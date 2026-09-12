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LIVE Update: জমি বিবাদ ঘিরে রণক্ষেত্র! সিপিআইএম-আইএসএফের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে আহত একাধিক

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

Written BySoumita Khan
Published: Sep 12, 2026, 07:49 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 07:54 AM IST
LIVE Update: জমি বিবাদ ঘিরে রণক্ষেত্র! সিপিআইএম-আইএসএফের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে আহত একাধিক
12 September 2026 07:45 AM (IST)

Taherpur: উদ্ধার মহিলা চোর

বাদকুল্লায় দোকান থেকে ৩০,৭০০ টাকা চুরি, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই উদ্ধার মহিলা চোর। সেই ভাইরাল মাছ চুরির ঠাকুমার পর এবার তাহেরপুর ক্যাশবক্স থেকে টাকা চুরির ঘটনায় গ্রেফতার মহিলা চোর, জিজ্ঞাসাবাদে চক্রের আরও সদস্যের হদিশ বাদকুল্লা বাজারে দোকানের ক্যাশবাক্স থেকে চুরি যাওয়া ৩০,৭০০ টাকা মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই উদ্ধার করল তাহেরপুর থানার পুলিশ। ঘটনায় এক মহিলাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে এই চুরির ঘটনায় আরও কয়েকজন মহিলা ও পুরুষের জড়িত থাকার তথ্য উঠে এসেছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, নদিয়ার তাহেরপুর থানার অন্তর্গত নওপুকুরিয়া গ্রামের বাসিন্দা প্রয়াত শান্তি রঞ্জন বৈদ্যের ছেলে প্রবীর বৈদ্য বাদকুল্লা বাজারে শনি মন্দির সংলগ্ন এলাকায় একটি দোকান চালান। বৃহস্পতিবার, ১০ সেপ্টেম্বর দুপুর আনুমানিক ২টা ৩০ মিনিট নাগাদ তিনি দোকান থেকে শৌচাগারে যান। সেই সময় দোকানের ক্যাশবাক্স থেকে ৩০,৭০০ টাকা উধাও হয়ে যায়। দোকানের সহকর্মীদের কাছ থেকে তিনি জানতে পারেন, প্রায় ৪৫ বছর বয়সি এক অজ্ঞাতপরিচয় মহিলা দোকানে এসে ওই টাকা নিয়ে গিয়েছেন। এরপর প্রবীর বৈদ্য তাহেরপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তাহেরপুর থানায় মামলা নম্বর ৫০৮/২৬, বিএনএস-এর ধারা ৩০৫(ক)-এর অধীনে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়। তদন্তে নেমে তাহেরপুর থানার পুলিশ দ্রুত অভিযুক্ত মহিলাকে শনাক্ত করে। ওই দিন বিকেল আনুমানিক ৪টা ৪৫ মিনিট নাগাদ জয়ন্তী বিশ্বাস নামে এক মহিলাকে গ্রেফতার করা হয়।

12 September 2026 07:45 AM (IST)

Annapurna Yojana: মঙ্গলকোটে পথে নামলেন হাজার হাজার মহিলা

অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্প চালু হওয়ায় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে মঙ্গলকোটে পথে নামলেন হাজার হাজার মহিলা। মহিলা মোর্চার নেতৃত্বে মঙ্গলকোট বিধানসভা কেন্দ্রের ৩ নম্বর মণ্ডলের উদ্যোগে পিণ্ডিরা গ্রাম থেকে শ্যামবাজার হাট পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার দীর্ঘ মহিলা মিছিলের আয়োজন করা হয়। মঙ্গলকোটের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মহিলারা মিছিলে যোগ দেন। শ্যামবাজার হাটে মিছিল শেষে হয় সংক্ষিপ্ত ধন্যবাদ জ্ঞাপন সভা। বিধায়ক শিশির ঘোষ অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার, আবাস যোজনা, বৃদ্ধভাতা ও বিধবা ভাতার মতো বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের কথা তুলে ধরে মঙ্গলকোটকে শান্তি ও উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। মহিলা মোর্চার নেত্রী মন্দিরা চট্টরাজের দাবি, অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারকে ঘিরে মহিলাদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ তৈরি হয়েছে। তাঁদের দাবি, এই কর্মসূচিতে মহিলাদের বিপুল অংশগ্রহণ মঙ্গলকোটে নতুন রাজনৈতিক আবহ তৈরি করেছে। 

12 September 2026 07:45 AM (IST)

Katwa: সরকারি কর্মীদের চাপমুক্ত হয়ে কাজ করার নিদান বিধায়কের

সরকারি কর্মীদের চাপমুক্ত হয়ে কাজ করার নিদান বিধায়কের। সাধারণ মানুষ যেন সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত না হয় সে দিকে লক্ষ্য রেখে নির্ভয়ে কাজ করুন। শুক্রবার সরকারি কর্মচারী পরিষদের আয়োজিত কর্মশালায় কাটোয়ার বিধায়ক কৃষ্ণ ঘোষ সরকারি কর্মীদের উদ্দেশ্যে একথা বলেন।কর্মচারী পরিষদের ডাকে কাটোয়ার রবীন্দ্র ভবনে সরকারি কর্মীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হল কর্মশালা। চাপমুক্ত হয়ে কাজ করার পাশাপাশি সরকারি পরিষেবার দিকে নজর দিতে হবে। এদিনের কর্মশালায় আলোচনায় উঠে আসে সপ্তম বেতন কমিশনকে সামনে রেখে বিভিন্ন দপ্তরের কর্মীদের বেতনক্রম, ভাতা, ক্যাডারভিত্তিক দাবি,বদলি সহ অন্যান্য সমস্যা। এদিনের কর্মশালায় পঞ্চায়েত, স্বাস্থ্য, পূর্ত দপ্তর সহ সাধারণ বিভাগের কর্মীরা উপস্থিত ছিল।রাজ্য সরকারি কর্মচারী পরিষদের নেতৃত্বের উপস্থিতিতে এফিন কাটোয়া সরকারি কর্মীদের অ্যাডহক কমিটি গঠন হয়। 

 

12 September 2026 07:45 AM (IST)

Bhangar: ভাঙ্গড়ে সিপিআইএম ও আইএসএফের সংঘর্ষ

জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে সিপিআইএম ও আইএসএফ কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় উত্তেজনা ছড়াল ভাঙড় ১ নম্বর ব্লকের বাজারআইট এলাকায়। অভিযোগ, আইএসএফ কর্মী-সমর্থকদের হামলায় পাঁচজন সিপিআইএম কর্মী আহত হয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে নলমুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তিনজনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁদের কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে রেফার করা হয়। অন্যদিকে, সিপিআইএম কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে আইএসএফ নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের মারধরের পাল্টা অভিযোগও উঠেছে।

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TAGS:
West bengal
India Breaking News Live Updates

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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LIVE: জমি বিবাদ ঘিরে রণক্ষেত্র! সিপিআইএম-আইএসএফের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে আহত একাধিক
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