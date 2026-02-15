Breaking News LIVE Update: ডোমিসাইল বিভ্রাটে টালমাটাল ভোটার তালিকা! নিয়ম ভাঙায় কড়া শাস্তির পথে কমিশন...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-  

| Last Updated: Sunday, February 15, 2026 - 08:49
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

15 February 2026, 08:45 AM

Purulia: মাওবাদী নামাঙ্কিত পোস্টার উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো পুরুলিয়ার বান্দোয়ান থানার জোশপুর এলাকায়। রবিবার সাত সকালে মাওবাদী নামাঙ্কিত পোস্টার উদ্ধার করে পুলিস। জোশপুরে তৃণমূল দলীয় কার্যালয়ের বাইরে এবং জোশপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দেওয়ালে একাধিক মাওবাদী নামাঙ্কিত পোস্টার উদ্ধার হয়। সাদা কাগজের উপর লাল কালিতে লেখা ওই পোস্টারে একাধিক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে গণ আদালতে বিচার করার হুশিয়ারি দেওয়া হয়। 

15 February 2026, 08:45 AM

Kultali: কুলতলিতে লো ভোল্টেজে নাজেহাল দুই গ্রাম পঞ্চায়েত, পরীক্ষার মরসুমে পড়ুয়াদের চরম ভোগান্তি দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি ব্লকের মৈপিঠ বৈকুণ্ঠপুর ও গুড়গুড়িয়া ভুবনেশ্বরী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিদ্যুৎ থাকলেও লো ভোল্টেজের সমস্যায় নাজেহাল স্থানীয় বাসিন্দারা। দিনের অধিকাংশ সময় বিদ্যুৎ না থাকা, আর থাকলেও অত্যন্ত কম ভোল্টেজ—এই জোড়া সমস্যায় দৈনন্দিন কাজকর্ম থেকে পড়াশোনা, সব ক্ষেত্রেই বিপাকে পড়তে হচ্ছে গ্রামবাসীদের। বর্তমানে পরীক্ষার মরসুম চলায় সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছেন ছাত্রছাত্রীরা। অভিযোগ, বিদ্যুৎ থাকলেও লো ভোল্টেজের কারণে ঠিকমতো আলো জ্বলে না। অনেক ক্ষেত্রেই ল্যাম্প জ্বালিয়ে পড়াশোনা করতে হচ্ছে। এতে পড়ুয়ারা যেমন সমস্যায় পড়ছে, তেমনই অভিভাবকদের মধ্যেও বাড়ছে উদ্বেগ। অন্যদিকে, কৃষকরাও ক্ষতির মুখে পড়ছেন বলে দাবি। সেচের কাজে বিদ্যুতের উপর নির্ভরতা থাকলেও লো ভোল্টেজের কারণে পাম্প ঠিকমতো চলছে না। ফলে চাষের কাজে ব্যাপক প্রভাব পড়ছে বলে অভিযোগ। স্থানীয়দের দাবি, বারবার বিদ্যুৎ দপ্তরে অভিযোগ জানানো হলেও স্থায়ী সমাধান মেলেনি। অভিযোগের পর শুধুমাত্র আশ্বাসই মিলেছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বাসিন্দারা।এ প্রসঙ্গে কুলতলি পঞ্চায়েত সমিতির বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ আব্দুল কাহার ঘরামি জানিয়েছেন, খুব তাড়াতাড়ি সমস্যার সমাধান হবে। ইতিমধ্যেই একটি নতুন সাবস্টেশন তৈরির কাজ শুরু হয়েছে বলেও জানান তিনি। এখন দেখার, কবে বাস্তবে স্বস্তি পান এলাকার বাসিন্দারা।

15 February 2026, 08:45 AM

Narendra Modi: ভোট ঘোষণার পরপরই মার্চের ২য় সপ্তাহের শুরুতেই কলকাতায় মোদীর জনসভার সম্ভাবনা। ব্রিগেডে সভার প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে বিজেপি। উত্তরবঙ্গেও প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে একটি বড় জনসভা করানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে বঙ্গ বিজেপি, সম্ভাবনা।

15 February 2026, 08:45 AM

Bhangar: ভাঙড় ২ নম্বর ব্লকের ভোগালী দু'নম্বর অঞ্চলের পূর্ব কাঠালিয়া এলাকায় তৃণমূলের কর্মীসভা থেকে লক্ষীর ভান্ডার ও ঘরের টাকা বন্ধ হয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন প্রাক্তন প্রধান তথা তৃণমূল নেতা মোদাসসের হোসেন। তিনি প্রকাশ্যে সভাতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, আমার বুথে হেরে গেলে লক্ষীর ভান্ডার ও ঘরের টাকা বন্ধ হয়ে যাবে, আগামী বিধানসভায় বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে বেছে বেছে সার্ভে করবে বিরোধী করলে বন্ধ হয়ে যাবে লক্ষীর ভান্ডার, বন্ধ হয়ে যাবে ঘরের টাকা, বন্ধ হয়ে যাবে রেশনের চাল, বুথ ধরে ধরে সার্ভে করবে। কড়া হুঁশিয়ার দিলেন তৃণমূল নেতা তথা ভোগালী দু'নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধন মোদাসসের হোসেন।

15 February 2026, 08:45 AM

SIR in Bengal: নির্বাচন কমিশন জানিয়ে দিয়েছিল যে  ডোমিসাইল সার্টিফিকেট এর ক্ষেত্রে জেলাশাসক বা অতিরিক্ত জেলা শাসক এবং কলকাতার ক্ষেত্রে কালেক্টর এর ইস্যু করা সার্টিফিকেট গ্রহণযোগ্য হবে। তবে এখনও পর্যন্ত যতজন ডোমিসাইল সার্টিফিকেট দিয়েছেন তার ৯০% এই ডোমিসাইল সার্টিফিকেটের অধিকারি নয়। ফলে কমিশনের গাইডলাইন অনুযায়ী এই তথ্য গ্রাহ্য হবে না এবং তাঁদের নাম বাদ যাবে ভোটার তালিকা থেকে এমনটাই খবর নির্বাচন কমিশন সূত্রে। যে আধিকারিকেরা এই ডোমিসাইল সার্টিফিকেট ইস্যু করেছেন কমিশনের স্ক্যানারে এবার তাঁরা। শাস্তির খাঁড়া এবার তাঁদের ওপর পড়তে চলেছে বলেই নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর।

