারের হাতে ৫ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন পুরুলিয়ার জেলাশাসক, জেলা পুলিস সুপার ও রঘুনাথপুরের বিজেপি বিধায়িকা । পাশাপাশি মৃতার তৃতীয় শ্রেণির পড়ুয়া সন্তানের পড়াশোনার সমস্ত খরচ ব্যক্তিগতভাবে বহনের আশ্বাস দেন পুরুলিয়া জেলা পুলিস সুপার কুমার সানি রাজ । পরিবারের পাশে রাজ্য সরকার রয়েছে বলে বার্তা দেন প্রশাসনের আধিকারিকরা। মুখ্যমন্ত্রীর এই সাহায্যের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন মৃতার পরিবার।
West Bengal, India Breaking News Live Updates: সবেমাত্র আকাশ একটু ধরেছিল। তার মধ্য়েই আজ ফের তৈরি হচ্ছে নিম্নচাপ। ঝাড়খণ্ডে ছাত্র আন্দোলন কোন দিকে, তা কিছুটা বোঝা যাবে আজ। মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের কাছে পৌঁছেছে কয়েক হাজার প্রস্তাব। শেখ হাসিনাকে ফেরত পাঠাতে ভারতকে অনুরোধ করেছে বাংলাদেশ, কী বলল ভারত? পুরসভা ও সমবায়ে নিয়োগ ঘোষণা হতে পারে। পাশাপাশি নজর থাকবে রাজ্যের আবহাওয়া-সহ দেশ ও বিদেশের অন্যান্য খবরে। একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES
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