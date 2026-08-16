/LIVE Update: গ্রেফতার অনুব্রত মণ্ডলের প্রাক্তন দেহরক্ষী! উদ্ধার ৮০০ গ্রাম সোনা, ১০০-র বেশি জমির দলিল

১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে টোটো ও ই-রিকশা চলাচলে নিষেধাজ্ঞা ঘিরে তৈরি হওয়া জটিলতা নিয়ে মহকুমা শাসকের সঙ্গে বৈঠক করলেন মালবাজারের টোটো চালকরা। বৈঠকের পর আপাতত আন্দোলন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পথ দুর্ঘটনা ও যানজট কমাতে প্রশাসনের তরফে জাতীয় সড়কে টোটো ও ই-রিকশা চলাচল বন্ধের নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। মালবাজার থানায় টোটো ও ই-রিকশা চালকদের নিয়ে বৈঠক হয়। উপস্থিত ছিলেন আইসি পেলজার সেরিং লামা ভুটিয়া, ট্রাফিক ওসি হেমেশ্বর পাল-সহ টোটো ইউনিয়নের সদস্যরা। এরপর পুলিসের পক্ষ থেকে মাইকিং করে নিষেধাজ্ঞার কথা জানানো হয়। এরপর টোটো চালকরা মহকুমা শাসকের দফতরে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন। বৈঠক শেষে একতা টোটো ইউনিয়নের সম্পাদক চন্দন রাউত জানান, আপাতত জাতীয় সড়কের নিয়ম মেনে টোটো চালানোর মৌখিক আশ্বাস মিলেছে। পরবর্তী পদক্ষেপ আলোচনার মাধ্যমেই ঠিক করা হবে। চালকদের দাবি, শহর ও সংলগ্ন চা-বাগান এবং গ্রামীণ এলাকার হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতে জাতীয় সড়কের ওপর নির্ভর করতে হয়। তাই বিকল্প ব্যবস্থার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।
ব্যান্ডেলে দুই যুবককে রামদাঁ দিয়ে কোপানোর অভিযোগ,খুনের চেষ্টার অভিযোগে আটক দুই যুবক। Bandel Daspara violenceস্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, হুগলি-চুঁচুড়া পৌরসভার চার নম্বর ওয়ার্ডের পশ্চিম বলাগড়ের অন্তর্গত দাসপাড়ায় শনিবার রাতে স্থানীয় একটি ক্লাবে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে খাওয়া-দাওয়া চলছিল।সামনের মাঠে বসেছিলো কয়েকজন যুবক।হঠাৎ দুই পক্ষের মধ্যে বচসা শুরু হয়।কথা কাটাকাটি হতে হতে বাড়ি থেকে রামদাঁ নিয়ে এসে আক্রমন করে শুভ দাস নামে এক যুবক।রাহুল দাসের গলায় কোপ লাগে।বাধা দিতে গিয়ে আহত হয় অভিজিৎ মিত্র।তার হাতে লাগে।স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে নিয়ে যায়।রাহুলের গলায় আঠেরোটি সেলাই দিতে হয়।
মধ্যরাতে অনুব্রত মণ্ডলের প্রাক্তন দেহরক্ষী সায়গাল হোসেন কে গ্রেফতার করল পুলিস। বোলপুরের বাইপাস এলাকার তার ফ্ল্যাট থেকে সাইগালকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় পুলিস। টুলু মণ্ডলের ঘটনায় গত শনিবার সকালে থেকেই তার ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালানো হচ্ছিল পুলিসের তরফে। জানা গিয়েছে, সোনা, ক্যাশ টাকা ও প্রচুর পরিমাণে জমি জায়গার কাগজ উদ্ধার করেছে পুলিস। মনে করা হচ্ছে, সাইগাল তার ক্ষমতার মদতে সহযোগিতা করেছে টুলু মণ্ডলকে। ৮০০ গ্রাম সোনা, ১৩ লাখ টাকা, ১০০-র বেশি জমির দলিল পরিবার ও সাইগেল এর নামে উদ্ধার করেছে পুলিস।
West Bengal, India Breaking News Live Updates: বাড়ির পার্টি অফিস থেকে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হল রাজ্যের প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের। আজ সকালে বীরভূমের রামপুরহাট পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের হাটতলাপাড়ায় তার বাড়িতে থাকা দলীয় কার্যালয় থেকে তার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। তিনি রামপুরহাট বিধানসভার পাঁচবারের বিধায়ক ছিলেন। তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর তিনি স্কুল শিক্ষামন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী, আয়ূসমন্ত্রী ছিলেন। ডেপুটি স্পিকার হয়ে তিনি এবার বিজেপি প্রার্থী ধ্রুব সাহার কাছে পরাজিত হন। আজ সকালে তাঁর বাড়ির মধ্যে পার্টি অফিসে ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁকে পাওয়া যায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে রামপুরহাট থানার পুলিস।
অন্যদিকে, মধ্য রাতে অনুব্রত মন্ডলের প্রাক্তন দেহরক্ষী সায়গাল হোসেন কে গ্রেফতার করল পুলিস। বোলপুরের বাইপাস এলাকার তার ফ্লাট থেকে সাইগাল কে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় পুলিস। টুলু মণ্ডলের ঘটনায় সকালে থেকেই তার ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালানো হচ্ছিল পুলিসের তরফে। জানা গিয়েছে, সোনা, ক্যাশ টাকা ও প্রচুর পরিমানে জমি জায়গার কাগজ উদ্ধার করেছে পুলিস। মনে করা হচ্ছে, সাইগাল তার ক্ষমতার মদতে সহযোগিতা করেছে টুলু মন্ডল কে।
সকাল ১০টায় নৈহাটি বাসস্ট্যান্ডে, নৈহাটি থেকে জোকা রুটে ৯টি বেসরকারি AC বাস চালু হতে চলেছে। এই রুটের বেসরকারি বাস চলাচলের শুভ উদ্বোধন করতে উপস্থিত থাকবেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহণ মন্ত্রী ও শ্রম মন্ত্রী মাননীয় শ্রী অর্জুন সিং।
একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES