  • Breaking News LIVE Update: তারেক রহমানের শপথে যাবেন নরেন্দ্র মোদী? বাংলাদেশে পরিবর্তনে আখেরে লাভ ভারতের?

Breaking News LIVE Update: তারেক রহমানের শপথে যাবেন নরেন্দ্র মোদী? বাংলাদেশে পরিবর্তনে আখেরে লাভ ভারতের?

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

| Last Updated: Saturday, February 14, 2026 - 09:32
Breaking News LIVE Update: তারেক রহমানের শপথে যাবেন নরেন্দ্র মোদী? বাংলাদেশে পরিবর্তনে আখেরে লাভ ভারতের?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

14 February 2026, 09:30 AM

Jhargram: ফের সদ্যজাতর মৃত্যুর ঘটনা ঘটল ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। সদ্যজাতর মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর পরিবারের লোকজন হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে,খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ঝাড়গ্রাম থানার পুলিস বিক্ষোভকে সামাল দেয়। ঝাড়গ্রাম জেলার শিলদা অঞ্চলের নারায়ণপুর গ্রামের বাসিন্দা প্রসেনজিৎ দে বৃহস্পতিবার তার বোন দেবশ্রী দে কে প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে ভর্তি করায় ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। অভিযোগ শুক্রবার সকাল থেকে মা এবং সন্তান দুজনেই সুস্থ আছে বলেন ডাক্তারবাবু বিকেলের পর থেকে যখনই প্রসেনজিৎ বাবু ডাক্তার বাবু কে জিজ্ঞাসা করে বাচ্চার কথা তখনই ডাক্তারবাবু বলেন বাচ্চা সুস্থ আছে এরপরে রাতের দিকে নরমাল ডেলিভারি করতে গিয়েই বাচ্চাটি মারা যায় বলে অভিযোগ এরপরেই পরিবারের লোকজন ক্ষোভে ফেটে পড়েন। এই বিষয়ে ঝাড়গ্রাম থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে পরিবারের তরফে।

14 February 2026, 09:30 AM

ED Raid: কয়লা পাচার তদন্তে ইডির বড় অ্যাকশন। ১০০ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত: ইডি সূত্র। ইসিএলের লিজ দেওয়া এলাকায় অবৈধ খনন মামলার তদন্ত। কয়লা পাচার চক্রের নেপথ্যে অনুপ মাঝির সিন্ডিকেট: সূত্র। অবৈধভাবে কয়লা তুলে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় পাচার: সূত্র। স্থানীয় প্রশাসনের মদতেই কয়লা পাচার: ইডি সূত্র।

 

14 February 2026, 09:30 AM

Bardhaman: পরীক্ষার সময় শব্দ বিধির তোয়াক্কা না করেই চলল মাইক। মাইক চালিয়ে লক্ষ্মী এলো ঘরে সিনেমা দেখালেন বিধায়ক। মাইক বাজিয়ে গ্রামে গ্রামে প্রচার উন্নয়নের পাঁচালী। বিতর্কে বর্ধমান উত্তরের তৃণমূল বিধায়ক নিশীথ কুমার মালিক।

14 February 2026, 09:30 AM

Road Accident: মথুরাপুরে বাইক দুর্ঘটনায় মৃত ১, জখম ২। পরীক্ষা দিয়ে ফেরার পথে দুর্ঘটনা। মোটর ভ্যানের সঙ্গে স্কুটির ধাক্কা। জখম ২ ছাত্র হাসপাতালে ভর্তি। মৃত ছাত্রের দেহ পাঠানো হয় ময়নাতদন্তে। খবর পেয়ে হাসপাতালে যান সাংসদ বাপি হালদার।

14 February 2026, 09:30 AM

Bangladesh: ভোট মিটতেই পদ্মাপারে অশান্তির আঁচ। ওপার বাংলায় রাতভর চলল মারামারি। তাণ্ডব চালাল দুষ্কৃতীরা। এনসিপি ও জামাত বাহিনীকে মারধর।

 

14 February 2026, 09:30 AM

Magrahat: মগরাহাটে নিষিদ্ধ বাজি তৈরির কারখানায় হানা পুলিসের। উদ্ধার প্রচুর নিষিদ্ধ বাজি তৈরির সরঞ্জাম। সিল করে দেওয়া হয় কারখানা, পলাতক মালিক। ২ বছর ধরে চলছিল অবৈধ বাজির কারখানা: সূত্র।

14 February 2026, 09:30 AM

Bangladesh: মঙ্গলবার শপথ নিতে পারেন তারেক রহমান। নরেন্দ্র মোদী ও জয়শঙ্কর থাকার সম্ভাবনা: সূত্র। তারেক রহমানের শপথে যাবেন নরেন্দ্র মোদী? বাংলাদেশে পরিবর্তনে আখেরে লাভ ভারতের? ঢাকার দিকে কড়া নজর নয়াদিল্লির।

