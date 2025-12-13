Breaking News LIVE Update: শুক্রবার রাতেই কলকাতায় পা মেসির! আজ নিজের ৭০ ফুট উচ্চতার মূর্তি উন্মোচন করবেন...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Breaking News LIVE Update: শুক্রবার রাতেই কলকাতায় পা মেসির! আজ নিজের ৭০ ফুট উচ্চতার মূর্তি উন্মোচন করবেন...

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

| Last Updated: Saturday, December 13, 2025 - 09:04
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

13 December 2025, 09:00 AM

Jalpaiguri: বাড়ির উঠোনেই এই কাণ্ড! চলছিল রমরমে বেআইনিভাবে গাঁজা চাষ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রুখে দিল পুলিস। অবৈধ গাঁজা চাষ ধ্বংস করল ময়নাগুড়ি থানার অধীন ভোটপট্টি ফাঁড়ির পুলিস।

13 December 2025, 09:00 AM

Jalpaiguri: উত্তরে শীতের আমেজ। জলপাইগুড়িতে কনকনে  শীত। সকাল থেকেই কুয়াশার পাশাপাশি হালকা রোদের দেখা মিলতে শুরু করেছে। জলপাইগুড়ি তে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১১ ডিগ্রির আশপাশে ঘোরাফেরা করছে। শীতের পোশাক পরেই রাস্তায় মানুষজনেরা। সকাল-সন্ধ্যায় আগুন পোহাতেও দেখায় বহু মানুষজনকে চায়ের দোকানগুলোতে ভিড় বাড়াচ্ছে মানুষজনেরা। জেলার পর্যটন স্থানগুলোতে পর্যটকদের ভির লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

13 December 2025, 09:00 AM

Naihati: নৈহাটিতে দেখা গেল কলকাতার রবিনসন ষ্ট্রীট কান্ডের ছায়া। একই বিছানায় কয়েক দিন ধরে স্ত্রীর দেহ আঁকড়ে দিন কাটাচ্ছে স্বামী ও ছেলে। এমনই নজীরবিহীন ঘটনা ঘটল নৈহাটী পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের শাস্ত্রী রোড অঞ্চলে। বছর ৫৫-র তৃপ্তি নন্দীর মৃতদেহ ঘরের মধ্যে থেকে উদ্ধার করে পুলিস। মৃতার স্বামীও গুরুতরভাবে অসুস্থ গৌর নন্দী ও প্রতিবন্ধী ছেলে ঘরের মধ্যেই বেশ কয়েকদিন ধরে মৃত তৃপ্তি নন্দীকে নিয়ে দিন কাটাচ্ছিল। প্রতিবেশিরা ঘুনাক্ষরেও টের পায়নি। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, বিকেলে তৃপ্তি নন্দীর বোন হাওড়া থেকে এসে দেখেন ঘর থেকে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। এরপর ঘরে ঢুকে দেখেন তার দিদির মৃতদেহ বিছানায় পড়ে রয়েছে, আর দুপাশে রয়েছে তৃপ্তি নন্দীর স্বামী ও পুত্র। এরপরই প্রতিবেশিদের জানালে তারা তৎক্ষণাৎ পুলিসে খবর দেন। খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নৈহাটি থানার পুলিস। পুলিস এসে তৃপ্তি নন্দীর দেহ উদ্ধারের পাশাপাশি তার অসুস্থ স্বামী গৌর নন্দীকেও হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায় নৈহাটি থানার পুলিস। 
দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন তৃপ্তি নন্দী হয়তো সেই কারণেই এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিক অনুমান প্রতিবেশীদের। 

13 December 2025, 09:00 AM

Messi in Kolkata: শনিবার তিনি তার ৭০ ফুট উচ্চতার মূর্তি উন্মোচন করবেন শহরের বুকে। রাজ্যের মন্ত্রী সুজিত বসুর উদ্যোগে এই মূর্তি গড়ে তোলা হয়েছে। এদিন ভার্চুয়ালি এই মূর্তির উন্মোচন করবেন। মাত্র ৪০ দিনের মধ্যে শিল্পী মন্টি পাল এই মূর্তি তৈরি করেন। মূলত রাজ্যের মন্ত্রী সুজিত বসুর উদ্যোগে শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের তত্ত্বাবধানে এই নির্মান করা হয়েছে।

13 December 2025, 09:00 AM

Messi in Kolkata: শনিবার কলকাতা থেকে দুপুর ২টোর সময় হায়দরাবাদের উদ্দেশে রওনা দেবেন মেসি। সেই শহরে পৌঁছে সন্ধ্যা ৭টার সময় ‘গোট কাপ’ নামের একটি ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করবেন মেসি। সেখানে থাকবেন তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত। রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে হবে অনুষ্ঠান। সাত বনাম সাত একটি ফুটবল ম্যাচেও খেলার কথা রয়েছে মেসির। এর পর মেসিকে সম্মান জানিয়ে একটি সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। রাত ৯টা নাগাদ মেসি যাবেন ফলকনামা প্যালেসে। সেখানে বাছাই করা খ্যাতনামীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত ছাড়াও তেলুগু সিনেমার প্রথম সারির তারকাদের অনুষ্ঠানে থাকার কথা। সেখানেই নৈশভোজ সারবেন মেসি। রাতে থাকবেন হায়দরাবাদেই।

13 December 2025, 09:00 AM

Messi in Kolkata: বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে মেসি সোজা চলে যান তাঁর হোটেলে। জানা গিয়েছে, সেখানে মেসিকে স্বাগত জানানোর জন্য তাঁর অনেক ভক্তেরা উপস্থিত ছিলেন। হোটেলে কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়েই তৈরি হয়ে নিতে হবে তাঁকে। শনিবার সকাল ৯.৩০ থেকে ১০.৩০ পর্যন্ত মিট অ্যান্ড গ্রিট পর্ব। সকাল ১০.৩০ থেকে ১১.১৫ ভার্চুয়ালি নিজের মুর্তি উন্মেচন করবেন এলএম টেন। ১১.১৫ মিনিটে হোটেল থেকে যুবভারতীতে রওনা দেবেন। ১১.৩০ মিনিটে মাঠে আসবেন শাহরুখ। দুপুর ১২টায় পৌঁছবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যাবেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও। দুপুর ১২ থেকে ১২.৩০ পর্যন্ত সেলিব্রিটি ফ্রেন্ডলি ম্যাচ, সংবর্ধনা এবং সংক্ষিপ্ত আলাপ পর্ব। অনুষ্ঠান শেষে বিমানবন্দরে চলে যাবেন মেসি। দুপুর ২টোয় হায়দরাবাদের উদ্দেশে রওনা দেবেন। মেসির ভারত সফরের নাম দেওয়া হয়েছে ‘গোট ট্যুর অফ ইন্ডিয়া’। এই সফরসূচিতে কলকাতায় বিশ্রামের তেমন সুযোগ নেই মেসির। কয়েক ঘণ্টা হয়তো দু’চোখের পাতা এক করবেন না তাঁর ভক্তেরাও।

13 December 2025, 09:00 AM

Messi in Kolkata: শুক্রবার রাত আড়াইটে নাগাদ কলকাতায় পা রেখেছেন মেসি। প্রায় ১৪ বছর পর ভারতে মেসির আগমন। বিমানবন্দর থেকে মেসি বেরোনো মাত্রই সমর্থকদের উপচে পড়া ভিড় দেখা যায়। সমর্থকদের চিৎকার ও জয়ধ্বনিতে গমগম করছিল বিমানবন্দর চত্বর। মেসিকে স্বাগত জানাতে আগে থেকেই বহু সমর্থক বিমানবন্দরের সামনে জড়ো হয়েছিলেন। ভারত ও আর্জেন্টিনার পতাকা নিয়ে উচ্ছ্বাসে মাতেন তাঁরা। তোলা হচ্ছিল নিজস্বী এবং ভিডিয়োও। মেসি ছাড়াও কলকাতায় এসেছেন ইন্টার মায়ামির সতীর্থ, প্রিয় বন্ধু তথা উরুগুয়ের ফুটবলার লুইস সুয়ারেস ও আর্জেন্টিনার ফুটবলার রদ্রিগো ডি’পল। 

