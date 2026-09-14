/LIVE Update: প্রাক্তন মন্ত্রীর স্বামীর তাণ্ডব! বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় শিশু-সহ আহত ৩

মারধর ও হুমকি-সহ একাধিক অভিযোগে পুরনো মামলায়৩ তৃণমূল নেতাকে রাওতারা এলাকা থেকে গ্রেফতার করল কোতয়ালী থানার পুলিস। কৃষ্ণনগর জেলা আদালতে পেশ আজ করা হয়। ধৃতদের নাম সঞ্জয় সরকার, অভিজিৎ বিশ্বাস ও বাসুদেব পাল। তিনজনেরই বাড়ি কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত রাওতারা এলাকায়। পুলিস সূত্রে জানা যায়, বিধান বিশ্বাস নামে এক ব্যক্তির অভিযোগের ভিত্তিতেই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়। সেই মামলার তদন্তে নেমে তিনজনকে গ্রেফতার করে পুলিস। এরপর সোমবার ধৃত তিনজনকে কৃষ্ণনগর জেলা আদালতে পেশ করা হয়।
পানিহাটি সুখচরে বন্ধুর হাতে বন্ধু খুন। হাতুড়ি দিয়ে মেরে থেঁতলে খুন। ঘটনার তদন্তে খড়দহ থানার পুলিস। পানিহাটি পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত শুখচর ডক্টর গোপাল চ্যাটার্জী রোড এলাকায় বাবু ঘোষ তার বাড়িতে তার বন্ধু আশীষ ব্যানার্জি বাপির সঙ্গে প্রতিদিন মদ্যপান করত। বাবু হোস পেশায় রংয়ের কাজ করত। দীর্ঘদিন ধরে মদ্যপানের সময় দুই বন্ধুর মধ্যে বচসা হত বলে অভিযোগ। আজ ভোররাতে বচসা চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। বাপি ব্যানার্জি বন্ধু বাবু ঘোষ কে হাতুড়ি দিয়ে থেতলে খুন করে।।খুন করার পর অভিযুক্ত পাপী নিজেই খরদহ থানায় গিয়ে পুলিসকে খবর দেয়। পুলিস এসে বাড়ির দরজা খুলে মৃতদেহ উদ্ধার করে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকায়।
সাতসকালে বাঁকুড়ায় দুর্ঘটনা। বাঁকুড়া সদর থানার এক্তেশ্বর ব্রিজের কাছে দুর্গাপুরের দিক থেকে আসা ছোট চারচাকা একটি গাড়ি বাসকে অতিক্রম করতে গিয়ে উলটো দিক থেকে আসা একটি বাইককে ধাক্কা মেরে রাস্তার ধারে নেমে দাঁড়িয়ে থাকা লরিকে ধাক্কা মারে। ঘটনায় বাইকে থাকা একটি শিশু-সহ তিনজন জখম হয়েছে। ছোট গাড়ির চালককে আটক করেছে পুলিস। ঘটনাস্থলে বাঁকুড়া সদর থানার পুলিস। এলাকার মানুষের দাবি ছোট গাড়ির চালক মদ্যপ অবস্থায় ছিল। যদিও চালকের দাবি চোখ লেগে যাওয়ার কারনে এই দুর্ঘটনা। জানা গেছে গাড়ির চালক ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতস্না মান্ডীর স্বামী। নিজেই গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। গাড়িতে একাই ছিলেন।
কেশপুরে আক্রান্ত দুই dyfi কর্মী। বিজেপি পার্টি অফিসে তুলে নিয়ে গিয়ে পাইপ লাঠি রড দিয়ে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ। গুরুতর আহত অবস্থায় দুজন ভর্তি মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার বিকেলে কেশপুরের আনন্দপুর এলাকায়। আনন্দপুর সিপিএমের লোকাল কমিটির অফিসে dyfi এর একটি মিটিং ছিল। অভিযোগ সেই মিটিং শেষ হওয়ার পরেই বিজেপির দুষ্কৃতীরা শেখ শাখেরুল ইসলাম, শেখ হাসানুর জামান এই দুজনকে তুলে নিয়ে চলে যায় ডুরিয়া বিজেপি পার্টি অফিসে।সেখানেই তাদের উপর চলে অকথ্য অত্যাচার।মারধরের ফলে পায়ে হাতে পিঠে একাধিক জায়গায় কালশিটে দাগ পড়ে যায়। পরে খবর পেয়ে এলাকাবাসীরা উদ্ধার করে তাদের পাঠায় হাসপাতালে। আহতদের অভিযোগ তারা বিরোধী দল করার জন্য এবং মিটিংয়ে যাওয়ার জন্যই তাদের উপর এই অত্যাচার চালানো হয়েছে। তারা চাইছেন দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করুক পুলিশ। যদিও এই মারধরের ঘটনার কথা অস্বীকার করেছে বিজেপি। বিজেপির জেলা মুখপাত্র অরূপ দাস জানিয়েছেন, ইদানিং সিপিএম বর্তমান সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কুৎসা করছে। সাধারণ মানুষ এর প্রতিবাদ করেছে এবং প্রতিরোধ করেছে। এই মারধরের ঘটনার সঙ্গে কোনোভাবেই জড়িত নয় বিজেপি।
যাত্রীবোঝাই ট্যুরিস্ট বাসের সঙ্গে একটি ছোট চারচাকা গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত হলেন তিনজন। আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য মেমারি গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সোমবার গভীর রাতে পূর্ব বর্ধমানের মেমারি থানার পাওয়ারহাউস পাড়া এলাকায় জি টি রোডের উপর দুর্ঘটনাটি ঘটে। জানা গিয়েছে, ইলামবাজার থেকে জি টি রোড ধরে নৈহাটির দিকে যাচ্ছিল একটি যাত্রীবোঝাই ট্যুরিস্ট বাস। মেমারি থানার পাওয়ারহাউসের কাছে উল্টো দিক থেকে আসা একটি ছোট চারচাকা গাড়ির সঙ্গে বাসটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের জেরে চারচাকা গাড়িতে থাকা তিনজন যাত্রী গুরুতর জখম হন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মেমারি থানার পুলিশ। পুলিশ আহত তিনজনকে উদ্ধার করে দ্রুত মেমারি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে তাঁদের চিকিৎসা চলছে। দুর্ঘটনার জেরে জি টি রোডে কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হয়। পরে পুলিসের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিস।
মেটেলি ব্লকের উত্তর ধূপঝোরা জহিরুল পাড়া এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দিলেন ১৪টি পরিবারের প্রায় ৫০ জন ভোটার। কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত যোগদান সভায় তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন কংগ্রেস নেতৃত্ব। উপস্থিত ছিলেন যুব কংগ্রেসের মাটিয়ালী ব্লক সভাপতি কুরবান শেখ, ব্লক কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ফরিদুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ রাজু ব্যানার্জি, অঞ্চল সভাপতি ইসমাইল শেখ ও অনিকেত রায়-সহ অন্যান্য নেতারা। কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি, বাম আমলে ওই এলাকায় কংগ্রেসের সংগঠন শক্তিশালী ছিল। পরবর্তীতে তৃণমূল সরকারের সময় এলাকার বহু মানুষ তৃণমূলে যোগ দেন। বর্তমানে তাঁরা ফের কংগ্রেসে ফিরে এসেছেন। এলাকার বাসিন্দা নবী আলম ও মামুন আক্তারের নেতৃত্বে এই যোগদান সভা হয় বলে জানিয়েছে কংগ্রেস। কুরবান শেখের দাবি, বিজেপি সরকারের আমলে কর্মসংস্থান কমেছে এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বেড়েছে। বিজেপি ধর্মীয় রাজনীতি করছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। আগামী দিনেও যোগদান কর্মসূচি চলবে বলে জানান কুরবান।
রবিবার এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা থানায। পুলিস সূত্রে খবর,চন্দ্রকোনা থানার পুলিস ৪ দিন আগে রাহুল রুইদাস নামে এক ব্যক্তিকে চুরির কেসে গ্রেফতার করে। রাহুলের বাড়ি চন্দ্রকোণা পুরসভার বকশ্বরপুর এলাকায়। গ্রেফতারির পরে তাঁকে ঘাটাল মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। ৪ দিনের পুলিস হেফাজত হয় ধৃত রাহুল রুইদাসের।সুত্র মারফৎ জানা গিয়েছে,রবিবার পুলিস হেফাজতে থাকা অবস্থায় থানার শৌচাগারে যায় আসামি।সেখানে গিয়ে পরণের প্যান্ট নিয়ে গলায় ফাঁস লাগায় সে।তৎক্ষণাৎ পুলিস গিয়ে আসামি রাহুল রুইদাসকে উদ্ধার করে চন্দ্রকোনা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় রবিবার রাতেই ঘাটাল মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে HDU তে মৃত্যু হয় আসামি রাহুল রুইদাসের।আসামির পরিবারের দাবি,রাহুল বরাবরই চুরির কাজে লিপ্ত ছিল।আগেও পুলিস তাকে তুলে নিয়ে গিয়েছে। সে ছাড়াও পেয়ে যায়। চার পাঁচদিন আগে ফের রাহুল রুইদাসকে চুরির অভিযোগে থানায় তুলে নিয়ে যায় চন্দ্রকোণা থানার পুলিস। সেখবর জানতো না বলে দাবি মৃতের পরিবারের।তাদের আরও দাবি,সিভিক পাঠিয়ে বাড়ি থেকে রাহুলের পোশাক চেয়ে নিয়ে যাওয়া হতো।পরিবারের বক্তব্য, রবিবার তাদের খবর দেওয়া হয় রাহুল অসুস্থ তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। চন্দ্রকোণা হাসপাতাল থেকে ঘাটাল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় রাহুলকে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তবে মৃত্যুর আসল কারণ সম্পর্কে এখনও পুলিসের তরফে কোনও কিছু স্পষ্ট করা হয়নি।
রাজ্যে পালাবদলের পর রাতে রাস্তায় বাস পার্কিং নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন বাস মালিকরা। রাস্তার উপরে বিনা অনুমতিতে বাস রাখলেই চলছে পুলিসের ধরপাকড়, জরিমানা। আর এই নিয়ে অতিষ্ঠ বাস মালিকরা। তবে নাইট পার্কিং নিয়ে জট কাটাতে হস্তক্ষেপ করলেন পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং। তিনি জানান, ৭০০ টাকা করে দিলেই মিটবে এই সমস্যা। রবিবার কাঁকিনাড়ার নারায়ণপুর স্টেডিয়ামে ফুটবল ফাইনালে এসে তাঁর সাফ কথা, “নাইট পার্কিংয়ের জন্য ৭০০ টাকা দিতে হবে। সেটা দিলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, এতে কোনও অসুবিধা নেই। এখানে জটিলতা বলে কিছু ছিল না।”
রবিবার রাতে সালার থানার খাড়েরা গ্রামে জুয়ার ঠেকে হানা দিয়ে আক্রান্ত পুলিস। অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে পুলিসকে লক্ষ করে বোমাবাজির অভিযোগ। দুষ্কৃতীদের ছোড়া বোমার আঘাতে জখম পুলিসের এক ASI সাদেকুল আলী। তাকে মাঝরাতে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। রাতেই এলাকায় পৌঁছান জেলা পুলিসের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। বেশ কয়েকজন অভিযুক্ত কে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। গ্রামে রয়েছে বিশাল পুলিস বাহিনী।
ময়নাগুড়িতে হাতেনাতে পাকড়াও ২ গাঁজা পাচারকারী। জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ইন্দিরা মোড় সংলগ্ন এশিয়ান হাইওয়ে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশের অভিযান। ছোটগাড়ি থেকে উদ্ধার গাঁজা, ধৃত ২, ধৃতরা কোচবিহারের বাসিন্দা। মারুতি গাড়ি করে কোচবিহার থেকে শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে পাচার করার সময় বিশেষ অভিযানে প্রশাসনের জালে আটকা পড়ল দুই যুবক। মারুতি গাড়িটিকে সন্দেহজনক মনে হওয়ায় গাড়িতে থাকা দুই যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিস। পরবর্তীতে পুলিসের সন্দেহ হওয়ায় ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে চালানো হয় তল্লাশি। তল্লাশি অভিযানে মারুতি ভ্যানে সিটের নিচে লুকিয়ে থাকা বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করেন পুলিস। পুলিসের অনুমান এই গাঁজা শিলিগুড়ি হয়ে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পরবর্তীতে ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে সমস্ত গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়। গ্রেফতার করা হয় গাড়িতে থাকা দুই যুবক বিনয় বর্মন এবং দীপঙ্কর বর্মনকে। জানা গিয়েছে, ধৃত দুই যুবকের বাড়ি কোচবিহার জেলায়। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, দুই জনকে গ্রেফতার করে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। আজ ধৃতদের জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হবে বলে পুলিস সূত্রে জানা যায়।
রবিবার ফুলবাড়ীর এক বেসরকারি স্কুলের দশম শ্রেণীর ৩ শিক্ষার্থী ফুলবাড়ী মহানন্দা ব্যারেজে স্নান করতে নামেন। স্নানের সময় জল কম থাকলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জল বাড়তে থাকলে দুই শিক্ষার্থী তলিয়ে যায়। তবে একজনকে উদ্ধার করে স্থানীয়রা। নিখোঁজদের মধ্যে প্রজ্ঞা জ্যোতি দাস বিহারের এবং মহম্মদ সাফায়েল হোসেন নৌসাদ বাংলাদেশের পড়ুয়া বলে জানাজায়। এরা সকলেই ফুলবাড়ীর একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের হোস্টেলে থাকেন। রবিবার ছুটির দিন থাকায় মহানন্দা ক্যানেলে স্নান করতে নামেন তারা। তারপরেই এই বিপত্তি। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। নিখোঁজ দুই শিক্ষার্থীর সন্ধানে তল্লাশি শুরু করে প্রশাসন। তবে গভীর রাত পর্যন্ত সিভিল ডিফেন্স ও ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ তল্লাশি চালিয়েও দুজনের খোঁজ পায়নি। আগামীকাল ফের তল্লাশি চালানো হবে বলে জানাজায়।
West Bengal, India Breaking News Live Updates: সাতসকালে বাঁকুড়ায় দুর্ঘটনা। বাঁকুড়া সদর থানার এক্তেশ্বর ব্রিজের কাছে দুর্গাপুরের দিক থেকে আসা ছোট চারচাকা একটি গাড়ি বাসকে অতিক্রম করতে গিয়ে উলটো দিক থেকে আসা একটি বাইককে ধাক্কা মেরে রাস্তার ধারে নেমে দাঁড়িয়ে থাকা লরিকে ধাক্কা মারে। ঘটনায় বাইকে থাকা একটি শিশু-সহ তিনজন জখম হয়েছে। ছোট গাড়ির চালককে আটক করেছে পুলিস। ঘটনাস্থলে বাঁকুড়া সদর থানার পুলিস। এলাকার মানুষের দাবি, ছোট গাড়ির চালক মদ্যপ অবস্থায় ছিল। যদিও চালকের দাবি চোখ লেগে যাওয়ার কারনে এই দুর্ঘটনা। জানা গেছে গাড়ির চালক ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতস্না মান্ডীর স্বামী। নিজেই গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। গাড়িতে একাই ছিলেন।
১৪ এবং ১৫ সাময়িক বিরতির পর ১৬ সেপ্টেম্বর উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। নতুন করে বিপর্যস্ত হতে পারে উত্তরবঙ্গের জনজীবন। ব্যাহত হতে পারে শিল্প বাণিজ্যের দেবতা বিশ্বকর্মার আরাধনার প্রস্তুতি। দার্জিলিং জলপাইগুড়ি কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ার জেলায় এই প্রবল বৃষ্টি চলতে পারে ১৭ তারিখেও।
গণেশ এবং বিশ্বকর্মা প্রতিমা বিসর্জন উপলক্ষে আগামী ৫ দিন কলকাতা চক্র রেলের পরিষেবায় বড়সড় বদল আনল পূর্ব রেল। রাজ্য সরকারের অনুরোধে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর শনিবার পর্যন্ত চক্র রেলের একাধিক ট্রেনের যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করা হবে এবং বেশ কিছু ট্রেনকে ঘুরপথে চালানো হবে।
পূর্ব রেল জানিয়েছে, ১৫ অক্টোবরের থেকে ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত একগুচ্ছ ট্রেন বাড়তি দেওয়া হচ্ছে। হাওড়া, শিয়ালদহ, আসানসোল থেকে রক্সৌল, পটনা, সীতামারি, গোরক্ষপুর, মধুবনী, দিঘার মতো জায়গায় এই বিশেষ ট্রেনগুলি চলবে। হাওড়া, শিয়ালদহ ছাড়া অধিকাংশ ট্রেন বর্ধমান, বীরভূম সহ একাধিক স্টেশনে দাঁড়াবে। যাতে যাত্রীরা উঠতে পারে। টিকিট বুকিং এখনও শুরু হয়নি।
একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES