English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Breaking News LIVE Update: ফের দলীয় কার্যালয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বসার সম্ভাবনা! শুরু লিফলেট বিলি...

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

| Last Updated: Friday, November 14, 2025 - 09:20
Comments |
Breaking News LIVE Update: ফের দলীয় কার্যালয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বসার সম্ভাবনা! শুরু লিফলেট বিলি...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

14 November 2025, 09:15 AM

Howrah Fire Incident: হাওড়া স্পঞ্জ কারখানায় আগুন হাঁসখালি পোলের কাছে ঘটনাস্থালে দমকলের ছটি ইঞ্জিন। আগুন কি করে লাগে তা এখন জানা যায়নি।সোনা মাখাল ও বর্ষা পাত্র বলে এলাকার বাসিন্দারা জানান প্রথমে বোঝা যায়নি।এরপর প্রচন্ড শব্দে কিছু ফাটতে থাকে।তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেখা যায় বিধ্বংসী আগুন লেগেছে স্পঞ্জ তৈরির কারখানায়।আগুন পাশের একটি কারখানায় ছড়িয়ে পড়ে।আগুনের লেলিহান শিখা দূর থেকে দেখা যায়।দমকলের ছটি ও পরে আরো কয়েকটি ইঞ্জিন এসে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে।কিভাবে আগুন লাগলো তা এখনো স্পষ্ট নয়।ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কয়েক লক্ষাধিক টাকা।

14 November 2025, 09:15 AM

Toto: টোটো রেজিস্ট্রেশন নিয়ে টোটো চালকদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল বিভ্রান্তি, অনেকেই ভুল পোর্টালে আবেদন করে টাকা খুইয়েছেন। টোটো চালকদের সেই বিভ্রান্তি কাটাতেই মেদিনীপুরের বিধায়ক সুজয় হাজরার উদ্যোগে হল মেদিনীপুর টোটো ও ই রিকশা রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত আলোচনা ও সহায়তা সভা। 

14 November 2025, 09:15 AM

Purulia Weather: কনকনে শীতের আমেজ পুরুলিয়ায়। আজ জেলার জেলার তাপমাত্রা নামলো ১৩.৪ ডিগ্রিতে। সকাল থেকে ঠান্ডায় জুবুথুবু অবস্থা সাধারণ মানুষের। গরম কাপড় গায়ে জড়িয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজে বাইরে বেরোচ্ছেন সাধারণ মানুষ। সকালের দিকে হাল্কা কুয়াশাচ্ছন্ন রয়েছে রাস্তাঘাট। শীতের আমেজে জেলার পর্যটন স্থানগুলোতে নেমেছে পর্যটকদের ঢল। 

14 November 2025, 09:15 AM

Jalpaiguri: আজ নয়া চেয়ারম্যান হিসেবে শপথ নেবেন সৈকত চট্টোপাধ্যায়। চেয়ারম্যানের কুর্সিতে বসার আগে খোলনলচে বদলে ফেলা হচ্ছে জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যানের চেম্বার। পাশাপাশি চেয়ারম্যানের শপথগ্রহণ উপলক্ষ্যে চলছে মঞ্চ তৈরির কাজ। বৃহস্পতিবার বোর্ড অব কাউন্সিলারের বৈঠকের মাধ্যমে জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারপার্সন পাপিয়া পাল ও ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়েছে।

14 November 2025, 09:15 AM

Kalimpong: কালিম্পং জেলার গরুবাথানের মিশনহিল সংলগ্ন এলাকা থেকে উদ্ধার বিশাল কিংকোবড়া সাপ। এদিন স্থানিয় মানুষ রাস্তার পাশে ঝোপের মধ্যে এই সাপটি দেখতে পায়। এরপর তড়িঘড়ি বন দপ্তর কে খবর দেয় স্থানীয় মানুষ। বনকর্মীরা অনেক চেষ্টার পর ঝোপের থেকে উদ্ধার করে সাপটিকে। সাপটি লম্বায় ১৫ ফিট বলে জানা গেছে। সাপটিকে উদ্ধার করে জঙ্গলে ছেরে দেয় বন কর্মিরা। এর আগেও মিশনহিল চাবাগান এলাকা থেকে এই ধরনের কিংকোবড়া উদ্ধার হয়েছে। 

14 November 2025, 09:15 AM

Gangasagar: ​পুণ্যভূমি গঙ্গাসাগরের প্রবেশদ্বার কচুবেড়িয়া ও কাকদ্বীপের লট নাম্বার ৮-এর (Lot No. 8) ভেসেল পরিষেবা নিয়ে যাত্রীদের মনে চলা দীর্ঘদিনের টিকিট-সংশয় এবার দূর হল। পশ্চিমবঙ্গ ভূতল পরিবহন নিগম (WBSTC) কচুবেড়িয়া শাখায় চালু করল ETIM (Electronic Ticket Issuing Machine) পরিষেবা। এর ফলে, এখন থেকে সরাসরি কাউন্টার থেকেই মিলবে অনলাইন টিকিট, যা ভেসেল যাত্রায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করল। আজ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই পরিষেবা চালু করার লক্ষ্যে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়  কচুবেড়িয়া শাখায় এই ETIM মেশিনের উদ্বোধন করলেন রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। এই গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগের ফলে গঙ্গাসাগরে আগত লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী ও সাধারণ যাত্রীদের টিকিট সংগ্রহে যে জটিলতা তৈরি হতো, তা অনেকটাই লাঘব হবে বলে মনে করা হচ্ছে। মন্ত্রী জানান, এই অনলাইন টিকিট কাউন্টার থেকে মেলায় যাত্রীদের সময় বাঁচবে এবং পরিষেবা হবে আরও স্বচ্ছ ও দ্রুত।

14 November 2025, 09:15 AM

SIR in Bengal: একাধিক বুথ লেভেল অফিসার বা বিএলওদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিতে চলেছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দফতর। বহু বিএলওর বিরুদ্ধে কর্তব্যে গাফিলতির একাধিক অভিযোগ উঠে এসেছে। আজ বিকেল বেলাতেই বেশ কিছু বি এল এর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নিতে পারে সিইও দফতর।

14 November 2025, 09:15 AM

Partha Chatterjee: আজই ফের দলীয় কার্যালয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বসার সম্ভাবনা। আজ বিকেলে বেহালার বিধায়ক কার্যালয় বসতে পারেন তিনি। ইতিমধ্যেই নিজের এলাকায় কৈফিয়ত দিয়ে লিফলেট বিলি শুরু করেছেন তিনি। তবে দল তৃণমূল কংগ্রেস পার্থ চট্টোপাধ্যায় নিয়ে এখনও নীরব এবং নিষ্ক্রিয়। সূত্রের খবর যেহেতু গোটা বিষয়টা বিচারাধীন এবং এখনও তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হননি , তাই তাকে নিয়ে এখনই কোন সিদ্ধান্ত নয়।

পরবর্তী খবর

Salil Chowdhury: সাত রঙে সলিল, শহরজুড়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য সুরের জাদুকরকে...

Salil Chowdhury: সাত রঙে সলিল, শহরজুড়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য সুরের জাদুকরকে...
Delhi Red Fort Blast Dr Shaheen Sayeed: দুর্ধর্ষ রাঁধুনি, পড়াশোনায় ব্রিলিয়ান্ট! ফেটে পড়ল দিল্লি বিস্ফোরণের জঙ্গি শাহিনের বর্ণময় প্রেমজীবন...

Delhi Red Fort Blast Dr Shaheen Sayeed: দুর্ধর্ষ রাঁধুনি, পড়াশোনায় ব্রিলিয়ান্ট! ফেটে পড়ল দিল্লি বিস্ফোরণের জঙ্গি শাহিনের বর্ণময় প্রেমজীবন...
IRCTC New Rules For Kids Below 5 Years: বাচ্চাদের ট্রেনে কোনও টিকিটই লাগবে না, রেলের নতুন নিয়মে বিরাট ছাড়! তবে...

IRCTC New Rules For Kids Below 5 Years: বাচ্চাদের ট্রেনে কোনও টিকিটই লাগবে না, রেলের নতুন নিয়মে বিরাট ছাড়! তবে...
SIR in Bengal: মাথায় হাত! ৮ দিনের মাথায় এনুমারেশন ফর্ম নিয়ে এল বড় আপডেট, শনিবারের মধ্যেই শেষ...

SIR in Bengal: মাথায় হাত! ৮ দিনের মাথায় এনুমারেশন ফর্ম নিয়ে এল বড় আপডেট, শনিবারের মধ্যেই শেষ...
SIR in Bengal: শ্রীলঙ্কায় প্রাণ হাতে নিয়ে লড়েছিলেন LTTE-র বিরুদ্ধে, প্রাক্তন সেনা শশীকান্তের নাম নেই ভোটার তালিকায়

SIR in Bengal: শ্রীলঙ্কায় প্রাণ হাতে নিয়ে লড়েছিলেন LTTE-র বিরুদ্ধে, প্রাক্তন সেনা শশীকান্তের নাম নেই ভোটার তালিকায়
Al-Falah University: ৭০ একর ক্যাম্পাস, ৭৪ লক্ষ MBBS ফি! দিল্লি বিস্ফোরণের পর চর্চায় আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়...

Al-Falah University: ৭০ একর ক্যাম্পাস, ৭৪ লক্ষ MBBS ফি! দিল্লি বিস্ফোরণের পর চর্চায় আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়...
Islamabad Blast: ২০০৯ সালের স্মৃতি ফিরিয়ে ইসলামাবাদে ভয়ংকর বিস্ফোরণ! আতঙ্কে কাঁপছেন শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটাররা, তবুও...

Islamabad Blast: ২০০৯ সালের স্মৃতি ফিরিয়ে ইসলামাবাদে ভয়ংকর বিস্ফোরণ! আতঙ্কে কাঁপছেন শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটাররা, তবুও...
IPL 2026: লর্ডকে আরবসাগরেই &#039;ভাসাল&#039; নবাবের শহর, সচিনপুত্রেরও আর জায়গা নেই নীতার সংসারে!

IPL 2026: লর্ডকে আরবসাগরেই 'ভাসাল' নবাবের শহর, সচিনপুত্রেরও আর জায়গা নেই নীতার সংসারে!

Birbhum: দেশ জুড়ে আতঙ্কের হাওয়া! এই আবহেই বীরভূমের চারচাকা থেকে উদ্ধার প্রচুর পরিমাণে বিস্ফোরক...

Birbhum: দেশ জুড়ে আতঙ্কের হাওয়া! এই আবহেই বীরভূমের চারচাকা থেকে উদ্ধার প্রচুর পরিমাণে বিস্ফোরক...
Diabetes: &#039;নিঃশব্দ ঘাতক&#039;, ডায়াবেটিসের মোকাবিলায় সচেতনতার উপর জোর দিলেন চিকিতসকেরা

Diabetes: 'নিঃশব্দ ঘাতক', ডায়াবেটিসের মোকাবিলায় সচেতনতার উপর জোর দিলেন চিকিতসকেরা