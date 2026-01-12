Breaking News LIVE Update: কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হচ্ছেন বিচারপতি সুজয় পাল

12 January 2026, 13:45 PM
Asansol: আসানসোলে চলল গুলি, উত্তেজনা, হতাহতের খবর নেই। জানা গেছে ক্রিকেট খেলাকে কেন্দ্র করে দুই পাড়ার মধ্যে বিবাদ ঘিরে চরম উত্তেজনা। এমনকি পরে এই বিবাদ সংঘর্ষের আকার নেয়। অভিযোগ সংঘর্ষ চলাকালীন কুলটি থানার অন্তর্গত বরাকর পুলিস ফাঁড়ির সামনে শুন্যে গুলি চালানোর অভিযোগ। আসানসোলের কুলটি থানার বরাকরের ঘটনা। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিস বাহিনী পৌছায়। প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি চালানোর ঘটনায় উঠছে প্রশ্ন। ঘটনাস্থল থেকে দুটি গুলির খোল উদ্ধার করা হয়েছে। যদিও পুলিসের পক্ষ থেকে এখনও কিছু জানানো হয়নি এই ঘটনায়। এলাকায় পুলিস মোতায়েন রয়েছে।
Nandigram: নন্দীগ্রামে সমবায় ভোটে সহকারি সভাধিপতি ‘কারচুপি’ করে সমবায় জিতেছেন। অভিযোগে বিজেপির তুমুল বিক্ষোভ, পাল্টা তৃণমূলের কটাক্ষ— “২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচনে লোডশেডিং করে শুভেন্দু জিতেছেন সার্টিফিকেট নিয়েছেন।শুভেন্দু আগে সার্টিফিকেট ফেরত দিন” তারপর এই সমবায় যদি কোন সমস্যা থাকে আমরাও সার্টিফিকেট ফেরত দেব। দাবি তৃণমূলের। যা নিয়ে তুমুল রাজনৈতিক শোরগোল নন্দীগ্রামে।
Battle of Banner: কুম্ভ মেলা নেই এই বছর। ২০২৬ এর গঙ্গাসাগর মেলায় ৮ দিনে প্রায় ১ কোটি পুণ্যার্থীর সমাগম সম্ভবনা। আবার এই বছরেই রাজ্যে মেগা বিধানসভা নির্বাচন। সনাতন হিন্দু ধর্মের এতবড় জমায়েত এই বছর দেশের অন্য কোথাও হওয়ার সম্ভাবনা কম। বাবুঘাট ট্রানজিট পয়েন্ট থেকে যারা সাগরে যাবেন তাদের সিংহভাগ এই রাজ্যের বাসিন্দা বা ভোটার নন। কিন্তু কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ পর্যন্ত বাংলা জুড়ে বসবাসকারী হিন্দুদের পাশে থাকার বার্তাটা অন্ততঃ দেওয়া যাবে। তাই বাবুঘাটে যেন টি ২০ ম্যাচ চলছে। এই ম্যাচ পোস্টার ব্যানারের। মেলা ট্রানজিট ক্যাম্পের লাগোয়া আউট্রাম রোড, স্ট্র্যান্ড রোড, গোষ্ঠ পাল সরণী, পলাশী গেট রোডে রাস্তার বিভাজিকা আর আলাদা করে চেনার উপায় নেই। পুরোটাই ছেয়ে গেছে ব্যানারে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি ব্যানারের একেবারে গায়ে মোদী শুভেন্দু অধিকারীর একটি করে ব্যানার। পিছিয়ে নেই কংগ্রেস। রাহুল গান্ধীর ছবি সহ প্রদেশ কংগ্রেসের নেতারা উঁকি মারছেন সেইসব ব্যানারে। যাকে বলে দ্যা ব্যাটেল অফ ব্যানার।
SIR in Bengal: পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর মামলার শুনানি শুরু হল। আইনজীবী কপিল সিবাল- নির্বাচন কমিশন বিজ্ঞপ্তি জারি করার পরিবর্তে হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ নির্দেশ পাঠাচ্ছে। সিজেআই- শুনানিতে কোনো ব্যক্তির বিষয় তুলবেন না। এক সপ্তাহের মধ্যে জবাব চেয়ে সব পক্ষকে নোটিশ। পরবর্তী শুনানি আগামী সোমবার।
Kolkata High Court Chief Justice: কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হচ্ছেন বিচারপতি সুজয় পাল। বর্তমানে তিনি মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের বিচারপতি রয়েছেন।
Weather Update: পারদ পতনে জবুথবু ঠাণ্ডা। মাঘের শুরুতে ফের জমিয়ে শীতের স্পেল। ফের রাতারাতি ৩ ডিগ্রি পারদ পতন গতরাতে। এক ধাক্কায় কলকাতার রাতের পারদ ১২.৪ ডিগ্রি। মকর সংক্রান্তির দিন কিছুটা কমতে পারে পারদ। ২৩ জানুয়ারি সরস্বতী পুজোর দিন পর্যন্ত জাঁকিয়ে শীতের আমেজ বহাল।
Suvendu Adhikari: আইপ্যাক-সংঘাতে শুভেন্দুর নিশানায় পুলিস। প্রতীক জৈনের বাড়ি ও অফিসে নথি ছিনতাই। কলকাতা ও রাজ্য পুলিসের একদল কর্মী গুরুত্বপূর্ণ নথি ছিনতাই করে। দিনেদুপুরে ডাকাতির ঘটনায় অন্তত ৫০ জন অফিসার জড়িত। এই অফিসারদের অবিলম্বে সাসপেন্ড করতে হবে। চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে হবে। পুলিসকে মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত গুন্ডাবাহিনীতে পরিণত করেছে এরা।
Suvendu Adhikari: ছাব্বিশের আগে ফের ভরকেন্দ্র ভবানীপুর। ভবানীপুর নিয়ে শুভেন্দু অধিকারীর বড় চ্যালেঞ্জ। ‘ভবানীপুরে বিজেপির যেই প্রার্থী হোন, তাঁকে জেতাব’। ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারানো আমার দায়িত্ব’। মিছিল থেকে হুঙ্কার বিরোধী দলনেতার।
Vivekananda birthday 2026: বিবেক জয়ন্তীতে তৃণমূল-বিজেপি টক্কর। উত্তর কলকাতার সিমলা স্ট্রিটে পোস্টার-যুদ্ধ। স্বামীজির বাড়ির আশপাশের এলাকায় পোস্টার। বিজেপির হোর্ডিং-ব্যানার ছিঁড়ে দেওয়ার অভিযোগ। স্বামীজির বাড়ির সামনে তৃণমূল-বিজেপি পোস্টারের লড়াই।
Vivekananda birthday 2026: বিবেক-জয়ন্তীতে রাজনীতির টক্কর। স্বামীজির বাড়িতে শুভেন্দু-সুকান্ত। স্বামীজির জন্মদিবসে সিমলা স্ট্রিটে শ্রদ্ধার্ঘ্য। স্বামীজি আসল যুবরাজ, অন্য কেউ নয়: শুভেন্দু। স্বামীজিকে শ্রদ্ধা জানাতে সিমলা স্ট্রিটে শশী পাঁজা।গোটা বিজেপি দলটাই অপ্রাসঙ্গিক: শশী পাঁজা।
SIR in Bengal: আজ সুপ্রিম কোর্টে এরাজ্যের SIR মামলার শুনানি। প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তর বেঞ্চে হবে শুনানি। তৃণমূলের পক্ষ থেকে মামলা দায়ের দোলা সেন ও ডেরেক ও’ব্রায়েনের। SIR-এ হয়রানি, আতঙ্ক ও মৃত্যুর উল্লেখ আবেদনে। অল্প সময়ে তাড়াহুড়ো করে ভোটার তালিকা সংশোধনের অভিযোগ।