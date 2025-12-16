Breaking News LIVE Update: সাতসকালেই প্রকাশ খসড়া ভোটের তালিকা! একই সঙ্গে দেখা যাবে কারা বাদ...

16 December 2025, 09:15 AM
SIR in Bengal: যে সাইটে দেখতে পারবেন: https://electoralsearch.eci.gov.in/
South 24 Parganas: বাদাম ভেবে বিষ ফল খেয়ে অসুস্থ ১১ জন শিশু। ঘটনাটি দক্ষিন ২৪ পরগনার মন্দিরবাজারের বলদেবপুর এলাকার। অসুস্থ শিশুরা ভর্তি ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। জানা যায়, সোমবার বিকালে মন্দিরবাজারের বলদেবপুর গ্রামের ১১ জন শিশু খেলা করার সময় বাদাম ভেবে রাস্তার পাশে থাকা বিষাক্ত গাছের ফল খেয়ে নেয়। এরপরেই বমি,পেটব্যথা ও শ্বাসকষ্ট শুরু হয় তাদের। ঘটনায় পরিবারের লোকজন প্রথমে মথুরাপুর গ্রামীণ হাসপাতালে অসুস্থ শিশুদের নিয়ে গেলে রাতেই ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকেরা। বর্তমানে ১১ জন শিশু ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
SIR in Bengal: হুগলি জেলা শাসক দপ্তরে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের হাতে ছাপানো খসড়া ভোটার তালিকা তুলে দেওয়া হবে। তার জন্য ফোন করে ডাকা হবে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের। হুগলি জেলায় সর্বশেষ ভোটার তালিকায় মোট ভোটার ৪৭ লাখ ৭৫ হাজার ৯৯ জন। খসড়া তালিকায় বাদ যেতে পারে ৩ লাখ ১৮ হাজার ৮৫৩ জনের নাম। মোট ১৮ টি বিধানসভা কেন্দ্র হুগলিতে।
SIR in Bengal: কীভাবে সার্চ করবেন?
১) বিধানসভার নাম
২) বুথ বা পার্ট নম্বর
৩) নিজের সর্বশেষ ভোটার কার্ড নম্বর
SIR in Bengal: যাঁরা নেট ব্যবহারে স্বচ্ছন্দ নন, অথবা যাদের স্থানীয় বুথে গিয়ে তালিকা যাচাইয়ের উপায় নেই অথবা যাঁরা হার্ড কপি তালিকা দেখতে চান বা তার ছবি মোবাইলে তুলে রাখতে চান তাঁর জন্য কমিশন আরও কয়েকটি ব্যবস্থা করেছে। BLO-র কাছ থেকেও জানতে পারবেন, খসড়া ভোটার তালিকায় আপনার নাম আছে কিনা।
২) খসড়া তালিকার কপি পাবে সবকটি স্বীকৃত রাজনৈতিক দল। DEO, DM ওয়েবসাইট, BLO-র কাছে পাওয়া যাবে খসড়া তালিকা। BLO-র কাছে অফ লাইনেও পাওয়া যাবে নাম বাদের খসড়া তালিকা। সেখান থেকে আপনি নিশ্চিত হতে পারবেন, আপনার নাম, তালিকায় আছে কি নেই।
৩) যদি আপনার নাম না দেখতে পান বুঝে নেবেন নামটি বাদ গেছে। সেক্ষেত্রে আপনাকে কমিশন চিঠি দিয়ে হিয়ারিং অর্থাৎ শুনানিতে ডাকবে।
৪) শুনানির দিন কি কি নিয়ে যাবেন?
এ) রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী বা পেনশনধারী হিসেবে পরিচয়পত্র
বি) জন্মের সার্টিফিকেট, পাসপোর্ট, মাধ্যমিক অথবা অন্য কোনও শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট
সি ) রাজ্য সরকারের অধীনে যে কোনও সংস্থা কর্তৃক জারি করা আবাসিক শংসাপত্র, বন অধিকার সার্টিফিকেট , কাস্ট সার্টিফিকেট, স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক পারিবারিক নিবন্ধন
ডি) সরকার কর্তৃক জারি করা জমি বরাদ্দ বা বাড়ি বরাদ্দের শংসাপত্র, ডাকঘর, ব্যাংক, জীবন বীমা কর্পোরেশন বা যে কোনও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ১৯৮৭ সালের পূর্বের যেকোনো নথি
SIR in Bengal: আজ ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে কোন কোন জায়গায় দেখতে পাবেন খসড়া তালিকায় নিজের নাম?
সময় সকাল সাড়ে ১১ টা থেকে
১) আপনার স্থানীয় বুথ
২) স্থানীয় পঞ্চায়েত অফিস
৩) স্থানীয় পুরসভা দফতর
৪) আপনার এলাকার মহকুমাশাসকের দপ্তর
৫) আপনার স্থানীয় জেলাশাসকের দপ্তর
৬) আপনার স্থানীয় BDO অফিস
৭) DEO ওয়েবসাইট
৮) CEO ওয়েবসাইট
৯) ECINET ওয়েবসাইট