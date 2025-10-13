Breaking News LIVE Update: ভাঙড়ে ত্রাণ সংগ্রহ করতে গিয়ে আক্রান্ত একাধিক সিপিএম নেতা-কর্মী! গুরুতর আহত পলাশ গঙ্গোপাধ্যায়...

13 October 2025, 08:45 AM
Sonarpur: সোনারপুরে ফের রাজনৈতিক পালাবদল। প্রতাপনগর পঞ্চায়েতের বিজেপি সদস্য কার্তিক সরদার আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসে। রবিবার রাজপুর রবীন্দ্রভবনে সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে আয়োজিত বিজয়া সম্মিলনী মঞ্চেই হাতে দলীয় পতাকা তুলে তাকে স্বাগত জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন সোনারপুরের বিধায়ক লাভলী মৈত্র, ডায়মন্ডহারবার-যাদবপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি শুভাশিস চক্রবর্তী, তৃণমূল মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী, রাজপুর সোনারপুর পুরসভার চেয়ারম্যান পল্লব দাস, সোনারপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বলাই বারিকসহ তৃণমূলের একাধিক জনপ্রতিনিধি ও কর্মী।
Bhangar: ভাঙড়ে জনসভা থেকে বিজেপি ও আইএসএফকে হুঁশিয়ারি দিলেন শওকত মোল্লা। ২৬ ভোট কে সামনে রেখে। ভাঙড় দু নম্বর ব্লকের চালতাবেড়িয়া অঞ্চলের জয়পুর এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি জনসভা করা হয়। সেই জনসভাতে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা। বিধায়ক শওকত মোল্লা বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন যে ভাঙ্গড়ে তৃণমূল কংগ্রেস চুরি শাখা সিঁদুর ও শাড়ি পরে বসে নেই তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি আছে এটা মাথায় রাখবেন।
North Bengal: ক্ষয়ক্ষতি মেরামত, স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য আজ থেকে ৪ দিন সমস্ত রকম যান চলাচলের জন্য সম্পূর্ণ বন্ধ উত্তরবঙ্গের ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। আজ ১৩ অক্টোবর থেকে বৃহস্পতিবার ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত টানা চার দিনের জন্য সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া হল ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। জাতীয় সড়ক পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগম একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে ধসপ্রবণ এলাকাগুলির মেরামতি ও অন্যান্য কাজের জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর ফলে এই চারদিন কালিম্পং, সিকিম ও শিলিগুড়ির মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে দুর্ভোগ পোহাতে হবে পর্যটকদের।
Durgapur Incident: দুর্গাপুরের ডাক্তারি পড়ুয়াকে গণধর্ষণের ঘটনায় ও নারীদের সুরক্ষার দাবিতে মিছিল করে ঘাটাল থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। দুর্গাপুরের ডাক্তারি পড়ুয়াকে গণধর্ষণের ঘটনার অভিযুক্তদের ফাঁসির দাবিতে ও নারীদের সুরক্ষার দাবিতে রবিবার রাত্রে ঘাটালের ঘড়ি মোড় থেকে মিছিল করে ঘাটাল থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ আকারে ডেপুটেশন দেয় ঘাটাল বিজেপি মহিলা মোর্চার কর্মী সমর্থকরা। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার সহ সভানেত্রী হাসী হালদার, বিজেপি নেতা সন্দীপ মাইতি সহ বিজেপির মহিলা মোর্চার কর্মী সমর্থকরা।
Jalpaiguri: একদিকে জেলা প্রশাসন ব্লক প্রশাসন, পাশাপাশি জেলা পুলিস প্রশাসন, অপরদিকে শাসক নেতা কর্মীরা জলপাইগুড়ির বন্যা দুর্গত এলাকায় মানুষের পাশে। বইপত্র খাদ্য সামগ্রী সহ নানান ভাবে বানভাসি মানুষের পাশে সর্বদাই। দল মত নির্বিশেষে বহু সহৃদয় মানুষজনের বন্যা দুর্গত এলাকায় পৌঁছে রাজ্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।
CPM: ভাঙড়ে ত্রাণ সংগ্রহ করতে গিয়ে আক্রান্ত একাধিক সিপিএম নেতা কর্মী। গুরুতর জখম হয়েছেন সিপিএম নেতা পলাশ গঙ্গোপাধ্যায়। উত্তরবঙ্গে বন্যা পরিস্থিতির জন্য ত্রাণ সংগ্রহ করতে ভাঙড় ২ নম্বর ব্লকের পাকাপোল বাজারে গিয়েছিলেন, এবং সেখানে ত্রাণ সংগ্রহ করার সময় তাদের উপর হামলা করে বলে অভিযোগ। তৃণমূলের বিরুদ্ধে বেদারক মারধর করা হয় অভিযোগ ওঠে তৃণমূল নেতা খয়রুল ইসলামের অনুগামীদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় আহত সিপিআইএম নেতা পলাশ গাঙ্গুলিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সোনারপুর লিভার ফাউন্ডেশন হাসপাতালে সেখানে উপস্থিত হন সিপিআইএম নেতা সুজন চক্রবর্তী।