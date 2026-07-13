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LIVE Update: সরকারি কটেজ দখল থেকে 'হোয়াইট হাউস'! দাপুটে তৃণমূল নেতার ডেরায় ভাঙচুর

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

Written BySoumita Khan
Published: Jul 13, 2026, 07:29 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 07:33 AM IST
LIVE Update: সরকারি কটেজ দখল থেকে 'হোয়াইট হাউস'! দাপুটে তৃণমূল নেতার ডেরায় ভাঙচুর
13 July 2026 07:30 AM (IST)

Bhangar Incident

দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙ্গড়ের ঝিঁঝিরাইট এলাকায় আইএসএফ কর্মী হাবেদ আলী মোল্লার মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এই ঘটনায় ভাঙ্গড় ১ নম্বর ব্লকের চন্দনেশ্বর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের উপপ্রধান আলাউদ্দিন মোল্লাকে গ্রেফতার করেছে মাধবপুর থানার পুলিস। অভিযোগ, ২০২১ সালে আইএসএফ কর্মী হওয়ার কারণে হাবেদ আলী মোল্লাকে বেধড়ক মারধর করা হয়। ওই হামলায় গুরুতর আহত হয়ে তিনি দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী ছিলেন। পরিবারের দাবি, প্রায় পাঁচ বছর মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করার পর রবিবার নিজের বাড়িতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

13 July 2026 07:30 AM (IST)

Weather Update

আজ সোমবার ভারী বৃষ্টির সতর্কতা পূর্ব বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ নদিয়া জেলায়। আজ মাঝারি থেকে কোনো কোনো অঞ্চলে অল্প সময়ের  ভারী বৃষ্টির সতর্কতা কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বীরভূম জেলায়। উত্তরবঙ্গে ওপরের দিকের ৫ জেলায় কোনো কোনো অংশে অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সর্তকতা জারি। বিকেলের পর বৃষ্টির পরিমাণ কমে আগামীকাল মঙ্গলবার পর্যন্ত হলুদ সর্তকতা জারি থাকবে। 

13 July 2026 07:30 AM (IST)

Boat Capsizes

বঙ্গোপসাগরে ডুবে যাওয়া ট্রলার থেকে ৯ জন মৎস্যজীবীর দেহ উদ্ধারে শোকের ছায়া নেমেছে। রবিবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোবর্ধনপুর থানার পুলিস, বনদফতর এবং ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনী মুক্তেশ্বরচরের কাছে একটি ডুবো ট্রলার শনাক্ত করে। পরে সেটিকে উদ্ধার করে গোবর্ধনপুরের সীতারামপুরে আনা হয়। রাতভর উদ্ধারকাজ চালিয়ে ট্রলারের ভিতর থেকে ৯ জন মৎস্যজীবীর দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ট্রলারটি ‘এফবি মা কালী’, যা চলতি মাসের শুরুতে পূর্ব মেদিনীপুরের শঙ্করপুর মৎস্যবন্দর থেকে সমুদ্রে মাছ ধরতে রওনা দিয়েছিল। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে ট্রলারটি নিখোঁজ হয়ে যায়। ট্রলারে মোট ১৫ জন মৎস্যজীবী ছিলেন। এখনও ৬ জনের কোনো খোঁজ মেলেনি। উদ্ধার হওয়া দেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে। নিখোঁজদের সন্ধানে সোমবারও দিনভর সমুদ্রজুড়ে তল্লাশি অভিযান চালাবে পুলিশ, বনদপ্তর ও উপকূল রক্ষী বাহিনী। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রশাসনের।

13 July 2026 07:30 AM (IST)

Asansol

পুনর্বাসন ছাড়া হকার উচ্ছেদ নয়। এই দাবিতে আসানসোলে সিপিআইএম এর পক্ষ থেকে একটি মিছিল করা হয়। রবিবার সন্ধ্যা বেলা এই মিছিল আসানসোলের গির্জা মোড় থেকে শুরু করে জিটি রোডের উপর দিয়ে যায় ট্রাফিক রেলওয়ে কলোনি পর্যন্ত। মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন সিপিআইএম নেতা পার্থ মুখোপাধ্যায়। তার স্পষ্ট দাবি নিজেদের প্রাথমিক নির্দেশের টানাপোড়েনে হকার ও শ্রমিকরা বেকায়দায় পড়বে, এই জিনিস হতে পারে না। প্রাথমিক এই ভুলের জন্য খেসারাত দিতে হচ্ছে গরিব হকারদের ও শ্রমিকদের। তাই সরকার নির্দিষ্ট কোনো একটি নির্দেশ জারি করে সংবিধান অনুযায়ী সেই কাজ করুক। মৌখিক কোন নির্দেশ বা ব্যক্তি কেন্দ্রিক কোন নির্দেশ জারি করে সরকারের উপরে যাওয়ার চেষ্টা যদি কোন সংগঠন বা কেও করে তাহলে তার প্রতিবাদ হবে।

13 July 2026 07:30 AM (IST)

Jalpaiguri

উত্তরের জলপাইগুড়ি দাপটে তৃণমূল নেতা কৃষ্ণ দাস বাহুবলের জোরে সরকারি অর্থে তৈরি রিসোর্ট নিজেদের কব্জায় রেখে অসামাজিক কার্যক্রম চালাতো বলো অভিযোগ। ভোটের আগে এই কটেজ গুলো তৃণমূলে অস্থায়ী পার্টি অফিস বানিয়ে ফেলেছিল তৃণমূল নেতা কৃষ্ণ দাস এবং তার সাকরেতরা। ভোটের রাজনৈতিক কাজকর্ম চলেছে এই রিসোর্ট গুলো থেকে বলে অভিযোগ উঠেছে। পালাবদল হতেই ভাঙচুর চালায় উত্তেজিত জনতার। কটেজ গুলোর ভেতর থেকে উদ্ধার হয়েছে  অস্ত্র। আজও কটেজ গুলো জানলার কাজ ভাঙ্গা, ভাঙ্গা রয়েছে চারটি কটেজেরই দরজা। সম্পূর্ণ এলাকা  ফাঁকা থাকা করছে পুরো এলাকা। ভাঙচুর সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। রুমের ভেতরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কাগজপত্র, ভাঙ্গা অবস্থায় টয়লেট, রুমের ভেতরে ইলেকটিকের সরঞ্জাম সহ প্রচুর আসবাবপত্র নষ্ট হয়ে পড়ে রয়েছে।

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TAGS:
West bengal
India Breaking News Live Updates

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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