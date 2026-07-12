/LIVE Update: মুখ্যমন্ত্রীর যেমন কথা তেমন কাজ! ৯০ কেজি গাঁজা উদ্ধার, গ্রেফতার ৪

মাদকবিরোধী অভিযানে বড় সাফল্য পেল সুন্দরবন পুলিস জেলা। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর মাদক, মদ ও গাঁজার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের ঘোষণার পর শনিবার রাতে সুন্দরবন পুলিস জেলার এসওজি এবং কুলপি থানার পুলিসের যৌথ অভিযানে ৯০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। ঘটনায় চারজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। ধৃতরা হলেন রমেন মণ্ডল, প্রশান্ত নায়েক , প্রণব পুরকায়েত ও রমেশ ময়রা । এদের মধ্যে তিনজন দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসিন্দা এবং প্রশান্ত ওড়িশার আঙ্গুল জেলার বাসিন্দা। ধৃতদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনের ২০(বি)(২)(সি) ও ২৯ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া গাঁজার উৎস ও পাচারচক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখছে পুলিস। ধৃতদের আজ ডায়মন্ড হারবার মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে।
সকাল সকাল আসানসোল বাজার পরিদর্শনে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। ঘুরে দেখলেন বাজারের পরিস্থিতি। আসানসোল হোলসেল বাজার, যেখানে সবজি ও ফল বিক্রেতারা থাকে, সেই হোলসেল বাজারকে শহরের বাইরে জাতীয় সড়কের ধারেন কালীপাহাড়িতে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে প্রশাসন। সেই নিয়ে কয়েক দফায় বৈঠক ও এলাকায় ভিজিট হয়ে গিয়েছে। এখন সময়ের অপেক্ষা হোলসেল সবজি ও ফল বাজার কে শহরের বাইরে নিয়ে যাওয়া। এর ফলে আসানসোলের জি টি রোড রাত দশটা থেকে সকাল আটটা পর্যন্ত যে অবরুদ্ধ থাকে তা আর থাকবে না বলে মনে করছে সকলে।
সৌগত রায়: 'অনুব্রত মণ্ডল তাঁর কথাবার্তায় বারবার দলকে বিড়ম্বনে ফেলেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষমা করে দিয়েছেন। জেলায় রাজ চালাতেন। আর কী দরকার ছিল ওঁর আমি জানিনা। কী মনে করে গেছেন তাও জানিনা। বীরভূমে আমাদের আরো পরিশ্রম করে সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। অনেকদিন ধরেই এয়ারপোর্টে মসজিদ ওরা তুলে দিতে চাইছে। আমি এর বিপক্ষে। জোর করে যদি নামাজ পড়া বন্ধ করে দিতে চায় তো কিছু বলার নেই। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিজেপির বি টিম। ওরা যেখানে যা চাইবে পাবে। আমরা কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছি একুশে জুলাই নিয়ে। বিকল্প ভাবনা তো নিশ্চয়ই আছে কিন্তু সেটা সংবাদ মাধ্যমে বলবার নয়।'
নাগরাকাটা ব্লকের সুলকাপাড়া গ্রামপঞ্চায়েতের পর এবার চম্পাগুড়ি গ্রামপঞ্চায়েতেও তৃণমূল কংগ্রেসে বড় ভাঙন দেখা দিল। নাগরাকাটায় এক সাংবাদিক বৈঠকে চম্পাগুড়ি গ্রামপঞ্চায়েতের ১২ জন তৃণমূল-সমর্থিত সদস্য দল ছাড়ার ঘোষণা করেন। তাঁদের দাবি, এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে তাঁরা কাজ করবেন । উল্লেখ্য, ৩০ আসনের এই গ্রামপঞ্চায়েতে ২০২৩ সালের নির্বাচনে তৃণমূল ২০টি, বিজেপি ৮টি এবং সিপিএম ২টি আসনে জয়ী হয়েছিল। ১২ জন সদস্য দল ছাড়ার ঘোষণার পর রাজনৈতিক সমীকরণে বড় পরিবর্তন এসেছে। তাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগ দিলে বিজেপির সদস্যসংখ্যা ২০-এ পৌঁছাবে। ফলে প্রয়োজনীয় আইনগত ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে চম্পাগুড়ি গ্রামপঞ্চায়েতের নিয়ন্ত্রণ বিজেপির হাতে যেতে পারে।
রবীন্দ্রনগর থানায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামলা রুজু করল পুলিস। এক রোগীর পরিবার অভিযোগ করে কয়েকদিন আগে।
নদিয়ার শান্তিপুরের কে.সি. দাস রোডের গোভাগার মোড় এলাকায় এক মর্মান্তিক বাইক দুর্ঘটনায় এক অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের মৃত্যু হয়েছে। রবিবার ভোরে স্থানীয় বাসিন্দারা একটি মোটরবাইক ড্রেনের মধ্যে পড়ে থাকতে দেখে সন্দেহ হলে আশপাশে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। কিছু দূরে ড্রেনের জলের মধ্যে মাথা ডুবিয়ে এক যুবককে নিথর অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শান্তিপুর থানার পুলিস। পুলিস মৃতদেহটি উদ্ধার করে প্রথমে শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি দুর্ঘটনাগ্রস্ত মোটরবাইকটি উদ্ধার করে শান্তিপুর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে পুলিসের অনুমান, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইকটি ড্রেনে পড়ে যাওয়ার ফলেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। তবে ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত মৃত যুবকের পরিচয় জানা যায়নি। পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিস।
পাথরপ্রতিমার মাধবনগর এলাকায় জগদ্বল নদী থেকে একটি কুমির উঠে স্থানীয় একটি পুকুরে ঢুকে পড়ায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। কুমিরের উপস্থিতির খবর ছড়িয়ে পড়তেই আতঙ্কে পড়েন এলাকার বাসিন্দারা। খবর পেয়ে পাথরপ্রতিমা বিট অফিসের বনদপ্তরের কর্মীরা গতকাল বিকাল থেকেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান শুরু করেন। বিকাল থেকে আজ সকাল পর্যন্ত টানা তল্লাশি চালিয়েও কুমিরের কোনো সন্ধান মেলেনি। কুমিরটিকে বের করে আনতে পুকুরে বিভিন্ন ধরনের শব্দবোমাও ফাটানো হয়, কিন্তু তাতেও কোনো সাড়া মেলেনি। বনদপ্তরের সামনে একবারও দেখা দেয়নি কুমিরটি। দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টার চেষ্টার পরও সফল না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত অভিযান স্থগিত করে ফিরে যান বনদপ্তরের কর্মীরা।
উত্তরবঙ্গের বন্ধ চাবাগান সহ একাধিক সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করবেন শ্রম ও পরিবহনমন্ত্রী অর্জুন সিং! এদিন উত্তরকন্যায় এই বৈঠকে যোগ দিতে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামলেন মন্ত্রী অর্জুন সিং! এদিন মন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন শ্রম দফতরের প্রতিমন্ত্রী ভাস্কর ভট্টাচার্য! এই বৈঠকে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলার সাংসদ ও বিধায়করাও থাকবেন বলে জানা গিয়েছে!
দক্ষিণ ২৪ পরগনা কুলপি থানা অন্তর্গত শ্রীনগর মোড়ের কাছে ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর একটি লড়ি ও একটি জিও গাড়ির মধ্যে দুর্ঘটনা। ঘটনাটি ঘটে সকাল আটটা নাগাদ জানাজায় একটি লরি করঞ্জলী হইতে কুল্পির দিকে যাচ্ছিল সেই সময় একটি জিও গাড়ি সামনে পড়ে যায় লরি, ওভারটেক করতে গিয়ে ওই জিও গাড়ির ধাক্কা মারার পরে জিও গাড়িটি পাশে নয়ন জলিতে উল্টে পড়ে যায় তিনজন আহত হয় তাদেরকে কুল্পী হসপিটালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। পরে প্রশাসনে এসে জিও গাড়িটাকে থানায় নিয়ে যায়।
একুশে জুলাই, মমতার বিকল্প ভাবনা। ধর্মতলায় করার জন্য ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে তৃণমূল। যদি সেখানে কোড অনুমতি না যায় তাহলে বিকল্প ভাবনাও ভেবে রেখেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যান্য বার একুশে জুলাই ধর্ম তলায় চলো স্লোগান এবার বদলে হয়েছে কলকাতা চলো। ধর্মতলা অনুমতি পাওয়া যাবে না ধরে নিয়েই এগোচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিবির। বিকল্প ভাবনা হিসাবে রয়েছে। জেলা থেকে কর্মী সমর্থকরা এলে কলকাতার দু তিনটে জায়গায় বড় জমায়েত করা হবে। হাওড়া, শিয়ালদা, হাজরার মত জায়গা পরিকল্পনায় রয়েছে। এই সমস্ত বড় জমায়েতেই ঘুরে ঘুরে বক্তিতা করার পরিকল্পনা রয়েছে মমতার: সূত্র।
তৃণমূল নেতা তথা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য রাজেশ লাকরার বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ টাকা কাট মানি নেওয়ার অভিযোগে কোতোয়ালি থানার দারস্থ উপভোক্তারা। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পাতকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন ডাঙ্গাপাড়া ১৮/ ১৯৬ বুথের মানুষজন। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার টাকার কাট মানি হিসেবে ৫, ১০, ২০ হাজার এবং ৩০ হাজার টাকা করে উপভোক্তাদের থেকে নিয়ে আত্মসাত করেছে বলে অভিযোগ। এই মানুষগুলোর টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে থানার দ্বারস্থ এলাকার মানুষজন। যদিও ভোট গণনার ৪ তারিখের পর থেকেই রাজেশ লাকরা পলাতক বলে দাবি এই এলাকার মানুষজনের। এলাকার বাসিন্দা প্রকাশ্যে তুই বলেন বহু আমার মতন বহু মানুষের থেকে টাকা নিয়েছে বাড়ির কাজ সম্পূর্ণ করতে পারিনি। আমরা এখন টাকা ফেরত চাই। পায়খানা দ্বারস্থ হয়েছি। এই উপভোক্তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব।
পুরুলিয়া জেলা পুলিসের হাতে গ্রেফতার পুরুলিয়া জেলা পরিষদ সহ সভাধিপতি সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিযোগ, গত মঙ্গলবার রাতে পুঞ্চা ব্লক অফিসে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্প নিয়ে কারচুপি করার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি, পঞ্চায়েতের পূর্ত কর্মাধক্ষ্য, ব্লকের কর্মী ও গ্রাম পঞ্চায়েতের এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট। অভিযুক্তদের পুরুলিয়া জেলা আদালতে তোলা হলে সকলের জামিন হয়। এই ঘটনার সঙ্গে উঠে আসে পুরুলিয়া জেলা পরিষদ সহ সভাধিপতি সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। ঘটনায় গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্তকে। আজ তাঁকে তোলা হবে পুরুলিয়া জেলা আদালতে।
বিদ্যাসাগর সেতুতে (দ্বিতীয় হুগলি সেতু) ‘স্টে’ (stay) ও ‘হোল্ডিং-ডাউন’ (holding-down) কেবল এবং বিয়ারিং ইত্যাদি প্রতিস্থাপনসহ প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংস্কার কাজের জন্য আজ ১২.০৭.২০২৬ (রবিবার) সকাল ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত—অর্থাৎ মোট ১৬ ঘণ্টা—সেতুটি বন্ধ থাকবে।
West Bengal, India Breaking News Live Updates: বিদ্যাসাগর সেতুতে (দ্বিতীয় হুগলি সেতু) ‘স্টে’ (stay) ও ‘হোল্ডিং-ডাউন’ (holding-down) কেবল এবং বিয়ারিং ইত্যাদি প্রতিস্থাপনসহ প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংস্কার কাজের জন্য আজ ১২.০৭.২০২৬ (রবিবার) সকাল ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত, অর্থাৎ মোট ১৬ ঘণ্টা সেতু বন্ধ থাকবে।
কলকাতা পুরসভার ওয়ার্ড বিন্যাস শুরু হল। ১৪৪ থেকে ওয়ার্ড বেড়ে হবে ২০০। কলকাতা পৌর সংস্থা আইন, ১৯৮০-এর ধারা ৬০১-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে শুরু হল প্রক্রিয়া।
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