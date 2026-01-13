Breaking News LIVE Update: সাতসকালে ভয়ংকর দুর্ঘটনা! তপসিয়ায় উলটে গেল যাত্রীবাহী বাস... আহত...

13 January 2026, 09:15 AM
SIR in Bengal: SIR-র শেষ ল্যাপে স্ক্যানারে প্রায় এক কোটি। তথ্যে অসঙ্গতি প্রায় ৯৫ লক্ষ ভোটারের। সবার কাছেই নোটিস পাঠাচ্ছে কমিশন। রাজ্যে ৫৮ লক্ষের নাম ইতিমধ্যে বাদ। আপনার কাছে নোটিস আসবে না তো? শুনানির পর বাদের সংখ্যা কত দাঁড়াবে?
SIR Death: SIR আতঙ্কে বৃদ্ধের মৃত্যু বলে অভিযোগ। কোলাঘাটের বরনান গ্রামে মৃত্যু বৃদ্ধের। মৃত্য়ু ৭৩ বছরের মৃত্যুঞ্জয় সরকারের। ‘ভোটার তালিকায় নাম না থাকায় আতঙ্কে ছিলেন’। হিয়ারিং থেকে ফিরে চিন্তায় ছিলেন বলে অভিযোগ।
Soil Scam: জুনপুটে অবৈধ মাটি পাচার চক্রের পর্দাফাঁস। ট্রাক্টরে করে মাটি কেটে পাচারের অভিযোগ। ভিলেজ পুলিস-সহ গ্রেফতার ৫ জন। অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে জুনপুট কোস্টাল থানা। ধৃতদের ৬ দিনের পুলিস হেফাজতের নির্দেশ আদালতের।
Left Michil: দাসপুরে উত্তরাধিকার যাত্রা ও সমাবেশের আয়োজন। এসএফআই ও ডিওয়াইএফআইয়ের উদ্যোগ। গোকুলনগর থেকে শুরু হয় বামেদের মিছিল। ১৯ কিমি মিছিলে হাঁটেন বাম নেতা কর্মীরা।
Abhishek Banerjee: আজ কোচবিহারে জনসভা অভিষেকের। ঘুঘুমারির কদমতলা মাঠে অভিষেকের জনসভা। ভোটের মুখে ইস্তফা কোচবিহারের পুরপ্রধানের। গত লোকসভা ভোটে কোচবিহার জয় তৃণমূলের। বিধানসভার আগে তৃণমূলের মাথাব্যথা অন্তর্দ্বন্দ্ব। অভিষেকের বার্তায় ক্ষতে মলম পড়বে?
Kolkata Metro: সাতসকালে মেট্রো বিভ্রাট। সেন্ট্রাল থেকে টালিগঞ্জের মধ্যে মেট্রো চলাচল বন্ধ রয়েছে। যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বন্ধ মেট্রো পরিষেবা। দক্ষিণেশ্বর থেকে সেন্ট্রাল, আর মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে শহীদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত চলাচল করছে মেট্রো। ৭টা ৪৯ থেকে ৮ টা ৪৫ ভোগান্তি। প্রায় ১ ঘণ্টা ভোগান্তির পর স্বাভাবিক হয় মেট্রো।
Kolkata Bus Accident: সাতসকালে কলকাতায় বাস দুর্ঘটনা। তপসিয়ায় উল্টে গেল যাত্রী বোঝাই সরকারি বাস। জি ২৪ ঘণ্টায় প্রথম ব্রেক ৮.২১। রেষারেষির জেরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় বাসটি। বাস উল্টে আহত ১০ জন যাত্রী। চিত্তরঞ্জন মেডিক্যালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আহতদের।