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LIVE Update: অনুমোদনহীন মাদ্রাসায় এবার কড়া পদক্ষেপ! রাজ্যজুড়ে ২৫২ মাদ্রাসা বন্ধের নির্দেশ

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

Written BySoumita Khan
Published: Sep 13, 2026, 08:14 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 08:20 AM IST
LIVE Update: অনুমোদনহীন মাদ্রাসায় এবার কড়া পদক্ষেপ! রাজ্যজুড়ে ২৫২ মাদ্রাসা বন্ধের নির্দেশ
13 September 2026 08:15 AM (IST)

Shatarup Ghosh: শুভ্রাংশু রায়ের বাড়িয়ে শতরুপ

বীজপুরের প্রাক্তন বিধায়ক শুভ্রাংশু রায়ের বাড়িতে এলেন সিপিআইএম নেতা শতরুপ ঘোষ। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কাঁচারাপাড়া সিপিআইএম উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সদস্য দেবাশীষ রক্ষিত। শতরূপ ঘোষ বলেন শুভ্রাংশু পরিবারের সঙ্গে আমরা আছি, সরকারের পাশেও আমরা আছি, এখন একমাত্র সরকার চেষ্টা করুক কীভাবে ভাবে খোঁজ খবর নিতে পারবে। এই বিষয় তিনি আরও বলেন ৩২ জনের পরিবার অপেক্ষায় আছে খবর আসার। আমার আমাদের পক্ষ থেকে ও চেষ্টা করব কীভাবে খোঁজ পাওয়া যায়। পরিবার খুব দুশ্চিন্তা আছে।

13 September 2026 08:15 AM (IST)

Asansol Incident: ছিনতাই রুখতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ প্রহরী

ছিনতাইকারীদের সঙ্গে লড়াইয়ে জখম হলেন আসানসোলের শ্রীহরি গ্লোবাল স্কুলের নৈশপ্রহরী। মুখোশধারী দুষ্কৃতীরা তাঁকে লক্ষ্য করে পরপর দু'রাউন্ড গুলি ছোড়ে। একটি গুলি লাগে তাঁর পায়ে। রক্তাক্ত অবস্থাতেও হাল ছাড়েননি প্রহরী। শেষ পর্যন্ত পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় দুষ্কৃতীরা। আহত প্রহরীর নাম হরিদাস লায়ক (৪৩)। বাড়ি আসানসোলের সালানপুরের আল্লাডি পঞ্চায়েতের ধাগুড়ি গ্রামে। তাঁকে ভর্তি করা হয়েছে আসানসোল জেলা হাসপাতালে। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল, পায়ের অস্ত্রোপচার করা হয়।পুলিস সূত্রে খবর, গত রাতে প্রতিদিনের মতোই বাইকে চেপে ডিউটিতে যাচ্ছিলেন হরিদাস। ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর তৃশূল হোটেলের কাছে আচমকা বাইকে করে এসে তাঁর পথ আটকায় তিন মুখোশধারী। তারা হরিদাসের ব্যাগ ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। বাধা দিতেই দুষ্কৃতীরা পরপর দু'টি গুলি চালায়।

13 September 2026 08:15 AM (IST)

Illegal Madrasas closed: মাদ্রাসা সমীক্ষা

অনুমোদনহীন মাদ্রাসায় এবার কড়া পদক্ষেপ! রাজ্যজুড়ে ২৫২ টি মাদ্রাসা বন্ধের নির্দেশ। আরও একশো মাদ্রাসাকে শোকজ রাজ্য সরকারের। রাজ্যজুড়ে মাদ্রাসায় সরকারি সমীক্ষা, বড় সিদ্ধান্ত।

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TAGS:
West bengal
India Breaking News Live Updates

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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