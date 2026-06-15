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Breaking News LIVE Update: আরও বিপাকে পুষ্পা! নাড্ডার কনভয়ে হামলার ঘটনায় নতুন করে শুরু তদন্ত

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

Written BySoumita Khan
Published: Jun 15, 2026, 07:05 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 08:28 AM IST
Breaking News LIVE Update: আরও বিপাকে পুষ্পা! নাড্ডার কনভয়ে হামলার ঘটনায় নতুন করে শুরু তদন্ত
15 June 2026 07:30 AM (IST)

Jalpaiguri Elephant

গরমে স্বস্তি পেতে নদীতে হাতির দল। প্রাকৃতিক সুইমিংপুলে জলকেলিতে মত্ত শাবকসহ হাতির দল—এমনই মনোরম অথচ চমকপ্রদ দৃশ্য দেখা গেল জলপাইগুড়ি জেলার রংধামালি নাথুয়া চর এলাকায়। বেশ কিছুদিন ধরেই ভুট্টা খাওয়ার লোভে প্রায় ৫০ থেকে ৬০টি হাতির একটি বড় দল ওই এলাকায় ঘাঁটি গেড়ে রয়েছে। আশপাশের ফসলি জমিতে প্রচুর ভুট্টা থাকায় প্রায় প্রতিদিনই লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে তারা, ফলে আতঙ্কে রয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

15 June 2026 07:15 AM (IST)

Jahangir Khan

আরও বিপাকে পুষ্পা। FIR-এ নাম ছিল জাহাঙ্গিরের, জে পি নাড্ডার কনভয়ে হামলার ঘটনা নতুন করে তদন্ত শুরু করল ডায়মন্ডহারবার পুলিস।

15 June 2026 07:00 AM (IST)

Cooch Behar

অবৈধ বন্যপ্রাণী পাচার ও বাণিজ্যের বিরুদ্ধে বড়সড় সাফল্য পেল বনদপ্তর ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা  "স্পোর" (সোসাইটি ফর প্রোটেক্টিং ওফিওফনা অ্যান্ড অ্যানিম্যাল রাইটস)। গোপন সূত্রে প্রাপ্ত নির্ভুল তথ্যের ভিত্তিতে হলদিবাড়ি এলাকায় পরিচালিত এক যৌথ অভিযানে অবৈধভাবে কচ্ছপের মাংস বিক্রির একটি চক্রের হদিস মেলে। SPOAR-এর সদস্যদের সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ বনদপ্তরের কর্মকর্তারা অভিযানে অংশ নেন। অভিযানের সময় এক ব্যক্তিকে হাতেনাতে কচ্ছপের মাংস বিক্রি করতে গিয়ে আটক করা হয়। পরবর্তীতে বনদপ্তর তাকে গ্রেফতার করে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তির নাম ভাগ্যধর রায়, তিনি হলদিবাড়ি ব্লকের কানাপাড়া এলাকার বাসিন্দা।

15 June 2026 07:00 AM (IST)

Bardhaman

তৃণমূল কর্মীদের প্রবেশে ‘না’, বাড়ির গেটে বিজেপি নেতার ব্যানার ঘিরে রাজনৈতিক চর্চা বর্ধমান শহরে। তৃণমূল থেকে আসা কর্মী-সমর্থকদের বিজেপিতে কোনও জায়গা নেই।বাড়ির গেটেই রাজনৈতিক বার্তা। আর সেই বার্তাকে ঘিরেই শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক চর্চা বর্ধমান শহরে।  বর্ধমানের শাঁকারিপুকুর এলাকায় এক বিজেপি নেতার বাড়ির সামনে টাঙানো একটি ব্যানার ঘিরে তৈরি হয়েছে কৌতূহল ও বিতর্ক। ব্যানারে স্পষ্টভাবে লেখা রয়েছে, তৃণমূল দল থেকে কোনও কর্মী-সমর্থকদের বিজেপি দলে কোনও জায়গা নেই।এই ব্যতিক্রমী বার্তা নজর কেড়েছে পথচলতি মানুষ থেকে শুরু করে রাজনৈতিক মহলেরও।

 

15 June 2026 07:00 AM (IST)

Bengal BJP Clash

বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দল নাকি ক্ষমতা প্রদর্শনের লড়াই? এই প্রশ্নেই এখন তোলপাড় পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লকের রাজনৈতিক মহলে। দলেরই মণ্ডল সভাপতির বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ এবং তার প্রেক্ষিতে পাল্টা কর্মসূচি- এই দুইয়ের চাপে কার্যত খণ্ডবিখণ্ড জামালপুর বিজেপির অন্দরের সমীকরণ। বিগত কয়েকদিন ধরেই জামালপুর ব্লকের বিজেপি নেতৃত্বের একাংশের মধ্যে অসন্তোষ দানা বাঁধছিল। যার চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটে গতকাল। জামালপুর ১নং মণ্ডল সভাপতি প্রধানচন্দ্র পালের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে সরব হয়ে ওঠেন দলেরই বিক্ষুব্ধ কর্মীরা। হাতে দলীয় পতাকা নিয়েই থানার সামনে জড়ো হন তাঁরা। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের ধস্তাধস্তি পর্যন্ত হয়। রীতিমতো থানা ঘেরাও করে মণ্ডল সভাপতির গ্রেফতারের দাবিতে সরব হন বিক্ষুব্ধরা। সেই ঘটনার ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই চিত্র সম্পূর্ণ উল্টে গেল। রবিবার শেষ বিকেলে নিজের গোষ্ঠীর  শক্তি প্রদর্শনে পথে নামলেন খোদ  মণ্ডল সভাপতি প্রধানচন্দ্র পাল। কয়েক হাজার কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে জামালপুর এলাকায় এক বিশাল পাল্টা মিছিল করেন তিনি। এই মিছিলে কার্যত নিজের প্রভাব জাহির করার পাশাপাশি নিজেকে সম্পূর্ণ ‘ক্লিনচিট’ দিলেন প্রধানচন্দ্র পাল। তিনি দাবি করেন, তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। উল্টে, যারা দলের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে গতকাল থানায় বিক্ষোভ দেখিয়েছিল, সেই সব ‘বিদ্রোহী’ কার্যকর্তাদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুলিসের কাছে দাবি জানান তিনি।

 

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About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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