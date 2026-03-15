LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

| Last Updated: Sunday, March 15, 2026 - 10:08
Breaking News LIVE Update: রবিতেই ভোট ঘোষণা, বিকেলে সাংবাদিকদের মুখোমুখি নির্বাচন কমিশন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

15 March 2026, 10:00 AM

West Bengal Assembly Election 2026: রবিবার চার রাজ্য ও একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা করবে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশনের প্রধান প্যানেল আজ বিকেল ৪টেয় নয়াদিল্লিতে একটি সাংবাদিক বৈঠক করে বহু প্রতীক্ষিত এই নির্বাচনের সূচি প্রকাশ করবে। তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ, কেরালাম, অসম এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরিতে এই বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

15 March 2026, 08:30 AM

LPG Crisis: HP গ্যাসের ডিলার পরিচয় দিয়ে বেআইনি ভাবে গ্যাস সিলিন্ডার মজুদ ও কাটিং করে চড়া দামে বিক্রির অভিযোগ কাঁথিতে, ঘটনায় বেশ কিছু সিলিন্ডার, গ্যাস রিফিলিং মেশিন ও বোতল বন্দি কাটিং পেট্রোল সহ গ্রেফতার ১

15 March 2026, 08:30 AM

Balurghat: বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের এক অস্থায়ী মহিলা কর্মীর উপর অ্যাসিড ছুড়ে মারার অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি বালুরঘাট শহর লাগোয়া রঘুনাথপুর বিএম হাইস্কুল সংলগ্ন এলাকায়। ওই মহিলার হাত এবং পা পুড়ে গিয়েছে বলেই অভিযোগ। তড়িঘড়ি ওই মহিলাকে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের বার্ন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে ওই মহিলার অবস্থা স্থিতিশীল। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে বালুরঘাট থানার পুলিস। 

15 March 2026, 08:30 AM

SIR in Bengal: এস আই আরের নামে বাঙালিদের হেনস্তা ও ভোটার তালিকা থেকে তাঁদের অনেকের নাম বাদের প্রতিবাদে জলপাইগুড়ি শহরে বিক্ষোভ মিছিল করল বাংলা পক্ষ। নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে মিছিল থেকে স্লোগান দেওয়া হয়। প্রতীকী জ্ঞানেশ কুমারের হাতে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হয় মিছিলে। এরপর জ্ঞানেশ কুমারের কুশপুতুল রাস্তায় ফেলে জুতোপেটাও করা হয়। সমস্ত বাঙালির নাম অবিলম্বে ভোটার তালিকায় না উঠলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুমকি দেয় বাংলা পক্ষের সদস্যরা।

15 March 2026, 08:30 AM

Jalpaiguri: রান্নার গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি ও কালোবাজারির বিরুদ্ধে শনিবার জলপাইগুড়ি শহরে মিছিল এবং বিভিন্ন জায়গায় পথসভা করল সিআইটিইউ কর্মীরা। সিআইটিইউ জেলা দপ্তর থেকে মিছিল শুরু হয়ে ডিবিসি রোড, থানা মোড়, মার্চেন্ট রোড, উকিলপাড়া, কদমতলা হয়ে জেলা দপ্তরে শেষ হয়। শহরের বিভিন্ন জায়গায় পথসভায় বক্তব্য রাখেন ধ্রুবজ্যোতি গাঙ্গুলী, শুভাশিস সরকার, নীলাঞ্জন নিয়োগী, সৈকত চৌধুরী, অপূর্ব বিষ্ণু, মৃনাল রায়। সভাপতিত্ব করেন কান্তি রাহা।  সভাগুলিতে বিশ্বজুড়ে যুদ্ধ পরিস্থিতিতে যুদ্ধ নিয়ে ভারত সরকারকে অবস্থান স্পষ্ট করা এবং দ্রুত রান্নার গ্যাসের মূল্য হ্রাস এবং কালাবাজারি বন্ধ করতে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারকে পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানানো হয়।

15 March 2026, 08:30 AM

Kalyani: কল্যাণীতে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার দুই। শুক্রবার রাত দেড়টা নাগাদ কল্যাণী থানার পুলিসের একটি দল জোনপুর মোড়ের কাছে অভিযান চালায় সেই সময় দুই ব্যক্তিকে সন্দেহ হয় এরপর তাদের তল্লাশি করবার সময় দুজনকে দেখে সন্দেহ হয় তারপর তাদের কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে। ধৃতরা হলেন বিশাল দাস এবং ওঙ্কার নাথ দাস। উভয়ের বাড়ি কল্যানি থানার গোকুলপুর কাঁটাগঞ্জ এলাকায়। গতকাল তাদের কল্যাণী মহকুমা আদালতে তোলা হয়। এবং তাদের পুলিস রিমান্ডের আনা হয়েছে। পুলিস হেফাজতে থেকে এর সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত রয়েছে কিনা তার তদন্ত করবে কল্যাণী থানার পুলিস।

15 March 2026, 08:30 AM

Kolkata LPG Crisis: বাণিজ্যিক ও গেরস্থালির গ্যাস সিলিন্ডারের জোগান ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে যার রেশ দেখা যাচ্ছে শহরের বিভিন্ন চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে। কলকাতার কয়েকটি হাসপাতালে ইতিমধ্যেই রান্নার গ্যাস সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে মেনুতে পরিবর্তন আনা হয়েছে, কোথাও আবার আমিষ রান্না বন্ধ রেখে নিরামিষ কিংবা ডিম–ভিত্তিক খাবারে জোর দেওয়া হচ্ছে।

15 March 2026, 08:30 AM

LPG Crisis: যেসব পরিবারে ইতিমধ্যেই পাইপলাইন মারফত গ্যাস (PNG) পৌঁছে গেছে, তাঁদের জন্য নতুন নির্দেশ জারি করেছে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক। সরকার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, যেসব বাড়িতে পাইপড গ্যাসের সংযোগ রয়েছে, তারা আর নতুন করে এলপিজি সিলিন্ডার নিতে পারবে না।

