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Breaking News Live Update: নিস্তার নেই প্রাক্তন ক্রীড়া মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের; হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা শতদ্রুর

West Bengal News LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে--

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 12, 2026, 07:34 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 09:01 AM IST
Breaking News Live Update: নিস্তার নেই প্রাক্তন ক্রীড়া মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের; হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা শতদ্রুর
12 June 2026 09:00 AM (IST)

Aroop Biswas News

রক্ষা কবচ পেয়েও নিস্তার নেই প্রাক্তন ক্রীড়া মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের। কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা করলেন শতদ্রু দত্ত। অরূপ বিশ্বাসের রক্ষাকবচ প্রত্যাহার করা হোক-- এই মর্মে আবেদন। আজ শুনানি।

12 June 2026 08:30 AM (IST)

Football World Cup 2026

উদ্বোধনী ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকে দাপটের সঙ্গে ২-০ হারিয়ে বিশ্বকাপ  শুরু করল আয়োজক মেক্সিকো। নিজেদের ঘরের মাঠ আজটেক স্টেডিয়ামে দক্ষিণ আফ্রিকাকে কোনো পাত্তাই দল না তারা। ঐতিহাসিক আজটেক স্টেডিয়ামে আফ্রিকার দলটির বিরুদ্ধে ম্যাচের শুরু থেকেই দাপট ছিল মেক্সিকোর। আক্রমণে চেপে ধরে ন'মিনিটে তাদের হয়ে প্রথম গোল করেন জুলিয়ান কুইনোনেস। দ্বিতীয়ার্ধের ৬৭ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন রাউল খিমিনেজ। ম্যাচের বাকি সময়টা আরও কিছু সুযোগ কাজে লাগালে ব্যবধান আরও বাড়তে পারত মেক্সিকো। অন্য দিকে, প্রতিপক্ষকে থামিয়ে দেওয়ার মতো কোনও আক্রমণই করতে পারেনি দক্ষিণ আফ্রিকা।

12 June 2026 07:45 AM (IST)

Abhishek Banerjee

সিআইডিসূত্রে খবর, গতকাল বৃহস্পতিবার দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদ চলাকালীন বারে বারেই মেজাজ হারিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রেজোলিউশন বুক সংক্রান্ত একাধিক প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেননি তিনি-- এমনটাই সূত্রের খবর। সই জালিয়াতি নিয়ে একাধিক প্রশ্নেরও সঠিক এবং যুক্তিসঙ্গত উত্তরও তিনি দিতে পারেননি বলে জানা যাচ্ছে। ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ চললেও কার্যত বেশিরভাগ প্রশ্নের সদুত্তর না মেলায় রবিবার ১৪ জুন বেলা ১১টায় ফের হাজিরা দিতে বলা হয়েছে তাঁকে। 

12 June 2026 07:45 AM (IST)

Bengal Weather Today

আগামীকাল শনিবার দক্ষিণবঙ্গে প্রবেশ করতে পারে মৌসুমি বায়ু, অর্থাৎ, বর্ষা। উত্তরবঙ্গে গত ৯ জুন প্রবেশ করেছে বর্ষা। দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা প্রবেশের নির্ধারিত দিনক্ষণ ছিল ১০ জুন। তবে এদিন বর্ষা ঢোকেনি দক্ষিণবঙ্গে। এর তিনদিনের মাথায়, আগামীকাল ১৩ জুন দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা প্রবেশের অত্যন্ত অনুকূল পরিস্থিতি রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। 

12 June 2026 07:45 AM (IST)

Kolkata Eye

হাওড়া ব্রিজ থেকে বিদ্যাসাগর সেতু পর্যন্ত এবার গঙ্গার পাড় সংলগ্ন এলাকা বদলে যাবে খুব দ্রুত।বদলে যাবে গ্র্যান্ড ফরশোর রোডের চেহারা।তৈরী হবে লন্ডনের মত কোলকাতা আই।

12 June 2026 07:45 AM (IST)

Sealdah Railway News

দৈনন্দিন যাত্রীদের আরও উন্নত ও নির্বিঘ্ন যাতায়াতের সুবিধা প্রদান এবং সকালের ব্যস্ত সময়ের অতিরিক্ত ভিড় নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে, ধারণক্ষমতার সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও শিয়ালদহ ডিভিশন শিয়ালদহ–ডায়মন্ড হারবার এবং শিয়ালদহ–হাসনাবাদ শাখায় অতিরিক্ত ইএমইউ পরিষেবা চালু করতে চলেছে। এই পরিষেবাগুলি ১৫ জুন ২০২৬ (সোমবার) থেকে কার্যকর হবে।

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Bengal Update

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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