Breaking News LIVE Update: উত্‍সবে মরশুমে দুঃসংবাদ! প্রয়াত প্রবীণ সিপিএম নেতা...

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

| Last Updated: Tuesday, October 14, 2025 - 09:21
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

14 October 2025, 09:15 AM

Mamata Banerjee: উত্তরবঙ্গ সফরের আজ তৃতীয় দিনে মুখ্যমন্ত্রী কার্শিয়াংয়ে। সুখিয়াপোখরির বিডিও অফিসে তার কর্মসূচি। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে যতজনের মৃত্যু হয়েছে তার মধ্যে সবথেকে বেশি মৃত্যু হয়েছে মিরিকে। ঘোষণা মত আজ মুখ্যমন্ত্রী মৃতদের পরিবারের হাতে চাকরি তুলে দেবেন। এছাড়া আরও কয়েকজনের হাতে আজ ক্ষতিপূরণ তুলে দেবেন তিনি।

14 October 2025, 09:15 AM

Purulia: পুরুলিয়া গভর্মেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ইন্টার্নদের কর্মবিরতির জেরে ব্যহত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা । পুরুলিয়া শহরের ক্যাম্পাস থেকে চিকিৎসার সমস্ত বিভাগ পুরুলিয়ার হাতোয়াড়া ক্যাম্পাসে স্থানান্তর করা এবং মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পরিকাঠামোর উন্নয়নের দাবিতে গতকাল থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতিতে সামিল হয়েছেন ৯৪ জন ইন্টার্ন। মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠকের পরেও নিজেদের দাবিতে অনড় রয়েছেন ইন্টার্নরা। 

14 October 2025, 09:15 AM

North Bengal: বন্যার ক্ষত এখনও শুকায়নি। তারই মধ্যে নতুন আতঙ্ক গ্রাস করছে নাগরাকাটা ব্লকের একাধিক চা বাগান এলাকার মানুষজনকে। টুন্ডু ও বামনডাঙ্গা চা বাগান ঘেঁষা গ্রামগুলোতে রাতে নিয়মিত ঢুকে পড়ছে বন্য হাতি। স্থানীয়দের দাবি, প্রশাসন ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোর তরফে যে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে, বিশেষ করে চাল, তার গন্ধেই হাতিরা আকৃষ্ট হয়ে গ্রামে চলে আসছে। বন্যার পরে চা বাগান এলাকায় প্রচুর ত্রাণ পৌঁছেছে। চাল, ডাল, আলু, শুকনো খাবার— সবই মজুত রয়েছে শ্রমিক মহল্লাগুলিতে। সেগুলোরই গন্ধে জঙ্গলের দিক থেকে হাতির দল গ্রামে চলে আসছে বলে মনে করছেন অনেকে।

14 October 2025, 09:15 AM

TMC vs BJP: উদয় গুহকে কার্যত হুঁশিয়ারি দিলেন বিজেপির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। তার দাবি এক মাঘে শীত যায় না। উদয়ন গুহ ও নিস্তার পাবে না।যখন জন রোশ তাদের দিকে আচরে পরবে।পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় তাদের দেখা মেলেনি এখন তিনি বড় বড় কথা বলছেন। কাঁচড়াপাড়া গান্ধী মোর থেকে কলেজ মোড় পর্যন্ত তিনি পদযাত্রা করেন মহিলাদের উপর অত্যাচার প্রতিবাদে। সেখানেই উদয়ন গুহ নিয়ে সরব হন তিনি। 

14 October 2025, 09:15 AM

Malda: এবার খুন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের অনুগামী মহিলা তৃণমূল নেত্রী পঞ্চায়েত প্রধান শামসুন নেহার। দলেরই একাংশের ষড়যন্ত্রে খুন হতে পারেন এমনই আশঙ্কার কথা সাংবাদিক বৈঠক করে জানান মালদা কালিয়াচক ২নং ব্লকের রথবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শামসুন নেহার। সেই আতঙ্কে কার্যত গৃহবন্দী হয়ে রয়েছেন তিনি।

14 October 2025, 09:15 AM

Bhangar: আবারও উত্তপ্ত ভাঙড়। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ভাঙ্গড় বিধানসভার পোলেরহাট ২ নম্বর অঞ্চলের ১০৫ নম্বর বুথে রাতের অন্ধকারে এলাকায় বোমাবাজির অভিযোগ দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। তৃণমূলের অভিযোগ পোলেরহাট দু নম্বর অঞ্চলের ১০৫ নম্বর বুথে তৃণমূলের প্রস্তুতি মিটিং চলাকালীন এলাকায় বোমাবাজি করে দুষ্কৃতিরা। দুটি বোমা মারে দুষ্কৃতিরা, তার মধ্যে একটি বোমা ফাটে। এবং অপর বোমাটি ফাটেনি সেটি উদ্ধার করে নিয়ে যায় পুলিস, এমনটাই অভিযোগ তৃণমূলের।
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়। ঘটনাস্থলে আসে পুলিস। ঘটনাস্থল থেকে বোমার অবশিষ্ট উদ্ধার করে নিয়ে যায়। ঘটনা তদন্তে পোলেরহাট পুলিস।

 

14 October 2025, 09:15 AM

CPM Leader Death: প্রয়াত হলেন প্রবীণ সিপিএম নেতা প্রাক্তন জেলা সম্পাদক দীপক সরকার। বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি অসুস্থ ছিলেন।আজ সকাল ১১টা  থেকে বেলা ২ টা পর্যন্ত মীর বাজারে জেলা পার্টি অফিসে শেষ শ্রদ্ধা জানানোর জন্য মৃতদেহ শায়িত থাকবে। দুপুর ২ টোয় মিরবাজার জেলা পার্টি অফিস থেকে শেষ যাত্রা বেরোবে সেখান থেকে গোলকুঁয়াচক - পঞ্চুরচক - ক্ষুদিরাম স্ট্যাচু - কেরানিতলা -হয়ে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে দেহদান করা হবে।

