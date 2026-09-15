/LIVE Update: রাজ্য দুর্নীতি দমন শাখার নজরে কলকাতা পুলিসের তিন সার্জেন্ট!

রাজ্যের সংশোধনাগার গুলির বেআইনি কার্যকলাপ নিয়ে জনস্বার্থ মামলা। আবেদনকারীর দাবি, রাজ্যে মোট ৬০ টি সংশোধনাগার আছে। রাজ্যের সংশোধনাগার গুলির ভেতরে চলছে বেয়াইনি টাকার লেনদেন। চলছে বেয়াইনি ক্রিমিনাল কার্যকলাপ। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার একজন জেল সুপারকে সাসপেন্ড করেছে। সংশোধনাগারে চলা বেআইনি কার্যকলাপের নথিও আদালতে পেশ করেন আইনজীবী। যদিও মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন রাজ্যের আইনজীবী। বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ মন্তব্য করেন বিষয়টি জনস্বার্থে সঙ্গে জড়িত। আদালতে নির্দেশ আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যকে এ বিষয়ে হলপনামা দিয়ে রিপোর্ট জমা করতে হবে কলকাতা হাইকোর্টে। রাজ্যের রিপোর্টের প্রেক্ষিতে জবাবই হলপনামা জমা দেবে আবেদনকারী এক সপ্তাহের মধ্যে। তিন সপ্তাহ পরে মামলার পরবর্তী শুনানি গ্রহণ করবে আদালত।
রেজিনগর, নন্দীগ্রামে প্রার্থী ঘোষণা বিজেপির। নন্দীগ্রামে প্রার্থী হাঁসিরাণি রথ, রেজিনগরে শখরাভ সরকার।
জলপাইগুড়ি বেলাকোবা পুলিসের অভিযান। নাগপুর চা বাগানে মাটি খুঁড়ে চোলাই মদ উদ্ধার। চোলাই মদের কারবারে পুলিসের অভিযান, উদ্ধার সরঞ্জাম। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নাগপুর চা বাগানে চোলাই মদ তৈরির বিরুদ্ধে অভিযান চালাল পুলিস। জানা গিয়েছে, জলপাইগুড়ি বেলাকোবা ফাঁড়ির পুলিসের কাছে খবর আসে, নাগপুর চা বাগান এলাকায় কয়েকজন দুষ্কৃতী বেআইনিভাবে চোলাই মদ তৈরির কাজে যুক্ত রয়েছে। খবর পেয়ে বেলাকোবা ফাঁড়ির এএসআই জয় রায়ের নেতৃত্বে পুলিসের একটি দল ওই এলাকায় অভিযান চালায়। তবে পুলিসকে দেখতে পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় অভিযুক্তরা। আশপাশের ঘন জঙ্গল ও গাছপালার সুযোগ নিয়ে তারা পালিয়ে যায় বলে পুলিস সূত্রে খবর। অভিযানের সময় ঘটনাস্থল থেকে দুটি হাঁড়ি এবং দুটি ফানেল উদ্ধার করা হয়। পাশাপাশি প্রায় ২০০ লিটার গাঁজন করা মদ তৈরির উপকরণ বা ফারমেন্টেড ওয়াশ পাওয়া যায়। নিয়ম মেনে ঘটনাস্থলেই ওই উপকরণ নষ্ট করে দেয় পুলিস। ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পলাতকদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
সুন্দরবনের পর্যটকদের কথা মাথায় রেখে ২০১৮ সালে বাসন্তী ব্লকের আমঝাড়া মোড়ে তৈরি হয়েছিল রাজ্য সরকারের স্বপ্নের প্রকল্প 'পথের সাথী'। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে রাজ্য জুড়ে ৬৫টি পথের সাথী তৈরি হলেও, বাসন্তীর এই পথের সাথীটি এখন ধানের গুদাম! স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২০ সালে আমপান ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এই পান্থশালাটি। ছাউনি উড়ে যায়। তারপর থেকে সংস্কারের কোনও উদ্যোগ নেয়নি প্রশাসন। দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ পড়ে থাকা এই সরকারি সম্পত্তি বর্তমানে রাজ্য কৃষি ও বিপণন দফতরের ধান রাখার গুদাম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এলাকার বাসিন্দা নবিরআলি সর্দার, মানিক মণ্ডলদের ক্ষোভ, "এটি কোনও দিনই ঠিক মতো চলল না। পর্যটকেরা আসবেন, থাকবেন, এলাকার অর্থনীতির উন্নতি হবে বলে অনেকেই আশায় বুক বেঁধেছিলেন। কিন্তু কিছুই হল না। গত ৬-৭ বছর ধরে বন্ধ।" দ্রুত সংস্কার করে পর্যটক পরিষেবা চালুর দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।
সিন্ডিকেটের মাধ্যমে লরি /ট্রাক থেকে টাকা তোলার ঘটনা। রাজ্য দুর্নীতি দমন শাখার নজরে কলকাতা পুলিসের তিন সার্জেন্ট। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ১৭ সেপ্টেম্বর তলব করা হয়েছে তিন সার্জেন্টকে। একজন বিদ্যাসাগর ট্রাফিক গার্ডের, একজন তিনজলা ট্রাফিক গার্ড এবং একজন ভবানীপুর ট্রাফিক গার্ডে কর্মরত। সম্প্রতি হাওড়া থেকে একজন দালালকে গ্রেপ্তার করে জানা যায় কীভাবে কলকাতা সহ বিভিন্ন জেলায় সক্রিয় ট্রাক সিন্ডিকেট।দালালদের মাধ্যমে ট্রাক লরি থেকে টাকা তোলা হতো । এবং পরে সেই টাকা বিভিন্ন ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ কর্মীদের কাছে পৌঁছাত বলে অভিযোগ।
ফের সংঘাতে মমতা এবং কংগ্রেস। উপনির্বাচনে মমতার আসন সমঝোতার প্রস্তাব মানেনি কংগ্রেস। সূত্রের খবর, উপনির্বাচনে নন্দীগ্রাম আসন কংগ্রেসকে ছাড়তে চেয়েছিলেন মমতা। পরিবর্তে রেজিনগর তৃণমূলের জন্য ছেড়ে দেওয়ার আবেদন করেন। মমতার অনুরোধ উপেক্ষা করে একতরফা ২ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে কংগ্রেস। ক্ষুব্ধ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
বিপদের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার করে স্কুল যায় পড়ুয়ারা। বর্ষার মরশুমে মহানন্দা নদীতে জলস্রোত বেড়েছে। আর সেই পরিস্থিতিতেই ইংরেজবাজার ব্লকের নরহাট্টা থেকে পুরাতন মালদা পুরসভার বিভিন্ন স্কুলে বিপজ্জনকভাবে নৌকায় যাতায়াত করছে শতাধিক পড়ুয়া। লাইফ জ্যাকেট ছাড়াই ছোট ও মাঝারি মাপের নৌকায় নদী পারাপার করতে হচ্ছে তাঁদের। পড়ুয়াদের পাশাপাশি সাধারণ যাত্রীদেরও একইভাবে ঝুঁকি নিয়ে নদী পারাপার করতে হয়। ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ।
মধ্যমগ্রাম দোলতলা সংলগ্ন কল সেন্টারে হানা মধ্যমগ্রাম থানা ও সাইবার থানার গ্রেফতার ২৫। এদিন গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মধ্যমগ্রাম থানা ও সাইবার পিএস যৌথ উদ্যোগে মধ্যমগ্রাম দোলতলা সংলগ্ন অ্যাসিওর মোটিভেশন নামে এক সংস্থায় হানা দেয় । সংস্থার অফিস থেকে উদ্ধার হয় ১৯ টি মোবাইল ফোন সাথে শতাধিক সিম কার্ড এবং একাধিক নথি ও নগদ 30 হাজার টাকা। এই ঘটনায় মধ্যমগ্রাম থানা ও সাইবার পিএস মোট ২৫ জনকে গ্রেফতার করেছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য নিয়ে আসা হলো বারাসাত থানায়।
দীর্ঘ ২৬ বছর পর উত্তর দিনাজপুর জেলা কংগ্রেসে সভাপতি পদে পরিবর্তন। নতুন জেলা সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পেলেন তরুণ কংগ্রেস নেতা তুষার কান্তি গুহ। সোমবার বিকেলে রায়গঞ্জের গান্ধী ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রাক্তন জেলা সভাপতি মোহিত সেনগুপ্ত আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর হাতে দায়িত্বভার তুলে দেন। দায়িত্ব গ্রহণের পর তুষার গুহ প্রাক্তন সভাপতি মোহিত সেনগুপ্তের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন। তিনি জানান, মোহিত সেনগুপ্তের পথপ্রদর্শনেই আগামী দিনে দলের সাংগঠনিক কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চান। মোহিত সেনগুপ্ত বলেন, এআইসিসির নিয়ম অনুযায়ী পাঁচ বছরের বেশি কেউ জেলা সভাপতি পদে থাকতে পারেন না। দলীয় নিয়ম ও পদ্ধতি মেনেই তুষার কান্তি গুহকে নতুন জেলা সভাপতি হিসেবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘদিন জেলা ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেসের দায়িত্ব সামলানোর পাশাপাশি জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন তুষার গুহ। এবার জেলার, এমনকি রাজ্যের তরুণতম জেলা সভাপতি হিসেবে নতুন দায়িত্ব পেলেন তিনি।
West Bengal, India Breaking News Live Updates: রাজ্যের সংশোধনাগার গুলির বেআইনি কার্যকলাপ নিয়ে জনস্বার্থ মামলা। আবেদনকারীর দাবি, রাজ্যে মোট ৬০ টি সংশোধনাগার আছে। রাজ্যের সংশোধনাগার গুলির ভেতরে চলছে বেয়াইনি টাকার লেনদেন। চলছে বেয়াইনি ক্রিমিনাল কার্যকলাপ। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার একজন জেল সুপারকে সাসপেন্ড করেছে। সংশোধনাগারে চলা বেআইনি কার্যকলাপের নথিও আদালতে পেশ করেন আইনজীবী। যদিও মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন রাজ্যের আইনজীবী। বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ মন্তব্য করেন বিষয়টি জনস্বার্থে সঙ্গে জড়িত। আদালতে নির্দেশ আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যকে এ বিষয়ে হলপনামা দিয়ে রিপোর্ট জমা করতে হবে কলকাতা হাইকোর্টে। রাজ্যের রিপোর্টের প্রেক্ষিতে জবাবই হলপনামা জমা দেবে আবেদনকারী এক সপ্তাহের মধ্যে। তিন সপ্তাহ পরে মামলার পরবর্তী শুনানি গ্রহণ করবে আদালত।
রেজিনগর, নন্দীগ্রামে প্রার্থী ঘোষণা বিজেপির। নন্দীগ্রামে প্রার্থী হাঁসিরাণি রথ, রেজিনগরে শখরাভ সরকার।
সিন্ডিকেটের মাধ্যমে লরি /ট্রাক থেকে টাকা তোলার ঘটনা। রাজ্য দুর্নীতি দমন শাখার নজরে কলকাতা পুলিসের তিন সার্জেন্ট। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ১৭ সেপ্টেম্বর তলব করা হয়েছে তিন সার্জেন্টকে। একজন বিদ্যাসাগর ট্রাফিক গার্ডের, একজন তিনজলা ট্রাফিক গার্ড এবং একজন ভবানীপুর ট্রাফিক গার্ডে কর্মরত। সম্প্রতি হাওড়া থেকে একজন দালালকে গ্রেপ্তার করে জানা যায় কীভাবে কলকাতা সহ বিভিন্ন জেলায় সক্রিয় ট্রাক সিন্ডিকেট।দালালদের মাধ্যমে ট্রাক লরি থেকে টাকা তোলা হত। এবং পরে সেই টাকা বিভিন্ন ট্রাফিক গার্ডের পুলিস কর্মীদের কাছে পৌঁছাত বলে অভিযোগ।
ফের সংঘাতে মমতা এবং কংগ্রেস। উপনির্বাচনে মমতার আসন সমঝোতার প্রস্তাব মানেনি কংগ্রেস। সূত্রের খবর, উপনির্বাচনে নন্দীগ্রাম আসন কংগ্রেসকে ছাড়তে চেয়েছিলেন মমতা। পরিবর্তে রেজিনগর তৃণমূলের জন্য ছেড়ে দেওয়ার আবেদন করেন। মমতার অনুরোধ উপেক্ষা করে একতরফা ২ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে কংগ্রেস। ক্ষুব্ধ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
দক্ষিণবঙ্গে বুধবার থেকে ফের একাধিক জেলায় বৃষ্টি বাড়বে। উপকূল এবং পশ্চিমাঞ্চলের জেলায় ১৬ এবং ১৭ তারিখ ভারী বৃষ্টি। এর মধ্যে কয়েকটি জেলায় বৃষ্টি চলতে পারে ১৮ তারিখ বিশ্বকর্মা পুজোর দিন। আপাতত এই তালিকায় কলকাতা-সহ গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের বেশিরভাগ জেলা নেই। তবে সেখানেও স্থানীয়ভাবে বজ্রগর্ভ মেঘ থেকে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে।
বঙ্গ ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের আসন্ন ২৪ সেপ্টেম্বরের বার্ষিক সাধারণ সভার আগে বড় ধাক্কা। যার ফলে অচলাবস্থা তৈরি হতে পারে নির্বাচন পদ্ধতিতে। কারণ প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ছয় জন জেলাশাসক চিঠি পাঠিয়ে নির্বাচন বন্ধ করতে বলেছেন।
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