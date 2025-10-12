Breaking News LIVE Update: ফের উত্তরবঙ্গ সফরে মুখ্যমন্ত্রী! প্রাকৃতিক বিপর্যয় বিধ্বস্ত একাধিক এলাকায় যাবেন...

12 October 2025, 09:00 AM
Howrah: কালীপুজোর আগে বাজি করতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ এক যুবক। শনিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটে হাওড়ার রামরাজাতলার অম্বিকা কুন্ডু লেনে। পুলিস সূত্রে খবর, বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ একটি বাড়ির গ্যারেজে আতসবাজি তৈরি করছিল আকাশ হেলা(৩৫) নামে এক যুবক। সেই সময় হঠাৎই আগুন লেগে যায়। যত বাজি মজুদ ছিল তা দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। এই ঘটনায় গুরুতর জখম হয় ওই যুবক। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি করা হয়েছে এসএসকেএম হাসপাতালে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় চ্যাটার্জিহাট থানার পুলিস এবং দমকলের একটি ইঞ্জিন। প্রায় আধ ঘণ্টা চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।
12 October 2025, 09:00 AM
Sampriti Bridge: মহেশতলা সম্প্রীতি উড়ালপুলে একটি চারচাকা গাড়ি দ্রুত গতিতে তারাতলা দিক থেকে মহেশতলা দিকে আসছিল সম্পত্তির উড়ালপুলের উপর দিয়ে ঠিক পুরাতন ডাকঘরের কাছে চার চাকা গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সম্প্রীতি উড়ালপুলের গার্ড ওয়ালে সজরে ধাক্কা মারে এরপর গাড়িটি ১০০ মিটার দূরে ঘোসরাতে ঘোসরাতে যায় গাড়িটির দুটি চাকা খুলে যায় এবং সামনের অংশ ভেঙে দুমড়ে মুজরে যায়। অল্পের জন্য রক্ষা পেল গাড়ি চালকসহ অন্যরা। গাড়ি চালক অল্পবিস্তর আরও তো হয় তাকে ইতিমধ্যেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঘটনাস্থলে মহেশতলা থানার পুলিশ গিয়ে গাড়ি টিকে উদ্ধার করে।
12 October 2025, 09:00 AM
Road Accident: ডানকুনিতে জাতীয় সড়ক পারাপার করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক যুবকের। মৃতের নাম দেবনাথ দাস, বাড়ি ডানকুনির মনোহরপুর রায়পাড়ায়। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এদিন রাত সাড়ে আটটা নাগাদ ডানকুনি থানা সংলগ্ন বর্ধমানগামী জাতীয় সড়কে রাস্তা পারাপার করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় বছর ৩৫ এর দেবনাথ দাসের । ডানকুনি থানার পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে শ্রীরামপুর ওয়ালস হাসপাতালে পাঠিয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য। ঘাতক গাড়ি ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়।
12 October 2025, 09:00 AM
Ghatal: সারা ভারত কৃষক সভার ৩৯ তম পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সম্মেলন হচ্ছে ঘাটালে। সম্মেলন উপলক্ষ্যে ঘাটাল কুশপাতা বাসস্ট্যান্ড থেকে মিছিল শুরু করে ঘাটাল হাসপাতাল মোড় হয়ে কলেজ মোড়ে শেষ হয়। ঘাটাল বিদ্যাসাগর স্কুল মাঠে শহীদ বেদীতে মাল্যদান ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের নেতৃত্বরা । ১১- ১২ অক্টোবর এই দুদিন ব্যাপী এই সম্মেলন চলবে ঘাটালে। এই সম্মেলন থেকে দাবি তোলা হয় দ্রুত ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ করতে হবে। পাশাপাশি পাঁশকুড়া থেকে চন্দ্রকোনা রোড ভায়া ঘাটাল রেললাইন নির্মাণ করতে হবে।
12 October 2025, 09:00 AM
Nagrakata: নাগরাকাটা ব্লকের গাঠিয়া নদীর উপরে সেতু সংস্কারের কাজ নিয়ে বিক্ষোভ দেখালো স্থানীয় মহিলারা। গাঠিয়া নদীর ওপর টানাটানি সেতুর এপ্রোচ রোড তৈরি করার সময়, গভীর রাতে ধসে পড়ে বালির বস্তার গাডোয়াল। বরাত জরে প্রাণে বাঁচে শ্রমিকেরা। নাগরাকাটা ব্লকের বামনডাঙ্গা এলাকায় গাঠিয়া নদীর ওপরে থাকা এই সেতু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সম্পূর্ণভাবে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছিল বামনডাঙ্গা, টন্ডু, খেরকাটা বস্তির সঙ্গে।যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয়েছিল কাজ। সিমেন্টের বস্তায় বালি মাটি ভরে প্রাথমিকভাবে সংস্কারের কাজ শুরু করতেই ঘটে গেল বিপত্তি। বালির বস্তা ধসে পড়ে প্রাণে বেঁচে যায় শ্রমিকেরা। এরপর বিক্ষোভ দেখায় বামন ডাঙ্গা এলাকার বাসিন্দারা। এলাকার বাসিন্দাদের দাবি ভালো ইঞ্জিনিয়ারদের দিয়ে এই অ্যাপ্রোচ রোড ঠিক করা হক। পাশাপাশি দ্রুত যাতে এই কাজ শেষ হয়।
12 October 2025, 09:00 AM
Kolkata: নিখোঁজ বিদেশি প্রজাতির বিড়াল তদন্তে রিজেন্ট পার্ক থানার পুলিস। অভিযোগ কুঁদঘাট চন্ডিতলার একটি পোষ্য দেখভাল কেন্দ্রে বিদেশি প্রজাতির বিড়াল রেখে বেড়াতে গিয়েছিলেন অভিনেত্রী সুদীপা চট্টোপাধ্যায়ের ভাইঝি। শনিবার রাতে ফিরে এসে দেখেন, তাঁদের পোষ্য নিখোঁজ, যদিও ওই সংস্থার দাবি, ভুল করে সুদীপার ভাইঝির পোষ্যটিকে অন্য কাউকে দিয়ে দিয়েছেন। যাঁকে দিয়েছেন সেই ব্যক্তির খোঁজ চলছে। এই ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন সংস্থার বিরুদ্ধে পোষ্য নির্যাতনের একাধিক অভিযোগ তুলতে থাকে, রাতে খবর দেওয়া হয় রিজেন্ট পার্ক থানায় সংস্থার মালিককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।
12 October 2025, 09:00 AM
Kolkata Road Accident: শ্যামবাজার থেকে ফরিয়া পুকুরের দিকে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা মারল অ্যাপ ক্যাব, পুলিস সূত্রে খবর চালক মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। চালক-সহ গাড়ি আটক করেছে পুলিস। ড্রাইভার অভিযোগ করছে চারজন যুবক অনলাইনে শোভাবাজার থেকে গাড়ি বুকিং করে এরপর গাড়ির মধ্যে তারা মদ্যপান করে তাকেও জোর করে মদ খাওয়ানো হয়, এরপর তাকে ভয় দেখিয়ে কিডন্যাপ করার চেষ্টা করে গাড়ি নিয়ে যাওয়ার সময়তেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডার ধাক্কা মারে।
12 October 2025, 09:00 AM
Mamata Banerjee: আজ থেকে ফের পাঁচ দিনের উত্তরবঙ্গ সফরে মুখ্যমন্ত্রী। প্রাকৃতিক বিপর্যয় বিধ্বস্ত একাধিক এলাকায় যাবেন তিনি। বিপর্যস্ত মানুষদের অনুদান দেবেন তিনি। আজ প্রথমেই তিনি হাসিমারা নামবেন। তারপরে সেখান থেকে আলিপুরদুয়ার। আগামীকাল আলিপুরদুয়ারে ত্রাণ এবং পুনর্বাসনের কাজ ঠিক কতটা এগিয়েছে তা খতিয়ে দেখবেন। এরপরে বিপর্যস্ত মানুষদের পরিষেবা প্রদান করবেন তিনি। মঙ্গলবার দিন মুখ্যমন্ত্রী দার্জিলিং যাবেন। সেখানেও সামগ্রিকভাবে ত্রাণ এবং পুনর্বাসন কর্মসূচি খতিয়ে দেখবেন তিনি। পাশাপাশি যাদের ঘরবাড়ি ভেঙেছে তাদের আর্থিক সাহায্য প্রদান সহ একাধিক পরিসেবা প্রদান করবেন তিনি। গত সোমবার মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গে পৌঁছে জোর দিয়েছিলেন উদ্ধারকাজ এবং ত্রাণের উপরে। উদ্ধার কাজ ইতিমধ্যেই শেষ।হলে এই মুহূর্তে প্রাণ এবং পুনর্বাসন সরকারের মূল লক্ষ্য। আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করে ক্ষয়ক্ষতিরও পূর্ণাঙ্গ হিসাব নেবেন মুখ্যমন্ত্রী এমনটাই জানা যাচ্ছে।