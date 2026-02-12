Breaking News LIVE Update: বিএনপি না জামাত, কুর্সি কার? হাসিনবিহীন বাংলাদেশে প্রথম নির্বাচন, শুরু ভোটগ্রহণ...

12 February 2026, 08:45 AM
Bangladesh Election 2026: এবার বাংলাদেশের ভোটে নেই আওয়ামি লীগ। হাসিনার দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে অন্তর্বর্তী সরকার।
12 February 2026, 08:45 AM
Bangladesh Election 2026: এক অবস্থা মুজিবর রহমানের গ্রাম গোপাল গঞ্জে। আওয়ামী লীগের ডাকে ভোট বয়কট করেছেন তারা।
12 February 2026, 08:45 AM
Bangladesh Election 2026: ফেনীর ভোট গ্রহণ কেন্দ্র।। একজন ও ভোটার নেই।
12 February 2026, 08:15 AM
Bangladesh Election 2026: সমীক্ষা বলছে তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপি এগিয়ে রয়েছে এই নির্বাচনে। তবে ভালো ফল করবে জামাতও।
12 February 2026, 08:15 AM
Bangladesh Election 2026: কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন আজ বাংলা দেশে।
12 February 2026, 08:15 AM
Bangladesh Election 2026: ২০২৪-এ হাসিনা সরকারের পতনের পর বাংলাদেশে আজ প্রথমবারের মতো ভোটগ্রহণে নজর সারা বিশ্বের।
12 February 2026, 08:15 AM
Bangladesh Election 2026: মোট ১২ কোটি ৭০ লাখেরও বেশি ভোটার বাংলাদেশের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশ নেবেন।
12 February 2026, 08:15 AM
Bangladesh Election 2026: ভোটের আগের দিন সন্ধ্যা থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে ভোট লুঠ। ঝামেলা, বোমাবাজি চলছে সর্বত্র।
12 February 2026, 08:15 AM
Bangladesh Election 2026: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১৫ বছরের শাসনের অবসানের ১৮ মাস পর আজ বাংলাদেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচন।
12 February 2026, 08:15 AM
Bangladesh Election 2026: ছাত্রবিক্ষোভে হাসিনা সরকারের পতন ও হাসিনার দেশত্যাগের পর বাংলাদেশের প্রশাসনিক দায়িত্বে রয়েছে মহম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার।
12 February 2026, 08:15 AM
Bharat Bandh: ১০ কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন, কিষাণ মোর্চার ডাকে আজ দেশব্যাপী ভারত বনধ। ধর্মঘটে যোগ দিয়েছে ব্যাঙ্কিং কর্মচারী ও অফিসার সংগঠনগুলিও।
12 February 2026, 08:15 AM
Higher Secondary: আজ থেকে শুরু উচ্চমাধ্যমিক। এদিকে আজ উচ্চমাধ্যমিকের প্রথম দিনেই ভারত বনধ।