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LIVE Update: 'পরিষেবা দিতে পারছি না...'! একযোগে ১৪ কাউন্সিলরের পদত্যাগ, ভেঙে গেল প্রাচীন পুরবোর্ড

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

Written BySoumita Khan
Published: Jul 14, 2026, 07:33 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 09:41 AM IST
LIVE Update: 'পরিষেবা দিতে পারছি না...'! একযোগে ১৪ কাউন্সিলরের পদত্যাগ, ভেঙে গেল প্রাচীন পুরবোর্ড
14 July 2026 09:45 AM (IST)

Humayun Kabir

স‍্যাটা ভাঙা মন্তব্যে আজ ফের হুমায়ুন কবীরকে জিজ্ঞেসাদ। রেজিনগর থানায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয়েছে তাঁকে। এর আগে ৪ জুলাই জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। সেদিন ফের নোটিশ দিয়ে ১৪ জুলাই আসতে বলা হয়।

14 July 2026 09:15 AM (IST)

Dumdum Gangstar Murder

দমদমে কুখ্যাত দুষ্কৃতি খুনের ঘটনায় গ্রেফতার ৩। রাজা দত্ত খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত সুমন রায় সহ মোট ৩ জনকে গ্রেফতার করল দমদম থানার পুলিস। ঘটনা ঘটার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত সহ ৩। ধৃতদের আজ ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হবে। পুলিস সূত্রে খবর, ১৪ দিনের হেফাজতের আবেদন জানিয়ে ধৃতদের আদালতে তোলা হবে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই ঘটনায় যুক্ত আরও বেশ কয়েকজনের খোঁজ পাওয়ার চেষ্টা করবে পুলিস।

14 July 2026 09:00 AM (IST)

Anubrata Mondal

অনুব্রত মণ্ডল জেলে যাওয়ার পর থেকেই নানুরের তৃণমূল বিধায়ক বিধানচন্দ্র মাঝিকে জেলা সভাধিপতি কাজল শেখের ঘনিষ্ঠ বলেই রাজনৈতিক মহলে পরিচিত করা হতো। দীর্ঘদিন ধরেই তাঁকে কাজল শেখের ছায়াসঙ্গী হিসেবেও দেখা গিয়েছে। 
সম্প্রতি অনুব্রত মণ্ডলকে বীরভূম জেলা (ঋতব্রত পন্থী) তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ঘোষণা করার পর বোলপুরে দলের জেলা কার্যালয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান নানুরের বিধায়ক বিধানচন্দ্র মাঝি। এই সাক্ষাৎকে ঘিরেই শুরু হয়েছে নতুন রাজনৈতিক জল্পনা। যদিও বিধানচন্দ্র মাঝির দাবি, একুশে জুলাই ও অনুব্রত মণ্ডল জেলা সভাপতি হয়েছে তাই এসেছি ,অন্যদিকে অনুব্রত মণ্ডলও বলেন, "আমি জেলা সভাপতি। দলের একজন বিধায়ক আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতেই পারেন।"
তবে এই সাক্ষাৎকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নানা আলোচনা শুরু হয়েছে। অনেকেরই ধারণা, এতদিন কাজল শেখের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত বিধানচন্দ্র মাঝি এবার অনুব্রত মণ্ডলের সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে আরও ঘনিষ্ঠ হচ্ছেন। জেলা সভাপতির দায়িত্ব পাওয়ার পরই তাঁর সঙ্গে বিধায়কের এই সাক্ষাৎ সেই জল্পনাকেই আরও উসকে দিয়েছে।

14 July 2026 08:15 AM (IST)

Bulldozer Action

সারারাত বুল্ডেজার চালিয়ে দক্ষিণেশ্বর নিবেদিতা ব্রিজের নীচে বে-আইনি দোকানপাট উচ্ছেদ করল হাইওয়ে অথোরিটি, ভিডাব্লিউ ডি এবং দক্ষিনেশ্বর থানার পুলিস। দক্ষিণেশ্বর নিবেদিতা সেতুর নীচে অবৈধ গড়ে ওঠা দোকান-পাট রাতারাতি বুলডোজার দিয়ে গুড়িয়ে দিল দক্ষিণেশ্বর থানার পুলিস। হাই রোড অথরিটি যৌথভাবে  ১৯৬ টি দোকান এবং বাস গুমতি সাড়ারাত ধরে বুল্ডেজার দিয়ে উড়িয়ে দিল। বিশাল পুলিস বাহিনী গোটা দক্ষিণেশ্বর পিডব্লিউ রোডের ওপর কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে অবৈধ দোকান সরিয়ে দিল। যাতে কোনোভাবে অশান্তি না ছড়ায় সেদিকেও দৃষ্টি রাখছেন পুলিস প্রশাসন । ঘটনাস্থলে বিশাল এলাকাবাসী ও ব্যবসায়ীরা পুলিসের সঙ্গে আবেদন করছে তাদের যাতে দোকান ভাঙা না হয়। আর বে-আইনি দখলদারদের দাবি তাদের যেন পুনঃর্বাসন দেওয়া হয়। 

14 July 2026 08:00 AM (IST)

Purulia

পুলিসের হাতে গ্রেফতার পুরুলিয়া জেলা তৃণমূল যুব সভাপতি গৌরব সিং ও তৃণমূল যুব নেতা তুষার অসস্তি। একাধিক অভিযোগে গতকাল রাতে দুই তৃণমূল যুব নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুরুলিয়া সদর থানার পুলিস। আজ অভিযুক্তদের পেশ করা হবে পুরুলিয়া জেলা আদালতে। 

14 July 2026 07:30 AM (IST)

Jalpaiguri Medical College

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অধীন সদর হাসপাতালে সকাল সাড়ে ১১ টা বেজে গেলেও চিকিৎসকের দেখা নেই চার নম্বর ঘরে। চোখের ওষুধ লিখে দিলে ওষুধ পাচ্ছে না চরম হয়রানির অভিযোগ। হাসপাতালে পরিষেবা নিতে এসেও হয়রানি শিকার হচ্ছে অনেকেই এমনটা অভিযোগ। হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে মুখ খুললেন চিকিৎসক সংগঠন থেকে শুরু করে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্মীরা। স্বাস্থ্য পরিষেবায় হাল ফিরুক  নতুন সরকারের দিকে তাকিয়ে সকলেই। তবে এ বিষয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিক দের সাথে যোগাযোগ করা হলে এ বিষয়ে মুখ খুলতে নারাজ। 

14 July 2026 07:30 AM (IST)

Partha Bhowmick

বারাসাত জেলাশাসকের দপ্তরে আয়োজিত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দিতে এলেন ব্যারাকপুরের নবনির্বাচিত সাংসদ পার্থ ভৌমিক। তবে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হতেই তৈরি হলো এক রহস্যময় পরিস্থিতি। রাজনৈতিক মহলে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ 'একুশে জুলাই'-এর সমাবেশ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে, তা সুকৌশলে এড়িয়ে গেলেন সাংসদ। আগামী ২১শে জুলাই ধর্মতলার শহীদ সমাবেশে তিনি উপস্থিত থাকবেন কি না, সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি সমাবেশে অনুপস্থিত থাকবেন কি না, সেই বিষয়ে স্পষ্ট কোনো জবাব দেননি। একুশে জুলাইয়ের পাশাপাশি বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও এলাকার অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে সাংবাদিকরা তাঁকে একের পর এক প্রশ্ন করতে থাকেন। কিন্তু ব্যারাকপুরের সাংসদ আর কোনো প্রশ্নেরই উত্তর দেননি। কার্যত সমস্ত প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়েই জেলাশাসকের দপ্তর চত্বর ত্যাগ করেন তিনি। সাংসদের এই নীরবতা এবং একুশে জুলাইয়ের সমাবেশ নিয়ে স্পষ্ট কোনো বার্তা না দেওয়াকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই জেলার রাজনৈতিক মহলে নানাবিধ জল্পনা ও গুঞ্জন শুরু হয়েছে।

14 July 2026 07:30 AM (IST)

TMC Councillor Resign

পুরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসারের কাছে পদত্যাগ পত্র জমা দিলেন ১৪ তৃণমূল কাউন্সিলর। গত শুক্রবার চারজন জমা দিয়েছিলেন আর সোমবার দিলেন ১০ জন। পুরসভার মোট ১৭ টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১৬ টি ছিল তৃণমূলের দখলে। একটিতে রয়েছে বাম কাউন্সিলর। তৃণমূলের ১৪ জন কাউন্সিলর পদত্যাগ করলেও বাকি ৬ এবং ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর এদিন অবশ্য বিভিন্ন কারণে পদত্যাগ পত্র জমা দিতে পারেননি। কয়েক দিনের মধ্যে তারা পদত্যাগ পত্র জমা দেবেন বলে জানা গিয়েছে। কেউ শারীরিক কারণে কেউ কাজ করতে পারছেন না তাই পদত্যাগ করছেন বলে জানালেন 

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TAGS:
West bengal
India Breaking News Live Updates

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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