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LIVE Update: গ্রেফতার অনুব্রত মণ্ডলের প্রাক্তন দেহরক্ষী! উদ্ধার ৮০০ গ্রাম সোনা, ১০০-র বেশি জমির দলিল

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

Written BySoumita Khan
Published: Aug 16, 2026, 08:21 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 09:11 AM IST
LIVE Update: গ্রেফতার অনুব্রত মণ্ডলের প্রাক্তন দেহরক্ষী! উদ্ধার ৮০০ গ্রাম সোনা, ১০০-র বেশি জমির দলিল
16 August 2026 09:15 AM (IST)

E-rickshaw Ban on Highways: টোটো চলাচল নিষেধাজ্ঞা

১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে টোটো ও ই-রিকশা চলাচলে নিষেধাজ্ঞা ঘিরে তৈরি হওয়া জটিলতা নিয়ে মহকুমা শাসকের সঙ্গে বৈঠক করলেন মালবাজারের টোটো চালকরা। বৈঠকের পর আপাতত আন্দোলন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পথ দুর্ঘটনা ও যানজট কমাতে প্রশাসনের তরফে জাতীয় সড়কে টোটো ও ই-রিকশা চলাচল বন্ধের নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। মালবাজার থানায় টোটো ও ই-রিকশা চালকদের নিয়ে বৈঠক হয়। উপস্থিত ছিলেন আইসি পেলজার সেরিং লামা ভুটিয়া, ট্রাফিক ওসি হেমেশ্বর পাল-সহ টোটো ইউনিয়নের সদস্যরা। এরপর পুলিসের পক্ষ থেকে মাইকিং করে নিষেধাজ্ঞার কথা জানানো হয়। এরপর  টোটো চালকরা মহকুমা শাসকের দফতরে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন। বৈঠক শেষে একতা টোটো ইউনিয়নের সম্পাদক চন্দন রাউত জানান, আপাতত জাতীয় সড়কের নিয়ম মেনে টোটো চালানোর মৌখিক আশ্বাস মিলেছে। পরবর্তী পদক্ষেপ আলোচনার মাধ্যমেই ঠিক করা হবে। চালকদের দাবি, শহর ও সংলগ্ন চা-বাগান এবং গ্রামীণ এলাকার হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতে জাতীয় সড়কের ওপর নির্ভর করতে হয়। তাই বিকল্প ব্যবস্থার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

16 August 2026 08:30 AM (IST)

Bandel Daspara violence: ব্যান্ডেলে নৃশংস হামলা

ব্যান্ডেলে দুই যুবককে রামদাঁ দিয়ে কোপানোর অভিযোগ,খুনের চেষ্টার অভিযোগে আটক দুই যুবক। Bandel Daspara violenceস্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, হুগলি-চুঁচুড়া পৌরসভার চার নম্বর ওয়ার্ডের পশ্চিম বলাগড়ের অন্তর্গত দাসপাড়ায় শনিবার রাতে স্থানীয় একটি ক্লাবে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে খাওয়া-দাওয়া চলছিল।সামনের মাঠে বসেছিলো কয়েকজন যুবক।হঠাৎ দুই পক্ষের মধ্যে বচসা শুরু হয়।কথা কাটাকাটি হতে হতে বাড়ি থেকে রামদাঁ নিয়ে এসে আক্রমন করে শুভ দাস নামে এক যুবক।রাহুল দাসের গলায় কোপ লাগে।বাধা দিতে গিয়ে আহত হয় অভিজিৎ মিত্র।তার হাতে লাগে।স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে নিয়ে যায়।রাহুলের গলায় আঠেরোটি সেলাই দিতে হয়।

16 August 2026 08:15 AM (IST)

Anubrata Mondal bodyguard Arrested: অনুব্রত মণ্ডলের দেহরক্ষী গ্রেফতার

মধ্যরাতে অনুব্রত মণ্ডলের প্রাক্তন দেহরক্ষী সায়গাল হোসেন কে গ্রেফতার করল পুলিস। বোলপুরের বাইপাস এলাকার তার ফ্ল্যাট থেকে সাইগালকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় পুলিস। টুলু মণ্ডলের ঘটনায় গত শনিবার সকালে থেকেই তার ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালানো হচ্ছিল পুলিসের তরফে। জানা গিয়েছে, সোনা, ক্যাশ টাকা ও প্রচুর পরিমাণে জমি জায়গার কাগজ উদ্ধার করেছে পুলিস। মনে করা হচ্ছে, সাইগাল তার ক্ষমতার মদতে সহযোগিতা করেছে টুলু মণ্ডলকে। ৮০০ গ্রাম সোনা, ১৩ লাখ টাকা, ১০০-র বেশি জমির দলিল পরিবার ও সাইগেল এর নামে উদ্ধার করেছে পুলিস।

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TAGS:
West bengal
India Breaking News Live Updates

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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