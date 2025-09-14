Breaking News LIVE Update: দ্বিতীয় দফায় আজ SSC! একাদশ-দ্বাদশে শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

| Last Updated: Sunday, September 14, 2025 - 09:18
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

14 September 2025, 09:15 AM

Fire Incident: রাতের অন্ধকারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে দুই শিশু-সহ এক নাবালিকা কন্যার মৃত্যু হল। ঘটনাটি করেছে শনিবার মধ্যরাতে রানিতলা থানার অন্তর্গত বেনীপুর ভাঙ্গনপাড়া এলাকায়। মৃত দুই যুবকের নাম সাহিল ও আদিল বয়স ৯ বছর, এবং নাবালিকা কন্যার নাম সাজিদা বয়স 7 বছর। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় স্বয়ং শেখ ও নয়ন শেখ দুই ভাইয়ের বাড়ি এই অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়ে যায়। মৃত ২ বালক ও নাবালিকা কন্যার বাবা হল শয়ন শেখ । প্রাথমিক সূত্রে জানা যায়, স্বয়ং শেখের বাড়িতে ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগে যায় , কিন্তু বাড়ির ঘরের মধ্যেই ছিল গ্যাস সিলিন্ডার । তিন ভাইবোন একসঙ্গে ঘুমাচ্ছিল। কখন আগুন লেগে যায় বুঝতে পারেনি তারা । আগুন দেখেই স্থানেরতা তৎকালীন ছুটে আসলেও শেষ রক্ষা করতে পারেনি । খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ভগবানগোলা বিধানসভার বিধায়ক রেয়াত হোসেন সরকার , ও রানিতলা থানার পুলিশ প্রশাসন । মৃত ২ বালক ও নাবালিকা কন্যার মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় নশিপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ।

14 September 2025, 09:15 AM

Bhangar: বউকে নিয়ে পালিয়েছে তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী , বউ ফিরে পেতে এবং বিচার চেয়ে প্লাকার্ড হাতে রাস্তায় ঘুরছে যুবক। এমনি ঘটনা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ভাঙ্গড় দু নম্বর ব্লকের ভোগালী দু'নম্বর এলাকায়। 

14 September 2025, 09:15 AM

Canning: ক্যানিং শহরের রামমোহন পল্লি। জনবহুল এলাকা। গৃহস্থের বাড়িতে কেউই ছিলেন না। চিকিৎসার জন্য ভীনরাজ্যে গিয়েছিলেন। সেই সুযোগে ভয়াবহ ডাকাতির ঘটনা ঘটলো।চিকিৎসা করিয়ে বাড়িতে ফিরতেই জানতে পারেন ডাকাতির ঘটনা। ইতিমধ্যে ক্যানিং থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে গৃহস্থের মালিক। পুলিস তদন্ত শুরু করেছে। 

14 September 2025, 09:15 AM

Jalpaiguri: বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই সকাল থেকেই জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই ছাতা মাথায় পরীক্ষার্থী সহ আত্মীয়-পরিজনেরা আসতে শুরু করেছে। রাতভর ভারী বৃষ্টি সকাল থেকেই বিক্ষিপ্তভাবে জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে বৃষ্টি। বেশ কিছু বিদ্যালয়ের সামনে জল জমার দৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। জলপাইগুড়ি শহরের কদমতলা বালিকা বিদ্যালয়, সোনাউল্লা স্কুল, সেন্ট্রাল বালিকা বিদ্যালয় সহ বেশ কয়েকটি এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রের সামনে জল জমার দৃশ্য রবিবার সাতসকালে জি ২৪ ঘণ্টার ক্যামেরাবন্দি।

14 September 2025, 09:15 AM

Kolkata Police: নভেম্বরে চিংড়িঘাটা মেট্রোর কাজ শুরু হলে ব্যস্ত রাস্তায় কী ভাবে যান চলাচল সচল রাখা হবে, তার একটা প্রস্তুতি সেরে ফেলল কলকাতা পুলিস। শনিবার মধ্যরাতে 2ঘণ্টা রাস্তা বন্ধ করে চলল মহড়া। পুলিস সূত্রে খবর, ইএম বাইপাসের দুটি লেনেই এই মহড়া চলে। চিংড়িঘাটা থেকে সেই সময় মাঝেরপাড়ার দিকে যাওয়ার জন্য চিংড়িঘাটা উড়ালপুলের বাঁ দিকে ভেড়ির কাছে মেট্রো যে নতুন রাস্তা তৈরি করেছে  সেই রাস্তা দিয়েই যানচলাচল করানো হয়। অপর দিকে চিংড়িঘাটা বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত ব্লক নেওয়া হয়। সেই সময় একটু ডান দিক ঘেঁষে আরেকটি নতুন রাস্তা ধরে কিছুটা এগিয়ে  চিংড়িঘাটা উড়ালপুল যেখান থেকে  স্বাভাবিক পথ ধরে এগিয়ে যায় গাড়িগুলি।

14 September 2025, 09:15 AM

SSC Exam: নবম এবং দশমীর পর একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষার ক্ষেত্রেও উত্তর প্রদেশ থেকে আগত পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা রীতিমতো চোখে পড়ার মতো। উত্তর প্রদেশ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে এসে স্কুল সার্ভিস কমিশন এর পরীক্ষায় বসছেন তারা। বেশিরভাগেরই বক্তব্য, দীর্ঘদিন উত্তর প্রদেশে কোন ভ্যাকেন্সি তৈরি হয়নি বা পরীক্ষা হচ্ছে না। পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি জারি হলেও সেই পরীক্ষা হয়ে উঠছে না। তাই তারা বেছে নিচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গ কে, যেহেতু ৯ বছর পর এখানে স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা হচ্ছে

14 September 2025, 09:15 AM

SSC Exam: আজ এসএসসি-এর একাদশ দ্বদাশের পরীক্ষা। একাদশ-দ্বাদশে শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা,  শূন্যপদ ১২ হাজার ৫১৪। পরীক্ষার্থী ২ লক্ষ ৪৬ হাজার ৫০০। আজকে মোট কলকাতার কেন্দ্রের জন্য  ১১ টি রুটে প্রশ্নপত্র নিয়ে ছুটবে ১১ টি গাড়ি। কলকাতার পুলিসের ২ জন, আধিকারিক ২ জন ও ২ জন কর্মী সহ একজন গাড়ির চালক। মোট সাতজনের টিম একটি গাড়িতে থাকবে। মোট পরীক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা ৪৭৮ টি। কলকাতার মোট ৩০ টি সেন্টারে ১১ টি গাড়িতে প্রশ্নপত্র যাচ্ছ। গড়ে ৩ টি করে ভেনু। কড়া নিরাপত্তায় বেরচ্ছে প্রশ্নপত্র৷

