Zee News Bengali
Breaking News LIVE Update: নির্বাচনের আগে মন্দির রাজনীতি! জগন্নাথ ধাম, দুর্গা অঙ্গনের পর মহাকাল মন্দির...

 LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

| Last Updated: Friday, January 16, 2026 - 09:11
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

16 January 2026, 09:15 AM

Kolkata Accident: রাতের সল্টলেকে দুর্ঘটনা। দুই যুবক ও দুই যুবতি আহত। মদ্যপ অবস্থায় ছিল বলে অভিযোগ। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা। গাড়িটিকে আটক করেছে বিধান নগর পূর্ব থানার পুলিস। পুলিস সূত্রে খবর, রাত ১১:৩০ টা নাগাদ বৈশাখী থেকে সাত নাম্বার ট্যাঙ্ক এর দিকে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার মাঝে ডিভাইডারে ধাক্কা মারে। খবর যায় বিধান নগর পূর্ব থানায়। পুলিস গিয়ে আহত অবস্থায় চার জনকে উদ্ধার করে বিধান নগর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিস সূত্রে খবর, মদ্যপ অবস্থায় ছিল তারা।

16 January 2026, 09:15 AM

Jharkhand: ঝাড়খণ্ডের বিসিরামপুরে এক পারিযায়ী শ্রমিকের ঝুলন্ত মৃত দেহ উদ্ধার এর ঘটনার প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ করে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ জাতীয় সড়কে। বেলডাঙা থানার মহেশপুরে NH ১২ এ উত্তেজনা।

16 January 2026, 09:00 AM

SIR in Bengal: নিঃশর্ত দাবি তে SIR সমস্ত ভারতীয় নাগরিকদের নাম তুলতে হবে। যাদের ভোটার লিস্টে নাম ছিল তাদের নাম সেই ভাবেই রাখতে হবে। SIR এর নামে মানুষকে হয়রানি করা চলবে না। এই সমস্ত দাবি নিয়ে এদিন শুক্রবার সকলে সমুদ্রগড় স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় পারুলডাঙ্গা রেলগেটে রেল অবরোধে সামিল হলেন স্থানীয়ও এলাকার মানুষজনেরা। ভারতের নাগরিক সমাজ ও সকল মুসলিম সমাজের মানুষ  এদিন এই রেল অবরোধ ও বিক্ষোভ সমাবেশ কর্মসূচি। জিআরপি আরপিএফ এর বাধা অতিক্রম করে এদিন রেল অবরোধ চালায় মানুষজন। শুক্রবার ৭. ৫০ থেকে ৮. ০২ পর্যন্ত ডাউন হাওড়া কাটোয়া লোকাল ট্রেন আটকায় এলাকার মানুষ। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় কালনা জিআরপি এবং আরপিএফ। পরবর্তী সময়ে তাদের আশ্বাসে রেল অবরোধ সরিয়ে নেয় তারা।

16 January 2026, 09:00 AM

North Dinajpur: রণক্ষেত্র উত্তর দিনাজপুরের চাকুলিয়া। তছনছ বিডিও অফিস, পুড়ে ছাই নথি। পুলিসের গাড়ি ভাঙচুর, পুড়ল সরকারি অফিস। রাস্তার বিক্ষোভের আঁচ বিডিও অফিসে। জ্বলল আগুন, ভাঙা হল কম্পিউটার। বিডিও অফিসে তাণ্ডব চালাল কারা? চাকুলিয়ার ঘটনায় রিপোর্ট তলব। পুলিসের জালে আপাতত ১০।

16 January 2026, 09:00 AM

BJP Protest: আইপ্যাককাণ্ডে ফাইল লোপাটের অভিযোগ। প্রতিবাদে ধরনায় বসার অনুমতি চায় বিজেপি। নবান্নের সামনে ধর্নার অনুমতি দিল না হাইকোর্ট। মন্দিরতলা বাসস্ট্যান্ডের সামনে ধরনায় অনুমতি। হাইকোর্টের নির্দেশে খুশি নয় বিজেপি।
ডিভিশন বেঞ্চে যাচ্ছে গেরুয়া শিবির।

16 January 2026, 09:00 AM

SIR time Extend: ফর্ম ৬ ও ফর্ম ৭ জমা দেওয়ার সময়সীমা বাড়ল। সময়সীমা বেড়ে হল ১৯ জানুয়ারি। বাড়ানো হল অভিযোগ ও আবেদন জানানোর সময়। পশ্চিমবঙ্গ-সহ ৪ রাজ্যে বাড়ল সময়সীমা।

 

16 January 2026, 09:00 AM

West Bengal Weather Update: শীতের একেবারে শেষ পর্বে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গ। সোমবার থেকে বাড়বে তাপমাত্রা। শুক্রবার রাত পর্যন্ত হালকা মাঝারি কুয়াশা। সোমবার পর্যন্ত কুয়াশার সম্ভাবনা ও ঘনত্ব বাড়বে।

16 January 2026, 09:00 AM

Nipah Virus: নিপা আক্রান্তদের চিকিৎসায় গাইড লাইন জারি। হাসপাতালগুলিকে পাঠানো হয়েছে নির্দেশিকা। উপসর্গ থাকলে, অতি দ্রুত আইসোলেশন। নমুনা পাঠাতে হবে টেস্টের জন্য। যারা সংস্পর্শে এসেছেন তাদের জন্য ২১ দিন হোম কোয়ারেন্টাইন। দিনে ২ বার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে। স্বাস্থ্যকর্মীদের মাস্ক ব্যবহারের নির্দেশ। আক্রান্তদের চিকিৎসায় অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের নির্দেশ। নিপা পজিটিভদের ৫ দিন অন্তর RTPCR টেস্টের নির্দেশ।

16 January 2026, 09:00 AM

WB Assembly Election 2026: ছাব্বিশের নির্বাচনের আগে মন্দির রাজনীতি। ভোটের বঙ্গে আরও এক মন্দিরের শিলান্যাস। জগন্নাথ ধাম, দুর্গা অঙ্গনের পর মহাকাল মন্দির। আজ মাটিগাড়ায় মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস। মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস করবেন মুখ্যমন্ত্রী। মন্দিরের পাটিগণিতে ভোট বৈতরণী পার? পিছনের সারিতে যাবে উত্তরে বঞ্চনার অভিযোগ?

