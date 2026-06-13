/Breaking News LIVE Update: সাতসকালে অভিষেকের কালীঘাটের বাড়িতে ঝাড়গ্রামের শালবনী থানার পুলিস

ইতিমধ্যেই বিরুদ্ধে গোষ্ঠীতে নাম লিখেছেন। কিন্তু যুব সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দেননি সায়নী ঘোষ। মালারা ইস্তফা দিলেও যুব সভাপতি পদে এখনো রয়েছেন সায়নী। কেন চিনি এই সভাপতি পদ ছেড়ে দিচ্ছেন না যুব হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে তুলকালাম। সোই যদি করে থাকেন ইস তোফা দিন সায়নী হোয়াটস গ্রুপে দাবি অন্যান্যদের।
পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বেলেঘাটার এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে ইডি তল্লাশি। কেন্দ্রীয় বাহিনী সঙ্গে নিয়ে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে ইডি। ইডি সূত্রে খবর অয়ন শীলের সূত্র ধরে উদ্ধার হওয়া নথি খতিয়ে দেখে এই ব্যবসায়ীর নাম উঠে আসে, এর পরেই আজ সকাল থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনী সঙ্গে নিয়ে মদন মিত্র বাড়ি ও ফ্ল্যাট-সহ একাধিক জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে।
অভিষেক বলেন, 'বাড়িতে তল্লাশি চলেছে। পুলিস কিছুই পায়নি।' এখনও উদ্ধত ভাইপো। আগাগোড়া ক্যামেরার সামনে আঙুল উঁচিয়ে কথা বললেন।
অভিষেকের কালীঘাটের বাড়িতে সাতসকালে শালবনি থানার টিম। পুলিস বেরিয়ে যাওয়ার পর বাড়ি থেকে নীচে আসেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'আমার পুরো বাড়ি সার্চ করা হয়েছে। আমরা তাদের তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করেছি।' তবে ঠিক কী কারণে পুলিস এসেছিল, তা নিয়ে কিছু জানাননি অভিষেক।
অভিষেকের বাড়িতে শালবনি থানার পুলিস। সেই সময় সেখানে ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শালবনি থানার টিম বেরিয়ে যাওয়ার পর সেখান থেকে বেরিয়ে যান তৃণমূল সুপ্রিমোও। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর মুখে কুলুপ। কেন এসেছিল পুলিস?
অভিষেকের কালীঘাটের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন শালবনি থানার আধিকারিক এবং টিম। প্রত্যেক পুলিস অফিসারের মুখে কুলুপ, কেন এসেছিলেন কেউ জানে না।
পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় মদন মিত্রের ফ্ল্যাটে ইডির হানা। সাত সকালে পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় একাধিক জায়গায় ইডি হানা দেয়। জানা যায় অয়নশীলের সূত্র ধরে মদন মিত্রের নাম উঠে আসে। সেই মদন মিত্রের জোকা মেট্রো কাছে একটি ফ্ল্যাটে ইডি। তবে তার ফ্ল্যাটের একটা ঘরে তালা মারা ছিল। ফ্ল্যাটে আছে কেন্দ্রীয় বাহিনী।
দুর্নীতির অভিযোগে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কণিকা বাহিন সরকারকে জুতোর মালা পরিয়ে মাথায় ডিম ভাঙ্গে উত্তেজিত জনতা। একশ দিনের কাজের বকেয়া টাকা সহ ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পের নামে জমা করা টাকা আত্মসাতের অভিযোগে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিকে লক্ষ্য করে ডিম ছুঁড়ল ক্ষুব্ধ জনতা। ডিম ছোঁড়ার সঙ্গে সভাপতির গলায় জুতোর মালা পরিয়ে দিল বিক্ষোভকারীরা।কাটোয়ার একাইহাটের ঘটনা।
কাটমানি প্রসঙ্গে প্রতিবাদ করায় রাতের অন্ধকারে বিজেপি কর্মী এক দম্পতিকে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠলো তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের বিরুদ্ধে। রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত মাতলা ১ পঞ্চায়েতের সঞ্জয় পল্লি এলাকায়।ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন বিজেপি কার্যকর্তা তপন দাস ও তার স্ত্রী নমিতা দাস। দুজনেই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,কয়েকদিন আগে স্থানীয় বেশকিছু তৃণমূল কর্মীর কাটমানি নেওয়া প্রসঙ্গে প্রতিবাদে সরব হয়েছিলেন। অভিযোগ এদিন রাতে সুযোগ বুঝে বিজেপি কর্মীকে বেধড়ক মারধর করে তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা।মেরে বিজেপি কার্যকর্তার মুখ ফাটিয়ে দেয়। রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে যন্ত্রণায় কাৎরাতে থাকে।সেই সময় বিজেপি কার্যকর্তাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে যায় তার স্ত্রী। অভিযোগ তাকেও বেধড়ক মারধর করা হয়।খবর পেয়ে অন্যান্য বিজেপি কর্মীরা ঘটনাস্থলে হাজীর হয়। আক্রান্ত দম্পতিকে উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।
চরম অস্বস্তিতে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সাতসকালে অভিষেকের কালীঘাটের বাড়িতে ঝাড়গ্রামের শালবনী থানার পুলিস। গোটা বাড়ি ঘিরে নিয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং কলকাতা পুলিস।
West Bengal, India Breaking News Live Updates:
একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES