Breaking News LIVE Update: ভয়ংকর শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল রাশিয়া! সুনামির সতর্কতা জারি...

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

| Last Updated: Saturday, September 13, 2025 - 09:48
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

13 September 2025, 09:45 AM

EM Bypass Road Accident: ইএম বাইপাসের উপর দুর্ঘটনা, ভোররাতে কন্টেইনার ট্রাক উল্টে বিপত্তি, হাইল্যান্ড পার্কের কাছে, সত্যজিৎ রায় মেট্রো স্টেশনের সামনে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় একটি ট্রাক। চালককে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

13 September 2025, 09:45 AM

Road Accident: কেষ্টপুর ভিআইপি রোডে  পিকআপ ভ্যানের ধাক্কা পরপর দুটি বাইক আরোহীকে। আচমকা ভিআইপি রোডের উপরে সজোরে ধাক্কা মারে বাইক আরোহীকে। পুলিসের প্রাথমিক অনুমান গাড়িতে টেকনিক্যাল সমস্যা হওয়ার কারণেই দুর্ঘটনা।

13 September 2025, 09:45 AM

Russia Earthquake: রাশিয়ার পূর্ব উপকূলে আঘাত হেনেছে ৭ দশমিক ৪ মাত্রার একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প। শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) দেশটির কামচাটকা অঞ্চলটি ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে। যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্তিক জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস) এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। গত জুলাইয়ে এই একই অঞ্চলে আঘাত হানে ৮ দশমিক ৮ মাত্রার একটি ভূমিকম্প। যার প্রভাবে পুরো প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সুনামির সতর্কতা জারি করা হয়। ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ কিলোমিটার (৬.২ মাইল) গভীরে। এর গভীরতা ৩৯ দশমিক ৫ কিলোমিটার (২৪.৫ মাইল)। প্রশান্ত মহাসাগরীয় সুনামি সতর্কীকরণ কেন্দ্র জানিয়েছে, এ ভূমিকম্প থেকে সুনামির সম্ভাব্য হুমকি রয়েছে।

Sukanta Majumdar: সংবিধানের অধিকার নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে প্রশ্ন করতেই ছাত্রের সঙ্গে এ কী করলেন NIT দুর্গাপুরের ডিরেক্টর! হইচই...

SIR: SIR নিয়ে বড় আপডেট! স্বাস্থ্যসাথী ও রেশন কার্ড প্রামাণ্য নথি হিসেবে গ্রাহ্য নয়, রাজ্যের প্রস্তাব নাকচ কমিশনের...

Partha Chattopadhyay: আমি নির্দোষ, আমাকে মুক্তি দিন! সাড়ে তিন বছর ধরে আটকে রাখা হয়েছে, কিছু বলতে দেওয়া হয়নি...! আদালতে পার্থর আর্তি...

11 Year Boy China Schoolwork: সকাল ৮টা থেকে রাত ১০টা! একদিনেই সব হোমওয়ার্ক! ভয়ংকর পরিণতি ১১ বছরের খুদে পড়ুয়ার...

TET Protest: &#039;আমরা আর পারছি না&#039;, নিয়োগের দাবিতে বিধানসভা অভিযানে টেট উত্তীর্ণরা, পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে...

Bengal Father-Daughter Stuck in Nepal: নেপালে চিকিৎসা করাতে গিয়ে বিক্ষোভের মাঝে... কী অবস্থায় এখন?

Gulshan Colony Unrest: গুলশনে গন্ডগোল! খাস কলকাতায় বেনজির গুলি-বোমাবাজি, মেগা বিতর্কের &#039;গুরু&#039; মিনি ফিরোজ কে?

Gold Price Today: ট্রাম্পের শুল্ক-বৃদ্ধির চাপ, দেশের GST সংস্কার, এক ছাড়িয়ে দেড় লাখে পৌঁছল সোনার দাম...কী করবে মধ্যবিত্ত?

Bangkok Zoo Horror: ভয়াবহ চিড়িয়াখানা! দুই সিংহ মিলে দর্শকদের সামনেই কামড়ে-ছিঁড়ে নৃশংস ভাবে মেরে ফেলল জু়কর্মীকে! মাত্র ১৫ মিনিটেই...

Income Tax Penalty: তিন বার ২০,০০০ টাকা ক্যাশে দিলেই এবার দুয়ারে ইনকাম ট্যাক্স, কেউ বাঁচাতে পারবে না! ১০০% পেনাল্টি...

