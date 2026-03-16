Breaking News LIVE Update: মরসুমের প্রথম ঝড়েই ভয়ংকর পরিণতি, গাছ উপড়ে আহত-মৃত্যু

16 March 2026, 08:15 AM
মৃত আলুচাষী পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন বিধায়ক নেপাল ঘড়ুই। পাশে থাকার আশ্বাস দিল শাসকদল। রবিবার রাতে গলসি ১ নম্বর ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রহমত মোল্লার সঙ্গে মৃতের বাড়িতে যান গলসির বিধায়ক নেপাল ঘরুই ও পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি রাসবিহারী হালদার। তারা রামনগর গ্রামে মৃত আলুচাষী বুলবুল মণ্ডলের পরিবারটির সঙ্গে কথা বলেন এবং পাশে থাকার আশ্বাস দেন।
Jalpaiguri: কথায় বলে, ঠেলায় না পড়লে বিড়াল গাছে ওঠে না। কিন্তু জলপাইগুড়ির সানুপাড়ায় বাসিন্দাদের তাড়া খেয়ে মগডালে উঠে বসল চোর। শেষমেশ দমকলের কর্মীরা এসে তাকে গাছ থেকে নামান। পরে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সানুপাড়া এলাকায় এক বাড়িতে চুরি করতে ঢোকে ওই যুবক। বাড়ির লোকজন টের পেয়ে যেতেই পালানোর চেষ্টা করে সে। রাস্তার মোড়ে পালাতে দেখে ওই যুবককে ফের পাকড়াও করেন বাসিন্দারা। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখান থেকেও পালিয়ে পাশের একটি গাছের মগডালে উঠে বসে সে। তাকে নামাতে শেষ পর্যন্ত দমকল ডাকতে হয়। রবিবারের এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় জলপাইগুড়ি।
Nadia: নদীয়ার শান্তিপুরে মাটি কাটাকে কেন্দ্র করে তীব্র বিতর্ক ও রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রশাসনের নাকের ডগায় দিনের আলো এবং রাতের অন্ধকার—দু’সময়েই অবাধে চলছে মাটি কাটা। ফলে একদিকে যেমন পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে, তেমনি সাধারণ মানুষের জীবনযাপনও দুর্বিষহ হয়ে উঠছে। অভিযোগ উঠেছে, শান্তিপুর শহরের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বক্তারঘাট, ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের গুপ্তিপাড়া, কালনা ফেরিঘাট, বাথনা, কৃত্তিবাস, গোবিন্দপুর, বাগআচরা-সহ একাধিক এলাকায় মাটি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য বেড়েই চলেছে। বিশেষ করে ভাগীরথী নদীর পাড় কেটে নেওয়ার ফলে ধীরে ধীরে ভাঙনের আশঙ্কা বাড়ছে বলে দাবি স্থানীয়দের। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, মাটি কাটার ফলে চারপাশে ধুলোর দাপট এতটাই বেড়েছে যে স্কুল-কলেজে যাওয়া ছাত্রছাত্রীদের চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।
Kalna: নির্বাচনের দামামা বেজে গেছে,তবে এখনও কোনো দল প্রার্থী ঘোষণা করেননি কিন্তু শুরু হয়ে গেছে দেওয়াল লিখন কালনা জুড়ে । একদিকে দলীয় প্রতীক আঁকা হচ্ছে, অন্যদিকে বিভিন্ন ধরনের ছড়া ফুটে উঠছে দেওয়াল জুড়ে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের ২০২৬ প্রচারের ময়দানে এক চুল জমি ছাড়তে নারাজ শাসক দল থেকে বিরোধীরা। কালনা পৌরসভার ৩নং ওয়ার্ড সহ প্রতিটা ওয়ার্ডে চলছে দেওয়াল লিখন। সিপিএম, বিজেপি, তৃণমূল জোর কদমে দেওয়াল লিখন শুরু করে দিল।রঙের কৌটো আর তুলি হাতে বিভিন্ন এলাকায় দেওয়াল দখল করে দলীয় প্রতীক আঁকার কাজে মেতেছেন তৃণমূল কর্মীরা। এদিন এই সকল দেওয়াল লিখনে সরকারের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প যেমন- লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, সবুজ সাথী ও যুবশ্রী-সহ একাধিক উন্নয়নের খতিয়ান দেওয়ালের গায়ে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে।
16 March 2026, 08:00 AM
Barasat: রবিবার সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা নাগাদ তাহেরপুর থানার অন্তর্গত বারাসাত জিপির ভাদুড়ি এলাকার নোয়াখালী পাড়া পিচ রাস্তার উপর ঝড়ের জেরে একটি বড় গাছ উপড়ে পড়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনায় পথচারী এক মহিলার মৃত্যু হয়। মৃতার নাম মমতা দেবনাথ (৫৫)। তাঁর স্বামীর নাম দিলীপ দেবনাথ। বাড়ি ভাদুড়ি তেতুলতলা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঝড়ের সময় হঠাৎই রাস্তার উপর গাছটি পড়ে যায়। সেই সময় রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় গাছের নিচে চাপা পড়ে গুরুতর জখম হন মমতা দেবনাথ। পরে তাঁকে উদ্ধার করে রানাঘাট সদর হাসপাতালে পাঠানো হলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।