Breaking News LIVE Update: হায়দরাবাদ দেখিয়ে দিয়েছে, রবিতে মুম্বইয়ের পালা! মেসির ভারত সফর...

14 December 2025, 09:15 AM
Medinipur Accident: দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হল ৬ জন। গুরুতর আহত ৬ জনকেই চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়েছে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে আহতদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাতে মেদিনীপুর সদর ব্লকের জামতলা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, একটি বাইক মেদিনীপুর থেকে কেশপুরের দিকে যাচ্ছিল ওপর দিকে অন্য একটি বাইক কেশপুরের দিক থেকে মেদিনীপুরের দিকে আসছিল। দুটি বাইকেই তিনজন করে মোট ছয় জন আরোহী ছিল। জামতলা এলাকায় একটি বাম্পারে দ্রুত গতিতে আসা দুটি মোটর বাইকের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। রাস্তার উপরেই রক্তাক্ত অবস্থায় ছিটকে পড়ে বাইক আরোহীরা। ঘটনা দেখতে পেয়ে ছুটে আসে স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে তারাই আহতদেরকে উদ্ধার করে পাঠায় মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। আহত বাইক আরোহীদের মধ্যে দুজনের পরিচয় জানা গেছে, তাদের বাড়ি মেদিনীপুর শহরের কেরানিচটি এলাকায় বলে জানা গেছে।
14 December 2025, 09:15 AM
Raidighi: মাছ ধরতে গিয়ে অসাবধানতার কারণে জলে ডুবে মৃত্যু হল রায়দিঘি বিধানসভার মথুরাপুর দু নম্বর ব্লকের কঙ্কনদিঘি অঞ্চলের শীতল মাইতি এলাকায় এক পঞ্চাশ বছরের এক মহিলার। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল সন্ধ্যায় শীতল মাইতি এলাকার বাসিন্দা সুমিত্রা সদ্দার বয়স ৫০ ফিশারিতে মাছ ধরতে গিয়ে অসাবধানতাবশত কারণে জলে তলিয়ে যায়। পরে স্থানীয় মানুষ ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে অনেক খোঁজাখুঁজির পর তাকে না পেলে কান্নায় ভেঙে পড়ে গোটা পরিবার। ডুবুরির মাধ্যমে তল্লাশি চালায় খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় রায়দিঘি বিধানসভার বিধায়ক ডাক্তার অলক জলদাতা অনেক চেষ্টার পর নিথর দেহ উদ্ধার হয়।
14 December 2025, 09:15 AM
Kharagpur: দীর্ঘদিন বাদে খড়গপুর শহরে সংখ্যালঘুদের কমিটি তৈরি হল বিজেপির। ২০২৬-এ নির্বাচনের আগে নতুন করে শক্তি সঞ্চয় বিজেপির। খড়গপুর শহরের এক নম্বর মন্ডলে এই কমিটি গঠন বিজেপির কাছে একটি আলাদা মাত্রা বলেই দাবি প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষের। দিলীপ ঘোষের হাত ধরে শনিবার রাতে একটি কর্মসূচিতে খড়গপুর শহরের এক নম্বর মন্ডলের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বেশ কিছু মানুষ বিজেপিতে যোগদান করেন। আর সেখানেই নতুন করে সংখ্যালঘু কমিটি তৈরি হওয়ায় নতুন করে শক্তি সঞ্চয় বিজেপির। যদিও দিলীপ ঘোষের দাবি খড়গপুর বিজেপির শক্ত ঘাঁটি।
14 December 2025, 09:15 AM
Minor Girl Death: ইসলামপুর ব্লকের মাটিকুন্ডা–২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝলঝলি এলাকায় শনিবার ভয়াবহ পরিণতি নিল দীর্ঘদিনের জমি-বিবাদ। দুই পক্ষের সংঘর্ষের মাঝেই গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হল ১২ বছরের নাবালিকা কৌশিরা বেগমের। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে জমি নিয়ে বিবাদ চলছিল। শনিবার সেই বিবাদ চরমে ওঠে। গোলমালের মধ্যেই আচমকা গুলি চলে এবং তাতেই গুরুতর জখম হয় কৌশিরা। রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে দ্রুত ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। নাবালিকার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়ায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থল ও ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে বিশাল পুলিস বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। জমি-বিবাদ ঘিরে কীভাবে গুলি চলল, কারা এর সঙ্গে জড়িত—তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। ঘটনায় গোটা এলাকায় নেমে এসেছে শোক ও চাঞ্চল্যের ছায়া।
14 December 2025, 09:15 AM
Yuva Bharati Incident: আজ শতদ্রু দত্ত বিধাননগর আদালতে পেশ করবে পুলিস। অভিযুক্তকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার জন্য আবেদন জানানো হবে পুলিসের তরফে। শতদ্রু ছাড়াও আরও কারা কারা রেস্পন্সিবল পারসন রয়েছে ওই ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি তে জানতে শতাদ্রুকে জেরা। কীভাবে ও কাদের পারমিশিশনে জলের বোতল স্টেডিয়ামের ভিতরে ও কারা দাম ঠিক করল জানতে জিজ্ঞাসাবাদ। প্রাইভেট সিকিউরিটি সংস্থার কর্তাকেও গতকাল ৮ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ।স্টেডিয়ামের দায়িত্বে থাকা পুলিস আধিকারিকদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন। কী করে মেসির ক্লোজ প্রক্সিমিটিতে এত লোক চলে আসলও? দায়িত্বে থাকা পুলিস আধিকারিকদের ভূমিকাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
14 December 2025, 09:15 AM
Uttam Sardar: আবার শিরোনামে তৃণমূলের বহিঃস্কৃত নেতা উত্তম সর্দার। প্রাথমিক তদন্তে পুলিস মনে করছে, এই ঘটনার নেপোথ্যে যাদের যাদের হাত রয়েছে, তাঁদের মধ্যেই একজন এই উত্তম সর্দার। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, কিছু ডিজিটাল এভিডেন্স পাওয়া গিয়েছে উত্তম সর্দারের বিরুদ্ধে। ঘটনার সঙ্গে সরাসরি যোগ থাকার প্রমান মিলেছে। ঘটনার ব্লুপ্রিন্ট তৈরির পেছনে হাত রয়েছে, এই উত্তম সর্দারেরও...
14 December 2025, 09:15 AM
Messi in Kolkata: গোটা ঘটনায় নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন এবং ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। দুপক্ষই জানিয়ে দিয়েছে যে এখানে তাদের সঙ্গে কোন পরামর্শ করা হয়নি এবং এটা সম্পূর্ণ ছিল একটি পি আর এজেন্সি এবং ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থার অনুষ্ঠান। এর সঙ্গে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন এবং ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের কোন সম্পর্ক ছিল না বা নেই। জানিয়েছেন সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থার প্রেসিডেন্ট কল্যান চৌবে এবং ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সচিব অনির্বাণ দত্ত।
14 December 2025, 09:15 AM
Messi India Tour: ১৪ ডিসেম্বর মেসি যাবেন মুম্বই। দুপুর ৩.৩০টে নাগাদ ক্রিকেট ক্লাব অফ ইন্ডিয়ায় ‘প্যাডেল কাপ’-এ অংশ নেবেন তিনি। শোনা যাচ্ছে, সেখানে মেসির সঙ্গে প্যাডেল খেলতে পারেন সচিন তেন্ডুলকর। এর পর ৪টের সময় খ্যাতনামীদের সঙ্গে ফুটবল ম্যাচ রয়েছে। সেখানে ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক সুনীল ছেত্রীর হাজির থাকার কথা। আরও অনেক খ্যাতনামী হাজির থাকবেন। ১৪ ডিসেম্বর মেসি যাবেন মুম্বই। দুপুর ৩.৩০টে নাগাদ ক্রিকেট ক্লাব অফ ইন্ডিয়ায় ‘প্যাডেল কাপ’-এ অংশ নেবেন তিনি। শোনা যাচ্ছে, সেখানে মেসির সঙ্গে প্যাডেল খেলতে পারেন সচিন তেন্ডুলকর। এর পর ৪টের সময় খ্যাতনামীদের সঙ্গে ফুটবল ম্যাচ রয়েছে। সেখানে ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক সুনীল ছেত্রীর হাজির থাকার কথা। আরও অনেক খ্যাতনামী হাজির থাকবেন।