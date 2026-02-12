English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • Breaking News LIVE Update: বিএনপি না জামাত, কুর্সি কার? হাসিনবিহীন বাংলাদেশে প্রথম নির্বাচন, শুরু ভোটগ্রহণ...

Breaking News LIVE Update: বিএনপি না জামাত, কুর্সি কার? হাসিনবিহীন বাংলাদেশে প্রথম নির্বাচন, শুরু ভোটগ্রহণ...

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, বিদেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

| Last Updated: Thursday, February 12, 2026 - 08:52
Comments |
Breaking News LIVE Update: বিএনপি না জামাত, কুর্সি কার? হাসিনবিহীন বাংলাদেশে প্রথম নির্বাচন, শুরু ভোটগ্রহণ...
নিজস্ব ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

12 February 2026, 08:45 AM

Bangladesh Election 2026: এবার বাংলাদেশের ভোটে নেই আওয়ামি লীগ। হাসিনার দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে অন্তর্বর্তী সরকার।

 

12 February 2026, 08:45 AM

Bangladesh Election 2026: এক অবস্থা মুজিবর রহমানের গ্রাম গোপাল গঞ্জে। আওয়ামী লীগের ডাকে ভোট বয়কট করেছেন তারা।

 

12 February 2026, 08:45 AM

Bangladesh Election 2026: ফেনীর ভোট গ্রহণ কেন্দ্র।। একজন ও ভোটার নেই।

12 February 2026, 08:15 AM

Bangladesh Election 2026: সমীক্ষা বলছে তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপি এগিয়ে রয়েছে এই নির্বাচনে। তবে ভালো ফল করবে জামাতও।

 

12 February 2026, 08:15 AM

Bangladesh Election 2026: কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন আজ বাংলা দেশে। 

 

12 February 2026, 08:15 AM

Bangladesh Election 2026: ২০২৪-এ হাসিনা সরকারের পতনের পর বাংলাদেশে আজ প্রথমবারের মতো ভোটগ্রহণে নজর সারা বিশ্বের। 

 

12 February 2026, 08:15 AM

Bangladesh Election 2026: মোট ১২ কোটি ৭০ লাখেরও বেশি ভোটার বাংলাদেশের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশ নেবেন।

 

12 February 2026, 08:15 AM

Bangladesh Election 2026: ভোটের আগের দিন সন্ধ্যা থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে ভোট লুঠ। ঝামেলা, বোমাবাজি চলছে সর্বত্র। 

 

12 February 2026, 08:15 AM

Bangladesh Election 2026: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১৫ বছরের শাসনের অবসানের ১৮ মাস পর আজ বাংলাদেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচন।

 

12 February 2026, 08:15 AM

Bangladesh Election 2026: ছাত্রবিক্ষোভে হাসিনা সরকারের পতন ও হাসিনার দেশত্যাগের পর বাংলাদেশের প্রশাসনিক দায়িত্বে রয়েছে মহম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার।

12 February 2026, 08:15 AM

Bharat Bandh: ১০ কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন, কিষাণ মোর্চার ডাকে আজ দেশব্যাপী ভারত বনধ। ধর্মঘটে যোগ দিয়েছে ব্যাঙ্কিং কর্মচারী ও অফিসার সংগঠনগুলিও।

 

12 February 2026, 08:15 AM

Higher Secondary: আজ থেকে শুরু উচ্চমাধ্যমিক। এদিকে আজ উচ্চমাধ্যমিকের প্রথম দিনেই ভারত বনধ।

 

পরবর্তী খবর

Bharat Bandh: বনধে আটকাল বিয়ে! রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় বন্ধ ব্যাংক... ধর্মঘটীদের ১১ দফা দাবি...

Bharat Bandh: বনধে আটকাল বিয়ে! রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় বন্ধ ব্যাংক... ধর্মঘটীদের ১১ দফা দাবি...
BJP Candidate Death: ভোটের ঠিক আগেই নিজেকে শেষ করে দিলেন বিজেপি প্রার্থী, হাড়হিম ঘটনায় হইচই...

BJP Candidate Death: ভোটের ঠিক আগেই নিজেকে শেষ করে দিলেন বিজেপি প্রার্থী, হাড়হিম ঘটনায় হইচই...
Kamal Jain Death: &#039;১০ মিনিটের মধ্যেই আসছি রে&#039;! সেই ১০ মিনিট আর এল না, ১ মিনিটেই হারিয়ে গেল কমল! নাকে-মুখে কাদা, পিঠে...

Kamal Jain Death: '১০ মিনিটের মধ্যেই আসছি রে'! সেই ১০ মিনিট আর এল না, ১ মিনিটেই হারিয়ে গেল কমল! নাকে-মুখে কাদা, পিঠে...

Bangladesh Election 2026: ভোটের ২৪ ঘণ্টা আগেই সন্ত্রস্ত বাংলাদেশ, আগুন-ভাঙচুর-সংঘর্ষ, পুড়ল ১২ ভোটকেন্দ্র

Bangladesh Election 2026: ভোটের ২৪ ঘণ্টা আগেই সন্ত্রস্ত বাংলাদেশ, আগুন-ভাঙচুর-সংঘর্ষ, পুড়ল ১২ ভোটকেন্দ্র
West Bengal Landless Farmers Scheme: বড় খবর! মুখ্যমন্ত্রীর বিরাট ঘোষণা! লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথীর পাশাপাশি এবার এঁদের দেওয়া হবে ৪০০০ টাকা...

West Bengal Landless Farmers Scheme: বড় খবর! মুখ্যমন্ত্রীর বিরাট ঘোষণা! লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথীর পাশাপাশি এবার এঁদের দেওয়া হবে ৪০০০ টাকা...
India&#039;s Biggest Arms Deal: ৩২৫০০০০০০০০০০ টাকায় ভারতের সবচেয়ে বড় অস্ত্র চুক্তি, শত্রুদেশের ঘুম ওড়াতে রক্তের স্বাদ পাওয়া ১১৪ রাফাল!

India's Biggest Arms Deal: ৩২৫০০০০০০০০০০ টাকায় ভারতের সবচেয়ে বড় অস্ত্র চুক্তি, শত্রুদেশের ঘুম ওড়াতে রক্তের স্বাদ পাওয়া ১১৪ রাফাল!

SIR in Bengal: বড় খবর! রাজ্য জুড়ে SIR বিতর্ক! ঘোষণা হল চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন...নাম না থাকলে কী করবেন?

SIR in Bengal: বড় খবর! রাজ্য জুড়ে SIR বিতর্ক! ঘোষণা হল চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন...নাম না থাকলে কী করবেন?
Vande Mataram New Guidelines: গাইতে হবে ৬ স্তবকই! জন-গণর আগে বন্দে মাতরম! বাধ্যতামূলক রোজ স্কুল শুরুতে! &#039;সাদা পাতায়&#039; স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নয়া &#039;বন্দে মাতরম&#039; গাইডলাইনস...

Vande Mataram New Guidelines: গাইতে হবে ৬ স্তবকই! জন-গণর আগে বন্দে মাতরম! বাধ্যতামূলক রোজ স্কুল শুরুতে! 'সাদা পাতায়' স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নয়া 'বন্দে মাতরম' গাইডলাইনস...
T20 World Cup 2026: মিসাইলের মতো ধেয়ে এল &#039;মারণ&#039; ইয়র্কার, আঘাতে যন্ত্রণায় ছটফট বিধ্বংসী তারকার! বড় পরীক্ষার আগে মারাত্মক টেনশনে ইন্ডিয়া...

T20 World Cup 2026: মিসাইলের মতো ধেয়ে এল 'মারণ' ইয়র্কার, আঘাতে যন্ত্রণায় ছটফট বিধ্বংসী তারকার! বড় পরীক্ষার আগে মারাত্মক টেনশনে ইন্ডিয়া...
US Bangladesh: ভোটের কয়েকঘণ্টা আগে ট্রাম্পের অঢেল কৃপা ঝরল বাংলাদেশের মাথায়! পদ্মাপারে পটবদলের ইঙ্গিত?

US Bangladesh: ভোটের কয়েকঘণ্টা আগে ট্রাম্পের অঢেল কৃপা ঝরল বাংলাদেশের মাথায়! পদ্মাপারে পটবদলের ইঙ্গিত?