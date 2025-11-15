Breaking News LIVE Update: সাতসকালে কলকাতায় বিধ্বংসী আগুন! পুড়ে খাক এজরা স্ট্রিটের...

15 November 2025, 08:45 AM
Baguaiti: বাগুইহাটি উড়ালপুলের হাইট বাড়ে ধাক্কা সেনা বাসের, অপর লেনের হাইটবার ভেঙ্গে পরল একটি অ্যাপ ক্যাব এর ওপর অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলো অ্যাপ ক্যাব চালক ক্ষতিগ্রস্ত গাড়ীটি। রঘুনাথপুরের দিক থেকে বাগুইআটি উড়ালপোলে কলকাতা মুখি লেনে ওঠার সময় হাইটবাড়ে ধাক্কা মেরে হাইটবারের নিচে আটকে যায়, এর ফলে অপর প্রান্তের অর্থাৎ এয়ারপোর্ট মুখি হাইটবারটি ভেঙ্গে অ্যাপ্ক্যাবের বনেটের উপর পড়ে অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পায় চালক, এর ফলে ব্যাপক যানজট বাগুইআটি উড়ালপুলের কলকাতা মুখি লেনে। এই মুহূর্তে ঘটনাস্থলে বাগুইহাটি ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ ও বাগুইআটি থানার পুলিশ, হাইট বারের নিচে আটকে থাকা সেনা গাড়িটি সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে বাগুইহাটি ট্রাফিক গার্ডের পুলিস।
15 November 2025, 08:45 AM
Basirhat: দিল্লির বিস্ফোরণের পর গতকয়েক দিন বসিরহাট সীমান্ত এলাকায় রাস্তায় রাস্তায় বিভিন্ন সেতুর উপর নাকাচেকিং এর পর এবার বসিরহাট হোটেল গুলিতে রাতে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিস। সীমান্ত পেরিয়ে এই সব হোটেল গুলিতে লুকিয়ে থেকে দুষ্কৃতীরা এদেশে যাতে কোন নাশকতা ঘটাতে না পারে তাই বিশেষ সতর্কতা নিয়েছে পুলিস। তারা প্রত্যেকটি হোটেলে গিয়ে রেজিস্টার খাতা চেক করার পাশাপাশি ঘরে ঘরে ঢুকে হোটেলে থাকা অতিথিদের পরিচয়পত্র খতিয়ে দেখে তারা কোথা থেকে এসেছে কেন এসেছে তা জানার চেষ্টা করছে পুলিস। লাগাতার এই তল্লাশি জারি থাকবে বলে জানায় বসিরহাট জেলা পুলিস।
15 November 2025, 08:45 AM
Cooch Behar: পুলিসের অনুমতি ছাড়াই দিনহাটা শহরে বিহার বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জয় লাভের জন্য মিছিল করার প্রস্তুতি নিতে গিয়ে দিনহাটা থানা পুলিসের হাতে আটক হলেন কোচবিহার জেলা বিজেপির সম্পাদক অজয় রায়। গতকাল রাতে বিজেপির জেলা সম্পাদক অজয় রায় ওরফে বুরাকে তার বাড়ির সামনে থেকে তুলে নিয়ে আসে দিনহাটা থানার পুলিস। বিজেপির অভিযোগ বিহার বিধানসভা নির্বাচনে ইন্ডিয়া জোটের বিপুল ভোটে জয়লাভের আনন্দে এদিন অজয় রায় তার বাড়ির সামনে মিষ্টি বিতরণ করছিলেন আর সেই সময় পুলিস তাকে গিয়ে তুলে নিয়ে আসে। অপরদিকে দিনহাটা থানা পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন রাতে অজয় রায় তার বাড়ির সামনে একটি বিজয় মিছিলের প্রস্তুতি নিচ্ছিল অথচ মিছিলের কোন অনুমতি নেওয়া ছিল না। মিছিলের প্রস্তুতি থেকে স্থানীয় কিছু মানুষ থানায় অভিযোগ করে যে দিনহাটা শহরে মিছিল হলে অশান্তি হবে আর সেজন্যই পুলিশের এই পদক্ষেপ। ইতিমধ্যেই তার বিরুদ্ধে কর্তব্যরত পুলিসের কাজে বাধা দেওয়া সহজ নির্দিষ্ট মামলায় অভিযোগ দায়ের করেছে পুলিস।
15 November 2025, 08:45 AM
Jalpaiguri: সাত পাকে বাঁধা পড়লেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন বারলা। প্রথম স্ত্রী মহিমা বারলা মারা যাওয়ার সাত মাসের মধ্যে দ্বিতীয়বার বিয়ে করলেন আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন সাংসদ। কিন্তু এবার কাকে বিয়ে করলেন তিনি? পরিবার সূত্রে খবর, গত ১১ নভেম্বর জন বারলা যাঁকে রেজিস্ট্রি বিয়ে করেছেন, তাঁর নাম মঞ্জু তিরকি। দলগাওয়ের বাসিন্দা। ডিমডিমার একটি স্কুলের শিক্ষিকা। শোনা যাচ্ছে, রীতি মেনে শীঘ্রই চার্চে বিয়ে সারবেন জন বার্লা। নিঃসঙ্গতা কাটাতেই যে তিনি বিয়ে করলেন তা খোলাখুলি স্বীকার করে নিয়েছেন বারলা। বলেন, বাড়িতে খাওয়াদাওয়া থেকে বাড়িঘর দেখভাল করা সবেতেই অসুবিধা হচ্ছিল।
15 November 2025, 08:45 AM
Weather Update: আজও বঙ্গে শীতের আমেজ। স্বাভাবিকের থেকে নেমেছে তাপমাত্রা। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার কোনও বাধা নেই। আপাতত নেই বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা। আগামীকাল থেকে বাড়তে পারে তাপমাত্রা। রবিবার থেকে বাতাসের গতি পরিবর্তন।
খুব সকালে কুয়াশার দাপট বেশি থাকবে। কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৭.৬ ডিগ্রি।
15 November 2025, 08:45 AM
BJP: ছাব্বিশে বঙ্গজয়ের লক্ষ্যে হুঙ্কার বিজেপির। সদ্য বিহার-জয়ে চাঙ্গা গেরুয়া শিবির। বিহারের জয় বাংলার রাস্তা তৈরি করেছে: মোদী। প্রধানমন্ত্রীর দাবির পর কটাক্ষ তৃণমূলের। জোড়াফুল শিবিরের দাবি, এটা বিজেপির দিবাস্বপ্ন।
15 November 2025, 08:45 AM
North Dinajpur: দিল্লির বিস্ফোরণে ধৃত উত্তর দিনাজপুরের যুবক। সূর্যাপুর বাজার থেকে মেডিক্যাল ছাত্র আটক। নিশার আলম আল-ফলাহ মেডিক্যালের ছাত্র।
15 November 2025, 08:45 AM
Narendra Modi: বিহার জয়ের পর মোদীর মুখে বাংলা। ‘বিহারের জয় বাংলার রাস্তা তৈরি করেছে’। ‘পশ্চিমবঙ্গ থেকে জঙ্গলরাজ উপড়ে ফেলব’। ‘বিহারের ফল বাংলার কর্মীদের আশা জোগাচ্ছে’। বিহারই এবার বাংলা জয়ের পথ দেখাবে:মোদী।
15 November 2025, 08:45 AM
Kolkata Fire Incident: এজরা স্ট্রিটে ইলেকট্রিক সামগ্রীর দোকানে বিধ্বংসী আগুন। শনিবার ভোর ৫টা নাগাদ আগুন দেখতে পেয়ে স্থানীয়েরা দমকলে খবর দেন। ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে দমকলের ১১টি ইঞ্জিন। জানা গিয়েছে, সারি সারি দোকান এবং দোকানের ভিতরে প্রচুর ইলেকট্রিক সামগ্রী ও দাহ্য বস্তু মজুত থাকায়, দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছেন দমকলের কর্মীরা।