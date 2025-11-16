Breaking News LIVE Update: দিল্লি বিস্ফোরণ তদন্তে নয়া তথ্য! ঘটনাস্থলে উদ্ধার ৩টি কার্তুজ...

16 November 2025, 09:00 AM
Second Bridge Closed: রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আজ ১৬ ঘণ্টা দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে যানচলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ। ভোর ৫টা থেকে রাত ৯টা অবধি বন্ধ থাকবে সেতু। সব গাড়িকে নিবেদিতা সেতু বা হাওড়া ব্রিজ এর দিকে ডাইভার্ট করা হচ্ছে। অতিরিক্ত ট্রাফিক পুলিস মোতায়েন করা হয়েছে।
Birbhum: বীরভূমের নলহাটিতে শুটআউট। মহিলাকে লক্ষ করে পর পর চারটি গুলি। গুরুতর জখম মহিলাকে উদ্ধার করে রামপুরহাট মেডিক্যালে ভর্তি করা হয়। গুলি চালানোয় অভিযুক্ত মহিলার স্বামী। নিজের বিউটি পার্লার বন্ধ করে বাড়ি ফিরছিলেন সীমা খান। অভিযোগ, পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে স্বামী। বুকে একটি গুলি, হাতে ও কোমরে দুটি গুলি লাগে। পারিবারিক বিবাদের জেরে হামলা বলে অনুমান। অভিযুক্ত স্বামীকে আটক করেছে নলহাটি থানার পুলিস।
Kalyan Banerjee: রাজ্যপালকে কড়া আক্রমণ কল্যাণের, পাল্টা তদন্তের দাবি রাজভবনের। ‘রাজভবন থেকে অস্ত্র সরবরাহ করা হয়’। বিস্ফোরক অভিযোগ শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদের। লোকসভার অধ্যক্ষের কাছে তদন্তের দাবি রাজ্যপালের, রাজভবন সূত্রে খবর। ‘রাজভবনের নিরাপত্তার দায়িত্ব পুলিসের’। রাজভবনে অস্ত্র ঢুকে থাকলে, পুলিসের উত্তর দেওয়া উচিত,রাজভবন সূত্রে দাবি।
SIR in Bengal: রাজ্যে ফের SIR আতঙ্কে মৃত্যুর অভিযোগ। দত্তপুকুর চাটুরিয়ার বাসিন্দা জিয়ার আলির মৃত্যু। ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হলে বারাসত মেডিক্যালে ভর্তি। অবনতি হওয়ায় এনআরএসে আনা হয় , সেখানেই মৃত্যু। এনুমারেশন ফর্ম পাওয়ার পরই আতঙ্কে ছিলেন বৃদ্ধ। ফর্ম পূরণ নিয়ে দুশ্চিন্তায় স্ট্রোক, দাবি পরিবারের।
Sovandeb Chatterjee: রাজ্য পুলিসকে নিশানা রাজ্যের মন্ত্রীর! ‘পুলিস আক্রান্তের পরিবারকে বলছে মিটিয়ে নাও’। ‘পুলিস কার দালাল? সমাজবিরোধীদের দালালি করবে পুলিস?’ ব্যারাকপুরের বন্দিপুরে বিস্ফোরক মন্তব্য শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের। ছুরিতে আহত তৃণমূলকর্মীকে দেখতে যান মন্ত্রী শোভনদেব।
Delhi Red Fort Blast: দিল্লি বিস্ফোরণ তদন্তে নতুন তথ্য। লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণস্থলে ৩টি কার্তুজ উদ্ধার। ৯ মিমি ক্যালিবারের ৩টি কার্তুজ। ৯ মিমি ক্যালিবারের কার্তুজ সাধারণ মানুষের জন্য নিষিদ্ধ। ঘটনাস্থলে পিস্তল বা কোনও অংশ মেলেনি।কার্তুজ মিললেও ছোঁড়ার মতো হাতিয়ার মেলেনি। ঘটনাস্থলে কার্তুজ কীভাবে এল, খতিয়ে দেখছে পুলিস। শুধু বিস্ফোরণ নয়, সেদিন গুলিও চালানো হয়?