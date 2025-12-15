Breaking News LIVE Update: ১৩ তারিখ সল্টলেক স্টেডিয়ামে ভাঙচুরের ঘটনায় গ্রেফতার দুই

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

| Last Updated: Monday, December 15, 2025 - 11:50
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

15 December 2025, 11:45 AM

Yuva Bharati Messi Kolkata Incident: শতদ্রু দত্তকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হল।

 *বিধাননগর ডিসি অনিশ সরকার
 * বিধাননগর এসিপি ঈশান সিনহা
  * বিধান নগর দক্ষিণ থানার আইসি 
** তদন্তকারী আধিকারিক 

 তারাই জিজ্ঞাসাবাদ করবে বিধান নগর দক্ষিণ থানায়।এমনটাই পুলিস সূত্রে খবর।

15 December 2025, 11:45 AM

Yuva Bharati Messi Kolkata Incident: ১৩ তারিখ সল্টলেক স্টেডিয়ামে মেসিকে দেখতে না পেরে ভাঙচুর চালায় ক্ষুব্ধ দর্শকরা। সেই ঘটনায় রবিবার রাতে দুইজনকে গ্রেফতার করে বিধান নগর দক্ষিণ থাবার পুলিস। এর পাশাপাশি আরো বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে পুলিস সূত্রে খবর। পুলিস সূত্রে খবর মূলত সোশ্যাল মাধ্যমে ভাঙচুরের বহু ভিডিও কালেক্ট করেছে পুলিস সেই ভিডিয়ো খতিয়ে দেখে চিহ্নিত করা হচ্ছে, কারা কারা এই ঘটনায় যুক্ত রয়েছে। সেই ফুটেজ খতিয়ে দেখেই দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিস সূত্রে খবর।আজ তাদের বিধান নগর মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

15 December 2025, 09:15 AM

Jalpaiguri: সাতসকালে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন সংলগ্ন রেল লাইনের ধারে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার। মৃতের শরীরে একাধিক জায়গায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জিআরপি এবং আরপিএফ। মৃতের নাম পরিচয় এখনও জানা যায়নি। ট্রেন থেকে পড়ে ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে নাকি অন্য কিছু তা খতিয়ে দেখছে রেল পুলিস।

15 December 2025, 09:15 AM

Purulia: মধ্য রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই বেশ কয়েকটি দোকান এবং ফলের ঠেলাগাড়ি। গতকাল মধ্য রাতে ঘটনাটি ঘটে পুরুলিয়া শহরের বাসস্ট্যান্ড এলাকায়। খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন নিয়ে দমকল বিভাগের কর্মীরা এবং পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। আগুনের তীব্রতা বেশি থাকায় আগুন নেভাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় দমকল কর্মীদের। প্রায় ঘণ্টা খানেকের প্রচেষ্টায় সেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। জানা যায়, প্রথমে ফুড প্যাকেটের দোকানের প্রথমে আগুন লাগে। সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের দোকান এবং ঠেলাগাড়িতে। কীভাবে আগুন লাগুল এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কী হয়েছে তার তদন্ত শুরু করেছে দমকল বিভাগ ও পুলিস।  

15 December 2025, 09:15 AM

Elephant: আবার ট্রেন চালকের তৎপরতায় প্রাণে বাঁচল একটি হাতি। ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল রাতে সেভক ও গুলমার মাঝে জঙ্গলের রাস্তায় ট্রেন লাইনে। যখন ধুপড়ি-শিলিগুড়ি ডাউন ডে এম ইউ ট্রেনটি জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় প্রবেশ করে, তখন ট্রেন চালক দেখেন রেল লাইন দিয়ে হাঁটছে একটি হাতি। সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক কোষে ট্রেন দাঁড় করিয়ে দেয় চালক। হাতিটি ট্রেন লাইন থেকে নেমে জঙ্গলে প্রবেশ করলেই আবার গন্তব্য স্থলের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় ট্রেনটি।

15 December 2025, 09:15 AM

Arjun Singh: গারুলিয়া মিছিল থেকে হুংকার অর্জুন সিং-এর। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেদিন এদিকে অর্থাৎ জগদ্দল, ভাটপাড়ায় আসবে সেদিন তাকে আবার জয় শ্রীরাম ধ্বনি দেওয়া হবে। বিজেপি মিটিং করতে গেলেই বাধা দেওয়া হয়। পারমিশন হল সেখানে তৃণমূল ঝান্ডা লাগায়। এই ঝান্ডার ডান্ডা কোথায় চলে যাবে তখন তারা বুঝতে পারবে এমনই হুংকার অর্জুন সিংয়ের। ভাটপাড়ায় ২০১৯ সালে জয় শ্রীরাম ধ্বনি শুনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই প্রতিক্রিয়াকে আবারও কটাক্ষ করলেন অর্জুন সিং। 

15 December 2025, 09:15 AM

Canning: বাইক-মারুতি ভ্যান সংঘর্ষে গুরুতর জখম হলেন একই বাইকে থাকা পাঁচজন আরোহী। ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত ক্যানিং-বারুইপুর রোডের তালদি সংলগ্ন বাহিরসোনা এলাকায়। স্থানীয়রা জখমদের কে উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে পাঁচজনের অবস্থা সঙ্কটজনক হলে চিকিৎসকরা কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে তালদি পোল এলাকার বাসিন্দা কৌশিক মিদ্দে। এদিন তার বাইকে কণিকা, দীপান্বিতা, দিয়া মিদ্দে সহ পরাণজিৎ হালদারদের নিয়ে ক্যানিংয়ের দিকে রওনা দিয়েছিলেন। সেই সময় বাহিরসোনা এলাকায় একটি মারুতি ভ্যানের সাথে সংঘর্ষ হয়। ঘটনায় গুরুতর জখম হয় একই বাইকের পাঁচজন।

15 December 2025, 09:15 AM

Alipurduar: আলিপুরদুয়ার পুরএলাকার অরবিন্দু নগর জুনিয়ার হাই স্কুলে অভিভাবক নির্বাচনে প্রার্থী দিতে পারেনি বিরোধীরা। ফলে তিনটি আসনে তৃনমুল কংগ্রেসের তিন প্রার্থী বিনাপ্রতিদ্বন্দিতায় জয়লাভ করেন। বিধানসভা নির্বাচনের আগে স্কুল নির্বাচনে দলের এই জয়লাভে খুশি জেলা তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। 

15 December 2025, 09:15 AM

SIR in Bengal: আগামীকাল রাজ্যে SIR-এর ড্রাফ্ট তালিকা প্রকাশ হতে চলেছে। এই তালিকা প্রকাশের পরই সরকারি ভাবে স্পষ্ট হবে ঠিক কতজনের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। তার পরবর্তী ধাপে শুরু হবে শুনানি প্রক্রিয়া। এই শুনানি পর্বে দলীয় কর্মীদের রাস্তায় সক্রিয় থাকার নির্দেশ দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। যাঁদের নাম ড্রাফ্ট তালিকায় থাকবে না, তাঁদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা করার জন্য হেল্পডেস্ক খোলা থাকবে বলে জানানো হয়েছে। SIR চলাকালীন তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যজুড়ে শিবির করে ভোটার তালিকা রক্ষার কর্মসূচি নিয়েছিল। সেই উদ্যোগে সাফল্য এসেছে বলেও দাবি করছে তৃণমূল। আগামী এক মাস ধরে আরও কড়াভাবে SIR প্রক্রিয়ার উপর নজরদারি চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জেলা স্তরে।

