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Breaking News LIVE Updates: অভয়ার শ্মশান ফাইল খুলতেই গ্রেফতার পানিহাটির প্রাক্তন বিধায়ক!

Breaking News Live Updates: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

Written BySoumita Khan
Published: Aug 13, 2026, 07:51 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 01:11 PM IST
Breaking News LIVE Updates: অভয়ার শ্মশান ফাইল খুলতেই গ্রেফতার পানিহাটির প্রাক্তন বিধায়ক!
13 August 2026 01:15 PM (IST)

Former Panihati MLA Nirmal Ghosh Arrest: নির্মল ঘোষ গ্রেফতার

গ্রেফতার নির্মল ঘোষ। ওড়িশা থেকে গ্রেফতার করা হয় নির্মল ঘোষকে। পানিহাটির প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে। মূলত অভয়া কাণ্ডে তার নাম জড়িয়েছিল। তাতেই গ্রেফতার করল খড়দা থানার পুলিস।

13 August 2026 12:30 PM (IST)

Kalighat TMC: তৃণমূলের ২০ সাংসদের বরখাস্তের দাবি

তৃণমূলের ২০ সাংসদের বরখাস্তের দাবি। আগামী ৭-১০ দিনের মধ‍্যে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে চলেছে কালীঘাট তৃণমূল।

13 August 2026 10:30 AM (IST)

Derogatory comments on Netaji: নেতাজিকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য

কাল মুখ‍্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর তৎপর রাজ‍্য পুলিস। নেতাজি নিয়ে যাঁরা কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য পোস্ট করছে তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। এখনও পর্যন্ত রাজ্য ৬ মামলা রুজু হয়েছে। একজনকে গ্রেফতার ১। ১০৮ টা পোস্ট সরানো হয়েছে।

13 August 2026 10:30 AM (IST)

Tulu Mondal case Calcutta High Court: আদালতে দ্বারস্থ টুলু, গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি

আদালতে দ্বারস্থ টুলু, গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে। সেটাকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা। আদালত থেকে স্বস্তি পেতে আজই শুনানি। বিচারপতি কৌশিক চন্দের ঘরে শুনানি।

13 August 2026 10:30 AM (IST)

Gautam Ghosh arrested: কৃষ্ণনগর পুরসভার প্রাক্তন কাউন্সিলর গৌতম ঘোষ গ্রেফতা

কৃষ্ণনগর পুরসভার প্রাক্তন কাউন্সিলর গৌতম ঘোষ গ্রেফতার। তোলাবাজি, মারধর সহ একাধিক অভিযোগে প্রাক্তন কাউন্সিলর গৌতম ঘোষকে পুলিস গ্রেফতার করল। প্রসঙ্গত কৃষ্ণনগর চাষাপাড়া বারোয়ারির জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির সম্পাদক ছিলেন। সম্প্রতি তাকে ওই পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তিনি জানতেন গ্রেফতার হবেন তাই পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন, গত দুই দিন আগে অগ্রিম জামিন নেওয়ার চেষ্টা করেন,গতকাল বাড়িতে ফেরেন, বিকেলে পুলিস তুলে নিয়ে আসে কোতয়ালি থানায়। আগেও অভিযোগ ছিল, আজও অভিযোগ জমা পরে নতুন করে,তারপরই আজ পুলিস গ্রেফতার দেখায় গৌতম ঘোষ কে। 316(2),318(4),308(5),109 Bns ধারা দিয়ে সাত দিনের পিপি পেয়ার করে কৃষ্ণনগর কোতয়ালী থানার পুলিস আদালতে পাঠাবে কিছু সময় এর মধ্যে।

13 August 2026 10:15 AM (IST)

Bhowanipore library: ভবানীপুর পাঠাগারে দুষ্প্রাপ্য বই ধ্বংস

২৬ হাজার বই। তার মধ্যে আড়াই হাজার দুষ্প্রাপ্য বই। কিছুই বাঁচানো যায়নি। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানাতে চলছেন ভবানীপুর পাঠাগার কর্তৃপক্ষ। এই এলাকার বিধায়ক হিসেবে তিনি নিশ্চই এই অপূরণীয় ক্ষতি পূরণে যথাসাধ্য সাহায্য করবেন। এমনটাই আশা।

13 August 2026 09:45 AM (IST)

Municipality recruitment scam: পুরসভা নিয়োগ দুর্নীতি মামলা

পুরসভা নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় নতুন মোড় নেওয়া তদন্তে সময় বাঁধতে চলেছে সিবিআই। ইডি থেকে পাওয়া "ইনপুট" ধরে নতুন তদন্ত পুরো ভোটার মধ্যেই শেষ করতে চায় সিবিআই। গত মাসে ১৭ তারিখ অন্য তদন্তকারী সংস্থা ইডি কিছু নথি তুলে দেয় ইডি হাতে। নতুন ইনপুট কী আছে? সেই বিষয়ে আদালত কে জানাবে সিবিআই, সূত্র। কলকাতা হাইকোর্টে অভিযুক্ত অয়ন শীলের জামিন মামলায় রিপোর্ট দিয়ে জানাতে চলেছে সিবিআই।

13 August 2026 09:45 AM (IST)

West Bengal

জেলায় সাংগঠনিক পরিবর্তনের আগে নীচু তলার সংগঠনে শৃঙ্খলা আনতে কড়া সিদ্ধান্ত। তোলাবাজি রুখতে, দলের শৃঙ্খলার পাঠ পড়াতে এবার বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির। আগামী ২২ থেকে ৩০ অগাষ্ট জেলায় জেলায় প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করছে রাজ্য বিজেপি। এই প্রশিক্ষণ শিবিরের যারা বক্তা থাকবেন তাদের প্রশিক্ষণ হবে ১৬ আগস্ট। ১৬ আগষ্ট এর প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত থাকবেন বিজেপির সর্ব ভারতীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সংগঠন শিবপ্রকাশ ও সুনীল বানসাল।

13 August 2026 09:00 AM (IST)

Falta

ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক দেবাংশু পাণ্ডার হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট হ্যাক করার অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য। অভিযোগ, তাঁর নম্বর ব্যবহার করে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে টাকা চেয়ে মেসেজ পাঠানো হচ্ছে। পাশাপাশি দেখা করার প্রস্তাব এবং হুমকিও দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। বিষয়টি প্রথমে ডায়মন্ড হারবারের নায়াপাড়ার এক বাসিন্দা বিধায়ককে ফোন করে জানান। এরপর তড়িঘড়ি ডায়মন্ড হারবার থানায় পৌঁছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন দেবাংশু পাণ্ডা। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। সাইবার ক্রাইম শাখার আধিকারিকরা কীভাবে অ্যাকাউন্ট হ্যাক করা হল এবং কারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত, তা খতিয়ে দেখছেন। দেবাংশু পাণ্ডার দাবি, এর আগেও বিধানসভা নির্বাচনের আগে তাঁর ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হ্যাক করা হয়েছিল। এবার হোয়াটসঅ্যাপও হ্যাক করা হয়েছে। তাঁর নম্বর থেকে টাকা চেয়ে কোনও মেসেজ বা হুমকি এলে সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার আবেদন করেছেন তিনি। দ্রুত অভিযুক্তদের গ্রেফতারের আশা প্রকাশ করেছেন বিধায়ক।

13 August 2026 08:00 AM (IST)

Awas Yojana

জব কার্ড নিয়ে আবাসের বাড়ি পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ, তৃণমূলের উপপ্রধানকে ঘিরে বিক্ষোভ। জব কার্ড নিয়ে টাকার বিনিময়ে অন্য গ্রামের বাসিন্দাদের আবাস যোজনার বাড়ি পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতন-১ ব্লকের আলিকষা গ্রাম পঞ্চায়েতের উঁচুডিহা গ্রামে। অভিযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের উপপ্রধান পঙ্কজ দে। বুধবার তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীদের একাংশ।

13 August 2026 08:00 AM (IST)

Canning

দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়ে আসছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন বিধায়করা৷ পূর্বতন সরকারের আমলে বার বার বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষের কাছে দরবার করেও লাভ হয়নি৷ কিন্তু বর্তমান অধ্যক্ষকে একবার বলার পরই  বিধানসভায় প্রাক্তন বিধায়কদের চিকিৎসা ভাতা বৃদ্ধির ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর এমন তৎপরতায় অবাক বামফ্রন্ট সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বাসন্তী বিধানসভার ৭ বারের বিধায়ক সুভাষ নস্কর(আরএসপি)৷ বিধানসভায় প্রাক্তন বিধায়ক সুভাষ নস্করের ভূয়সি প্রশংসা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

13 August 2026 08:00 AM (IST)

Road Accident

শান্তিপুরের কাজীপাড়ায় ভয়াবহ মোটরবাইক দুর্ঘটনা শান্তিপুরের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাজীপাড়া এলাকায় বুধবার রাতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সিমেন্টের পোলে ধাক্কা মারে একটি মোটরবাইক। রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ কালনাঘাট থেকে রানাঘাটের কুপার্স ক্যাম্পে ফেরার পথে দুর্ঘটনাটি ঘটে। মোটরবাইকে থাকা দুই ব্যক্তি দুর্ঘটনায় আহত হন। স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে পাঠান। স্থানীয়দের অভিযোগ, বাইকটি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে চলছিল এবং চালক মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। তবে দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে। দুজনের অবস্থাই আশঙ্কাজন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় শান্তিপুর থানার পুলিস। মোটরবাইকটি ও চালককে থানায় নিয়ে গিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।

13 August 2026 07:45 AM (IST)

Dumdum Incident

দমদম সুভাষ নগরে ঘর থেকে মহিলার দেহ উদ্ধার জয়া দত্ত (৩২) শরীরে একাধিক জায়গায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। এলাকার মানুষের দাবি মহিলা যৌন কর্মী ছিল। মহিলার ছোট একটি পুত্র সন্তান রয়েছে। সম্পর্ক জনিত কারণে স্বামীর সঙ্গে দীর্ঘদিনের বিবাদ ছিল তাই নিয়ে গন্ডগোলের সূত্রপাত বলে এমনটাই পুলিস সূত্রে খবর। পুলিসের সন্দেহ তার স্বামী এই ঘটনা ঘটাতে পারেন। ইতিমধ্যেই দেহ উদ্ধার করে সাগর দত্ত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। গোটা ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে দমদম থানার পুলিস।

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TAGS:
West bengal
India Breaking News Live Updates

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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