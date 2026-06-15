/Breaking News LIVE Update: আরও বিপাকে পুষ্পা! নাড্ডার কনভয়ে হামলার ঘটনায় নতুন করে শুরু তদন্ত

গরমে স্বস্তি পেতে নদীতে হাতির দল। প্রাকৃতিক সুইমিংপুলে জলকেলিতে মত্ত শাবকসহ হাতির দল—এমনই মনোরম অথচ চমকপ্রদ দৃশ্য দেখা গেল জলপাইগুড়ি জেলার রংধামালি নাথুয়া চর এলাকায়। বেশ কিছুদিন ধরেই ভুট্টা খাওয়ার লোভে প্রায় ৫০ থেকে ৬০টি হাতির একটি বড় দল ওই এলাকায় ঘাঁটি গেড়ে রয়েছে। আশপাশের ফসলি জমিতে প্রচুর ভুট্টা থাকায় প্রায় প্রতিদিনই লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে তারা, ফলে আতঙ্কে রয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।
আরও বিপাকে পুষ্পা। FIR-এ নাম ছিল জাহাঙ্গিরের, জে পি নাড্ডার কনভয়ে হামলার ঘটনা নতুন করে তদন্ত শুরু করল ডায়মন্ডহারবার পুলিস।
অবৈধ বন্যপ্রাণী পাচার ও বাণিজ্যের বিরুদ্ধে বড়সড় সাফল্য পেল বনদপ্তর ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা "স্পোর" (সোসাইটি ফর প্রোটেক্টিং ওফিওফনা অ্যান্ড অ্যানিম্যাল রাইটস)। গোপন সূত্রে প্রাপ্ত নির্ভুল তথ্যের ভিত্তিতে হলদিবাড়ি এলাকায় পরিচালিত এক যৌথ অভিযানে অবৈধভাবে কচ্ছপের মাংস বিক্রির একটি চক্রের হদিস মেলে। SPOAR-এর সদস্যদের সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ বনদপ্তরের কর্মকর্তারা অভিযানে অংশ নেন। অভিযানের সময় এক ব্যক্তিকে হাতেনাতে কচ্ছপের মাংস বিক্রি করতে গিয়ে আটক করা হয়। পরবর্তীতে বনদপ্তর তাকে গ্রেফতার করে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তির নাম ভাগ্যধর রায়, তিনি হলদিবাড়ি ব্লকের কানাপাড়া এলাকার বাসিন্দা।
তৃণমূল কর্মীদের প্রবেশে ‘না’, বাড়ির গেটে বিজেপি নেতার ব্যানার ঘিরে রাজনৈতিক চর্চা বর্ধমান শহরে। তৃণমূল থেকে আসা কর্মী-সমর্থকদের বিজেপিতে কোনও জায়গা নেই।বাড়ির গেটেই রাজনৈতিক বার্তা। আর সেই বার্তাকে ঘিরেই শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক চর্চা বর্ধমান শহরে। বর্ধমানের শাঁকারিপুকুর এলাকায় এক বিজেপি নেতার বাড়ির সামনে টাঙানো একটি ব্যানার ঘিরে তৈরি হয়েছে কৌতূহল ও বিতর্ক। ব্যানারে স্পষ্টভাবে লেখা রয়েছে, তৃণমূল দল থেকে কোনও কর্মী-সমর্থকদের বিজেপি দলে কোনও জায়গা নেই।এই ব্যতিক্রমী বার্তা নজর কেড়েছে পথচলতি মানুষ থেকে শুরু করে রাজনৈতিক মহলেরও।
বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দল নাকি ক্ষমতা প্রদর্শনের লড়াই? এই প্রশ্নেই এখন তোলপাড় পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লকের রাজনৈতিক মহলে। দলেরই মণ্ডল সভাপতির বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ এবং তার প্রেক্ষিতে পাল্টা কর্মসূচি- এই দুইয়ের চাপে কার্যত খণ্ডবিখণ্ড জামালপুর বিজেপির অন্দরের সমীকরণ। বিগত কয়েকদিন ধরেই জামালপুর ব্লকের বিজেপি নেতৃত্বের একাংশের মধ্যে অসন্তোষ দানা বাঁধছিল। যার চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটে গতকাল। জামালপুর ১নং মণ্ডল সভাপতি প্রধানচন্দ্র পালের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে সরব হয়ে ওঠেন দলেরই বিক্ষুব্ধ কর্মীরা। হাতে দলীয় পতাকা নিয়েই থানার সামনে জড়ো হন তাঁরা। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের ধস্তাধস্তি পর্যন্ত হয়। রীতিমতো থানা ঘেরাও করে মণ্ডল সভাপতির গ্রেফতারের দাবিতে সরব হন বিক্ষুব্ধরা। সেই ঘটনার ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই চিত্র সম্পূর্ণ উল্টে গেল। রবিবার শেষ বিকেলে নিজের গোষ্ঠীর শক্তি প্রদর্শনে পথে নামলেন খোদ মণ্ডল সভাপতি প্রধানচন্দ্র পাল। কয়েক হাজার কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে জামালপুর এলাকায় এক বিশাল পাল্টা মিছিল করেন তিনি। এই মিছিলে কার্যত নিজের প্রভাব জাহির করার পাশাপাশি নিজেকে সম্পূর্ণ ‘ক্লিনচিট’ দিলেন প্রধানচন্দ্র পাল। তিনি দাবি করেন, তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। উল্টে, যারা দলের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে গতকাল থানায় বিক্ষোভ দেখিয়েছিল, সেই সব ‘বিদ্রোহী’ কার্যকর্তাদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুলিসের কাছে দাবি জানান তিনি।
West Bengal, India Breaking News Live Updates: লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে গত রবিবার রাতে একটি বৈঠক করেন তৃণমূল কংগ্রেসের বিক্ষুব্ধ সাংসদ গোষ্ঠী। জানা গিয়েছে, তাঁরা ‘ন্যাশনালিস্ট সিটিজ়েন্স পার্টি অফ ইন্ডিয়া’ (এনসিপিআই) নামক একটি নতুন রাজনৈতিক মঞ্চে শামিল হতে চলেছেন। আজ সকলের নজর থাকবে এই দলবদলের দিনক্ষণ এবং কেন্দ্রের শাসকজোট এনডিএ-কে তাঁদের সমর্থনের রণকৌশল কোন দিকে মোড় নেয়, সেই সিদ্ধান্তের ওপর।
সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় প্রশাসনিক পরিষেবা পৌঁছে দিতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার ‘জন কল্যাণ শিবির’ নামে একটি নতুন অভিযান চালু করছে। সরকারি পরিকল্পনা মাফিক, সোমবার থেকে বুধবার পর্যন্ত রাজ্যের প্রতিটি জেলায় এই বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। মূল লক্ষ্য হল- একই ছাদের তলা থেকে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা দেওয়া, সচেতনতা বাড়ানো এবং ফর্ম জমা নেওয়া। এই শিবিরগুলো থেকে নাগরিকেরা আয়ুষ্মান ভারত, অন্নপূর্ণা যোজনার পাশাপাশি স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড, সিএএ, ভূমিসংক্রান্ত সমস্যা সমাধান এবং জব কার্ডের জন্য আবেদন করতে পারবেন।
নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে গতি আনতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) আজ সকাল ১১টায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সিজিও কমপ্লেক্সে তলব করেছে। এর ঠিক আগের দিনই, অর্থাৎ রবিবার, বিধানসভার সই জাল জালিয়াতির মামলায় ভবানী ভবনে হাজিরা দিয়েছিলেন তিনি। সেখানে সিআইডি তাঁকে টানা সাড়ে আট ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করে।
মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর আজই প্রথমবার কলকাতা পুরভবনে পা রাখতে চলেছেন শুভেন্দু অধিকারী। আগামী ২০ জুন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর রাজ্য সফরকে সামনে রেখে, সোমবার পুরসভায় ‘স্বচ্ছতা সে স্বাগত’ নামক পাঁচ দিনব্যাপী একটি বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন তিনি।
পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডির হাতে গ্রেফতার হওয়া রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসু বর্তমানে হেফাজতে রয়েছেন। ইডির এই গ্রেফতারির বিরুদ্ধে সুরাহা চেয়ে প্রথমে উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হলেও, এবার তিনি জামিনের আবেদন জানিয়েছেন। আজ দুপুর ২টো নাগাদ বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের এজলাসে এই হাইপ্রোফাইল মামলার শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে, যার ফলাফলের দিকে তাকিয়ে সব মহল।
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