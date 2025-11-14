Breaking News LIVE Update: ফের দলীয় কার্যালয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বসার সম্ভাবনা! শুরু লিফলেট বিলি...

14 November 2025, 09:15 AM
Howrah Fire Incident: হাওড়া স্পঞ্জ কারখানায় আগুন হাঁসখালি পোলের কাছে ঘটনাস্থালে দমকলের ছটি ইঞ্জিন। আগুন কি করে লাগে তা এখন জানা যায়নি।সোনা মাখাল ও বর্ষা পাত্র বলে এলাকার বাসিন্দারা জানান প্রথমে বোঝা যায়নি।এরপর প্রচন্ড শব্দে কিছু ফাটতে থাকে।তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেখা যায় বিধ্বংসী আগুন লেগেছে স্পঞ্জ তৈরির কারখানায়।আগুন পাশের একটি কারখানায় ছড়িয়ে পড়ে।আগুনের লেলিহান শিখা দূর থেকে দেখা যায়।দমকলের ছটি ও পরে আরো কয়েকটি ইঞ্জিন এসে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে।কিভাবে আগুন লাগলো তা এখনো স্পষ্ট নয়।ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কয়েক লক্ষাধিক টাকা।
Toto: টোটো রেজিস্ট্রেশন নিয়ে টোটো চালকদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল বিভ্রান্তি, অনেকেই ভুল পোর্টালে আবেদন করে টাকা খুইয়েছেন। টোটো চালকদের সেই বিভ্রান্তি কাটাতেই মেদিনীপুরের বিধায়ক সুজয় হাজরার উদ্যোগে হল মেদিনীপুর টোটো ও ই রিকশা রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত আলোচনা ও সহায়তা সভা।
Purulia Weather: কনকনে শীতের আমেজ পুরুলিয়ায়। আজ জেলার জেলার তাপমাত্রা নামলো ১৩.৪ ডিগ্রিতে। সকাল থেকে ঠান্ডায় জুবুথুবু অবস্থা সাধারণ মানুষের। গরম কাপড় গায়ে জড়িয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজে বাইরে বেরোচ্ছেন সাধারণ মানুষ। সকালের দিকে হাল্কা কুয়াশাচ্ছন্ন রয়েছে রাস্তাঘাট। শীতের আমেজে জেলার পর্যটন স্থানগুলোতে নেমেছে পর্যটকদের ঢল।
Jalpaiguri: আজ নয়া চেয়ারম্যান হিসেবে শপথ নেবেন সৈকত চট্টোপাধ্যায়। চেয়ারম্যানের কুর্সিতে বসার আগে খোলনলচে বদলে ফেলা হচ্ছে জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যানের চেম্বার। পাশাপাশি চেয়ারম্যানের শপথগ্রহণ উপলক্ষ্যে চলছে মঞ্চ তৈরির কাজ। বৃহস্পতিবার বোর্ড অব কাউন্সিলারের বৈঠকের মাধ্যমে জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারপার্সন পাপিয়া পাল ও ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়েছে।
Kalimpong: কালিম্পং জেলার গরুবাথানের মিশনহিল সংলগ্ন এলাকা থেকে উদ্ধার বিশাল কিংকোবড়া সাপ। এদিন স্থানিয় মানুষ রাস্তার পাশে ঝোপের মধ্যে এই সাপটি দেখতে পায়। এরপর তড়িঘড়ি বন দপ্তর কে খবর দেয় স্থানীয় মানুষ। বনকর্মীরা অনেক চেষ্টার পর ঝোপের থেকে উদ্ধার করে সাপটিকে। সাপটি লম্বায় ১৫ ফিট বলে জানা গেছে। সাপটিকে উদ্ধার করে জঙ্গলে ছেরে দেয় বন কর্মিরা। এর আগেও মিশনহিল চাবাগান এলাকা থেকে এই ধরনের কিংকোবড়া উদ্ধার হয়েছে।
Gangasagar: পুণ্যভূমি গঙ্গাসাগরের প্রবেশদ্বার কচুবেড়িয়া ও কাকদ্বীপের লট নাম্বার ৮-এর (Lot No. 8) ভেসেল পরিষেবা নিয়ে যাত্রীদের মনে চলা দীর্ঘদিনের টিকিট-সংশয় এবার দূর হল। পশ্চিমবঙ্গ ভূতল পরিবহন নিগম (WBSTC) কচুবেড়িয়া শাখায় চালু করল ETIM (Electronic Ticket Issuing Machine) পরিষেবা। এর ফলে, এখন থেকে সরাসরি কাউন্টার থেকেই মিলবে অনলাইন টিকিট, যা ভেসেল যাত্রায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করল। আজ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই পরিষেবা চালু করার লক্ষ্যে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কচুবেড়িয়া শাখায় এই ETIM মেশিনের উদ্বোধন করলেন রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। এই গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগের ফলে গঙ্গাসাগরে আগত লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী ও সাধারণ যাত্রীদের টিকিট সংগ্রহে যে জটিলতা তৈরি হতো, তা অনেকটাই লাঘব হবে বলে মনে করা হচ্ছে। মন্ত্রী জানান, এই অনলাইন টিকিট কাউন্টার থেকে মেলায় যাত্রীদের সময় বাঁচবে এবং পরিষেবা হবে আরও স্বচ্ছ ও দ্রুত।
SIR in Bengal: একাধিক বুথ লেভেল অফিসার বা বিএলওদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিতে চলেছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দফতর। বহু বিএলওর বিরুদ্ধে কর্তব্যে গাফিলতির একাধিক অভিযোগ উঠে এসেছে। আজ বিকেল বেলাতেই বেশ কিছু বি এল এর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নিতে পারে সিইও দফতর।
Partha Chatterjee: আজই ফের দলীয় কার্যালয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বসার সম্ভাবনা। আজ বিকেলে বেহালার বিধায়ক কার্যালয় বসতে পারেন তিনি। ইতিমধ্যেই নিজের এলাকায় কৈফিয়ত দিয়ে লিফলেট বিলি শুরু করেছেন তিনি। তবে দল তৃণমূল কংগ্রেস পার্থ চট্টোপাধ্যায় নিয়ে এখনও নীরব এবং নিষ্ক্রিয়। সূত্রের খবর যেহেতু গোটা বিষয়টা বিচারাধীন এবং এখনও তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হননি , তাই তাকে নিয়ে এখনই কোন সিদ্ধান্ত নয়।