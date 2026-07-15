/Breaking News Live Updates: ডোরিনা ক্রসিং, এসপ্লানেড ইস্ট, বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম, ২১ জুলাইয়ের সভার জন্য রাজ্যকে ৩ অপশন দিল আদালত

অবশেষে ভয়েস স্যাম্পল দিতে কালীঘাট থেকে বিধাননগর আদালতের পথে অভিষেক। ডিজি মামলায় আজ ভয়েস স্য়াম্পল দেওয়া শুধু নয়, তাঁকে কোর্টে হাজিরাও দিতে হবে। এমনটাই দাবি করছেন অভিযোগকারী। সেই ভয়েস স্যাম্পল দিতে কালীঘাটের বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন অভিষেক।
ডোরিনা বা এস্প্লেনেড ইস্ট বা বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম এই তিনটি জায়গায় করতে দিতে সমস্যা কোথায়? রাজ্যের উদ্দেশ্যে বলল আদালত। ওইসব জায়গা মধ্যে রাজ্য কোথায় অনুমতি দেবে সেটা রাজ্যকে দুপুর সাড়ে বারোটা মধ্যে মধ্যে জানাতে হবে রাজ্যকে। তৃণমূলের অন্য শিবির এবং কংগ্রেসের সভার যে অনুমতি দেওয়া হয়েছে সেটা খুব কাছেই। তাহলে এদের অনুমতি দিতে সমস্যা কোথায়?
Oil India Pipeline: অয়েল ইন্ডিয়ার পাইপলাইন
অসম থেকে বারৌনি পর্যন্ত মাটির নীচ দিয়ে যাওয়া অয়েল ইন্ডিয়ার অপরিশোধিত তেলের পাইপলাইনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পাইপলাইনের আশপাশে বসবাসকারীদের সরিয়ে দেওয়ার উদ্যোগকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে মাল ব্লকের ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের চুইয়া বস্তি এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ,অয়েল ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে জেসিবি ব্যবহার করে পাইপলাইনের কাছাকাছি থাকা বেশকিছু বাড়ি ভেঙে দেওয়া হয়েছে।
এলাকার বাসিন্দা নবীউল ইসলাম ও মহম্মদ ফারুক জানান, কয়েক বছর আগে তাঁদের জানানো হয়েছিল পাইপলাইন থেকে ৬০ ফুট দূরে বসতি স্থাপন করতে। সেই নির্দেশ মেনে তাঁরা ঘরবাড়ি সরিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু এখন আবার ৬৫ ফুট দূরে সরে যেতে বলা হচ্ছে। তাঁদের প্রশ্ন, বারবার এভাবে ঘর সরাতে হলে তাঁরা কোথায় যাবেন? তাঁরা সরকারের কাছে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে উচ্ছেদ প্রক্রিয়া বন্ধ রাখার আবেদন জানান।
অন্যদিকে অয়েল ইন্ডিয়ার কর্মকর্তাদের বক্তব্য, আসাম থেকে বারৌনি পর্যন্ত বিস্তৃত এই অপরিশোধিত তেলের পাইপলাইন দেশের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। পাইপলাইনের মাধ্যমে ক্রুড অয়েল পরিবহণ করা হয়। সম্ভাব্য দুর্ঘটনা এড়াতে এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের নিরাপত্তার স্বার্থেই নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সংস্থার দাবি, অভিযানের আগে এলাকায় মাইকিং করা হয়েছে এবং তিন দিন আগেই নোটিসও দেওয়া হয়েছিল।
কামদুনির ফাইল আবার খুলতে নির্যাতিতার পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে জনতার দরবারে এলেন কামদুনির প্রতিবাদীরা। তারা চাইছেন ফের তদন্ত হোক। যারা দোষী কিন্তু মুক্ত ঘুরে বেড়াচ্ছে,তাদের শাস্তি হোক। আগের সরকার মামলা চাপ দিতে অনেক বেআইনি পন্থা অবলম্বন করেছিল। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে কথা বললে তাঁরা বিচার পাবেন এই আশায় এসেছেন।
অন্নপূর্ণা প্রকল্পের টাকা জালিয়াতির অভিযোগ। অন্নপূর্ণা প্রকল্পের টাকা উপভোক্তার অজান্তেই তুলে নেওয়ার অভিযোগ উঠল এক সিএসপি কর্মীর বিরুদ্ধে। অভিযোগ,বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদ করতেই রাস্তায় ফেলে বেধড়ক মারধর করা হয় উপভোক্তাকে। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো মালদার চাঁচল থানার ভেবা এলাকায়। আহত উপভোক্তা চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অভিযুক্ত সিএসপি কর্মী রানু চৌধুরীর বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে পরিবার। উপভোক্তা মর্জিনা বিবির দাবি, অন্নপূর্ণা প্রকল্পের ৩ হাজার টাকা অ্যাকাউন্টে জমা পড়ার মেসেজ পেলেও স্থানীয় সিএসপিতে গেলে তাঁকে জানানো হয়, কোনও টাকা আসেনি। পরে ব্যাংকের স্টেটমেন্টে দেখা যায়, বায়োমেট্রিকের মাধ্যমে ওই টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। অথচ, তাঁর দাবি তিনি কোনও টাকা তোলেননি। প্রতিবাদ করতে গেলে সিএসপি কর্মী রানু চৌধুরী তাঁকে মারধর করেন বলেও অভিযোগ। যদিও মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন সিএসপি কর্মী রানু চৌধুরী।
অবশেষে আজ ভয়েস স্যাম্পল দেবেন অভিষেক ব্যানার্জি? হাই কোর্ট এর নির্দেশে আজ ১২ তার মধ্যে অভিষেক ব্যানার্জির ডিজে মামলা তে বিধাননগর আদালতে ভয়েস স্যাম্পল দিতে যেওয়ার কথা ।
এর আগে cid এর তরফে একাধিক বার ভয়েস স্যাম্পল দেওয়ার জন্য নোটিস করা হলেও অভিষেক ভয়েস স্যাম্পল দেননি ।
চলতি সপ্তাহে ফের চালু হচ্ছে ঘরোয়া রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারের নতুন সংযোগ প্রক্রিয়া। যা বন্ধ ছিল গত ১১ মার্চ ২০২৬ থেকে। পশ্চিম এশিয়া যুদ্ধের আবহে অভূতপূর্ব জ্বালানি সঙ্কট তৈরি হয়েছিল দেশে। একাধিক নিয়ন্ত্রণ লাগু হয়েছিল ঘরোয়া ১৪.২ কেজি সিলিন্ডারের নতুন কানেকশন সহ বেশ কিছু ক্ষেত্রে। চলতি সপ্তাহে পর্যায়ক্রমে কলকাতা দিল্লি চেন্নাই মুম্বই শহরে নতুন কানেকশন পেতে শুরু করবেন প্রত্যাশীরা। আবেদনের তারিখের ভিত্তিতে ক্রমিক সংখ্যার অগ্রাধিকারে পরপর নতুন সংযোগ দিতে শুরু করবে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব তেল সংস্থাগুলি। তবে ১৪.২ কেজি নয়, আপাতত ১০ কেজির ফ্রি ট্রেড এলপিজি অর্থাৎ এফটিএল কানেকশন দেওয়া হবে। পরিস্থিতি আরও সুবিধাজনক জায়গায় পৌঁছালে ১৪.২ কেজি সিলিন্ডারের নতুন কানেকশন দেওয়ার পথে এগোবে কেন্দ্র। তবে দাম বেশ চড়া। এই মুহূর্তে ১৯ কেজি বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের এক কেজির দাম অনুযায়ী ১০ কেজি এফটিএল এর দাম পড়বে ১৬০০ টাকা প্লাস ট্যাক্স। যা দেশের ভিন্ন শহরে ভিন্নভিন্ন।
Rath Yatra 2026: ভারী বৃষ্টি পুরীতে
রথযাত্রার প্রাক্কালে ওড়িশায় বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপের কারণে পুরীতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে IMD,বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে। মঙ্গলবার গভীর রাত থেকে ভারী বৃষ্টির জেরে বিভিন্ন রাস্তা জলমগ্ন হয়ে রয়েছে।
আজ ভয়েস স্যাম্পল অবশেষে দেবেন অভিষেক ব্যানার্জি? হাই কোর্ট এর নির্দেশে আজ ১২ তার মধ্যে অভিষেক ব্যানার্জির ডিজে মামলা তে বিধাননগর আদালতে ভয়েস স্যাম্পল দিতে যেওয়ার কথা ।
এর আগে cid এর তরফে একাধিক বার ভয়েস স্যাম্পল দেওয়ার জন্য নোটিস করা হলেও অভিষেক ভয়েস স্যাম্পল দেন নি ।
মৌলবাদের চাপে তসলিমাকে ঘরছাড়া করেছিল সিপিএম। ভারতের পরম্পরা বিশ্বের সমস্ত অত্যাচারিত মানুষের পাশে দাঁড়ানো। তাকে যারা তাড়িয়েছিল মানুষ তাদেরকে তাড়িয়েছে। সিপিএম যা করে গেছে তৃণমূল সেই মৌলবাদীদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়েছে। তৃণমূলের জামা পরে মৌলবাদীরা যা ইচ্ছা করেছে। তার পরিণাম তৃণমূলকে ভুগতে হয়েছে।
এই ধরনের প্রেসক্রিপশন অনেকে দিচ্ছেন। কিন্তু রোগ মাথায় উঠে গেছে। একটা হাত বা পা কেটে দিলে হবে না। রোগ অনেক গভীরে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেনেশুনে মাথায় চড়তে দিয়েছেন। ওনার নাম করে সবাই যথেষ্ট খেয়েছে। এবার কাউকে বলির পাঁঠা করতে হবে। কিন্তু বহু এরকম লোক তৃণমূলে আছে যারা আজকের তৃণমূলের এই সর্বনাশের জন্য দায়ী।
গতকাল সকালে পুত্র এবং পুত্রবধূ পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ডাক পাওয়ার পরেই, মঙ্গলবার রাতে স্বর্ণ কমল সাহার বাড়িতে গিয়ে দেখা করে এলেন তৃণমূল মমতা শিবিরের অন্যতম বড় মুখ কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র। ঘন্টাখানেক দুজনের মধ্যে কথা হয়েছে বলে খবর। এবং সেখানেই ঋতব্রত শিবিরের অন্যতম নেতা স্বর্ণ কমলের পুত্র সন্দীপনের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন মদন মিত্র। কিন্তু তিনি তখন বাড়ি ছিলেন না। আজ ফের তিনি সন্দীপনের সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারেন বলে শোনা যাচ্ছে।
বিশ্বকাপের সেমি ফাইনালে এমবাপেদের হারিয়ে ফাইনালে চলে গেল ইয়ামালের স্পেন। গোল করলেন ওয়ারজাবাল ও পোরো।
West Bengal, India Breaking News Live Updates: বিশ্বকাপের ফাইনালে পৌঁছে গেল স্পেন। শক্তিশালী এমবাপেদের আটকে দিয়ে ফাইনালে চলে গেল ইয়ামালের স্পেন। একুশে জলাইয়ের সভা নিয়ে কী করবেন মমতা? এটাই এখন বড় প্রশ্ন। কংগ্রেস, ঋতব্রতর তৃণমূল সভা করার জায়গা পেয়ে গেলেও কালীঘাট তৃণণূল এখনও জায়গা ঠিক করতে পারেনি। মদন মিত্রের দুই ছেলেকে তলব করেছে ইডি। আর তার পরেই তৃণমূল নেতা স্বর্ণকমল সাহার বাড়িতে মদন মিত্র। থাকছে বারুইপুর ঘটনার আপডেট। আজ থেকে বিগড়ে যাচ্ছে আবহাওয়া। একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES
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