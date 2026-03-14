Breaking News LIVE Update: ভোটমুখী ব্রিগ্রেডে নরেন্দ্র মোদীর জনসভা: মেন্যুতে থাকছে ভাত, সবজি, ডাল ও আচার

14 March 2026, 10:15 AM
Modi in Brigade: রাজ্যে তৃণমূল সরকারের পরিবর্তনের দাবিতে কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রধানমন্ত্রীর সভাকে ঘিরে পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভা এলাকায় উৎসাহ দেখা গেল। শনিবার সকালে পূর্বস্থলী স্টেশন থেকে ট্রেনে চেপে বহু বিজেপি কর্মী-সমর্থক কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। দলীয় পতাকা, ব্যানার ও স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে স্টেশন চত্বর। বিভিন্ন এলাকা থেকে মিছিল করে কর্মী-সমর্থকেরা স্টেশনে জড়ো হন। দলীয় নেতৃত্বের দাবি, ব্রিগেডের এই সভা রাজ্যের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেবে এবং পরিবর্তনের দাবিকে আরও জোরালো করবে।
14 March 2026, 10:15 AM
LPG Crisis: আজ সকাল থেকেও বিভিন্ন গ্যাস এজেন্সির সামনে লম্বা লাইন। কেউ লাইনে দাঁড়িয়ে আছে মধ্য রাত থেকে তো কেউ দাঁড়িয়ে ভোরবেলা থেকে। বেশিরভাগ গ্রাহকদেরই একটা করে সিলিন্ডার থাকায় কারোর বাড়িতে একদিন তো কারোর বাড়িতে তিন দিন রান্না চাপেনি গ্যাস না থাকার কারণে। শুকনো খাবার খেয়ে কাটাতে হচ্ছে বলে বক্তব্য এক বয়স্ক মানুষের। ডোমেস্টিক সিলিন্ডার একটু লাইন দিয়ে পাওয়া গেলেও বাণিজ্যিক গ্যাস পেতে হিমসিম খেতে হচ্ছে যেসব জায়গায় ব্যাবহার হয় বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডার।
14 March 2026, 08:45 AM
Narendra Modi in Brigade: ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে আজ কলকাতায় আয়োজিত হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মেগা জনসভা। এই সমাবেশে যোগ দিতে সাতসকাল থেকেই দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে সাজ সাজ রব। বিশেষত, গঙ্গাসাগর থেকে কয়েকশো বিজেপি কর্মী-সমর্থক আজ সকালে ব্রিগেডের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন। সকাল থেকেই গঙ্গাসাগরের কচুবেড়িয়া ঘাটে ভিড় জমাতে শুরু করেন বিজেপি কর্মীরা। হাতে দলীয় পতাকা এবং মুখে স্লোগান নিয়ে তারা ভেসেলে করে মুড়িগঙ্গা নদী পার হন। জেলা নেতৃত্ব জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর বার্তা শুনতে নিচুতলার কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।
14 March 2026, 08:45 AM
Narendra Modi in Brigade: বিজেপি কর্মীদের সভাস্থলে ঢোকার ২৪ টি গেট রয়েছে,সেখান থেকে এখন প্রবেশ নিষিদ্ধ। আগে চেক হবে, তারপর ঢুকতে দেওয়া হবে।
14 March 2026, 08:45 AM
Narendra Modi in Brigade: শিয়ালদহ স্টেশন থেকে ব্রিগেডের উদ্দেশ্যে মোট ৩ টি বড় মিছিল বেরোবে।
১) সকাল ৯ টা। উত্তরবঙ্গ থেকে আগত কর্মীদের মিছিল।
২) সকাল ১১ টায় উত্তর এবং দক্ষিণ শহরতলির ট্রেনে আগত কর্মীদের মিছিল।
৩) ১২ টায় উত্তর কলকাতার শিয়ালদহ লাগোয়া এলাকায় কর্মীদের মিছিল।
14 March 2026, 08:45 AM
Narendra Modi in Brigade: বর্তমান ট্রাফিক পরিস্থিতি অনুযায়ী, নিচের রাস্তাগুলোতে যান চলাচল কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ, বিকল্প পথে চালিত, অথবা সাময়িকভাবে স্থগিত করা হবে:
* কেপি রোড (কিডারপুর রোড)
* হসপিটাল রোড
* লাভার্স লেন
* ক্যাসুয়ারিনা অ্যাভিনিউ
* কুইন্সওয়ে
* এসপ্ল্যানেড র্যাম্প
* ডাফরিন রোড
সকল পণ্যবাহী যান (ট্রাক/লরি)-এর জন্য ভোর ৪:০০টা থেকে রাত ৮:০০টা পর্যন্ত কলকাতা পুলিস এলাকায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
* ছাড়: এলপিজি (LPG), পেট্রোলিয়াম, অক্সিজেন, ওষুধপত্র, দুধ, শাকসবজি এবং ফলের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীবাহী যান চলাচলের অনুমতি রয়েছে।
14 March 2026, 08:45 AM
Narendra Modi in Brigade: সভাস্থলে জুড়ে পরিবর্তন সংকল্প সভা সেলফি জোন, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ছবি তুলছেন দলীয় কর্মীরা। সভাস্থলে ঢোকার আগে, বহু সেলফি জোন তৈরি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ছবি তুলতে হাজির বহু দলীয় কর্মীরা।
14 March 2026, 08:45 AM
Malda: একদিকে দেশের প্রধানমন্ত্রী পরিবর্তন যাত্রার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বাংলা সফরে আসছেন। ঠিক তার প্রাক মুহুর্তে তৃণমূলের সংখ্যালঘু সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক টিঙ্কু রহমান বিশ্বাস ভোটার তালিকায় বিচারাধীনদের নাম তালিকাভুক্ত না হলে বাংলার রাস্তার রক্তক্ষরণ হবে এমন হুঙ্কার দিচ্ছেন। তাঁর অভিযোগ বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে নির্বাচন কমিশন এসআইআরের নামে বাংলার ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছে। মোথাবাড়ি বিধানসভার ৭৯হাজার বৈধ ভোটারদের বিচারাধীন প্রক্রিয়ার মধ্যে রেখেছেন। এই বিচারাধীনদের নাম তালিকাভুক্ত হবে কিনা। তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। আজ পর্যন্ত কত বিচারাধীনের নাম বিচারক দিয়ে পরীক্ষা করে নথিভুক্ত হয়েছে। তা স্পষ্ট নয়। কার্যত অন্ধকারে বাসিন্দারা। বিজেপি নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে কারচুপি করছে। তাই বিচারাধীনদের নাম নথিভুক্ত না হলে বৃহত্তর আন্দোলন করা হয়েছে। প্রয়োজনে রক্তক্ষরণও হতে পারে। টিঙ্কু রহমান বিশ্বাস জানান বিচারধীনদের আইনি পরামর্শের জন্য আইনজীবিদের নিয়ে ক্যাম্প খোলা হয়েছে। যদি কোন ভোটারের আইনি পরামর্শ প্রয়োজন হয়। তবে নিখরচায় এই ক্যাম্পে উপস্থিত আইনজীবিরা সহায়তার করবে। মালদা দক্ষিণের বিজেপির সাধারণ সম্পাদক নিরঞ্জন দাস নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে। তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনীর তান্ডব তত বাড়বে। তৃণমূলের দুই আনা নেতা যে হুকমি দিয়েছেন। প্রশাসনের উচিত তাঁর বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার। এসআইআর আবহে মালদার রাজনীতি রীতিমত সরগরম।
14 March 2026, 08:45 AM
Paschim Medinipur: পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বেলদা থানার পাতলি এলাকায় ব্রিগেড সমাবেশে যাওয়ার পথে বিজেপি সমর্থকদের রিজার্ভ করা একটি বাসে হামলার অভিযোগ উঠল। ঘটনায় বাসের কাঁচ ভাঙচুর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ একটি বেসরকারি রুটের বাস ভাড়া করে বিজেপির কর্মী-সমর্থকেরা ব্রিগেড সমাবেশে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। বাসটি আহার মুন্ডার দিকে যাচ্ছিল। অভিযোগ, সেই সময় কয়েকজন দুষ্কৃতী বাইকে করে এসে বাসটিকে আটকে দেয়। তারা প্রথমে চালকের কাছে জানতে চায় বাসটি কোথায় যাচ্ছে। চালক ব্রিগেডে বিজেপির কর্মসূচিতে যাওয়ার কথা জানাতেই অতর্কিতে হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। বিজেপির দাবি, হামলাকারীরা বাসের কাঁচ ভেঙে গুড়িয়ে দেয় এবং চালক ও খালাসীও আঘাত পান। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে প্রাণ বাঁচাতে বাসটি ঘুরিয়ে এলাকা ছেড়ে চলে আসেন চালক। এই ঘটনায় বিজেপির অভিযোগ, ব্রিগেডে যাওয়া আটকাতেই তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা হামলা চালিয়েছে। যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে তৃণমূলের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়েছে।
14 March 2026, 08:30 AM
Narendra Modi in Brigade: ব্রিগ্রেডে নরেন্দ্র মোদীর জনসভা। ভোর থেকে আসছে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা।রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসছে। সবার জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।মেন্যুতে থাকছে ভাত সবজি ডাল ও আচার। বিজেপি নেতৃত্ব দাবি করেছে মানুষের ভিড় প্রমান করছে এবার হবে পরিবর্তনের ব্রিগেড। কর্মীরা জানান এবার পরিবর্তন হবেই।