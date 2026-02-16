Breaking News LIVE Update: ভিন রাজ্যে মহিলা পরিযায়ী শ্রমিকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার! পরিবারের বিস্ফোরক অভিযোগ...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-  

| Last Updated: Monday, February 16, 2026 - 10:07
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

16 February 2026, 10:00 AM

Migrant Worker Death: ভিন রাজ্যে মহিলা পরিযায়ী শ্রমিকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য। মৃতার পরিবারের দাবি, মে আত্মহত্যা করেনি, তাকে খুন করা হয়েছে। তবে, সঠিক তদন্তের দাবি নিয়ে পরিবার নাদনঘাট থানায় দারস্থ হয়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে,নাদনঘাট থানার অন্তর্গত সিদ্ধেপাড়া এলাকার বাসিন্দা সোনামণি বৈরাগ্য কুড়ি বছর আগে বিয়ে করে মিঠুন বৈরাগ্যর সঙ্গে। এরপরই আর্থিক অনটনের কারণে তিনি চলে যান গুজরাতের আমদাবাদের একটি রেস্টুরেন্টে মহিলা ওয়েটার হিসেবে কাজ করতে। সেখানে কাজ করতে গিয়েই গত পরশুদিন তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। আর এই নিয়ে মৃতের মা নাদনঘাট থানায় অভিযোগ দায়ের করে, যে তাঁর মেয়েকে খুন করা হয়েছে। তবে ঘটনার প্রসঙ্গে মৃত ওই গৃহবধুর স্বামী দাবি করেছেন ,মৃত্যু স্বাভাবিক নয়,যার যারা এর পেছনে রয়েছে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করছি। 

16 February 2026, 08:45 AM

Wife Killed Husband: বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের জেরে স্বামীকে খুনের অভিযোগ উঠল স্ত্রীর বিরুদ্ধে। অভিযোগ, প্রেমিকের সঙ্গে যোগসাজশ করে স্বামীকে খুন করানো হয়। ঘটনায় ইতিমধ্যেই মৃতের স্ত্রী ও তাঁর প্রেমিককে গ্রেপ্তার করেছে পূর্ব বর্ধমানের দেওয়ানদিঘী থানার পুলিস। মৃতের নাম সফিকুল ইসলাম আনসারী ওরফে আরিফ। তাঁর বাড়ি দেওয়ানদিঘী থানার ক্ষেতিয়া বিজয়বাটি এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে স্ত্রী রাজিয়া সুলতানা ও কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে মিলিকপাড়ায় অভিযুক্ত প্রেমিক মমতাজউদ্দিন সেখ ওরফে উজ্জ্বল সেখের বাড়িতে যান সফিকুল। এরপর সন্ধ্যা নাগাদ একটি সেচখাল থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের অভিযোগ, ভারী কোনো বস্তু দিয়ে মাথায় আঘাত করে খুন করার পর দেহটি সেচখালে ফেলে দেওয়া হয়। পুলিসের প্রাথমিক অনুমানও, ভারী বস্তুর আঘাতেই মৃত্যু হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। মৃতের পরিবারের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে স্ত্রী রাজিয়া সুলতানা ও তাঁর প্রেমিক মমতাজউদ্দিন সেখ ওরফে উজ্জ্বল সেখকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে। এ ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

16 February 2026, 08:45 AM

Bolpur: সাত সকালেই বোলপুরের সিয়ান এলাকায় দু’ড্রাম ভর্তি তাজা বোমা উদ্ধার ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথমে সন্দেহজনক ড্রাম পড়ে থাকতে দেখে পুলিসে খবর দেন। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বোলপুর থানার বিশাল পুলিস বাহিনী।

16 February 2026, 08:45 AM

Father attacks Son: খরদহ বন্দীপুর ঠাকুর কলোনিতে ছেলেকে দাঁড়ালো অস্ত্রের কোপ বাবার। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য এলাকায়। রহড়া থানার পুলিস গ্রেফতার করল বাবাকে। পরিবার ও এলাকাবাসীর অভিযোগ, বন্দিপুর ঠাকুর কলোনির বাসিন্দা প্রসেন দাস কোনও কাজ করত না। মদ্যপান করে দীর্ঘদিন ঘরে এসে ঝামেলা করত। বাবা বিশ্বনাথ দাস রিস্কা চালিয়ে সংসার চালাতেন। আজ ভর দুপুরবেলা হঠাৎই ছেলে মদ খেয়ে এসে ঝামেলা করে। বৃদ্ধা মাকে ধরে মারধর করে। স্ত্রীকে বাঁচাতে বাবা ছেলেকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে পর পর কোপ মারে। যার জেরে গুরুতর জখম ছেলে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন সাগরদত্ত মেডিক্যাল কলেজে হাসপাতালে। গোটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এলাকায় চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ঘটনাস্থলে এসে রহড়া থানার পুলিস ধারালো অস্ত্রসহ গ্রেফতার করে নিয়ে যায় বাবা বিশ্বনাথ দাসকে।

 

16 February 2026, 08:45 AM

Road Accident: ফের রাতের শহরে পথ দুর্ঘটনার বলি দুই। জোকা মেট্রো স্টেশনের নিচে ঘটে এই দুর্ঘটনা। ঘটনার তদন্তে ঠাকুর পুকুর থানার পুলিস। ঘাতক গাড়ির খোঁজে ও কীভাবে দুর্ঘটনা তা জানতে সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করছে পুলিস।

16 February 2026, 08:45 AM

BJP Clash: বিধানসভা নির্বাচনের আগেই বিজেপির গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব। দক্ষিণ কলকাতার বেহালা এলাকায় ঘটে এই ঘটনা। বেহালা পশ্চিম ৪ এর মন্ডল সভাপতি বিট্টু সরকার কে মারধরের অভিযোগ। এছাড়া আরও দুজনকে মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। মণ্ডল ৩-এ শিবরাত্রি উপলক্ষে পুজো হচ্ছিল। ১২৯ এর ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট, মালবিকা দত্ত, দীপক দত্ত সহ ২০ ২২ জন লোক এসে মারধর করে বলে অভিযোগ। দক্ষিণ কলকাতার বিজেপির জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল।

16 February 2026, 08:45 AM

SIR in Bengal: গুরুতর অসদাচরণ ও কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে পশ্চিমবঙ্গের ৭ জন নির্বাচনী কর্মকর্তাকে (AERO) অবিলম্বে সাসপেন্ড করেছে ভারতের নির্বাচন কমিশন। ১৯৫০ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে কমিশন এই কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। একইসঙ্গে রাজ্যের মুখ্য সচিবকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন দ্রুত এই কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা শুরু করা হয়।

