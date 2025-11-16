English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Breaking News LIVE Update: দিল্লি বিস্ফোরণ তদন্তে নয়া তথ্য! ঘটনাস্থলে উদ্ধার ৩টি কার্তুজ...

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

| Last Updated: Sunday, November 16, 2025 - 09:09
Comments |
Breaking News LIVE Update: দিল্লি বিস্ফোরণ তদন্তে নয়া তথ্য! ঘটনাস্থলে উদ্ধার ৩টি কার্তুজ...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

16 November 2025, 09:00 AM

Second Bridge Closed: রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আজ ১৬ ঘণ্টা দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে যানচলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ। ভোর ৫টা থেকে রাত ৯টা অবধি বন্ধ থাকবে সেতু। সব গাড়িকে নিবেদিতা সেতু বা হাওড়া ব্রিজ এর দিকে ডাইভার্ট করা হচ্ছে। অতিরিক্ত ট্রাফিক পুলিস মোতায়েন করা হয়েছে।

16 November 2025, 09:00 AM

Birbhum: বীরভূমের নলহাটিতে শুটআউট। মহিলাকে লক্ষ করে পর পর চারটি গুলি। গুরুতর জখম মহিলাকে উদ্ধার করে রামপুরহাট মেডিক্যালে ভর্তি করা হয়। গুলি চালানোয় অভিযুক্ত মহিলার স্বামী। নিজের বিউটি পার্লার বন্ধ করে বাড়ি ফিরছিলেন সীমা খান। অভিযোগ, পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে স্বামী। বুকে একটি গুলি, হাতে ও কোমরে দুটি গুলি লাগে। পারিবারিক বিবাদের জেরে হামলা বলে অনুমান। অভিযুক্ত স্বামীকে আটক করেছে নলহাটি থানার পুলিস।

16 November 2025, 09:00 AM

Kalyan Banerjee: রাজ্যপালকে কড়া আক্রমণ কল্যাণের, পাল্টা তদন্তের দাবি রাজভবনের। ‘রাজভবন থেকে অস্ত্র সরবরাহ করা হয়’। বিস্ফোরক অভিযোগ শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদের। লোকসভার অধ্যক্ষের কাছে তদন্তের দাবি রাজ্যপালের, রাজভবন সূত্রে খবর। ‘রাজভবনের নিরাপত্তার দায়িত্ব পুলিসের’। রাজভবনে অস্ত্র ঢুকে থাকলে, পুলিসের উত্তর দেওয়া উচিত,রাজভবন সূত্রে দাবি।

16 November 2025, 09:00 AM

SIR in Bengal: রাজ্যে ফের SIR আতঙ্কে মৃত্যুর অভিযোগ। দত্তপুকুর চাটুরিয়ার বাসিন্দা জিয়ার আলির মৃত্যু। ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হলে বারাসত মেডিক্যালে ভর্তি। অবনতি হওয়ায় এনআরএসে আনা হয় , সেখানেই মৃত্যু। এনুমারেশন ফর্ম পাওয়ার পরই আতঙ্কে ছিলেন বৃদ্ধ। ফর্ম পূরণ নিয়ে দুশ্চিন্তায় স্ট্রোক, দাবি পরিবারের।

16 November 2025, 09:00 AM

Sovandeb Chatterjee: রাজ্য পুলিসকে নিশানা রাজ্যের মন্ত্রীর! ‘পুলিস আক্রান্তের পরিবারকে বলছে মিটিয়ে নাও’। ‘পুলিস কার দালাল? সমাজবিরোধীদের দালালি করবে পুলিস?’ ব্যারাকপুরের বন্দিপুরে বিস্ফোরক মন্তব্য শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের। ছুরিতে আহত তৃণমূলকর্মীকে দেখতে যান মন্ত্রী শোভনদেব।

16 November 2025, 09:00 AM

Delhi Red Fort Blast: দিল্লি বিস্ফোরণ তদন্তে নতুন তথ্য। লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণস্থলে ৩টি কার্তুজ উদ্ধার। ৯ মিমি ক্যালিবারের ৩টি কার্তুজ। ৯ মিমি ক্যালিবারের কার্তুজ সাধারণ মানুষের জন্য নিষিদ্ধ। ঘটনাস্থলে পিস্তল বা কোনও অংশ মেলেনি।কার্তুজ মিললেও ছোঁড়ার মতো হাতিয়ার মেলেনি। ঘটনাস্থলে কার্তুজ কীভাবে এল, খতিয়ে দেখছে পুলিস। শুধু বিস্ফোরণ নয়, সেদিন গুলিও চালানো হয়?

 

পরবর্তী খবর

Katni couple murder: মধ্যপ্রদেশে ফের ভয়াবহ খুন... ফসল পাহারা দিতে গিয়ে প্রাণ হারালেন স্বামী এবং স্ত্রী

Katni couple murder: মধ্যপ্রদেশে ফের ভয়াবহ খুন... ফসল পাহারা দিতে গিয়ে প্রাণ হারালেন স্বামী এবং স্ত্রী
CBI Probe Into Reliance alleged Gas Theft From ONGC: গ্যাস &#039;চুরি&#039;র অভিযোগে রিলায়্যান্সের কাছে ২৩,৩২৩ কোটি টাকা দাবি কেন্দ্রের, বিপাকে মুকেশ অম্বানি

CBI Probe Into Reliance alleged Gas Theft From ONGC: গ্যাস 'চুরি'র অভিযোগে রিলায়্যান্সের কাছে ২৩,৩২৩ কোটি টাকা দাবি কেন্দ্রের, বিপাকে মুকেশ অম্বানি
Pre Wedding Crime: বিয়ের দিন রক্তাক্ত পরিণতি ! গুজরাতে হবু স্বামীর হাতে কনের নৃশংস খুন করে...

Pre Wedding Crime: বিয়ের দিন রক্তাক্ত পরিণতি ! গুজরাতে হবু স্বামীর হাতে কনের নৃশংস খুন করে...
FACT CHECK: হাসপাতালের বেডে অচেতন ধর্মেন্দ্রর ভিডিয়ো ফাঁস! &#039;নৈতিকতা সংকটে&#039; ক্ষুব্ধ বিগ-বি

FACT CHECK: হাসপাতালের বেডে অচেতন ধর্মেন্দ্রর ভিডিয়ো ফাঁস! 'নৈতিকতা সংকটে' ক্ষুব্ধ বিগ-বি

Delhi Red Fort Blast: &#039;ডাক্তারি পড়েছে বলেই এরা মানুষ হয়েছে এমন নয়, কারণ ওরা ইসলামও পড়েছে! ইসলাম মানুষকে খুন করতে শেখায়...&#039;

Delhi Red Fort Blast: 'ডাক্তারি পড়েছে বলেই এরা মানুষ হয়েছে এমন নয়, কারণ ওরা ইসলামও পড়েছে! ইসলাম মানুষকে খুন করতে শেখায়...'
Bhadra Basu: অভিনয় জগতে দুঃসংবাদ! প্রয়াত বর্ষীয়ান অভিনেত্রী ভদ্রা বসু...

Bhadra Basu: অভিনয় জগতে দুঃসংবাদ! প্রয়াত বর্ষীয়ান অভিনেত্রী ভদ্রা বসু...
Woman kills daughters Rajkot: রাজকোটে মর্মান্তিক ঘটনা... দুই মেয়েকে খুন করে অত্মঘাতী মা!

Woman kills daughters Rajkot: রাজকোটে মর্মান্তিক ঘটনা... দুই মেয়েকে খুন করে অত্মঘাতী মা!
Bihar Election Result 2025: বিহারের &#039;বড় ভাই&#039; কে হবেন? জিতেও কি BJP-র কাছে হারবেন &#039;সুশাসন বাবু&#039; নীতীশ কুমার?

Bihar Election Result 2025: বিহারের 'বড় ভাই' কে হবেন? জিতেও কি BJP-র কাছে হারবেন 'সুশাসন বাবু' নীতীশ কুমার?

SIR in Bengal: আতঙ্কের নাম SIR, ২০০২ সালের তালিকা কই? কালনায় বিপাকে ভোটাররা, তন্নতন্ন করে খুঁজেও মিলছে না! বিরাট চাপ..

SIR in Bengal: আতঙ্কের নাম SIR, ২০০২ সালের তালিকা কই? কালনায় বিপাকে ভোটাররা, তন্নতন্ন করে খুঁজেও মিলছে না! বিরাট চাপ..
Shubman Gill Injury Update: আচমকাই বিরাট ধাক্কা ভারতীয় দলে! গুরুতর চোটে মাঠ ছাড়লেন শুভমন, যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন ক্যাপ্টেন...

Shubman Gill Injury Update: আচমকাই বিরাট ধাক্কা ভারতীয় দলে! গুরুতর চোটে মাঠ ছাড়লেন শুভমন, যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন ক্যাপ্টেন...