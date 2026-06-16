/Breaking News LIVE Update: ডিজে মামলায় তলব, কিন্তু নেই রক্ষাকবচ! ভবানী ভবনে কি বড় বিপদের মুখে অভিষেক?

দক্ষিণ ২৪ পরগনার রামনগর থানার নৈনান এলাকায় হুগলি নদীর পাড়ে আটকে গেল ‘কোটা রুকুন’ নামে একটি পণ্যবাহী জাহাজ। কলকাতার উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় জাহাজটি আটকে পড়ায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়দের প্রাথমিক অনুমান, জোয়ার-ভাটার কারণে নদীর জলস্তরের পরিবর্তন হওয়ায় জাহাজটি নদীর চরে আটকে যায়। খবর ছড়িয়ে পড়তেই নদীর ধারে ভিড় জমান স্থানীয় বাসিন্দারা। জাহাজটি কী কারণে আটকে পড়ল এবং কীভাবে সেটিকে সরানো হবে, তা খতিয়ে দেখছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।
পুকুরের তলায় লুকিয়ে রাখাছিল আগ্নেয়াস্ত্র। রাতে গোপন সুত্রে এমন খবর পৌঁছায় জীবনতলা থানার পুলিশের কাছে। ব্যস,এরপর শুরু হয় তল্লাশি অভিযান।জীবনতলা থানার অন্তর্গত মৌখালি এলাকার উত্তর মৌখালির ডাকঘরের দক্ষিণ মৌখালি গ্রামের যুবক নাজিবুল জমাদার কে আটক করে জীবনতলা থানার এসআই শুভঙ্কর করণ ও পিসি টীম। তাকে জিঞ্জাসাবাদ শুরু করে। পুলিশের জিঞ্জাসাবাদে ভেঙে পড়ে নাজিবুল।পুলিসের কাছে সত্য ঘটনা খুলে বলে। ধৃতের কথা অনুযায়ী রাতেই পুকুরে তল্লাশি অভিযান চালায় পুলিশ। পুকুরের জলের তলা থেকে উদ্ধার হয় ৫৫ ইঞ্চি দোনলা বন্দুক।আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের পর নাজিবুল কে গ্রেফতার করে জীবনতলা থানার পুলিস।
দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সারদা গার্ডেন থেকে প্রায় ৩০০-৪০০ কোটি টাকার মাটি চুরির অভিযোগে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক দিলীপ মণ্ডলের নাম জড়িয়ে একটি বড় বিতর্ক তৈরি হয়েছে। বিজেপি নেতা অভিজিৎ ববি দাসের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে বিষ্ণুপুর থানায় একটি এফআইআর দায়ের করেছে। পুলিস ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ২০১৪ সালে সারদা চিটফান্ড কেলেঙ্কারির তদন্তে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED) বিষ্ণুপুরের সারদা গার্ডেনের সম্পত্তিটি বাজেয়াপ্ত করেছিল। অভিযোগ উঠেছে, সেই সরকারিভাবে সিল করা জমি থেকেই বছরের পর বছর ধরে লাগাতার মাটি কেটে বিক্রি করা হয়েছে। বিজেপির অভিযোগ ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই স্থানীয় বিধায়ক দিলীপ মণ্ডল ও তাঁর অনুগামীরা এই মাটি চুরির চক্র চালাতেন। মাটি বিক্রির কয়েকশো কোটি টাকা দিলীপ মণ্ডলের হাত ঘুরে সরাসরি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পৌঁছাত বলে দাবি করা হয়েছে।
ব্যাপক জনরোষে এবার রাত্রে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল মেদিনীপুর শহরের ১৬ নং ওয়ার্ডের হরি সিনেমার চক এলাকায়। তৃণমূল পার্টি অফিস থেকে উদ্ধার ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড, সাদা থান, কম্বল, ব্যাংকের পাস বই চেক বই সহ অন্যান্য সামগ্রী।
অন্যদিকে এক তৃণমূল নেতার বাড়ি থেকে উদ্ধার পুরসভার বালতি সহ বহু সামগ্রী। পার্টি অফিস থেকে তৃণমূলের পতাকা সহ বিভিন্ন জিনিসপত্র বাইরে বের করে আগুন জালিয়ে ক্ষোভ প্রদর্শন করে এলাকাবাসীরা। ঘটনার খবর পেয়েই দ্রুত এলাকায় পৌঁছায় মেদিনীপুর কোতোয়ালি থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জোওয়ানরা। তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে।
রেলের জমি উচ্ছেদকে কেন্দ্র করে সোমবার উত্তেজনা ছড়ায় উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়া স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় । এদিন হাবড়া স্টেশন সংলগ্ন সিপিআইএম এরিয়া কমিটি-১ এর একটি পার্টি অফিস ভাঙতে গেলে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়। বামপন্থী কর্মী ও সমর্থকেরা উচ্ছেদের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে এলাকায় বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় হাবড়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী এবং রেল পুলিস। উচ্ছেদকারী দল পুলিসকে ঘিরে ধরে চলে তুমুল স্লোগান ও বিক্ষোভ প্রদর্শন। বিক্ষোভরত সিপিএম কর্মীদের দাবি, উচ্ছেদ যদি করতেই হয়, তবে তা সবার জন্য সমানভাবে করতে হবে। পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে তাদের দাবি , স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের একটি পুরোনো পার্টি অফিস রয়েছে, যা বর্তমানে মন্দির হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, সেটিও অবিলম্বে ভাঙতে হবে। পাশেই থাকা ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যালয়টিও রেলের বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিতে হবে। বাম কর্মীদের সাফ কথা, যতক্ষণ না তৃণমূল ও বিজেপির ওই কার্যালয় দুটি ভাঙা হচ্ছে, ততক্ষণ তারা এই উচ্ছেদ মেনে নেবেন না। বর্তমানে গোটা এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিস ও আরপিএফ বাহিনী। স্থানীয় সূত্রের খবর, পরিস্থিতি থমথমে থাকলেও উচ্ছেদের কাজ বন্ধ হয়নি। দুটি বড় বুলডোজার এনে স্টেশন রোডের ১ নম্বর গেটের দিকে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হচ্ছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, স্টেশন চত্বর হকার ও বেআইনি নির্মাণ মুক্ত করতে এই ভাঙার কাজ রাতভর চালানো হবে।
চার তারিখের পর ডিজে বাজবে। ভোটের প্রচারে গিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই মন্তব্য করেছিলেন। গত ১৫ মে বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানায় এই মর্মে একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়। সেখানে এই মন্তব্যকে চূড়ান্ত উস্কানিমুলক এবং হিংসা ছড়ানোর ইন্ধন হিসেবে বলা হয়। মামলাটি পরবর্তী সময় তদন্তের জন্য সিআইডির হাতে আসে। শুক্রবার বিকেলে সিআইডি অভিষেকের কালীঘাটের বাড়িতে হাজিরার নোটিশ সার্ভ করে আসে। আজ বেলা ১২ টায় তাকে ভবানী ভবনে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। গতকাল গভীর রাতে ইডি জেরা শেষ করে বাড়ি ফেরা অভিষেক আজ হাজিরা দিতে যাবেন কিনা তা স্পষ্ট নয়। প্রসঙ্গত সই জাল মামলায় হাইকোর্ট তাকে রক্ষাকবচ দিয়েছে। ডিজে মামলায় আজ তার প্রথম হাজিরা। এই মামলায় এখনও পর্যন্ত অভিষেকের কোনো রক্ষাকবচ নেই। তিনি হাজিরা দিতে ভবানী ভবন যাবেন নাকি রক্ষাকবচ চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হবেন সেটাও এই মুহূর্তে জল্পনার বিষয়।
West Bengal, India Breaking News Live Updates: চার তারিখের পর ডিজে বাজবে। ভোটের প্রচারে গিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই মন্তব্য করেছিলেন। গত ১৫ মে বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানায় এই মর্মে একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়। সেখানে এই মন্তব্যকে চূড়ান্ত উস্কানিমুলক এবং হিংসা ছড়ানোর ইন্ধন হিসেবে বলা হয়। মামলাটি পরবর্তী সময় তদন্তের জন্য সিআইডির হাতে আসে। শুক্রবার বিকেলে সিআইডি অভিষেকের কালীঘাটের বাড়িতে হাজিরার নোটিশ সার্ভ করে আসে। আজ বেলা ১২ টায় তাকে ভবানী ভবনে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। গতকাল গভীর রাতে ইডি জেরা শেষ করে বাড়ি ফেরা অভিষেক আজ হাজিরা দিতে যাবেন কিনা তা স্পষ্ট নয়। প্রসঙ্গত সই জাল মামলায় হাইকোর্ট তাকে রক্ষাকবচ দিয়েছে। ডিজে মামলায় আজ তাঁর প্রথম হাজিরা। এই মামলায় এখনও পর্যন্ত অভিষেকের কোনও রক্ষাকবচ নেই। তিনি হাজিরা দিতে ভবানী ভবন যাবেন নাকি রক্ষাকবচ চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হবেন সেটাও এই মুহূর্তে জল্পনার বিষয়।
দক্ষিণবঙ্গে দুর্বল মৌসুমী বায়ু। গরম এবং অস্বস্তির সঙ্গে বিক্ষিপ্ত এবং আঞ্চলিকভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টি। আপাতত ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। উত্তরবঙ্গে অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা। ভারী বৃষ্টি উপরের পাঁচ জেলায়। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়-বৃষ্টি চলবে সব জেলাতে।
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