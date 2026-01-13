English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • Breaking News LIVE Update: সাতসকালে ভয়ংকর দুর্ঘটনা! তপসিয়ায় উলটে গেল যাত্রীবাহী বাস... আহত...

Breaking News LIVE Update: সাতসকালে ভয়ংকর দুর্ঘটনা! তপসিয়ায় উলটে গেল যাত্রীবাহী বাস... আহত...

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

| Last Updated: Tuesday, January 13, 2026 - 09:09
Comments |
Breaking News LIVE Update: সাতসকালে ভয়ংকর দুর্ঘটনা! তপসিয়ায় উলটে গেল যাত্রীবাহী বাস... আহত...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

13 January 2026, 09:15 AM

SIR in Bengal: SIR-র শেষ ল্যাপে স্ক্যানারে প্রায় এক কোটি। তথ্যে অসঙ্গতি প্রায় ৯৫ লক্ষ ভোটারের। সবার কাছেই নোটিস পাঠাচ্ছে কমিশন। রাজ্যে ৫৮ লক্ষের নাম ইতিমধ্যে বাদ। আপনার কাছে নোটিস আসবে না তো? শুনানির পর বাদের সংখ্যা কত দাঁড়াবে?

13 January 2026, 09:15 AM

SIR Death: SIR আতঙ্কে বৃদ্ধের মৃত্যু বলে অভিযোগ। কোলাঘাটের বরনান গ্রামে মৃত্যু বৃদ্ধের। মৃত্য়ু ৭৩ বছরের মৃত্যুঞ্জয় সরকারের। ‘ভোটার তালিকায় নাম না থাকায় আতঙ্কে ছিলেন’। হিয়ারিং থেকে ফিরে চিন্তায় ছিলেন বলে অভিযোগ।

13 January 2026, 09:15 AM

Soil Scam: জুনপুটে অবৈধ মাটি পাচার চক্রের পর্দাফাঁস। ট্রাক্টরে করে মাটি কেটে পাচারের অভিযোগ। ভিলেজ পুলিস-সহ গ্রেফতার ৫ জন। অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে জুনপুট কোস্টাল থানা। ধৃতদের ৬ দিনের পুলিস হেফাজতের নির্দেশ আদালতের।

13 January 2026, 09:00 AM

Left Michil: দাসপুরে উত্তরাধিকার যাত্রা ও সমাবেশের আয়োজন। এসএফআই ও ডিওয়াইএফআইয়ের উদ্যোগ। গোকুলনগর থেকে শুরু হয় বামেদের মিছিল। ১৯ কিমি মিছিলে হাঁটেন বাম নেতা কর্মীরা।

13 January 2026, 09:00 AM

Abhishek Banerjee: আজ কোচবিহারে জনসভা অভিষেকের। ঘুঘুমারির কদমতলা মাঠে অভিষেকের জনসভা। ভোটের মুখে ইস্তফা কোচবিহারের পুরপ্রধানের। গত লোকসভা ভোটে কোচবিহার জয় তৃণমূলের। বিধানসভার আগে তৃণমূলের মাথাব্যথা অন্তর্দ্বন্দ্ব। অভিষেকের বার্তায় ক্ষতে মলম পড়বে?

13 January 2026, 09:00 AM

Kolkata Metro: সাতসকালে মেট্রো বিভ্রাট। সেন্ট্রাল থেকে টালিগঞ্জের মধ্যে মেট্রো চলাচল বন্ধ রয়েছে। যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বন্ধ মেট্রো পরিষেবা। দক্ষিণেশ্বর থেকে সেন্ট্রাল, আর মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে শহীদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত চলাচল করছে মেট্রো। ৭টা ৪৯ থেকে ৮ টা ৪৫ ভোগান্তি। প্রায় ১ ঘণ্টা ভোগান্তির পর স্বাভাবিক হয় মেট্রো।

13 January 2026, 09:00 AM

Kolkata Bus Accident: সাতসকালে কলকাতায় বাস দুর্ঘটনা। তপসিয়ায় উল্টে গেল যাত্রী বোঝাই সরকারি বাস। জি ২৪ ঘণ্টায় প্রথম ব্রেক ৮.২১। রেষারেষির জেরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় বাসটি। বাস উল্টে আহত ১০ জন যাত্রী। চিত্তরঞ্জন মেডিক্যালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আহতদের।

পরবর্তী খবর

No RAC, Vande Bharat sleeper fare chart: রাজধানীর থেকেও দামী! মিলবে না RAC টিকিট... ৪০০ থেকে ১০০০ কিমি, 3AC থেকে 1AC, প্রথম বন্দে ভারত স্লিপারের টিকিটের কত ভাড়া?

No RAC, Vande Bharat sleeper fare chart: রাজধানীর থেকেও দামী! মিলবে না RAC টিকিট... ৪০০ থেকে ১০০০ কিমি, 3AC থেকে 1AC, প্রথম বন্দে ভারত স্লিপারের টিকিটের কত ভাড়া?
Trump Acting President Venezuela: ডিকটেটরের জন্ম? আইনকানুন, রাষ্ট্রপুঞ্জের চোখরাঙানি টোকা মেরে উড়িয়ে ভেনেজুয়েলার নয়া প্রেসিডেন্ট লড়াইখ্যাপা ট্রাম্প

Trump Acting President Venezuela: ডিকটেটরের জন্ম? আইনকানুন, রাষ্ট্রপুঞ্জের চোখরাঙানি টোকা মেরে উড়িয়ে ভেনেজুয়েলার নয়া প্রেসিডেন্ট লড়াইখ্যাপা ট্রাম্প
Hockey Coach: স্টেডিয়ামের বাথরুমেই ছাত্রীকে ধর্ষণ বর্বর হকি কোচের... গর্ভবতী কিশোরী! ৪ মাসের মাথাতেই...

Hockey Coach: স্টেডিয়ামের বাথরুমেই ছাত্রীকে ধর্ষণ বর্বর হকি কোচের... গর্ভবতী কিশোরী! ৪ মাসের মাথাতেই...
ED against Mamata Banerjee: ল্যাপটপ চুরি, তদন্তে বাধা, তথ্য ছিনতাই! সুপ্রিম কোর্টে মমতার বিরুদ্ধে বিস্ফোরক ইডি...

ED against Mamata Banerjee: ল্যাপটপ চুরি, তদন্তে বাধা, তথ্য ছিনতাই! সুপ্রিম কোর্টে মমতার বিরুদ্ধে বিস্ফোরক ইডি...
Domestic Violence: অন্য মহিলার সঙ্গে ঘরে বেঁধেছে স্বামী! খোরপোশও দেয় না, থানায় যাওয়ার আগেই প্রকাশ্যে স্ত্রীকে... ভয়ংকর...

Domestic Violence: অন্য মহিলার সঙ্গে ঘরে বেঁধেছে স্বামী! খোরপোশও দেয় না, থানায় যাওয়ার আগেই প্রকাশ্যে স্ত্রীকে... ভয়ংকর...

Pak Drones Spotted: ভারতের বিরুদ্ধে বড়সড় ষড়যন্ত্রের ছক? হামলার পরিকল্পনা পাকিস্তানের? ভারতের আকাশে একাধিক পাক ড্রোন...

Pak Drones Spotted: ভারতের বিরুদ্ধে বড়সড় ষড়যন্ত্রের ছক? হামলার পরিকল্পনা পাকিস্তানের? ভারতের আকাশে একাধিক পাক ড্রোন...
Indian Star Cricketer Announces Retirement: ২৪০০০০০০ টাকায় KKR-এ সই, বিশ্বকাপের ২৫ দিন আগেই BCCI-কে চিঠি! ভারতীয় তারকার চরম সিদ্ধান্তে তোলপাড়...

Indian Star Cricketer Announces Retirement: ২৪০০০০০০ টাকায় KKR-এ সই, বিশ্বকাপের ২৫ দিন আগেই BCCI-কে চিঠি! ভারতীয় তারকার চরম সিদ্ধান্তে তোলপাড়...
I-PAC vs ED: আইপ্যাক মামলায় বড় মোড়! ছুটির সকালে প্রতীক জৈনের বাড়ির রেজিস্টার বাজেয়াপ্ত... দেখা গেল...

I-PAC vs ED: আইপ্যাক মামলায় বড় মোড়! ছুটির সকালে প্রতীক জৈনের বাড়ির রেজিস্টার বাজেয়াপ্ত... দেখা গেল...
Uttar Pradesh Shocker: সব ঠিক হয়ে যাবে! ফেরার মেয়েকে ঘরে ফিরিয়ে নলি কেটে খুন পরিবারের, প্রেমিককে মেরে ছোড়া হল অন্য বাড়ির ছাদে...

Uttar Pradesh Shocker: সব ঠিক হয়ে যাবে! ফেরার মেয়েকে ঘরে ফিরিয়ে নলি কেটে খুন পরিবারের, প্রেমিককে মেরে ছোড়া হল অন্য বাড়ির ছাদে...
Mamatabala Thakur: &#039;কোথায় রোহিঙ্গা! এসআইআর-এ মতুয়াদের নামই সবচেয়ে বেশি বাদ যাবে&#039;, বাঁচার উপায় বললেন মমতাবালা

Mamatabala Thakur: 'কোথায় রোহিঙ্গা! এসআইআর-এ মতুয়াদের নামই সবচেয়ে বেশি বাদ যাবে', বাঁচার উপায় বললেন মমতাবালা