Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /Breaking News LIVE Update: হাড়হিম হাওড়া! ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে গুলি, সোনা-রুপো ও নগদ লুট করে চম্পট দুষ্কৃতীরা
Live Now

Breaking News LIVE Update: হাড়হিম হাওড়া! ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে গুলি, সোনা-রুপো ও নগদ লুট করে চম্পট দুষ্কৃতীরা

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

Written BySoumita Khan
Published: Jun 14, 2026, 07:59 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 08:03 AM IST
Breaking News LIVE Update: হাড়হিম হাওড়া! ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে গুলি, সোনা-রুপো ও নগদ লুট করে চম্পট দুষ্কৃতীরা
14 June 2026 08:00 AM (IST)

Kolkata Accident

সেক্টর ফাইভ থেকে একটি গাড়ি এবং একটি বাইক চিংড়িঘাটার দিকে যাচ্ছিল। হঠাৎ একটি দামি গাড়ির চালক সিগন্যালের তোয়াক্কা না করে কোনরকম ইন্ডিকেটর ছাড়াই গাড়িটি রাইট টার্ন করেন। পাশেই ছিল বাইক। গাড়ির গায়ে ধাক্কা লেগে বাইক ছিটকে পড়ে রাস্তায়। বাইক চালকের মাথায় হেলমেট ছিল। তার শরীরের বাকি অংশে মারাত্নক আঘাত লাগে। বাইকের ধাক্কার পর গাড়ির চালক অত্যন্ত দ্রুত গতির গাড়িতে শাটল ব্রেক কোষেন। কিন্তু গতি এতটাই বেশি ছিল যে শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পেরে গাড়ি ঢুকে যায় রাস্তার মাঝখানে থাকা ট্র্যাফিক পুলিস কিয়স্কে। কিয়স্ক এর সামনের অংশ ভেঙে গুঁড়িয়ে যায়। গাড়ি চালক কে আটক করেছে পুলিস। গাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আহত বাইক চালক কে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

14 June 2026 08:00 AM (IST)

Jalpaiguri

যে‌ কোনও দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্সের বার্তা দিলেন রাষ্ট্রীয় রাজ্য কর্মচারী সঙ্ঘের‌ সদস্যরা।‌ রাজ্য সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সঙ্ঘের‌ একটি সভা‌র মাধ্যমে এই বার্তা দেওয়া হয়।‌ জলপাইগুড়ি শহরের একটি বেসরকারি ভবনে অনুষ্ঠিত হয় রাষ্ট্রীয় রাজ্য কর্মচারী সঙ্ঘের‌ সাংগঠনিক সভা। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য‌ সম্পাদক মিহিরবরণ হালদার সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।‌ সভার মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য‌ সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প ও পরিকল্পনাগুলো সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়। কর্মচারী ও আধিকারিকদের উদ্দেশ্যে বার্তা দিয়ে বলা হয়, সমস্ত প্রশাসনিক দপ্তরগুলোকে‌ সম্পূর্ণভাবে দুর্নীতিমুক্ত হতে হবে।‌ যদি কারও বিরুদ্ধে কোনও দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে তাহলে দলমত নির্বিশেষ রং না দেখে পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানানো হয়। রাজ্যে পালাবদলের পর বহু সরকারি  কর্মচারীরা দলে দলে সংগঠনে যোগ দিচ্ছে বলে উদ্যোক্তাদের দাবি এর মধ্যে মহিলাদের উপস্থিতিও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। 

14 June 2026 08:00 AM (IST)

Katwa Arrest

কোটি কোটি টাকা দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার কাটোয়া বাস ইউনিয়নে নেতা নারায়ণ চন্দ্র সেন। তোলাবাজি সহ বাস মালিক সংগঠনের টাকা তছরুপের অভিযোগে পুলিশের হাতে আটক কাটোয়ার তৃণমূলের বাস শ্রমিক সংগঠনের নেতা নারায়চন্দ্র সেন ওরফে নারু সেন।শনিবার কাটোয়া বেশ কয়েকজন বাসমালিক নারু সেনের বাড়ি গিয়ে তাদের টাকা ফেরত চাওয়া সহ মালিক সংগঠনে টাকার হিসাবের দাবি জানালে বচসা শুরু হয়।গোলমালের খবর পেয়ে কাটোয়া থানার পুলিশ শহরের স্টেশনবাজার এলাকার বাড়ি থেকে নারু সেনকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। 

14 June 2026 08:00 AM (IST)

Howrah Incident

হাওড়া, স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে গুলি। নগদ টাকা-সহ গয়নার ব্যাগ নিয়ে চম্পট দুষ্কৃতিরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিস বাহিনী। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটে হাওড়া সাঁকরাইল রানিহাটি পুরাতন বাজারে। স্বর্ণ ব্যবসায়ী চন্দন কাঁড়ার অন্যান্য দিনের মত দোকান বন্ধ করে বাইকে ওঠার সময় হঠাৎ পাঁচ জন দুষ্কৃতী তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ওই স্বর্ণ ব্যবসায়ীর পিঠে থাকা ব্যাগ টানা হিঁচড়ে করে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে দুষ্কৃতীরা। বাধা দিলে গুলি ছোঁড়ে দুষ্কৃতীরা।গুলি লক্ষভ্রষ্ট হয়।অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচেন তিনি।দুষ্কৃতীদের ধাওয়া করলেও তিনটি বাইকে চেপে দুষ্কৃতীরা সোনা রুপোর গহনা ও নগদ টাকা ভর্তি ব্যাগ নিয়ে পালিয়ে যায়। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যায় বিশাল পুলিস। স্বর্ণ ব্যবসায়ী চন্দন কাঁড়ার জানান রাত সাড়ে নটা নাগাফ দোকান বন্ধ করে বাইকে ওঠার সময় ঘটনাটি ঘটে।ব্যাগে প্রায় দুশো গ্রাম সোনা আট কেজি রুপো এবং নগদ ষাট হাজার টাকা ছিল।

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
bengali news
Breaking news in bangla
West Bengal News Today
kolkata news
West Bengal Weather updates
West Bengal News Live Updates
Kolkata Local News
breaking news today
National News Live
India news live
National News Today
Trending news in india
National News in Bengali
India News in Bengali
বাংলা খবর
পশ্চিমবঙ্গের খবর
কলকাতার খবর
ভারতের খবর
দেশের খবর

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
LIVE: হাড়হিম হাওড়া! ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে গুলি, সোনা-রুপো ও নগদ লুট করে চম্পট
bengali news56 min ago
2
FIFA World Cup 2026Jun 13
3
iafJun 13
4
Zee EntertainmentJun 13
5
Kunal ghoshJun 13